Terug in het jaar 2023 - Deze artikelen heeft bijna iedereen gemist

Eindejaarslijstjes zijn een uitgelezen kans om uitschieters uit te lichten. In 2023 schreven we niet alleen populaire artikelen die voor velen interessant waren, maar ook de nodige berichten die en masse overgeslagen werden. Welke artikelen waren dit jaar het minst populair?

Voor dit artikel zijn we de statistieken ingedoken om te achterhalen welke berichten de uitschieters van 2023 zijn. Het mag gezegd worden dat artikelen, ook berichten die slechts enkele duizenden keren gelezen worden, praktisch altijd de moeite waard zijn. Veel van de slechtst gelezen artikelen van dit jaar hebben toch weer duizenden mensen weten te informeren.

In 2023 hebben we net geen 5000 nieuwsberichten gepubliceerd, iets minder dan in 2022, maar daarom gemiddeld genomen ook een stukje vaker gelezen. Het zijn er inmiddels wat meer, maar omdat we op een gegeven moment dit artikel moeten schrijven, zijn alle berichten tot net na de kerst meegenomen. Gemiddeld werden die 5000 berichten ruim 20.100 keer gelezen, terwijl de mediaan grofweg 16.400 was. Het onderste kwart van alle berichten werd maximaal 11.191 keer gelezen, terwijl artikelen in het bovenste kwart ten minste 24.170 keer bekeken werden.

Om nog wat verder in te zoomen: voor dit artikel hebben we de slechtst gelezen tien procent van het totale aantal artikelen genomen, grofweg 500 nieuwsberichten met een bovengrens van net geen 8300 views per artikel. Die bovengrens ligt een stuk hoger dan vorig jaar, wat te maken heeft met het feit dat er minder nieuwsberichten gepubliceerd zijn en deze gemiddeld genomen vaker werden gelezen.

Terug in het jaar hero
Bannerafbeelding: SpicyTruffel / Getty Images

Maand voor maand

Absoluut gezien werden in januari, maart en mei de meeste nieuwsberichten gepubliceerd. Januari is statis­tisch gezien altijd een lastige maand, want dan vindt de CES plaats. Dat betekent dat er veel nieuwsberichten worden gepubliceerd en dat zorgt doorgaans voor een relatief laag lezersgemiddelde per individueel artikel. Voor 2023 gold dit opvallend genoeg niet: hoewel er in januari de meeste artikelen gepubliceerd werden, heeft deze maand een van de laagste percentages van slecht gelezen artikelen van alle maanden. In maart en mei is de trend wel consistent: in deze maanden werden relatief gezien vergeleken met de andere maanden de meeste berichten minder dan 8300 keer bekeken.

In de zomermaanden werden de minste artikelen gepubliceerd. Dit zal voor de doorgewinterde techliefhebber geen verrassing zijn, want dan zit menig techbedrijf, politicus, analist en ontwikkelaar aan het strand en is er simpelweg wat minder nieuws om te brengen. Opvallend genoeg was het percentage van minst gelezen artikelen in juli ook het laagst.

.Geek

Verder is het wellicht leuk om even naar de .Geeks te kijken. Daarvan werden er in 2023 tot het moment van schrijven 186 gepubliceerd. In deze categorie worden niet alleen de nerdyste dingen besproken, maar ook nicheonderwerpen, terugblikken en kwesties die nét geen tech meer zijn, maar wel veel raakvlak met menig tweaker hebben. Ook onze podcastaankondigingen vallen onder .Geek en zijn vanwege de aankondigingsaard niet meegenomen in de onderstaande statistieken.

Van alle .Geeks werd zo'n 10,4 procent op basis van de eerder vermelde ondergrens van 8300 views slecht gelezen. Juni was de minste maand voor deze categorie artikelen: meer dan een derde van alle slecht gelezen .Geeks werd in die maand gepubliceerd.

Gemiddeld genomen worden .Geeks net iets minder goed gelezen dan een 'normaal' nieuwsbericht: gemiddeld net geen 18.500 keer vergeleken met gemiddeld ruim 20.100 views per nieuwsbericht. De mediaan is bij deze categorie vergelijkbaar: ruim 15.900 keer vergeleken met grofweg 16.400 views per nieuwsbericht.

Slechtst gelezen in categorieën

Alle artikelen op Tweakers moeten in de backend ten minste van één categorielabel voorzien worden. Als we de verschillende categorieën van Tweakers-artikelen bekijken in absolute cijfers, dan waren smartphones, games, websites en communities, en politiek en recht in 2023 zeer prominent aanwezig. Absoluut gezien waren die categorieën ook goed voor grofweg de helft van alle slechtst gelezen artikelen. Nog eens een kwart van alle slechtst gelezen artikelen viel onder de categorieën processors, bedrijfsnieuws, privacy en beveiliging en antivirus.

Maar zoals gezegd, dat zijn absolute getallen, want de meeste van deze categorieën staan ook het vaakst centraal in berichten op Tweakers. We schreven met andere woorden het vaakst over games, smartphones en politiek en recht, waardoor het absolute aantal minder goed presterende berichten hoog is.

Componenten
Bron: Corsair

Relatief gezien ziet het lijstje er anders uit. Gekeken naar het percentage slecht gelezen artikelen van het totale aantal berichten in die categorie, zie je hele andere uitschieters. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat het meeste nieuws dat specifiek over componenten gaat, relatief het vaakst slecht bekeken wordt. Nieuwsberichten over intern geheugen, voedingen, behuizingen en processors, typische Tweakers-onderwerpen, belandden in ten minste 20 procent van de gevallen desondanks in deze negatieve themalijst.

Minst populaire bedrijven en platformen

Een groot deel van de techsector is in handen van enkele tientallen bedrijven en de welbekende relevante bedrijven kwamen in 2023 dan ook uitvoerig aan bod in nieuwsberichten op Tweakers. Er is daarentegen wel een duidelijk verschil te zien tussen populaire bedrijven en minder populaire partijen, voor zover lezersaantallen iets over de populariteit kunnen zeggen.

Zo blijken MediaTek en Qualcomm, beide soc-fabrikanten voor smartphones, zeer prominent aanwezig te zijn in dit negatieve toplijstje: berichten over deze fabrikanten werden verhoudingsgewijs zeer weinig gelezen. Ook opvallend: Capcom en games van de Japanse studio mochten op weinig lezers rekenen, al stond het bedrijf slechts in acht artikelen centraal dit jaar.

Verder is duidelijk te zien dat Chinese smartphonefabrikanten wat minder lezers weten te interesseren dan bijvoorbeeld Amerikaanse en Zuid-Koreaanse concurrenten. Honor, OPPO en Huawei zijn alle drie relatief impopulair onder tweakers. Er is daarentegen één uitzondering: OnePlus. Het bedrijf stond vaker in nieuwsberichten centraal dan ieder van de drie vermelde Chinese fabrikanten, maar komt niet één keer in de selectie van slechtst gelezen artikelen voor.

Daartegenover staan bedrijven als Sony, Intel, Apple, Microsoft en AMD, die niet onverwacht doorgaans een ontzettend breed publiek weten te bereiken. Google valt daar een beetje tussenin, wat vermoedelijk te maken heeft met het brede portfolio van de techgigant. Veel van de slecht gelezen Google-artikelen gaan bijvoorbeeld over Meet, Bard en Chrome.

Wat sociale media en berichtendiensten betreft zijn jullie ook vrij duidelijk in voorkeur. Nieuws over WhatsApp, Telegram en X werd in de meeste gevallen zeer goed gelezen. Uitschieter is daarbij Reddit, dat halverwege 2023 veelvuldig in het nieuws was vanwege het omstreden nieuwe api-beleid. Browserapps van derden moesten vanwege de nieuwe hoge kosten massaal stoppen. Slack, Snapchat en TikTok waren in 2023 de minst populaire sociale media onder tweakers.

Geen discussie

Onze levendige en kundige community is een van de onderscheidende factoren van Tweakers, maar desondanks voelt soms praktisch niemand zich geroepen om een discussie te starten of een mening te delen. Het goede nieuws is dat in 2023 geen enkel bericht op Tweakers geen comment had. In het hele jaar was er één bericht dat slechts 1 reactie kreeg en dat ging over Qualcomm, een bedrijf dat zoals eerder besproken niet altijd evenveel lezers interesseert.

Verder werden er slechts drie reacties geplaats onder een bericht over SK hynix-geheugen, een MediaTek-soc en Intel Meteor Lake-cpu's. Gemiddeld plaatsten jullie bijna 28 reacties onder ieder van de 500 slechtst gelezen artikelen. Onder net geen 12 procent van al deze berichten werden minder dan 10 comments geplaatst. Een artikel over waterstofpatenten van de Europese Unie was met 149 reacties met afstand het meest bediscussieerde bericht uit de selectie van slechtst gelezen artikelen.

De minst gelezen artikelen van 2023

Dat brengt ons bij de koplopers van dit niet zo prestigieuze lijstje: de minst gelezen artikelen van 2023. Een artikel over de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit spant de kroon met iets meer dan 3000 views. Houd je waar mogelijk in door niet te klikken, want dan is dat bericht straks nog op de valreep het best gelezen artikel van 2023 en dan klopt dit lijstje niet meer. Waarom het betreffende nieuwsbericht niet goed gelezen werd, is niet duidelijk, maar dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat het om een Belgische entiteit gaat en privacy betreft. Voordat alle hooggeëerde Belgische lezers boze comments achterlaten: van de grofweg honderd artikelen die specifiek over België en Vlaanderen gaan, belandde slechts 16 procent in de lijst van slechtst gelezen artikelen. Bedrijven als Meta, Honor en MediaTek zouden daarvoor tekenen!

Snapchat: ads in Spotlight
Snapchat: ads in Spotlight

Op de tweede plek belandde een artikel over Snapchat, wat, zoals uit de bovenstaande grafiek al bleek, verreweg het minst populaire sociale medium onder tweakers is. Zeker in dit geval, waarbij een nieuwe functie centraal staat, blijkt het nieuws weinig mensen te bekoren. Schrijf Snapchat daarentegen niet volledig af: een nieuwsbericht over dat het platform een ChatGPT-functie introduceerde, werd het op 210 artikelen na best gelezen bericht van 2023.

Over AI gesproken, deze onmisbare technologische ontwikkeling kwam in 2023 veelvuldig op de voorpagina van Tweakers voorbij. In 254 gevallen was dit het hoofdonderwerp van een nieuwsbericht en in grofweg 17 procent van die gevallen belandde het artikel toch in de lijst met slechtst gelezen berichten. Op de derde plek staat dit jaar dan ook een bericht over een samenwerkingsverband van uiteenlopende onderzoeksinstellingen en bedrijven over een AI-benchmarkstandaard.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 30-12-2023 06:00 57

30-12-2023 • 06:00

57

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Reacties (57)

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_Pussycat_ 30 december 2023 07:03
En dat doen jullie goed!!! Door geen irritante clickbait-titels te hebben weet ik dat sommige artikelen voor mij niet interessant zijn. Ik waardeer dat enorm en zou anders misschien wegblijven.

Niet "deze nieuwe CPU is eigenlijk oud" maar gewoon "Intel Meteor Lake technisch interessant maar niet sneller". Heerlijk, ga zo door, en een mooi 2024 gewenst!
Aristo @_Pussycat_30 december 2023 12:01
Precies dit.

Op YouTube bijvoorbeeld ben ik al regelmatig teleurgesteld in de content van bepaalde video's omdat de titels meer leken te beloven, met als gevolg dat ik zulke video's inmiddels niet eens meer aanklik. Hoe schreeuweriger of vager de titel en/of thumbnail, hoe meer ik deze juist negeer.
Sebazzz @Aristo30 december 2023 13:47
Voor YouTube kan ik de "Clickbait Remover for Youtube" add-on (Firefox | Chrome) aanraden, deze maakt het gebruik van YouTube een stuk fijner.

Voor de rest volledig eens met @_Pussycat_ - het gebrek aan clickbait is fijn, dan weet je als lezer waar je op wilt inzoomen.
_Pussycat_ @Sebazzz30 december 2023 15:42
Hey, die probeer ik eens!
Al heeft mijn Videofeed gelukkig erg weinig clickbait, en helpt de "bring back dislikes" ook rotzooi the herkennen.
Llopigat
@Sebazzz30 december 2023 20:37
Je kan beter de content makers die dit doen gewoon blocken of negeren. Want mensen die dit soort titels maken, beperken hun overhypte shit niet alleen tot de titels.

Als je de titels gaat fixen dan heb je de kans toch hun video's te zien, die je anders over zou slaan juist omdat ze zo clickbaitig zou zijn.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 14:21]

digital-IMEI @_Pussycat_30 december 2023 08:53
Deze reactie is onderbelicht. Ik sluit me hier volledig bij aan.

Kwaliteit boven kwantiteit.
sspiff @digital-IMEI30 december 2023 13:06
Precies. Tweakers is zowat de enige website die ik minstens 1x per dag bezoek, en waar ik minstens alle koppen lees.

Vaak krijg ik daarvan al de kern van het bericht mee, in plaats van gemanipuleerd te worden om meer pageviews te genereren.

Ik klik dan veelal op 50-60% van de koppen wel door, maar weet ook welke ik kan overslaan.

Lekker ouderwetse manier van werken, maar verfrissend dat een site als Tweakers dit in 2023 ook kon volhouden.

Dikke pluim in de hoed van de redactie!
himlims_ @sspiff30 december 2023 21:06
Lijkt me erg interessant om als bezoeker in de bak (bagger) van submits te roeren.

Ongetwijfeld veel leuks, dubieuze links, maar vast ergens voor iemand wel interessant .
AuteurYannickSpinner Redacteur @_Pussycat_30 december 2023 11:22
Tof om te horen! Fijn uiteinde en tot volgend jaar!
Jahe1990 @_Pussycat_30 december 2023 17:01
Helemaal 100% met je eens. Dit is (onder andere) waarom Tweakers altijd voor mij een zeer respectabele nieuwsbron is. Ik hoop dat ze lang zo door kunnen gaan en nooit hoeven te zwichten voor financiële druk!
litebyte @_Pussycat_30 december 2023 17:19
Zeker! Het aantal titels met een vraagteken erin, wat een nare DPG kwaal is, is gelukkig weing aanwezig op Tweakers :)
TijsZonderH Nieuwscoördinator @litebyte31 december 2023 10:51
Dat komt omdat DPG geen enkele invloed heeft op onze redactionele keuzes. Of op die van welke titel dan ook, trouwens. Dat je dergelijke koppen misschien vaker ziet dan je zou willen, heeft meer te maken omdat ze (helaas) goed werken, maar niet omdat de uitgever dat eist.
litebyte @TijsZonderH31 december 2023 13:15
Ik weet (helaas) dat ze goed werken, gelukkig hebben jullie het ook niet nodig.
kalse @_Pussycat_30 december 2023 09:11
Helemaal mee eens!
Stephen. @_Pussycat_30 december 2023 21:02
Helemaal mee eens
wildhagen
30 december 2023 06:41
Leuke statistiekjes.

Qua aantal reacties noemen jullie alleen de 500 slechtst gelezen artikel, maar het zou leuk zijn om dit af te zetten tegen dezelfde statistieken voor de 500 best gelezen newspost, en eventueel ook de gemiddelden van alle newsposts.

Zijn daar ook statistiekjes van? :)

En zijn er ook newsposts (goed of slecht gelezen) waar helemaal géén reacties op gekomen zijn?
sapphire @wildhagen30 december 2023 06:59
Het goede nieuws is dat in 2023 geen enkel bericht op Tweakers geen comment had
In 2023 dus niet :)

Had leuk geweest als niemand onder dit artikel had gereageerd:+
Bart ® Moderator Spielerij/AI @wildhagen30 december 2023 08:17
Qua aantal reacties noemen jullie alleen de 500 slechtst gelezen artikel, maar het zou leuk zijn om dit af te zetten tegen dezelfde statistieken voor de 500 best gelezen newspost, en eventueel ook de gemiddelden van alle newsposts.

Zijn daar ook statistiekjes van? :)
Ik heb het zeer donkerbruine vermoeden dat er morgen een artikel online komt over de meest gelezen artikelen.
AuteurYannickSpinner Redacteur @wildhagen30 december 2023 11:27
Zeker! Check begin 2024 de frontpage :D
nokie 30 december 2023 08:24
Misschien eerder iets voor feedback, maar tenzij ik het op de verkeerde plaats zoek, vind ik .geek eigenlijk moeilijk te vinden op mobiel. Waarom heeft dat eigenlijk geen eigen kopje in het menu zoals alle andere onderwerpen? Dan is “teruggaan” als je eens iets gemist hebt, veel makkelijker zoeken…

[Reactie gewijzigd door nokie op 23 juli 2024 14:21]

Blokker_1999
@nokie30 december 2023 09:53
Ik denk in de eerste plaats omdat er maar sporadisch iets in geplaatst wordt. Alle andere categorieen zien zowat dagelijks nieuwe content.
B64 @nokie30 december 2023 10:51
Hamburger menu in linker bovenhoek,
Tik op het tabje Tracker (bovenaan, naast Navigatie)
Scroll naar beneden tot je .geek tegenkomt en tik erop

[Reactie gewijzigd door B64 op 23 juli 2024 14:21]

nokie @B6430 december 2023 13:30
Oh, dat heb ik nog nooit zien staan (heb ook 3 keer moeten kijken op basis van jouw instructie)! Da’s inderdaad al een goeie tip, die ga ik al gebruiken. Dankjewel!
Verwijderd 30 december 2023 07:00
Wat is het plan qua content in 2024 nu dit inzichtelijk is gemaakt?
Minder berichten plaatsen die in dezelfde categorie vallen als de minst bekeken berichten?
Hoop niet dat er clickbait van gemaakt wordt. ;)

Is overigens nog inzichtelijk van de berichten die zo weinig gelezen zijn, de gene die ze wel lazen, hoe lang er naar gekeken is?
Bas-w @Verwijderd30 december 2023 07:25
2e alinea:
Het mag gezegd worden dat artikelen, ook berichten die slechts enkele duizenden keren gelezen worden, praktisch altijd de moeite waard zijn. Veel van de slechtst gelezen artikelen van dit jaar hebben toch weer duizenden mensen weten te informeren.
Ik denk dat hieruit blijkt dat er (vrijwel) niets veranderd zal worden.
The Zep Man
30 december 2023 07:25
Dat nieuwsberichten over smartphones minder gelezen worden is niet zo verbazingwekkend. De meeste berichten betreffen aankondiging van model n+1, waarbij de +1 weinig toevoegt ten opzichte van diens voorganger. Ondertussen maakt het voor een groot deel van de bevolking minder uit welke smartphone die gebruikt of hoe oud deze is. Men gaat pas naar de markt kijken als de smartphone aan vervanging toe is.

Dat artikelen over spellen minder gelezen worden begrijp ik ook. Het is een categorie waar niet iedereen wat mee heeft, en niet iedereen met interesse voor spellen heeft dat voor ieder (soort) spel. Een duik in deze data zou waarschijnlijk een lijst opleveren van favoriete spellen/soorten spellen onder tweakers. Lijkt mij leuk. Ik vermoed dat bijvoorbeeld sportspellen niet zo hoog staan. :P

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 14:21]

Finraziel @The Zep Man30 december 2023 07:58
Smartphones doen het nog vrij goed maar hebben denk ik een beetje hetzelfde probleem als die pc componenten. De tijd dat we echt grote stappen maakten en er echt vaak opwindend nieuws was is lang achter ons. Waarom zou je een artikel over geheugen aanklikken als je een relatief recente pc hebt en nog lang niet van plant bent om te upgraden?
Bij smartphones gaat dat ook steeds meer gelden, mensen doen er ook steeds langer mee. Dan ga je wat sneller niet elk nieuwtje volgen maar tegen de tijd dat je wel toe bent aan een nieuwe je dan eens inlezen.
CAPSLOCK2000 @Finraziel31 december 2023 13:52
De tijd dat we echt grote stappen maakten en er echt vaak opwindend nieuws was is lang achter ons. Waarom zou je een artikel over geheugen aanklikken als je een relatief recente pc hebt en nog lang niet van plant bent om te upgraden?
Voor de meeste mensen/taken doet het er ook niet toe. Iedere computer/telefoon die je kan kopen is goed genoeg.

Ik heb net een PCtje uit 2012 van zolder gehaald, een i3 met 4GB ram en een draaischijf, en ingezet als woonkamer/media PC voor kerstvakantie (zodat het bezoek niet op mijn ascetisch ingerichte computers hoeft te werken). Youtube werkt en GMail werkt en iets anders heeft men volgens mij nog niet geprobeerd. Ik zie het ding worstelen met een gebrek aan RAM maar ik geloof dat ik de enige ben.

Natuurlijk is het geen game PC en highend fotobewerking zou ik er ook niet op doen maar je komt een heel eind, en dat is een PC die 10 jaar geleden al bescheiden was. En laten we wel wezen, voor iedere gebruiker die zelf Photoshop draait zijn er 100 die hun foto's beheren/bewereken via een website of een app op hun telefoon.
Alles wat je nu nieuw koopt is minstens dubbel zo snel als dat PCtje van mij en dat hoeft niet meer dan €200 te kosten.
CPM 30 december 2023 07:50
Gaan we volgend jaar compleet andere cijfers zien o.a. vanwege de "sluiting" van hardware.info? En krijgt Tweakers daarmee een nieuwe aanwas van views?
vladimirN @CPM30 december 2023 09:57
Nee, want mensen die hardware info lezen, lezen ook vaak tweakers, Je kan nl. veel reaguurders vinden die op beide platforms actief zijn.
B64 @vladimirN30 december 2023 16:42
Dat neemt niet weg dat er toch ook een effect zichtbaar zou kunnen zijn. Dat er heel wat mensen zijn die op beide sites een account hebben, zegt niet zoveel over het aantal mensen dat alleen een HWI-account hebben. Of alleen HWI volgen, zonder account.
Er zijn de laatste paar jaar wel meer tech-sites verdwenen (o.a. Computer Totaal en PCMweb die zijn vervangen door id.nl), het kan eigenlijk niet anders als dat dat zichtbaar is in de bezoekersaantallen op Tweakers. Dat gezegd hebbende, hoeft het weinig te zeggen over de populariteit van bepaalde artikelen in relatie tot alle artikelen - en daar gaat dit over.
wlang 30 december 2023 08:29
Staan deze artikelen nog steeds de top3 slechtst gelezen artikelen na deze aandacht?
MeltedForest @wlang30 december 2023 09:06
Volgende week komen de stats van de best gelezen artikelen en de meeste reacties etc. en dan zullen we zien wat dit overzicht heeft gedaan voor de gelinkte pagina's.
Jefrey Lijffijt 30 december 2023 09:40
Het is voor het eerst dat ik direct denk: waarom is er geen like-button voor artikelen?

Echt een leuke spin op het ‘dit lezen jullie het liefst’ format. Jullie maken al decennia het web dagelijks een betere plek. Complimenten!
GeeBee @Jefrey Lijffijt30 december 2023 11:27
Er wordt al genoeg geduimd en gevinkt. Persoonlijk zit ik niet te wachten op nóg een social media platform. Voor je het weet wordt het een motivatie om op een bepaalde manier te gaan schrijven omdat het de meeste likes oplevert.
stanny @Jefrey Lijffijt30 december 2023 11:03
Inderdaad, want het gebeurd dat ik dan een artikel openkrijg en dan denk: ah bah.
Terwijl die wel gewoon als “populair” in de lijstjes terecht kan komen als die maar genoeg opengeklikt wordt.
Denk dat het voor de redactie ook heel informatief kan zijn over welk type/inhoud/schrijfstijl er nu wel of niet aanslaat en niet enkel op basis van een - soms suggestieve - titel opengeklikt wordt.
GeeBee 30 december 2023 11:18
Grappig overzicht van statistieken.
Wat gaan jullie er verder mee doen? Wordt het geplaatste nieuws aangepast aan wat (niet) veel bekeken wordt?
Is er bijvoorbeeld in de slechtstgelezen categorieën juist in de zomermaanden minder geschreven waardoor er in de zomermaanden het relatiefst meest interessant wordt geschreven?

[Reactie gewijzigd door GeeBee op 23 juli 2024 14:21]

AuteurYannickSpinner Redacteur @GeeBee30 december 2023 11:36
We blijven altijd bijschaven en aanpassen natuurlijk. Dit soort lijstjes maakt een hoop inzichtelijk, maar het lezersaantal is niet leidend voor nieuwskeuze. Als iets journalistiek relevant is, maken we altijd de afweging of we een tweaker van dienst kunnen zijn en of dat het benodigde werk waard is!
mailis 30 december 2023 08:12
Zelf lees ik vaak de artikelen niet apart, maar door op 'Laatste nieuws' te klikken. Alleen de voor interessante artikelen ga ik dan ook de reactie bekijken of (proberen) wat nuttigs toe te voegen. Maar effectief lees ik het bericht dan wel. Wordt dat leesgedrag ook meegenomen in deze statistieken?

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