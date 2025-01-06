Hyper introduceert Windows-trackpad met haptische feedback voor 129 dollar

Pc-accessoirefabrikant Hyper heeft de HyperSpace Trackpad Pro aangekondigd. Het betreft een trackpad met haptische feedback en ondersteuning voor multitouchgebaren. Het apparaat werkt in combinatie met Windows. Later komt er ondersteuning voor macOS.

Uit de productpagina van de HyperSpace Trackpad Pro blijkt dat gebruikers de sterkte van de haptische feedback en de drukgevoeligheid kunnen aanpassen. Het apparaat kan de druk van maximaal tien vingers registeren. Het wordt ook mogelijk om per applicatie aparte gebaren en shortcuts in te stellen. The Verge schrijft dat gebruikers bijvoorbeeld de hoeken van de trackpad kunnen gebruiken om bepaalde functies in Adobe- of Microsoft Office-programma's uit te voeren.

Het apparaat beschikt over een report rate van 240Hz. Dat moet volgens de fabrikant voor 'zero latency' zorgen. Er is ook palmdetectie aanwezig om de registratie van onbedoelde input te vermijden en cloudsoftware om instellingen over meerdere apparaten te delen. De trackpad wordt geleverd met een afneembare magnetische palmsteun. Hyper schrijft dat de HyperSpace Trackpad Pro aan het einde van het tweede kwartaal op de markt komt. De fabrikant vraagt 129 dollar voor het accessoire.