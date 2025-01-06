Samsung toont '5k2k'-gamingmonitor

Rondom de CES toont Samsung een lcd-ultrawide met een resolutie van 5120x2160 pixels, bedoeld voor gaming. Het merk presenteert ook een gekromde 37"-4k-gamingmonitor. Beide schermen moeten in de tweede helft van 2025 verschijnen.

De typenummers van de twee schermen zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat beide monitors beschikken over een VA-paneel dat met 1000R sterk gekromd is. Een VESA DisplayHDR 600-certificering wijst op een piekhelderheid van 600cd/m². Er is bovendien een vorm van local dimming aanwezig met waarschijnlijk een zeer beperkt aantal dimmingzones. De schermen hebben geen miniledverlichting, zoals de modellen in de Odyssey Neo-serie die Samsung uitbrengt.

Het 40"-ultrawidescherm heeft een refreshrate van 180Hz en een resolutie van 5120x2160 pixels, wat dezelfde pixeldichtheid (ppi) oplevert als bij een 32"-4k-monitor. Het beeld is dus iets scherper dan bij de UltraGear GX9-oledmonitor die LG op de CES presenteert en die dezelfde '5k2k'-resolutie heeft, maar een 45"-diagonaal.

Samsung 37"- en 40"-gamingmonitors op CES 2025Samsung 37"- en 40"-gamingmonitors op CES 2025Samsung 37"- en 40"-gamingmonitors op CES 2025Samsung 37"- en 40"-gamingmonitors op CES 2025

Op de eerste drie foto's is de 40"-ultrawide te zien; de laatste foto toont het 37"-4k-scherm.

Samsungs 37"-scherm met 3840x2160 pixels heeft een refreshrate van 165Hz. Net als de 40"-ultrawide is hij niet voorzien van smartfuncties of een afstandsbediening, maar van de klassieke cyaanblauwe osd. Op de achterkant van beide schermen zitten rgb-verlichting, een USB-hub, een 3,5mm-hoofdtelefoonuitgang en DisplayPort- en HDMI-ingangen.

Wat de twee monitors moeten gaan kosten wordt dichter bij de release bekendgemaakt, die in de tweede helft van 2025 zal plaatsvinden. Samsung toont op CES ook andere schermen die eerder dit jaar in de winkels verschijnen. Zo komen er dit voorjaar twee nieuwe 27"-QD-oledgamingschermen, een 32"-QD-oledsmartmonitor en een 32"-lcd-monitor met 3d-beeldweergave uit.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 08:30 100

06-01-2025 • 08:30

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DutchEZmoder 6 januari 2025 08:42
Snap niet dat VA nog een ding is. Kom gewoon met (QD)-OLED.
Catrinus @DutchEZmoder6 januari 2025 08:49
Ik snap wel dat VA nog een ding is. Ben zelf net overgestapt van VA naar QD-OLED en het verschil viel me eigenlijk wat tegen voor de prijs. En nu zit ik met screen protect pop-ups om de X uur.

Voor de rest vraag ik me af, zitten gamers eigenlijk wel echt te wachten op hogere resolutie schermen? Ik bedoel, ook op de zelfde resolutie vragen spellen steeds meer van de GPU's... Wil je voorbij 4k gaan dan ben je zometeen op AAA titels wel verplicht om op lage FPS en frame gen en upscaling te gebruiken, zelfs met de beste GPU's... Ik begin er iig nog niet aan.
grafgever @Catrinus6 januari 2025 09:34
Ik zit er wel echt op te wachten, 5k is ideaal omdat je dan kunt switchen naar 1440p voor games, en tijdens je normale werkzaamheden / filmpjes kijken / lichtere games op 5k het scherm kunt gebruiken. Lijkt me echt het beste van beide werelden.
Mizgala28
@grafgever6 januari 2025 11:41
Als dit een echte 5k scherm was.

2160 pixels hoog is 4k, 2880 pixels als het een 5k was.

Wat ook wel logisch is met een ultrawide (5k in de breedte) maar Samsung is hier qua naam lekker verwarrend bezig.
damaus @Mizgala286 januari 2025 11:48
Volgens de titel zeggen ze 5k2k, wat 100% correct is
Mizgala28
@damaus6 januari 2025 16:39
Misschien ligt het aan mij, maar waarom is het correct?

Scherm is 5120x2160, "4k" is 2160p hoog en "2k" is 1440p hoog.

Dus "5k4k" zou logischer klinken?

Als ik "5k2k" hoor zou ik eerder 5120x1440 verwachten.

bovenstaande is een serieuze vraag overigens

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 6 januari 2025 16:41]

ButtonJunk @Mizgala286 januari 2025 17:08
De "4k" refereert naar de (3840) horizontale pixels. 2K komt dan overeen met 1920x1080 en niet 1440P. De #k termen vind ik verschrikkelijk want het geeft geen goede weergave van welke resolutie nou precies bedoeld wordt.
Mizgala28
@ButtonJunk6 januari 2025 17:47
Theoretisch ja.

Maar uiteindelijk heeft men anders besloten.

Ik noem 1440p liever QHD.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 6 januari 2025 17:54]

damaus @Mizgala286 januari 2025 18:41
5k2k, breedte x hoogte, ik zie niet hoe dit onlogisch is.

5k4k klinkt mij als 5120x3840 of 5120x4096 in de oren.
tweakuwe @Mizgala286 januari 2025 20:50
5k2k is kort voor 5000*2000. De k staat voor kilo. Nou wordt er wat afgerond maar om 1440 naar 2000 af te ronden gaat wel heel ver. 2k wordt wel eens gebruikt voor full HD (1920*1080, waarbij de 2k dus op 1920 slaat) en 2,5k wordt wel eens gebruikt voor 2560*1440, de pixels in de hoogte worden meestal niet benoemd.
lezzmeister @damaus6 januari 2025 22:05
Dus gewoon 4K ultrawide.

Verder vind ik die formaten voor op het bureau echt te groot. Ben m'n 34 inch al zat eigenlijk.
watercoolertje
@Mizgala286 januari 2025 12:27
5k2k is juist heel duidelijk, ben blij dat ze het niet 5k noemen (daarvan verwacht ik meer hoogte).

Overigens gaan alle fabrikanten het waarschijnlijk zo noemen, LG noemde het vorige week ook al zo en nu Samsung dus ook.

Hier staat de resolutie van dit schern ook gewoon als 5k:
Wikipedia: 5K resolution

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 6 januari 2025 12:41]

Catrinus @grafgever6 januari 2025 10:14
Dat is waar, maar op 1440p op 40" heb je juist weer een lagere pixel dichtheid, dat ga je wel zien denk ik. Vooral als je gaat switchen van 5k ---> 2k. Daar zou ik niet aan kunnen wennen, ik hou het bij 1 resolutie.
Scriptkid @Catrinus6 januari 2025 10:45
let wel op dat bijna iedereen die een resolutie hoger dan 1900 heeft in windows bijna altijd een zoom aan heeft staan, dus weer pixels verwijderd van die hoge resolutie
Finraziel
@Scriptkid6 januari 2025 11:34
Scaling (niet zoom) verwijdert geen pixels tenzij je hele oude applicaties gebruikt die het niet goed ondersteunen. Het is niet dat de app op een lagere resolutie gerenderd wordt en dan opgeblazen. De exacte technische implementatie ken ik niet maar het lijkt meer vector-gebaseerd te zijn.

Overigens zal ik zelf de vreemde eend zijn, ik werk op een 32" uhd monitor met 100% scaling... Ik heb dat ding juist omdat ik veel informatie op mijn scherm kwijt wil kunnen.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 6 januari 2025 11:35]

Scriptkid @Finraziel6 januari 2025 11:38
ik zie toch echt wel groot verschil tussen native en scaling 300%, alles is lang en na niet zo scherp,

dat kan ook niet want veel dingen zijn fixed zoals icons, dus als je die gaat vergroten / verkleinen dan kom je nooit uit met zelfde aantal pixels dus als het niet gerended is gaat er iets mis.
MrFax @Scriptkid6 januari 2025 12:28
Dat ligt er puur aan of de plaatjes en animaties een .svg formaat gebruiken. SVG assets hebben oneindige interne scaling die ten alle tijden scherp blijft. Je krijgt dus juist meer "detail" bij UI elementen als DPI scaling aanstaat.

Normale UI elementen die een .png als asset gebruiken verliezen geen data, maar je loop wel tegen upscaling algoritmes aan waardoor het steeds meer blurry wordt.

Vrijwel elke text font heeft ook oneindige interne scaling, dus die zijn sowieso niet gevoelig voor DPI scaling.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 6 januari 2025 12:37]

Finraziel
@Scriptkid6 januari 2025 11:42
Ja ik ging misschien ook wat kort door de bocht, het hangt er vanaf hoe goed de applicatie het ondersteunt. Maar dan nog, dan heb je sommige graphics die detail verliezen misschien, maar tekst blijft wel veel scherper.
Het hangt er uiteindelijk vanaf wat je doet met je systeem denk ik...
Olaf van der Spek
@grafgever6 januari 2025 10:42
1440p is niet de helft van 5120 x 2160p..
damaus @Olaf van der Spek6 januari 2025 11:46
Ik denk dat meneer de 2560 kant van 1440p bedoelde, gezien hij ook 5k zei. Beetje verwarrend allemaal die benamingen. Hij zal hebben gedoeld op 2560x1080 want idd een kwart van 5120x2160 is
Finraziel
@Catrinus6 januari 2025 09:17
Nou hebben we het hier over de echte high-end hè, en dan begrijp ik de opmerking van @DutchEZmoder wel. Er is zeker nog ruimte voor VA, maar in dit segment? Mja voor mensen die bang zijn voor inbranden, maar aangezien deze monitor vooral voor gaming is en dan niet voor competitief gamen want die gaan om te beginnen al niet voor zo'n hoge resolutie... Dan denk ik dat het voor de meeste potentiële klanten voor een scherm als deze helemaal niet zo'n issue is (tenzij je hem weer niet voor gaming gaat gebruiken maar juist voor kantoorwerk).

En hoge resolutie... Ja eigenlijk wel. Ik heb een 35" 3440x1440 monitor gehad maar eerlijk gezegd zag ik daar nog duidelijk dat de resolutie beter kon. Nu gebruik ik een 42" 4k tv en als ik weer naar ultrawide zou willen gaan zou ik niet minder dan deze resolutie willen. En ja daar heb je een hele dikke videokaart bij nodig, maar nogmaals, we hebben het over high-end.
Catrinus @Finraziel6 januari 2025 10:18
Inderdaad de echte high end. Ik verwacht dat je met de grafische vooruitgang in games op 5k2k resolutie elke generatie je GPU moet gaan upgraden... 4090->5090->6090-7090. Tenzij misschien de ontwikkeling in upscaling/frame gen deze kan compenseren.
Scriptkid @Catrinus6 januari 2025 11:33
denk dat renderen in 1900 en upscalen naar 5K niet echt beeld verbeterd, je verzint er gewoon 6 pixels per pixel bij +-
watercoolertje
@Scriptkid6 januari 2025 12:14
denk dat renderen in 1900 en upscalen naar 5K niet echt beeld verbeterd
Waarom niet dan? En vind je upscalen van 1900 dan uberhaubt wel verbeterend werken? Naar 3k of 4k?

Upscaling wordt nooit zo mooi als met de native resolutie (wat weer ten koste van de fps gaat ipv kwaliteit). Maar ik zou niet weten waarom 1900 naar bijv. 3k beter resultaat zou geven dan van 1900 naar 5k.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 6 januari 2025 12:21]

Scriptkid @watercoolertje6 januari 2025 13:27
omdat je steeds meer pixels verzint in het zelfde kluster van 4 .


je kunt in een cluster van 4 pixels als je er 2 hebt de andere 2 hoeken bereken aan de hand van 50% van die 2 pixels en de omliggende 2 pixels van de andere clusters.

Als je maar 1 pixel hebt moet je er dus 3 verzinnen en dan ga je op basis van verzonnen data weer een andere pixel verzinnen. Of te wel je gaat van een curved line een strait line maken.
Finraziel
@Scriptkid6 januari 2025 13:49
Je negeert compleet de ai upscaling technieken van de afgelopen jaren... Dat is echt wel veel beter geworden dan waar jij het over hebt.
Los van of je het echte ai vindt, je kunt het ook ml noemen, maar het werkt wel heel aardig (althans, dlss... Fsr ben ik nog niet zo kapot van, maar zelfs dat is beter dan gewoon tussenliggende pixels berekenen aan de hand van omliggende pixels wat altijd blurry wordt bij overgangen).
Scriptkid @Finraziel6 januari 2025 15:21
ja en ook die AI kan dat niet oneindig dat is het probleem je mist gewoon te veel data.

probeer maar eens met een 16x16 icoon een 4K scherm te vullen .
Finraziel
@Scriptkid6 januari 2025 15:37
Ja maar in dat 16x16 icoon is de informatie er gewoon echt niet...
Bij ai upscaling gaat het beter als de bron de meeste informatie al heeft. Als je iets op fhd rendert dan is over het algemeen goed te zien wat er afgebeeld wordt. Als je een auto weergeeft op fhd dan kun je waarschijnlijk al prima zien dat hij een zijspiegel heeft. Ga je dat dan upscalen dan kan het algoritme dat herkennen (niet echt natuurlijk, het is niet bewust) en kan dan met vrij goede zekerheid bepalen welke lijnen vloeiende lijnen moeten blijven. Is je resolutie echter te laag en is die zijspiegel in de bron niet meer dan een iets anders gekleurde pixel, dan wordt het erg lastig.
Het gaat er dus om of de bron genoeg details heeft om alles te kunnen zien, dan kun je er waarschijnlijk vrij goed een scherper plaatje van maken. Is de resolutie echter zo laag dat je echt details in objecten verliest dan wordt het minder.
Scriptkid @Finraziel6 januari 2025 20:48
precies en nu zeg je zelfde als ik zeg,

daarom is 1900 naar 5K ook best grote stap


5K = 5120x2160 = 11M pixels
fhd = 1920×1080 = 2M pixels

Dat is even 5,5 keer zo veel pixels verzinnen als het origineel ! Maar 18%van de pixels van het beeld zijn maar origineel. Daar krijg jij geen goed scherp mooi beeld van.
Finraziel
@Scriptkid6 januari 2025 22:10
Nee je mist mijn punt volledig. Het gaat niet om hoeveel pixels er bijkomen, het gaat er om of in het originele beeld al duidelijk te zien is wat er weergegeven wordt.
Je kunt niet van een lage resolutie naar een hoge resolutie ineens details er bij krijgen die voorheen helemaal niet zichtbaar waren, maar als je op de lage resolutie eigenlijk ook alles al prima kon zien alleen het is wat kartelig, dat kan ai upscaling wel vaak prima verbeteren.
Of je nou 2 keer of 10 keer zoveel pixels er van maakt doet niet ter zake, het gaat er om of het originele beeld al genoeg detail heeft of niet.
Het is daarom ook van belang wat je onderwerp is. Een beeld van honderden vliegende vogels zal heel erg moeilijk te upscalen zijn, maar een tekenfilm heel makkelijk.
Scriptkid @Finraziel6 januari 2025 23:50
We hebben het hier over high res gamen , niet over een mondriaan schilderij.

Bij zoveel upscale is er gewoon enorm verlies VS native render. Zoals je zelf al aangeeft heeft de AI algorithme geen enkele clue wat voor texture er moet komen. Laat staan als het een renderd texture is met diepte.
_Pussycat_ @Scriptkid6 januari 2025 13:57
strait line
Een "straight line" misschien.
Verder bestaat ook nog Nederlands en kun je het een rechte lijn noemen.
Ik snap werkelijk niet waarom men wanhopig engelse termen moet gebruiken en die dan niet eens correct kan spellen.
Finraziel
@Catrinus6 januari 2025 11:39
Je kunt natuurlijk ook altijd nog kiezen om games op 16:9 te draaien, hoewel je juist dan liever oled hebt zodat de zwarte balken echt zwart zijn en niet nog een beetje shimmeren. En persoonlijk game ik op uhd met een 7900XT wat prima gaat. Dat is ook een stevige kaart maar valt in het niet bij een 4090, dus ik denk niet dat die per se noodzakelijk is, laat staan dat die komend jaar niet meer voldoende zou zijn.
Evanesco @Catrinus6 januari 2025 09:22
Vroeg ik me ook direct af! Ruim 11M pixels voor dit scherm, dat is ongeveer een derde meer dan een 4K scherm (8,3M pixels). Verschil is niet zo groot als 1440p versus 4K, maar dan nog steeds: om 5K2K aan te sturen in moderne games heb je wel een beest van een gpu nodig ook...
Scriptkid @Evanesco6 januari 2025 13:27
leuker nog,

Je oog kan maar 7M pixels zien dus die andere 3M kun je niet waarnemen. :)
PaulHelper @Scriptkid6 januari 2025 14:50
Wat is dit voor random uit spraak, het ligt toch allemaal aan de afstand, als je dichtbij zit zie je meer punt.
Ik denk dat jouw uitspraak dan in je focusveld moet liggen. Dus 7M in waar je naar kijkt dat is vrijwel altijd kleiner dan het gehele beeldscherm. Als ik het zelf schat minder dan een vierde dus dan zou het meer dan 4 keer die 'oogresolutie' moeten zijn om ongeveer 1:1 oog als bottleneck te hebben. Maar bij grotere monitoren zal het een kleiner stuk zijn.

Zoals ik al zei afstand is alles.

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 6 januari 2025 14:52]

Scriptkid @PaulHelper6 januari 2025 15:22
we hebben het over computer monitoren niet over 80Inch TV ,

Wanneer zat jij voor het laatst 5 meter van je computer monitor op je werk ?

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 6 januari 2025 15:23]

aloysiussss @Catrinus6 januari 2025 10:11
Kan wel begrijpen dat je niet heel weinig verschil ziet.
Gezien VA & QD Oled panelen best wel hoge brightness hebben.

Ik ben zelf van een IPS naar een OLED gegaan en het verschil is toch echt overduidelijk.
Zelf heb ik dan de 45 inch van LG ik heb daar echt 100% geen spijt van eerlijk gezegd. Ben alleen van 2560x1440 naar 3440x1440 gegaan, lagere PPI wat totaal niet te merken is tijdens gamen (tenzij je met een vergrootglas zit). Tekst lezen e.d. echt nihiel en niet storen maar wel valt wel op.

5k kan leuk wezen, AAA titels zijn het toch niet deze dagen.
Ik zou denk ik eerder dit gaan willen gebruiken bij sim racen, ik zit nog mooi te wachten tot er wat fijne schermen op markt komen met hoe ik het wil qua sim racen.

FPS is me 45inch toch echt de max imho.
Catrinus @aloysiussss6 januari 2025 10:20
Sim racing lijkt me een hele logische use-case voor dit scherm inderdaad

Mijn oude VA scherm had al een prima contrast, daarom het verschil met OLED minder dan verwacht. Vooral de kleuren zijn er op vooruit gegaan.

[Reactie gewijzigd door Catrinus op 6 januari 2025 10:22]

Sn0wblind @Catrinus6 januari 2025 10:45
Ik ben van een VA G9 naar LG C4 42 gegaan en het verschil is enorm, helemaal op gebied van pixel response.
.MaT @Catrinus6 januari 2025 10:05
Natuurlijk wel.
De meeste gamers zijn geen e-sporters die hun hardware optimaliseren om dik prijzengeld binnen te halen. Het is niet omdat je graag een spelletje speelt dat je niet anders wil doen met die monitor en bij de vorige stap (3440x1440) word de DPI best laag (net over de 100).

Je bent ook niet verplicht om games op native resolutie te renderen. Moderne games hebben vaak allang een soort render scale in de instellingen waarmee de renderresolutie verlaagt kan worden. Consoles doen dit al decennia (zonder dat je de keuze hebt) en daar kraait geen haan naar, maar bij PC moet er altijd moeilijk gedaan worden blijkbaar.
Torched @.MaT6 januari 2025 10:30
Ja, want als je niet native rendert wordt het een smeerzooi omdat pixels niet meer 1 op 1 mappen, heb je oplossingen voor maar zijn niet perfect.
Dus zou lang het een optie is die uit te schakelen is heb ik er geen probleem mee.
Ik heb dan ook een 4090 om te zorgen dat het eea nog speelbaar is. Op een console van 600 heb je geen keuze want je performance budget is beperkt. Op consoles worden meerdere keuzes voor je gemaakt, waarom moet dit ook naar pc?
Er is juist een trend dat je op console ook wat meer instellingen krijgt om de game te draaien als je wil. Alleen maar beter.
Llopigat
@Catrinus6 januari 2025 10:52
Ik absoluut wel. Ik heb nu 24" met 4K en dat vind ik prachtig.

Heb wel een 4090 overigens :)
PredCaliber2 @Llopigat6 januari 2025 19:35
24 inch 4k is echt de meest stupide screen size/resolutie.

OF pak op 24 inch 1440p 144hz, OF pak een groter scherm met 4k.
maar 24 inch 4k is echt zonde van het scherm.
Llopigat
@PredCaliber26 januari 2025 19:37
Huh nee helemaal niet. Zo heb ik haarscherpe tekst. Net zoals op de mobiel. Daar zie je ook geen pixels meer vandaag de dag.

Ik gebruik nu 200% scaling. Ook wel HiDPI genoemd. Dus effectief is het 1920x1080 maar dan 4x zo scherp qua tekst en afbeeldingen. Een beetje zoals Apple's "retina" idee. Die gebruiken zelfs nog een iets hogere resolutie in de 24" iMac (4480x2520). helaas kan je die schermen niet los kopen.

Met 24" 1440p kan ik de pixels nog zien. Dat is dus te lage resolutie voor mij.

Ik gebruik trouwens KDE, dat schaalt geweldig. Windows doet het een stuk minder helaas.

Als je je vast houdt aan 100% scaling dan kan ik het begrijpen maar dan is de tekst zo brokkelig. Dat vind ik moeilijk lezen.

Ik zit er ook best dicht op (40-50cm denk ik) omdat ik het scherm dan nog kan zien zonder bril. Daarom wil ik geen 27" 4K.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 6 januari 2025 19:41]

arbraxas @DutchEZmoder6 januari 2025 08:49
Omdat mensen nog steeds inbranding lezen als er OLED staat. Wat intussen wel achterhaald is, maar het blijft hardnekkig. Zelfs hier op tweakers zie je het elke keer terugkomen. "ik wil wel OLED, maar ben bang voor de inbranding"

En prijs is ook wel een dingetje, de OLED schermen staan vaak als premium voor bijhorende prijs in de etalage. VA is vaak wat vriendelijker voor je bankrekening.
Sissors @arbraxas6 januari 2025 09:03
Hoe is het achterhaald precies? Want van alles wat ik vind is inbranden gewoon een potentieel issue (daarom zitten er ook allerlei extra technieken zoals pixel shift, wat inbranden niet stopt, maar iig voorkomt dat er te harde lijnen door inbranden ontstaan). Zie bijvoorbeeld: YouTube: Deliberately Burning In My QD-OLED Monitor - 9 Month Update. Hij noemt het een absoluut worst case scenario waar hij mee test, maar het is gewoon redelijk standaard productiviteitsgebruik. En daar zie je bij bepaalde kleuren / tinten toch echt duidelijk inbranden al na 9 maanden. Waarbij ik niet verwacht dat je bij normaal verbruik dit zal opmerken hoor. Tegelijk dat is na 9 maanden, hoe ziet dat eruit naar 48 maanden?
bzzzt @Sissors6 januari 2025 09:26
Tegelijk dat is na 9 maanden, hoe ziet dat eruit naar 48 maanden?
Ik zie op mijn simpele LCD niet eens waar die gast het over heeft. Als je complete OCD hebt dat je scherm perfect uniform moet zijn op een oogwaterende helderheid is het misschien een probleem, maar voor gewoon gebruik niet.
En na 48 maanden zal het misschien erger zijn, maar misschien ook niet. Kan best zijn dat de problemen wat uitmiddelen.
Sissors @bzzzt6 januari 2025 09:58
Maar die kan ik ook omdraaien: Als je toch geen OCD hebt dat je scherm perfecte zwart waardes moet hebben, waarom dan een OLED pakken en niet een fatsoenlijk LCD paneel?

(En als ik mijn monitor puur voor gaming zou gebruiken, stond er ondertussen een OLED scherm. Maar gezien dat ik genoeg erop thuiswerk, zie ik nog teveel nadelen van OLED).
bzzzt @Sissors6 januari 2025 11:53
Je kan ook prima zwartwaardes en beter contrast willen zonder OCD en gewoon accepteren dat perfectie onmogelijk is. Ook LCDs hebben wisselende uniformiteit, soms kleine backlight lekjes e.d.
HuisRocker @bzzzt6 januari 2025 11:55
Ik zie op mijn simpele LCD niet eens waar die gast het over heeft.
Kan toch ook echt zitten in; je scherm, jezelf, of een combinatie van die 2...

Ik heb die video ook gezien op 'mijn simpele(?) LCD' (38" 3840x1600 IPS, video op 4K) en zie de burn-in, zowel die in het midden als die van de taakbalk, duidelijk zonder 'te gaan pixel peepen'. En voordat iemand zegt, 'Tuurlijk gast, hij heeft het immers enhanced!', ook bij de beelden die niet enhanced zijn zie ik het duidelijk.

Dus moet ik wel "complete OCD" hebben, toch? ;)

Ik denk dat het simpelweg 'iets genuanceerder ligt dan dat'. :)
bzzzt @HuisRocker6 januari 2025 12:51
Ik heb die video ook gezien op 'mijn simpele(?) LCD' (38" 3840x1600 IPS, video op 4K) en zie de burn-in, zowel die in het midden als die van de taakbalk, duidelijk zonder 'te gaan pixel peepen'. En voordat iemand zegt, 'Tuurlijk gast, hij heeft het immers enhanced!', ook bij de beelden die niet enhanced zijn zie ik het duidelijk.
De "enhanced" versie is niet wat je ziet dus niet echt relevant. Als ik 'm full screen open zie ik bij de niet enhanced beelden dat er in het midden iets lichtjes verkleurt, maar niet extreem en alleen zichtbaar bij de donkerste helderheid. Vraag me af hoe realistisch het afspelen van een door youtube gecomprimeerde opname van een niet gekalibreerde camera naar een niet gekalibreerde monitor is en of je dat in de praktijk ook gaat zien.
Wat ik bedoel is: als dit het ergste is wat kan gebeuren bij 'mishandeling' van zo'n scherm lijkt het allemaal niet zo'n vaart te lopen.
Dus moet ik wel "complete OCD" hebben, toch? ;)
Als je er 'last' van hebt: ja ;)
HuisRocker @bzzzt6 januari 2025 14:47
De "enhanced" versie is niet wat je ziet dus niet echt relevant.
Ik zeg toch echt dat ik het duidelijk zie bij de NIET enhanced beelden, en dat jij 'bij zo ongeveer alles je vraagtekens zet' is niet mijn probleem... Ik zie iets duidelijk wat jij zegt niet te zien, dat is 100% relevant als reactie op je "ik zie niks" waar ik dus op reageerde.
rjberg @arbraxas6 januari 2025 08:55
Ik durf het eigenlijk nog steeds niet, maar ik heb ook in 2022 een led lcd tv (die ik ook als monitor gebruik) gekocht die het nog prima doet.

Ik wil een zekere zekerheid als ik meer dan 1000 euro uitgeef dat het apparaat het minstens 10 jaar blijft doen. Ook is mijn kamer nogal helder, zelfs met gordijnen dicht, dus dan moet ik het apparaat vaak helder zetten. Ik weet niet of dat nou zo gunstig is, zelfs voor modern OLED, helemaal als het ook een pc aangesloten heeft.
arbraxas @rjberg6 januari 2025 09:24
Heb er een LG CX Oled tv aanhangen. En tot op heden echt geen enkele schim van inbranding gezien.
maar ik heb ook in 2022 een led lcd tv (die ik ook als monitor gebruik) gekocht die het nog prima doet.
Lijkt me meer dat jij voor jezelf het niet kunt verantwoorden om "alweer" een nieuwe monitor/tv te kopen.
En dat is prima hoor, helemaal je eigen keus. Maar gooi het niet op inbranden. Dat is echt verleden tijd.
En zekere zekerheid ga je niet krijgen, niet met Oled en niet met LCD. Alles kan stuk en alles slijt.
samety @arbraxas6 januari 2025 08:57
Je stelt dat inbranding bij OLED achterhaald is. Betekent dit dat de nieuwste generatie OLED-schermen helemaal niet meer inbrandt?
watercoolertje
@samety6 januari 2025 12:49
Ja en een beetje nee.

Ja OLED brand in, en een beetje nee, omdat er veel (software) trucjes zijn om het uit te stellen/minimaliseren en de OLEDs zelf zijn ook beter worden.
cricque @arbraxas6 januari 2025 09:15
Hangt veel vanaf wat je primaire gebruik is nee ? Als jij de hele dag een taakbalk hebt staan en zoals ik vscode open etc denk ik dat je na een paar jaar daar toch last kan van krijgen. Een scherm is ook iets dat lang meegaat. Ik heb hier een 27inch vervangen door een 32 een jaar of 2 geleden, omdat ik toch eens 4k wou proberen. Die andere 27 inch staat er nu naast 2x 32 is teveel vind ik persoonlijk. Maar mijn oude 27inch samsung heb ik gewoon aan iemand gegeven. Nu heb ik hier nog een 27inch dell uhd stofvanger staan, maar met dat scherm is niks mee. Kan je nog altijd perfect gebruiken. Een scherm kan met gemak +- 10 jaar mee. En ik denk dat daar bij velen de schrik zit. Ga ik toch meer dan 3-4-5 jaar met mijn scherm kunnen doen. Enja er komt altijd wel wat nieuws uit en het kan beter. Maar bij mij is het zakelijk, al koop ik mij elk jaar een ander scherm, ga ik echt niet van wakker liggen en toch doe ik dat niet. Dat is echt pas als ik beslis nu is het tijd voor wat "beters/nieuwers", en dat kan lang zijn. Of er moest 1ntje stuk gaan
CriticalHit_NL
@cricque6 januari 2025 15:20
Helaas is ook Dell en IPS niet helemaal veilig hiervan, vriend heeft nog een oude Dell U3011 in gebruik, zo'n top-end monitor van 13 jaar geleden met 2560x1600 IPS en 32" maar wel een hoge input lag, maar Tweakers is letterlijk in dat scherm gebrand van hoeveel dat heeft opengestaan. :+

Maak mij maar wakker als er een 3840x2160 240Hz VA met DP 2.1a paneel is mét G-Sync ultimate, anders laat maar.
Dutchshorty @arbraxas6 januari 2025 09:20
Op zich ben ik het helemaal met je eens als t gaat om televisies.

Voor monitors met relatief veel statische content is dat niet helemaal ongegrond.

https://m.youtube.com/wat...CBtb25pdG9yIGJ1cm4gaW4%3D

Hier proberen ze een oled met opzet in te branden. 8 uur statisch gebruik op een dag (gebruik dus niet 1 plaatje) en 1x per dag pixel refresh. Hoewel hij zelf aan geeft het resultaat positief te vinden is er na 9 maanden wel degelijk sprake van burn in. Hij geeft zelf aan dat ie verwacht dat je met normaal gebruik en wat meer voorzichtigheid je de levensduur kan verdubbelen. Maar dat is nog steeds burn in binnen 2 jaar.

Dus misschien niet heel erg, maar t is wel degelijk een ding dat bijvoorbeeld mini led monitoren niet hebben.
arbraxas @Dutchshorty6 januari 2025 09:30
Tja ik heb gewoon de menubalk op automatisch verbergen staan, Heb roterende achtergronden (wat ik toch doe, ongeacht type scherm) en geen snelkoppelingen op mijn bureaublad. Gebruik mijn CX nu 4 jaar als monitor en heb gewoon 0 inbranding.

En als officebak zou ik sowieso geen oled kiezen. Alleen al omdat je door de gekozen subpixel plaatsing je geen mooie scherpe texten krijgt. Dan zijn de traditionele LCD schermen gewoon een betere keus.
youridv1 @arbraxas6 januari 2025 09:56
Zelfs hier op tweakers zie je het elke keer terugkomen. "ik wil wel OLED, maar ben bang voor de inbranding"
Ze branden nog steeds in, is mijn persoonlijke ervaring. De meeste dingen niet meer, maar zaken als je taakbalk wel. Ik doe echt ontzettend lang met mijn schermen dus het maakt me niet uit hoe lang het wel niet duurt voordat ze inbranden, ik loop er toch wel tegenaan uiteindelijk.

Ik ben weer van ze af gestapt en zit nu op een 1440p240Hz IPS van iiyama. Op papier heeft die slechtere pixel response, maar ik merk er niks van.

Wat ik wel prettig vond aan de monitor die ik had, was dat hij een glossy finish had. Ben nooit een grote fan geweest van matte schermen voor desktops. Ik los de reflecties wel op andere manieren op.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 januari 2025 09:58]

cricque @youridv16 januari 2025 20:40
Tsja ik hoef geen spiegel in mijn bureau staan te hebben. Die glossy "rommel" hoef ik dus niet. Zo zie je maar, iedereen heeft andere wensen
Znorkus @arbraxas6 januari 2025 10:20
"Zelfs hier op tweakers zie je het elke keer terugkomen"

Zet je dat niet aan het denken?
arbraxas @Znorkus7 januari 2025 11:01
Nee, heb zelf zon ding. En de mensen met dat argument zijn zonder uitzondering de mensen die er nog geen hebben.
Daarom verbaasd het me dat het ook elke keer terugkomt als de nr 1 reden van mensen om geen OLED te nemen. Al helemaal omdat de meeste mensen die een dergelijk scherm nemen eigenlijk media georienteerd zijn. En dan is het al helemaal een non issue.
themibur @arbraxas6 januari 2025 09:32
Risico voor inbranden is nihil op moderne schermen.

Ik gebruik hier al zo'n 3 jaar een LG OLED 48" C1 voor thuiswerken (Macbook) en gaming (Windows) met als gevolg dat mijn scherm ca. 4u-8u per dag aan staat. Ik gebruik NUL tools om inbranden te voorkomen en heb gewoon HDR aan staan. Sterker, via het hidden OLED menu heb ik de feature die de helderheid aanpast juist uitgezet (was storend tijdens het werken met full-screen Word documenten)

Van inbranden is hier geen sprake.
Sn0wblind @arbraxas6 januari 2025 10:46
Mijn VA paneel (Samsung G9) heeft ook burn in, VA is hier niet vrij van.
WillySis @DutchEZmoder6 januari 2025 09:41
Een VA paneel is een stuk goedkoper, terwijl de beeldkwaliteit niet heel veel slechter is. Gebruik je de monitor ook voor andere zaken dan gaming of video, dan is bij (QD)-OLED het inbranden toch nog steeds een dingetje. De trucjes om het inbranden wat te verbergen worden wel beter, maar nemen het niet weg.
napata @WillySis6 januari 2025 10:05
Niet veel slechter tot er beweging is in beelden met hoge contrast want dan zit je met smearing en ghosting. Voor gaming heb ik nog liever een TFT dan VA.
Sp3ci3s8472 @napata6 januari 2025 10:38
VA is een TFT variant. Wat jij bedoelt is TN, IPS of misschien wel een ouderwetse CRT?
napata @Sp3ci3s84726 januari 2025 21:20
Klopt ik zat ernaast en ik bedoelde inderdaad TN. IPS zou ook beter zijn maar daar zit je met uniformiteitsproblemn in de vorm van IPS glow dus een beetje afhankelijk van de games. Horror en donkere games lijken me maar niets al heb ik niet veel ervaring met IPS.

Het is lang geleden dat ik nog een CRT gezien heb. Ik hoor iedereen altijd spreken over hoe CRT ongeëvenaard was voor games qua motion clarity en dat je 1000+hz nodig hebt op huidige schermen om nog maar in de buurt te zitten van een CRT.

Van alle schermnadelen zou smearing en ghosting me waarschijnlijk het meeste storen. We moeten al hebben leren omgaan met TAA dus als het scherm het dan nog erger maakt. Het kan dat ik me natuurlijk bedenk wanneer ik een IPS monitor voorgeschoteld krijg die de IPS glow loterij verloren heeft.

[Reactie gewijzigd door napata op 6 januari 2025 21:24]

k995 @napata6 januari 2025 12:14
VA is veel beter in contrast tov IPS en TN, voor heel snelle games misschien minder geschikt dan IPS maar voor al de rest is dat even goed of beter hoor.
Vlizzjeffrey @k9956 januari 2025 17:11
En zelfs op pixelsnelheid is VA flink vooruit gegaan de laatste jaren, mijn huidige VA 240hz is zelfs sneller dan mijn vorige 240hz TN scherm.
k995 @Vlizzjeffrey6 januari 2025 17:17
Idd heb lang een 4K VA scherm gehad (max 75hz maar toch) en dat was fantastisch
Memori @DutchEZmoder6 januari 2025 15:14
Omdat ik niet elke 3-4 jaar een nieuwe monitor wil kopen vanwege "inbranding" (slijting), dat tevens 2x duurder is dan wat ik gewend ben. Met een LCD doe ik ongeveer 10 jaar, dus effectief 5x goedkoper dan OLED.
DutchEZmoder @Memori6 januari 2025 17:21
LCD is weer wat anders, ik zou ook gewoon LCD gebruiken als je veel statische dingen op je scherm hebt de hele dag. Al heb ik nog totaal geen last van ingebrande pixels op mijn OLED, er staan standaard programma's te draaien op een OLED monitor om inbranden tegen te gaan zonder dat je daar iets van merkt. Als je toch 10 jaar met een monitor doet dan is het ook niet zo erg om een keer een wat duurdere te nemen toch ;)
napata @Memori6 januari 2025 21:23
Maar je kan natuurlijk het argument maken dat LCD al van dag 1 kapot zijn. IPS-glow bijvoorbeeld is in mijn ogen ook slijtage al is die al vanaf het begin aanwezig. Het zorgt net als inbranding voor oneven uniformiteit. Ik zou liever een lichte vorm van inbranding hebben dan in de vorm van een logo of een statisch element lichtjes zichbaar dan IPS-glow want veel games zijn donker van nature en het neemt veel meer van het scherm in beslag.
Sp3ci3s8472 @DutchEZmoder6 januari 2025 10:36
Precies dat, ik zit een tijd te wachten op een scherm met vergelijkbare specificaties want 3440x1440 op 34" heeft een lage pixel density. Persoonlijk zit ik niet meer te wachten op een IPS of VA scherm als ik voor de highend ga.
Met de hedendaagse slechte AA in spellen is het enige wat je kan doen het spel op 1.5-2x de resolutie spelen van je scherm en dan naar beneden schalen. Ik wil geen TAA...
napata @Sp3ci3s84726 januari 2025 21:27
De DLSS circus methode kan enorm helpen met motion clarity en om de nadelen van TAA te beperken op een redelijk prestatieniveau. Het is ook het standaardadvies op r/fuckTAA. Je hebt dan natuurlijk wel een Nvidia kaart nodig.

[Reactie gewijzigd door napata op 6 januari 2025 21:27]

laptopleon @DutchEZmoder6 januari 2025 11:43
Drie OLED monitoren hier gehad. Alle drie dimden ze automatisch langzaam maar zeker, in de tijd dat ik op m'n gemak een mailtje of online artikel zit te lezen. Als je een venster of zo beweegt, geeft het scherm in één klap weer volle bak licht. Zeer irritant.

Blijkt dat alle OLED monitoren dit auto dimming ingebouwd hebben en je dat niet uit kunt zetten.

Dus blijkbaar is inbranden nog steeds een probleem want anders kon je het wel uitzetten.
arbraxas @laptopleon7 januari 2025 11:47
Of is het geen probleem meer vanwege de dimming? En zit dat in het servicemenu verstopt omdat anders mensen het uitzetten en weer kunnen gaan klagen dat inbranden wel een probleem is?
laptopleon @arbraxas7 januari 2025 15:36
Ik heb het ever voor je verbeterd:
omdat anders mensen het uitzetten en weer kunnen gaan klagen dat inbranden wel een probleem is gewoon hun mail kunnen lezen?
Ff serieus, als een bepaald model auto een startmotor heeft die bij iedereen veel te snel kapot gaat, is de oplossing niet om je auto minder vaak te starten.
arbraxas @laptopleon7 januari 2025 16:32
Punt is dat idereen hier met een OLED zegt dat het niet meer zo is bij moderne schermen, vervolgens komen de mensen die er geen hebben met het inbrand verhaal.

Als je de het gekozen middel niet fijn vind is dat je goed recht. Maar het is onzin dat dat komt vanwege inbranden. Jij vind het dimmen irritant.

Ik ervaar dat trouwens niet, maar dat kan komen omdat ik alles in donkere modus gebruik, juist omdat ik dus geen TL balk voor me neus wil als ik een mailtje lees.

[Reactie gewijzigd door arbraxas op 7 januari 2025 16:36]

laptopleon @arbraxas7 januari 2025 17:10
Ik ben zelf niet zo bang voor inbranden en overigens ben ik ook fan van de donkere modus, maar blijkbaar zijn de fabrikanten van de schermen wel degelijk bang voor inbranden. Ik zou ook genoegen nemen met de optie: Autodimming uitzetten en geen garantie meer tegen inbranden, maar die is er niet.

Ik snap dat het geen goed idee is om urenlang een OLED op hetzelfde beeld te laten staan, maar al na een paar minuten dimmen is het andere uiterste.
Vlizzjeffrey @DutchEZmoder6 januari 2025 17:09
VA technologie heeft ook niet stilgestaan, goede VA panelen hebben een geweldig contrast en de pixels zijn tegenwoordig ook snel, mijn huidige 240hz VA scherm is sneller dan mijn vorige 240hz TN scherm, en dat met een veel hoger contrast. Er zullen vast ook wel OLED panelen komen met deze resoluties, die zullen natuurlijk een stuk duurder zijn.
KuroHana @DutchEZmoder6 januari 2025 17:42
niet iedereen heb geld voor oled ? en niet iedereen wil het risico met oled ?
polipo123 @DutchEZmoder6 januari 2025 21:41
Vergeet niet dat va ontzettend goeie helderheid heeft. ik had er een van asus met va panel en die had een dynamic modus en werd je letterlijk verblind met redelijke zwartwaarde in het donker. ver al
Als je een ontzettend felle kamer hebt kwa zonlicht is het heel nuttig. ik vond felheid ook wel wat realisme hebben ben nu overgegaan naar oled vanwege de diepe zwart waarde en respons tijden maar mis wel de helderheid
Case_C 6 januari 2025 08:34
Wel het formaat waar ik naar toe wil, maar niet met een VA paneel...

Als het goed is komt LG eind dit jaar met een 5k2k op 40" met OLED, hoop dat we daar met deze CES iets meer over horen.
Pasc66 6 januari 2025 09:53
Goh - na jaaaren komen ze eindelijk met 5k2k op de markt. Beetje laat. Helaas voor Samsung ben enige tijd geleden al overgestapt op LG variant (nee, geen OLED) en die doet het voorlopig wel even.
Rorata 6 januari 2025 11:01
Ik lees niks over USB-C. Jammer want ik werk graag thuis en dan is het fijn om een laptop te kunnen aansluiten via USB-C
Beat The Best 6 januari 2025 11:41
LCD zonder miniled... in 2025.

dan moet de prijs wel erg aantrekkelijk zijn, voor kantoorwerk zou dit prima kunnen, maar dan ga je geen duizenden euro's uitgeven aan schermen, dan koop je liever een aantal kleinere schermen naast elkaar.

Voor entertainment, games en films, is juist oled of miniled toch wel wat je wilt.

Bijzondere keuze dat ze 5k2k op lcd zonder miniled uitbrengen.
alienfruit 6 januari 2025 12:46
Ik zou graag een 5K2K beeldscherm willen met een kleiner resolutie dan 40". Ik heb dat een tijdje geprobeerd maar was mij toch wel wat aan de grote kant. Mijn voorkeur blijft bij 32" of 34" inch maar die bestaan haast niet meer voor 5K2 en degene die wel kan krijgen zijn duurder dan de 40" variant. Erg jammer deze trend naar 40" of 45" schermen.
JeffZorz 6 januari 2025 14:38
Toen de 4090 uitkwam was ik zó blij dat schermen zoals deze gingen komen! Maar nee hoor, Nvidia had heel slim GEEN display port uitgang op de kaart gezet. Nu hebben wij 4090 owners een goede reden om te upgraden naar een 5000 series. Slimme zet.
Roy81NL 6 januari 2025 15:36
Wat biedt dit nou tov 3440*1440 op 34 inch?

Een iets hogere pixeldichtheid tegen 2,2x zoveel benodigde GPU-renderkracht ... dit terwijl je alles behalve losse pixels kan zien op een 3440*1440@34 inch (edit: op armlengte afstand ;) )... Ga dan voor meer fps op een paneel met de laagste reactietijden (OLED) zou ik zeggen.

[Reactie gewijzigd door Roy81NL op 6 januari 2025 15:38]

thibaultvdb 6 januari 2025 16:16
Wanneer de 5120x2160 oled's uitkomen stap ik over van mijn 5120x1440 G9.
Het meeste kijk ik nog uit naar de zwartwaarden en afwezigheid van motionblur/ghosting.
De originele G9 heeft een vreselijke lokale dimming techniek waardoor je eigenlijk geen mooi zwart kan krijgen zonder bijwerkingen in het beeld.

[Reactie gewijzigd door thibaultvdb op 6 januari 2025 22:08]

KuroHana @thibaultvdb6 januari 2025 17:46
tjah ik stap liever over naar de 8k versie , will meer pixels !!!!!! 5k2k is gwn niet genoeg voor te gamen tog ? we moeten vooruit gaan door 8k te nemen en zo naar 16k (16320×2304) te gaan van sony ..., wie wil nou nog 4k in 2025 , 4k is al uit de mode hoor, zelfde als hd, en full hd,
thibaultvdb @KuroHana6 januari 2025 22:07
Ik merk enig sarcasme, maar zo lang het verschil merkbaar is is het toch goed? De ultra widescreen markt is nog niet zo verwend als de 16/9 markt.

Bij de 3440x1440 45 inch oled panelen die nu op de markt komen is de pixeldensiteit lager dan bij het paneel dat ik hier al een paar jaar draai. 5k2k met een oled paneel zou een echte upgrade zijn. 32/9 hoeft niet meer voor mij ik ga terug naar 21/9.

Nu ik er bij nadenk was mijn allereerste lg ultrawide (ondertussen al 10 jaar geleden) ook 1440 pixels hoog.
rookie no. 1 6 januari 2025 16:55
Na verschillende 49" modellen van Samsung defect zien gaan net na de 2 jaar garantie (productie fout print plaat) waar totaal niets mee gedaan wordt door Samsung, behalve de volle mep betalen voor de print-plaat (nieuwere hw revision) á €350 en tot op het bot afgezeken te worden door 'support' medewerkers via Whatsapp en letterlijk uren, dagen, weken aan het lijntje gehouden te worden door 'support' medewerkers komt er bij mij geen Samsung scherm meer in laat staat dat ik het adviseer.

Lijkt mooi, maar als er problemen zijn pas maar op...

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