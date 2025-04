Samsung zet Matter-ondersteuning in Odyssey-monitors met oledscherm

Samsung heeft nieuwe modellen van zijn Odyssey OLED-monitors geïntroduceerd. De G8 en G9 krijgen nu ondersteuning voor Matter en SmartThings, waardoor gebruikers zonder extra software smarthomeapparaten kunnen besturen vanaf de monitor.

De grootste wijzigingen zitten in de G6 en G8, die nu platte oledschermen hebben. De G8 krijgt bovendien net als de G6 een 16:9-scherm, waar dat bij de vorige OLED G8 een gekromd 21:9-scherm is. De G9 is een gekromd display met 32:9-verhouding.

De duurdere schermen hebben een verversingssnelheid van 240Hz, terwijl de G6 komt tot 360Hz. De monitors hebben twee HDMI 2.1-poorten, een USB-hub en DisplayPort 1.4-ondersteuning. Samsung laat de monitors zien op elektronicabeurs CES komende week, maar geeft nog geen details over releasedata en prijzen.