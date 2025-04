Moederbedrijf Aylo blokkeert toegang Pornhub en andere sites in twee staten VS

Moederbedrijf Aylo heeft de toegang tot pornosites als Pornhub, Redtube en Brazzers geblokkeerd in Montana en North Carolina. De staten hebben wetten ingevoerd die sites verplichten de leeftijd van gebruikers te checken bij bezoek.

Sinds vorige week begonnen de sites gebruikers te weren, meldt 404Media. Aylo, voorheen Mindgeek, is het niet eens met de regels die de staten hebben ingevoerd om de leeftijd van gebruikers te checken. Volgens het bedrijf zou dat op het apparaat moeten gebeuren en niet op de site. Gebruikers krijgen een melding te zien over dat het bedrijf het oneens is met de geldende wetgeving.

Montana en North Carolina zijn niet de eerste staten waar Aylo zijn sites afsluit. Dat gebeurde in mei vorig jaar voor het eerst in Utah. Sindsdien volgden Louisiana, Arkansas, Mississippi en Virginia. In Texas speelde deze zaak ook, maar na een rechterlijke uitspraak zijn de sites daar weer beschikbaar.