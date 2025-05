NZXT brengt draadloze muis en USB-microfoon uit

NZXT heeft een nieuwe lijn randapparatuur aangekondigd. De Elite-serie bestaat uit een draadloze muis en USB-microfoon. De toestellen zijn verkrijgbaar voor respectievelijk 90 en 100 euro. Ook komen er diverse muismatten uit.

De draadloze muis, de Lift Elite Wireless, heeft een gewicht van 57 gram en gebruikt een optische sensor met een maximale resolutie van 26.000dpi. De muis is voorzien van optische switches met een opgegeven reactietijd van 0,2ms. In draadloze modus haalt de muis een pollingrate van 4000Hz; bekabeld loopt dit op tot 8000Hz. De accu gaat bij standaard gebruik op 1000Hz ongeveer 70 uur mee. Het opladen gebeurt via USB-C, waarbij 15 minuten laden volgens NZXT resulteert in 15 uur gebruikstijd.

Het bedrijf brengt daarnaast de Capsule Elite uit. Dat is een USB-microfoon met een 25mm-capsule die audio opneemt met 24bit en 192kHz. De microfoon maakt gebruik van een cardioïde opnamepatroon, een richtingsgevoeligheid die vooral geluid aan de voorkant opvangt en achtergrondgeluid vermindert, en heeft een ingebouwde popfilter. Die laatste biedt bescherming tegen plofklanken zoals ‘p’ en ‘b’ bij het inspreken. Ook kunnen equalizerinstellingen en ruisonderdrukking aangepast worden.

De Lift Elite Wireless en Capsule Elite zijn per direct verkrijgbaar voor respectievelijk 90 en 100 euro. NZXT brengt daarnaast nieuwe muismatten uit in verschillende formaten, met prijzen die variëren tussen de 15 en 55 euro.