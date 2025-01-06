Samsung toont '5k2k'-gamingmonitor

Rondom de CES toont Samsung een lcd-ultrawide met een resolutie van 5120x2160 pixels, bedoeld voor gaming. Het merk presenteert ook een gekromde 37"-4k-gamingmonitor. Beide schermen moeten in de tweede helft van 2025 verschijnen.

De typenummers van de twee schermen zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat beide monitors beschikken over een VA-paneel dat met 1000R sterk gekromd is. Een VESA DisplayHDR 600-certificering wijst op een piekhelderheid van 600cd/m². Er is bovendien een vorm van local dimming aanwezig met waarschijnlijk een zeer beperkt aantal dimmingzones. De schermen hebben geen miniledverlichting, zoals de modellen in de Odyssey Neo-serie die Samsung uitbrengt.

Het 40"-ultrawidescherm heeft een refreshrate van 180Hz en een resolutie van 5120x2160 pixels, wat dezelfde pixeldichtheid (ppi) oplevert als bij een 32"-4k-monitor. Het beeld is dus iets scherper dan bij de UltraGear GX9-oledmonitor die LG op de CES presenteert en die dezelfde '5k2k'-resolutie heeft, maar een 45"-diagonaal.

Op de eerste drie foto's is de 40"-ultrawide te zien; de laatste foto toont het 37"-4k-scherm.

Samsungs 37"-scherm met 3840x2160 pixels heeft een refreshrate van 165Hz. Net als de 40"-ultrawide is hij niet voorzien van smartfuncties of een afstandsbediening, maar van de klassieke cyaanblauwe osd. Op de achterkant van beide schermen zitten rgb-verlichting, een USB-hub, een 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang en DisplayPort- en HDMI-ingangen.

Wat de twee monitors moeten gaan kosten wordt dichter bij de release bekendgemaakt, die in de tweede helft van 2025 zal plaatsvinden. Samsung toont op CES ook andere schermen die eerder dit jaar in de winkels verschijnen. Zo komen er dit voorjaar twee nieuwe 27"-QD-oledgamingschermen, een 32"-QD-oledsmartmonitor en een 32"-lcd-monitor met 3d-beeldweergave uit.