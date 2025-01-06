Hyper introduceert Windows-trackpad met haptische feedback voor 129 dollar

Pc-accessoirefabrikant Hyper heeft de HyperSpace Trackpad Pro aangekondigd. Het betreft een trackpad met haptische feedback en ondersteuning voor multitouchgebaren. Het apparaat werkt in combinatie met Windows. Later komt er ondersteuning voor macOS.

Uit de productpagina van de HyperSpace Trackpad Pro blijkt dat gebruikers de sterkte van de haptische feedback en de drukgevoeligheid kunnen aanpassen. Het apparaat kan de druk van maximaal tien vingers registeren. Het wordt ook mogelijk om per applicatie aparte gebaren en shortcuts in te stellen. The Verge schrijft dat gebruikers bijvoorbeeld de hoeken van de trackpad kunnen gebruiken om bepaalde functies in Adobe- of Microsoft Office-programma's uit te voeren.

Het apparaat beschikt over een report rate van 240Hz. Dat moet volgens de fabrikant voor 'zero latency' zorgen. Er is ook palmdetectie aanwezig om de registratie van onbedoelde input te vermijden en cloudsoftware om instellingen over meerdere apparaten te delen. De trackpad wordt geleverd met een afneembare magnetische palmsteun. Hyper schrijft dat de HyperSpace Trackpad Pro aan het einde van het tweede kwartaal op de markt komt. De fabrikant vraagt 129 dollar voor het accessoire.

HyperSpace Trackpad Pro. Bron: Hyper
HyperSpace Trackpad Pro. Bron: Hyper

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 09:08 64

06-01-2025 • 09:08

64

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Hyper HyperSpace Trackpad Pro

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Reacties (64)

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brutus0 6 januari 2025 09:11
ziet er netjes uit maar ik snap niet dat mensen dit in plaats van een muis gebruiken(tenzij je een apple muis bent gewent).
Whatts @brutus06 januari 2025 09:16
Ik had een hele tijd geleden de Logitech T650 (https://tweakers.net/pric...chpad-t650/specificaties/) omdat ik het eens wou testen. In de praktijk gebruikte ik inderdaad liever gewoon een muis. Misschien is er wel een use case voor heel specifieke doelgroepen (beperkte desk space, mensen met RSI)?
Metalfreak @Whatts6 januari 2025 09:53
Juist met RSI zou ik dit niet aanraden. In mijn ervaring zorgt juist een touchpad vele malen sneller voor klachten dan een goed gevormde muis.
youridv1 @Metalfreak6 januari 2025 13:34
Ik zou voor RSI altijd een trackball aanraden. Het is heel even wennen en een beetje spelen met de pointer speed in windows, maar het is best lekker om je arm gewoon ontspannen op één plaats te leggen. Je duim houdt het makkelijk de hele dag vol.

Thuis gebruik ik gewoon de een of andere logitech gaming muis die mij goed in de hand ligt, maar op werk was er toevallig een keer een Logitech MX Ergo beschikbaar toen mijn muis kapot ging. Ik ben er best tevreden over. Twee kritiekpunten zijn dat het apparaat al iets ouder is en dus micro USB gebruikt ipv USB-C zoals mijn toetsenbord. Betekent 2 kabels voor opladen in je bureaula op werk. Wat ook jammer is, maar dit is heel specifiek, is dat zowel mijn muis als toetsenbord meerdere devices ondersteunen, maar ik de allebei over moet zetten als ik wil wisselen van device. Ik werk nogal eens met mijn desktop en laptop naast elkaar.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 januari 2025 13:37]

DIKKEHENK @youridv16 januari 2025 17:12
De truuk hier was een XL wacom. Nooit meer enig probleem gehad met RSI.
borbit @youridv16 januari 2025 14:45
Als je op beiden Windows gebruikt zou ik eens naar mouse without borders kijken. Kun je beiden computers tegelijkertijd bedienen en knippen/plakken tussen beiden.

https://www.microsoft.com...me/mouse-without-borders/
youridv1 @borbit6 januari 2025 14:50
Ja, dit is ook wat ik gebruik. Dat had ik er bij kunnen zetten inderdaad. Ik vind het alleen jammer dat het dus niet door logitech zelf kan worden gedaan.
borbit @youridv16 januari 2025 15:16
Ik had jaren terug een setje van Logitech die daar zelf een oplossing voor had. Maar vond mouse without borders veel fijner werken.
karelvandongen @youridv16 januari 2025 15:20
Je hebt sinds kort ook de uitvoering: Logitech MX Ergo S met usb-c. :)
youridv1 @karelvandongen6 januari 2025 16:10
wel verdraaid, nice. Zo te zien hebben ze letterlijk niks anders geüpdatet, maar ik heb verder ook geen klachten. Zo'n smooth scroll wheel zoals de master heeft zou mooi zijn geweest
karelvandongen @youridv16 januari 2025 16:27
Als je trouwens op https://www.logitech.com/...h.html?q=Logitech+MX+Ergo klikt, dan hebben ze de oorspronkelijke ook niet meer te koop bij Logitech, dus ik verwacht dat deze langzaam uit het assortiment gaat. Komt vermoedelijk door eu regelgeving om usb-c verplicht te maken.
youridv1 @karelvandongen6 januari 2025 16:33
Geldt die regel ook voor muizen en toetsenborden dan? Ik ben me bewust van die regel voor smartphones en tablets enzo.
karelvandongen @youridv16 januari 2025 16:35
https://www.europarl.euro...iversele-oplader-in-de-eu
"De apparaten die inbegrepen zijn
De wetgeving heeft betrekking op mobiele telefoons, tablets, digitale camera's, hoofdtelefoons, draagbare spelconsoles, draagbare luidsprekers, e-readers, toetsenborden, >>> computermuizen <<<, oordopjes en draagbare navigatieapparaten. Laptops zullen 40 maanden na de inwerkingtreding van de wet aan de eisen moeten worden aangepast."
youridv1 @karelvandongen6 januari 2025 16:39
Bedankt voor de bron! Die 40 maanden voor de laptops vind ik vrij apart. Zal wel lobby zijn vanuit de fabrikanten. Ik heb al een tijdje geen echt nieuwe laptop meer gezien zonder usb-c lader, maar het zal wel om de budgetmodellen gaan
karelvandongen @youridv16 januari 2025 16:47
Vooral bij game laptops zie je het nog wel, omdat die soms veel watt gebruiken. "USB-C / Power Delivery (PD)* 48V 5A 240W
* In 2021, USB-IF published the PD 3.1 specification, officially called Extended Power Range (EPR). At the same time, it updated the USB Type-C cable requirements to handle the higher voltage. If you want to charge or power devices such as a gaming laptop, e-bike or laser printer using PD 3.1, you must use a USB-C 2.1 cable." En die hogere wattage is er dus pas sinds een paar jaar.
PdeBie @karelvandongen6 januari 2025 18:09
Deze heb ik (de niet USB-C versie). Geweldig ding! Wel wat zwaar t.o.v. een muis als je hem meeneemt van je bureau naar een meetinghokje ofzo, maar ach….
rneeft @Metalfreak6 januari 2025 10:47
Dat kan ik zeker beamen. Ik had de Microsoft touch mouse (uitvoering: Microsoft Touch Mouse) soort zelfde principe maar nog wel beweegbare. Man kreeg ik dat snel last van mijn vingers. Terug naar de trackball.
qlum @Metalfreak6 januari 2025 10:49
Dit is een verhaal wat ik eerder gehoord heb, het ligt natuurlijk aan de persoon, maar het kan voor bepaalde klachten zeker helpen.
ochhanz @Metalfreak6 januari 2025 12:58
Vroeger met gewone muis (ook verticale muizen) last van RSI, sinds dat ik touchpads gebruik nauwelijks last meer van.
PatrickH89 @Metalfreak6 januari 2025 13:48
Totaal niet gestaafd door enig onderzoek, maar ik vind het zelf erg fijn om af te wisselen tussen een trackpad en een muis. Juist dezelfde houding en zelfde beweging kunnen zorgen voor klachten volgens mij. Een verticale muis en een trackbalmuis zijn allebei waarschijnlijk beter om RSI klachten te voorkomen, maar die vind ik allebei helaas niet fijn.
KokiriGeorge @Whatts6 januari 2025 10:36
Ik gebruik ondertussen al jaren exclusief een haptic trackpad, enerzijds op mijn laptop en anderzijds docked met een los trackpad.
Ik vind het zelf aangenamer met de gestures en mis helemaal geen muis. Ik heb als programmeur niet vaak een precisie-pointer nodig en speel geen spellen op mijn computer. Mocht ik dat wel doen, dan zou ik daarvoor toch een muis aansluiten
SPee @KokiriGeorge6 januari 2025 11:14
Voor spellen kun je ook een controller aansluiten. :)
84hannes @Whatts6 januari 2025 09:29
Ik kan me voorstellen dat als je grafisch werkt, veel moot zoomen en pannen, dat dit inutitiever kan werken dan een muis icm sneltoetsen. Zelf heb ik regelmatig geprobeerd Krita te bedienen met een Wacom Tablet. Meestal val ik toch weer op de muis terug, maar dat komt ook doordat ik niet uren doorzet.
Bert2000 @brutus06 januari 2025 09:17
Ik heb in het verleden een macbook gehad, op de macbook ben ik sneller met de trackpad dan met een muis, dus ik snap het wel.
dipje2 @Bert20006 januari 2025 10:24
Punt is, een trackpad onder het keyboard zit inderdaad lekker. Maar zodra ik een trackpad 'onder mijn keyboard' leg op kantoor, voelt het altijd rot. Daar hebben we een hoop van de MacOS trackpads, maar niemand gebruikt ze omdat niemand ze lekker vindt werken.

Maar deze lijkt wat minder hoog en juist wat breder, misschien dat dat wel lekker werkt.
Vroeger vond ik een trackball ook altijd geweldig, _mits_ het er eentje was die je met je hand beweegt, en niet alleen met je duim (over RSI gesproken...).

(Eentje met dit design vond ik echt wel OK uitvoering: Logitech TrackMan Marble, maar deze vond ik echt _geweldig_: https://images.app.goo.gl/gtjzGupADSY99Bjz5)

Dus tsja, het komt weer terug op 'voor ieder wat'.
iwaarden @dipje26 januari 2025 11:20
Ja die Logitech Trackman Marble FX is legendarisch, vond ik ook een hele fijne.

Ik gebruik op werk nu deze: uitvoering: Elecom Wireless Finger-operated Large-size Trackball “HUGE”

Ik vind hem erg fijn werken behalve dat de scroll op de duim zit maar je kan met een klik ook scrollen met de bal. Ik heb hem voor €60, dat is ie waard, de huidige prijs niet, dan kun je beter naar andere opties kijken.

Mocht ik wat anders halen word het waarschijnlijk deze: uitvoering: Kensington Wireless Trackball
dipje2 @iwaarden6 januari 2025 12:45
ik zag het Elecom spul ook op reddit voorbij komen, maar wat de Marble FX zo goed maakte is dat het een beetje lijkt op een 'verticale muis'.

1) Je beweegt de bal met je meerdere vingers, je hele hand. Niet alleen je duim of alleen je wijsvinger of zo
2) Het oppervlak waar je hand dan op ligt, is niet vlak, maar beetje naar rechts gekanteld. Dat maakte de beweging zooo heerlijk, en de muisklik met je duim zat dan perfect.

De Elecom Huge en de Elecom Deft worden dus vaker genoemd, maar ze noemen het zelf 'index finger' operation. En dan denk ik dus 'mweh'. Maar wie weet kan hij wel met de hele hand gebruikt worden. De Huge heeft dan een grotere bal geloof ik, wat best fijn kan zijn. Maar als ie nou een beetje naar rechts gekanteld was, was ie al zo veel beter :).

Ze lijken meer iets te maken wat op een muis lijkt, maar dan met een bal er in verwerkt. Met een modern scrollwheel en zo.
Nog steeds tof - en de prijzen lijken best ok?? - maar als ik ooit iets zie wat lijkt op de Marble FX dan wil ik er gelijk weer 1tje :).

(Bal om met +/- 3 viners te rollen, hand ligt een beetje met pink naar beneden, linkermuisknop op de duim (lager), rechter muisknop op de ringvinger, rechts van de bal).
bzzzt @dipje26 januari 2025 13:10
Punt is, een trackpad onder het keyboard zit inderdaad lekker. Maar zodra ik een trackpad 'onder mijn keyboard' leg op kantoor, voelt het altijd rot.
Ik gebruik een Magic Trackpad maar leg die rechts van mijn keyboard (zonder numeriek blok). Lijkt me anders ook niet fijn werken, die losse trackpads zijn een stukje groter dan de ingebouwde MacBook exemplaren.
Mud.Starrr @dipje26 januari 2025 23:11
Ik had inderdaad vroeger ook zoiets, leek meer op de laatste die je linkt, soort van gekruist met degene die @iwaarden deelt.

Ik weet niet meer wat het merk en type was, is echt heul lang geleden, maar was toen van mn RSI af door die muis (en ik had het echt heel erg, kon zelfs geen veters strikken op bepaald moment).
Intussen gebruik ik al jaren de ingebouwde trackpads van Apple, met mijn creatief beroep waar ik veel zoom, draai en dat soort dingen is het met gestures zoveel sneller dan welke muis ook. Al jaren geen RSI klachten meer.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 6 januari 2025 23:12]

AzaZPPL @brutus06 januari 2025 09:15
Het gebruiken van gestures kan handig zijn met touchpads. Die heb je ook op muizen maar meestal wel een stuk minder intuïtief.
hottestbrain @brutus06 januari 2025 09:17
Ik ben een ex-apple gebruiker en vind dit oprecht een fijne vorm van input (ook op Windows), mits haptisch want op de touchpad van mijn huidige laptop (Asus proart P16) heb ik bijzonder veel aan te merken. Het is dat de rest van dat ding perfect is anders had ik hem terug gezonden.
dipje2 @hottestbrain6 januari 2025 10:27
Ik begon te werken op een Macbook pro 2016. Met zo'n haptic 'force' trackpad of hoe ze het noemen? Anyway, het voelde zo goed (als een echte klik) en toch ook zo licht, dat het geweldig was.

Als ik moest werken op een 2015 macbook pro (omdat er weer wat mis was met m'n echte en ie weer weken lang bij de apple store was) moest ik dus werken op een trackpad zonder die haptic feedback, maar echt een mechanische klik. Ik kon er absoluut _niet_ mee werken, zo gewend was ik aan de lichte klikjes...

Nu jaren verder en al een tijdje - eigen keus - geen Macbook meer, dus leren werken op Windows trackpads. Dus ondertussen geleerd om weer 'te tappen' en niet de mechanische klik te gebruiken.

Grappige is, als ik nu een Macbook trackpad gebruik, kan ik er weer niet mee om gaan. (Of ik moet 'm ook op tap zetten, wat natuurlijk kan). Maar de lichte klikjes van een Apple trackpad met force feedback, voelen opeens 'te zwaar' voor mijn muscle memory nu ik gewend ben te tappen.

Dus ik kan wel van zwaarder naar lichter, maar om dan weer van licht naar zwaar te switchen weigeren m'n spieren blijkbaar :).
damaus @dipje26 januari 2025 11:57
Overigens kan je op macos ook tap-to-click aan zetten, heb ik idd ook aanstaan want af en toe is dat toch net lekkerder dan drukken.
Ik vind overigens de dubbele-doorklik op macos fijn: als je na de eerste klik harder doorduwt komt er nog een klik. Als je dit op een bestandsnaam doet, kan je hem meteen hernoemen. Ipv dat je rechtermuisknop -> hernoemen moet doen
bzzzt @dipje26 januari 2025 13:12
Als ik moest werken op een 2015 macbook pro ... moest ik dus werken op een trackpad zonder die haptic feedback, maar echt een mechanische klik.
Weet je het zeker? Die force touch trackpads zitten er sinds de 2015 MacBook pro in...
dipje2 @bzzzt6 januari 2025 13:15
Nee, dat was een optie toen.
bzzzt @dipje26 januari 2025 13:17
Dat is nooit een optie geweest. Zie: Wikipedia: Force Touch
dipje2 @bzzzt6 januari 2025 16:59
oh, excuus. Dan zal het een 2014 geweest zijn, maar in eind 2014 / begin 2015 nog gekocht. Lagen er een paar van in de kast. Je had in elk geval niet de optie om force in te stellen, en je moest fysiek klikken (je zag het touchpad ook bewegen).

Zat ook een fout bij, omdat de batterij kon opzwellen onder de trackpad waardoor de trackpad het niet meer deed.
bzzzt @dipje27 januari 2025 13:36
Je kan het makkelijk bepalen als de laptop uit staat: force touch 'klikt' dan niet.
CyberSick99 @brutus06 januari 2025 09:27
Ik heb recentelijk een (tweedehands) Magic Trackpad aangeschaft die ik los van mijn muis gebruik. Voor gebruik binnen Photoshop, Excel en in-browser editors werkt het heel prettig. Het is geen must-have, maar mijn workflow is meer gestroomlijnd op deze manier.
Blokker_1999
@brutus06 januari 2025 09:30
We hebben heel wat gestures ontwikkeld over de jaren heen waarvan de meeste mensen bijv. pinch to zoom kennen, maar er zijn er veel meer. Met een los trackpad kan je dat dus ook los gebruiken zonder dat je laptop opengeklapt of bereikbaar moet zijn.
Tassadar32 @brutus06 januari 2025 09:41
RSI. Ik krijg last van m'n pols met een muis maar een trackpad gaat wel goed. Tot nu toe altijd een Magic Trackpad met custom drivers op windows gebruikt als ik niet op een mac kon werken.
Indy81 @brutus06 januari 2025 09:48
Ik kan me best wel wat plekken indenken die handig zijn voor een touchpad.
Met name ruimtes waarbij een muis niet mogelijk is.

Bijvoorbeeld in een 19 inch lade, voor servers of flightcases.
Of op niet-horizontale of onstabiele oppervlakten. Zoals op een muur. Of op een boot.
Of in situaties waar hygiëne een rol speelt (ziekenhuizen / huis-tand-dierenarts), even met een alcoholisch doekje er overheen en schoon. (krijg je bij een muis niet voor elkaar)
PrimusIP
@brutus06 januari 2025 09:49
Ik zou denk ik nog steeds voor een muis gaan. Maar sinds mijn macbook vind ik trackpads wel veranderd van iets wat je gebruikt als je even geen muis bij de hand hebt, in een ding wat ik prettig genoeg vind om het niet nodig te vinden een muis aan te sluiten. En vooral die gestures zijn heel fijn.
Maar in desktop settings gebruik ik nog gewoon de muis en zie mezelf niet een losse trackpad kopen. Voor de dingen die ik voor lange tijd achter een bureau zit te doen is een muis net wat fijner.
i-chat @brutus06 januari 2025 10:28
hangt een beetje af van wat je doet, ik vind een trackpad in beginsel fijner dan een muis, ik heb een muis vanwege af en toe gamen en dan vind ik het ergens zonde om óók nog een trackpad aan te schaffen, maar toen ik een tijdje een mac mini m1 had was de apple trackpad echt mijn favorite input-device.
IamrobNL @brutus06 januari 2025 10:34
Beetje niche scenario maar ik gebruik het Apple equivalent om tijdens de stand-up de muis te besturen. Daarnaast merk ik dat ik de pinch to zoom functie soms mis wanneer ik geen touchpad heb.
Savantis @brutus06 januari 2025 11:13
Een use case die ik kan bedenken is voor mensen die last hebben van hun polsen tijdens computergebruik, vooral mensen die last hebben van Carpal Tunnel syndroom.

Een oude vriend van mij is een meesterlijke Destiny 2 speler, die mij in de pan hakt met de trackpad van zijn laptop. Maar tevens bezit hij ook een zwaar geval van hypermobiliteit, wat zijn Carpal Tunnel vroeg al heeft laten ontstaan. Sindsdien kan hij met zijn yoga-vingers effectieve controller houdingen doen, maar is ook compleet gaan afhangen van een laptop trackpad.

Er bestaan zeker wel al ergonomische muizen (o.a verticale muizen), maar er zal altijd wel een groep mensen zijn die een trackpad simpelweg fijner vinden voelen. Ook als ze een "portable workflow" gewend zijn, zoals werken met een laptop on the go, met amper tot geen ruimte voor een muis op je uitklapbaar tafeltje.
cyspoz @brutus06 januari 2025 11:22
Ik gebruik dit als aanvulling op een muis in Ableton Live. In Digital Audio Workstation software heb je vaak een groot aantal audio sporen waar je verticaal door kan scrollen en horizontaal voor de tijdlijn. Daarbij wil je vaak in en uitzoomen. Beide gaat sneller en nauwkeuriger met in mijn geval een Logitech T650.

Mocht de T650 ooit stoppen met werken of niet langer meer op Windows ondersteunt worden dan zou dit product mogelijk een mooi alternatief zijn.

[Reactie gewijzigd door cyspoz op 6 januari 2025 11:23]

spoonman @brutus06 januari 2025 11:25
Ik heb een tijd een apple trackpad gehad, om in windows te gebruiken. Heb hem uiteindelijk weg gedaan omdat ik geen zin meer had om te klooien met 3rd party drivers. Ik zou deze wel durven proberen, het werkt echt wel fijn.
cmegens @brutus06 januari 2025 11:57
op de bank werkt dit beter dan een muis.
Raziel @brutus06 januari 2025 12:00
Heeft niks met Apple te maken, ik werk 90% van mijn tijd op mijn laptop en dan doe ik alles met de trackpad. Ik game niet (meer) op een desktop PC en kan beter uit de voeten met een trackpad icm gestures dan een muis. Overigens werkt de Apple Magic Trackpad ook uitstekend onder Windows en kost nog minder ook.

Gebruik zelf https://github.com/imbushuo/mac-precision-touchpad, maar er zijn meerdere mogelijkheden qua software.
WoutervOorschot @brutus06 januari 2025 13:06
Werkt voor mij echt perfect, scrollen is veel fijner. Alleen heel specifiek muiswerk (tekenen, cad etc) is nog fijner met een muis.

Helaas bestaan er nauwelijks fatsoenlijke trackpads voor windows, maar deze ziet er gaaf uit.
namelessness @brutus06 januari 2025 15:40
ik gebruik al JAAAAREN standaard een grote trackpad.
proatjeboksem 6 januari 2025 09:28
Wat is eigenlijk de grap van de haptische feedback? Dat je bij tekenen/ontwerpen meer gevoel kunt krijgen?
Christoxz @proatjeboksem6 januari 2025 09:40
Enigszins, maar denk dat het meer feedback zal zijn voor een muisklik of gestures, als bevestiging.
PrimusIP
@proatjeboksem6 januari 2025 09:57
Zoals ik het bij een tochpad ken zitten er geen knoppen op dat ding. Dus bepaalde manier van druk/aanraking herkent hij alsof je een linker of rechtermuisknop indrukt. Die feedback geeft je vervolgens het fysieke gevoel als je ook werkelijk een knop indrukt. Naast dat het een 'oud' herkenbaar gevoel geeft is het ook fijn te weten dat je die "muisklik" echt gegeven hebt, ook als er vervolgens niks op je scherm lijkt te gebeuren.
dipje2 @proatjeboksem6 januari 2025 10:28
Voor mij vooral een _hele_ licht tap die aanvoelt alsof het een echte klik is. Dus je kan instellen hoe hard je moet klikken voor een klik (omdat het een _hele_ goede fake click is).
Miglow @proatjeboksem6 januari 2025 10:24
Ik snap ook nog steeds niet wat mensen fijn vinden aan haptische feedback. Trillen is altijd het eerste dat ik uitzet op een nieuwe smartphone en "sterke haptische feedback" in reviews hier op Tweakers vind ik veel meer een nadeel dan een voordeel. Dit is dus ook echt geen product voor mij. Dan liever mijn trackball. En ja, dat is ook hate it or love it maar zoals in de truck is het erg fijn dat je je laptop kunt gebruiken op bed ipv met allerlei kunstgrepen met een muis.
KokiriGeorge @Miglow6 januari 2025 10:42
Haptic feedback werkt voor mij ook enkel als het drukgevoelig klikken is. Een simpele tap die het apparaat doet trillen lijkt me inderdaad verschrikkelijk. Dat zou dan ook een van de eerste dingen zijn die ik uitschakel.
In mijn auto heb ik ook de geluidsfeedback van een tap uitgeschakeld omdat het zo onnatuurlijk aanvoelde/-hoorde.
Marctraider @proatjeboksem6 januari 2025 10:25
De grap is dat het net zoals de Surface Pen's niet eens OS wide werkt, maar alleen op een select aantal apparaten of op z'n minst alleen op software die het 'ondersteund'.
WoutervOorschot @proatjeboksem6 januari 2025 13:08
Dat je geen fysieke knop hebt aan de onderkant van je touchpad voor links/rechtsklik. Je kan hier op het hele touchpad drukken met dezelfde kracht om te klikken. Die kracht, en de feedback zodat het als een knop voelt, is instelbaar.
Marctraider 6 januari 2025 10:24
240hz is echt niks voor een controller pheriperal. Nog altijd way too much latency en jitter.
sircampalot @Marctraider6 januari 2025 10:29
Refreshrate heeft weinig te maken met latency en jitter.

Latency is achterlopen, dat komt door buffers.
Jitter is het afwijken van de timestamp, dat komt doordat systemen nog even bezig zijn terwijl de refresh-taak aan de beurt is.

Wel is het zo dat als de refreshrate omhoog gaat, de kans groter wordt dat systemen op het refreshmoment bezig zijn, waardoor Jitter toeneemt.
Bovendien zal een buffer groter moeten zijn om die bezige momentjes te ondervangen, hierdoor neemt latency toe.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 6 januari 2025 10:31]

Marctraider @sircampalot10 januari 2025 17:05
Fout. Ten eerste is refresh rate de foute term in dit geval, en daarnaast zou je even op blurbusters.com moeten kijken, want hoe lager de polling rate van je peripheral ongeacht de screen refresh rate, hoe meer jitter.

Bron: https://blurbusters.com/mouse-125hz-vs-500hz-vs-1000hz/

Ook helemaal fout dat polling rate weinig te maken heeft met latency. Een polling rate van een 125hz device is ongeveer 8ms, waarin tegen een 1000hz device bij de 1ms zit. Factor 8 verschil en dat is (iig op een low latency scherm) merkbaar.

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 10 januari 2025 17:07]

sircampalot @Marctraider10 januari 2025 22:17
Jitter
Latency

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