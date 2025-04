Samsung stuurt uitnodiging voor Galaxy S24-evenement op 17 januari

Samsung heeft de uitnodiging verstuurd voor zijn Galaxy Unpacked-evenement voor 17 januari. Daar op dat evenement over twee weken zou de fabrikant zijn Galaxy S24-telefoons willen gaan aankondigen.

Samsung Galaxy S24 Ultra

De uitnodiging voor het evenement in de Amerikaanse stad San Jose bevestigt dat Samsung de nadruk zal leggen op AI-functies. De video laat de tekst 'Galaxy AI is coming' zien. Samsung liet al eerder een glimp zien daarvan, een functie om telefoongesprekken live te vertalen.

De datum van 17 januari was al bekend, omdat Samsung dat in november had bevestigd aan The Elec. Enkele weken geleden verscheen ook een specsheet van de Galaxy S24-serie online. Intussen zijn er ook renders verschenen van de telefoons. Bij dit artikel staat nog een niet eerder gepubliceerde render van de S24 Ultra.