Facebook krijgt manier om geklikte links in app terug te zoeken

Facebook krijgt een manier om in de Android- en iOS-apps geklikte links terug te zoeken. Dat was tot nu toe niet mogelijk.

Facebook Link History

Gebruikers in de VS meldden dinsdag voor het eerst een pop-up te krijgen om de functie aan of uit te zetten, meldt Gizmodo. Meta meldt dat de functie nog niet wereldwijd actief is en het is onbekend of Linkgeschiedenis in Europa werkt. Bij het openen van de pop-up staat het standaard op 'aan'. Meta lijkt niets te veranderen aan de tracking zelf binnen de in-app browser van Facebook. Wel kunnen gebruikers nu 30 dagen terugzien welke links ze hebben bezocht met de functie. Het was al langer duidelijk dat Facebook in zijn in-app browser JavaScript injecteert voor tracking.