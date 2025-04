BYD verkoopt meer elektrische auto's dan Tesla en is nu marktleider

Het Chinese BYD is wereldwijd marktleider geworden op het gebied van elektrische auto's. Het verkocht vorig kwartaal 526.000 auto's, meer dan de 484.000 van Tesla. Het is voor het eerst dat BYD meer auto's verkoopt dan Tesla.

Veel van de verkopen van BYD zijn in thuisland China, meldt Financial Times. Het wil meer exemplaren gaan verkopen in andere landen. De verkopen van Tesla en BYD lagen afgelopen zomer al ongeveer gelijk, maar in het laatste kwartaal ging BYD voor het eerst over Tesla heen.

BYD kan de productie relatief snel opschroeven, omdat het veel van de toevoer van componenten in eigen beheer heeft. Zo bezit het ook mijnen en produceert het de accu's die in de auto's gaan. Het bedrijf kon mede zo snel groeien door uitgebreide steun van de Chinese staat.