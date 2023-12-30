Terug in het jaar 2023 - Deze artikelen heeft bijna iedereen gemist

Eindejaarslijstjes zijn een uitgelezen kans om uitschieters uit te lichten. In 2023 schreven we niet alleen populaire artikelen die voor velen interessant waren, maar ook de nodige berichten die en masse overgeslagen werden. Welke artikelen waren dit jaar het minst populair?

Voor dit artikel zijn we de statistieken ingedoken om te achterhalen welke berichten de uitschieters van 2023 zijn. Het mag gezegd worden dat artikelen, ook berichten die slechts enkele duizenden keren gelezen worden, praktisch altijd de moeite waard zijn. Veel van de slechtst gelezen artikelen van dit jaar hebben toch weer duizenden mensen weten te informeren.

In 2023 hebben we net geen 5000 nieuwsberichten gepubliceerd, iets minder dan in 2022, maar daarom gemiddeld genomen ook een stukje vaker gelezen. Het zijn er inmiddels wat meer, maar omdat we op een gegeven moment dit artikel moeten schrijven, zijn alle berichten tot net na de kerst meegenomen. Gemiddeld werden die 5000 berichten ruim 20.100 keer gelezen, terwijl de mediaan grofweg 16.400 was. Het onderste kwart van alle berichten werd maximaal 11.191 keer gelezen, terwijl artikelen in het bovenste kwart ten minste 24.170 keer bekeken werden.

Om nog wat verder in te zoomen: voor dit artikel hebben we de slechtst gelezen tien procent van het totale aantal artikelen genomen, grofweg 500 nieuwsberichten met een bovengrens van net geen 8300 views per artikel. Die bovengrens ligt een stuk hoger dan vorig jaar, wat te maken heeft met het feit dat er minder nieuwsberichten gepubliceerd zijn en deze gemiddeld genomen vaker werden gelezen.

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Maand voor maand

Absoluut gezien werden in januari, maart en mei de meeste nieuwsberichten gepubliceerd. Januari is statis­tisch gezien altijd een lastige maand, want dan vindt de CES plaats. Dat betekent dat er veel nieuwsberichten worden gepubliceerd en dat zorgt doorgaans voor een relatief laag lezersgemiddelde per individueel artikel. Voor 2023 gold dit opvallend genoeg niet: hoewel er in januari de meeste artikelen gepubliceerd werden, heeft deze maand een van de laagste percentages van slecht gelezen artikelen van alle maanden. In maart en mei is de trend wel consistent: in deze maanden werden relatief gezien vergeleken met de andere maanden de meeste berichten minder dan 8300 keer bekeken.

In de zomermaanden werden de minste artikelen gepubliceerd. Dit zal voor de doorgewinterde techliefhebber geen verrassing zijn, want dan zit menig techbedrijf, politicus, analist en ontwikkelaar aan het strand en is er simpelweg wat minder nieuws om te brengen. Opvallend genoeg was het percentage van minst gelezen artikelen in juli ook het laagst.

.Geek

Verder is het wellicht leuk om even naar de .Geeks te kijken. Daarvan werden er in 2023 tot het moment van schrijven 186 gepubliceerd. In deze categorie worden niet alleen de nerdyste dingen besproken, maar ook nicheonderwerpen, terugblikken en kwesties die nét geen tech meer zijn, maar wel veel raakvlak met menig tweaker hebben. Ook onze podcastaankondigingen vallen onder .Geek en zijn vanwege de aankondigingsaard niet meegenomen in de onderstaande statistieken.

Van alle .Geeks werd zo'n 10,4 procent op basis van de eerder vermelde ondergrens van 8300 views slecht gelezen. Juni was de minste maand voor deze categorie artikelen: meer dan een derde van alle slecht gelezen .Geeks werd in die maand gepubliceerd.

Gemiddeld genomen worden .Geeks net iets minder goed gelezen dan een 'normaal' nieuwsbericht: gemiddeld net geen 18.500 keer vergeleken met gemiddeld ruim 20.100 views per nieuwsbericht. De mediaan is bij deze categorie vergelijkbaar: ruim 15.900 keer vergeleken met grofweg 16.400 views per nieuwsbericht.

Slechtst gelezen in categorieën

Alle artikelen op Tweakers moeten in de backend ten minste van één categorielabel voorzien worden. Als we de verschillende categorieën van Tweakers-artikelen bekijken in absolute cijfers, dan waren smartphones, games, websites en communities, en politiek en recht in 2023 zeer prominent aanwezig. Absoluut gezien waren die categorieën ook goed voor grofweg de helft van alle slechtst gelezen artikelen. Nog eens een kwart van alle slechtst gelezen artikelen viel onder de categorieën processors, bedrijfsnieuws, privacy en beveiliging en antivirus.

Maar zoals gezegd, dat zijn absolute getallen, want de meeste van deze categorieën staan ook het vaakst centraal in berichten op Tweakers. We schreven met andere woorden het vaakst over games, smartphones en politiek en recht, waardoor het absolute aantal minder goed presterende berichten hoog is.

Bron: Corsair

Relatief gezien ziet het lijstje er anders uit. Gekeken naar het percentage slecht gelezen artikelen van het totale aantal berichten in die categorie, zie je hele andere uitschieters. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het meeste nieuws dat specifiek over componenten gaat, relatief het vaakst slecht bekeken wordt. Nieuwsberichten over intern geheugen, voedingen, behuizingen en processors, typische Tweakers-onderwerpen, belandden in ten minste 20 procent van de gevallen desondanks in deze negatieve themalijst.

Minst populaire bedrijven en platformen

Een groot deel van de techsector is in handen van enkele tientallen bedrijven en de welbekende relevante bedrijven kwamen in 2023 dan ook uitvoerig aan bod in nieuwsberichten op Tweakers. Er is daarentegen wel een duidelijk verschil te zien tussen populaire bedrijven en minder populaire partijen, voor zover lezersaantallen iets over de populariteit kunnen zeggen.

Zo blijken MediaTek en Qualcomm, beide soc-fabrikanten voor smartphones, zeer prominent aanwezig te zijn in dit negatieve toplijstje: berichten over deze fabrikanten werden verhoudingsgewijs zeer weinig gelezen. Ook opvallend: Capcom en games van de Japanse studio mochten op weinig lezers rekenen, al stond het bedrijf slechts in acht artikelen centraal dit jaar.

Verder is duidelijk te zien dat Chinese smartphonefabrikanten wat minder lezers weten te interesseren dan bijvoorbeeld Amerikaanse en Zuid-Koreaanse concurrenten. Honor, OPPO en Huawei zijn alle drie relatief impopulair onder tweakers. Er is daarentegen één uitzondering: OnePlus. Het bedrijf stond vaker in nieuwsberichten centraal dan ieder van de drie vermelde Chinese fabrikanten, maar komt niet één keer in de selectie van slechtst gelezen artikelen voor.

Daartegenover staan bedrijven als Sony, Intel, Apple, Microsoft en AMD, die niet onverwacht doorgaans een ontzettend breed publiek weten te bereiken. Google valt daar een beetje tussenin, wat vermoedelijk te maken heeft met het brede portfolio van de techgigant. Veel van de slecht gelezen Google-artikelen gaan bijvoorbeeld over Meet, Bard en Chrome.

Wat sociale media en berichtendiensten betreft zijn jullie ook vrij duidelijk in voorkeur. Nieuws over WhatsApp, Telegram en X werd in de meeste gevallen zeer goed gelezen. Uitschieter is daarbij Reddit, dat halverwege 2023 veelvuldig in het nieuws was vanwege het omstreden nieuwe api-beleid. Browserapps van derden moesten vanwege de nieuwe hoge kosten massaal stoppen. Slack, Snapchat en TikTok waren in 2023 de minst populaire sociale media onder tweakers.

Geen discussie

Onze levendige en kundige community is een van de onderscheidende factoren van Tweakers, maar desondanks voelt soms praktisch niemand zich geroepen om een discussie te starten of een mening te delen. Het goede nieuws is dat in 2023 geen enkel bericht op Tweakers geen comment had. In het hele jaar was er één bericht dat slechts 1 reactie kreeg en dat ging over Qualcomm, een bedrijf dat zoals eerder besproken niet altijd evenveel lezers interesseert.

Verder werden er slechts drie reacties geplaats onder een bericht over SK hynix-geheugen, een MediaTek-soc en Intel Meteor Lake-cpu's. Gemiddeld plaatsten jullie bijna 28 reacties onder ieder van de 500 slechtst gelezen artikelen. Onder net geen 12 procent van al deze berichten werden minder dan 10 comments geplaatst. Een artikel over waterstofpatenten van de Europese Unie was met 149 reacties met afstand het meest bediscussieerde bericht uit de selectie van slechtst gelezen artikelen.

De minst gelezen artikelen van 2023

Dat brengt ons bij de koplopers van dit niet zo prestigieuze lijstje: de minst gelezen artikelen van 2023. Een artikel over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit spant de kroon met iets meer dan 3000 views. Houd je waar mogelijk in door niet te klikken, want dan is dat bericht straks nog op de valreep het best gelezen artikel van 2023 en dan klopt dit lijstje niet meer. Waarom het betreffende nieuwsbericht niet goed gelezen werd, is niet duidelijk, maar dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat het om een Belgische entiteit gaat en privacy betreft. Voordat alle hooggeëerde Belgische lezers boze comments achterlaten: van de grofweg honderd artikelen die specifiek over België en Vlaanderen gaan, belandde slechts 16 procent in de lijst van slechtst gelezen artikelen. Bedrijven als Meta, Honor en MediaTek zouden daarvoor tekenen!

Snapchat: ads in Spotlight

Op de tweede plek belandde een artikel over Snapchat, wat, zoals uit de bovenstaande grafiek al bleek, verreweg het minst populaire sociale medium onder tweakers is. Zeker in dit geval, waarbij een nieuwe functie centraal staat, blijkt het nieuws weinig mensen te bekoren. Schrijf Snapchat daarentegen niet volledig af: een nieuwsbericht over dat het platform een ChatGPT-functie introduceerde, werd het op 210 artikelen na best gelezen bericht van 2023.

Over AI gesproken, deze onmisbare technologische ontwikkeling kwam in 2023 veelvuldig op de voorpagina van Tweakers voorbij. In 254 gevallen was dit het hoofdonderwerp van een nieuwsbericht en in grofweg 17 procent van die gevallen belandde het artikel toch in de lijst met slechtst gelezen berichten. Op de derde plek staat dit jaar dan ook een bericht over een samenwerkingsverband van uiteenlopende onderzoeksinstellingen en bedrijven over een AI-benchmarkstandaard.