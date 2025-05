Terug in het jaar 2022 - Dit zijn de artikelen die bijna iedereen heeft gemist

Je hebt vast al ons nieuwsjaaroverzicht Terug in het jaar gezien. Maar waar er populaire artikelen zijn, zijn er natuurlijk ook juist artikelen die veel mensen hebben overgeslagen. Welke artikelen waren dit jaar het minst populair?

We maakten eerder al een jaaroverzicht van de populairste artikelen, Terug in het jaar. Maar waar er goed gelezen verhalen zijn, is er ook een andere kant van de medaille. Welke artikelen werden juist het minste gelezen? Waarop had niemand zin om te reageren? En kunnen we daaruit afleiden waarom dat is?

Cijfers

Natuurlijk houden we dat ook gedurende het jaar een beetje in de gaten. En vaak weet een auteur ook bij het beginnen aan zo'n artikel dat het niet het populairste artikel van de dag zal worden: we hebben daarvoor een fingerspitzengefühl ontwikkeld. Toch blijven we die schrijven. Waarom? Omdat ze vaak toch de moeite waard zijn. Het zijn vaak artikelen die niet veel werk zijn om te maken en er zijn toch duizenden mensen die ze lezen. Vrijwel alle artikelen die verschijnen worden meer dan drieduizend keer aangeklikt. De 5600 artikelen in onze dataset van nieuwsartikelen dit jaar, het zijn er inmiddels iets meer, maar we moeten nu eenmaal dit artikel een keer schrijven en dat was eerder deze week, kregen gemiddeld 18.746 views. De mediaan lag op 14.892, terwijl een kwart van de verhalen boven de 22.664 views zat en een kwart onder de 9910.

Wil je nog meer cijfers? Die hebben we: januari is de maand met relatief de meest slecht gelezen artikelen. Daarbij vinden we een artikel slecht gelezen als hij bij de onderste 10 procent zit, een grens die ongeveer uitkomt op 7000 views. In juli waren relatief de minst slecht gelezen artikelen.

De reden daarvoor is simpel: we hadden de meeste nieuwsartikelen in januari. Een deel daarvan komt door elektronicabeurs CES. Tijdens die beurs, die volgende week alweer plaatsvindt, plaatsen we soms meer dan 40 nieuwsberichten per dag. Dat zijn er normaal ongeveer 16. In juli is het rustiger, omdat er minder nieuws is. De plekken waar ons nieuws vandaan komt, zoals evenementen, politiek en de techmarkten, liggen in die maand grotendeels stil door vakanties.

Thema's die het slecht doen

Als we beter kijken naar die selectie van ongeveer 600 berichten waar jullie het minst op hebben geklikt het afgelopen jaar, dan zie je een aantal trends in artikelen. Op het gebied van onderwerp zijn gamenieuwtjes duidelijk koploper: meer dan 10 procent van de berichten ging over een game, game-uitgever of gameontwikkelaar. Een ander thema dat vaak voorkwam, was VR: 3 procent van de minst gelezen berichten ging daarover.

VR-headsets Quest en Quest 2. Jullie bekijken lang niet alle artikelen daarover van heel dichtbij.

Smartphones staan op nummer 3 van deze negatieve themalijst, gevolgd door privacy en laptops. Smarthome en de AVG-wetgeving haalden ook een aantal keer de lijst van de 600 minst gelezen artikelen, maar niet zo vaak. En welke bedrijven zagen we het vaakst?

Google is de onbetwiste koning van het minst gelezen bericht. Dat komt natuurlijk mede omdat het een techgigant is die op veel vlakken actief is. Bovendien kreeg het afgelopen jaar vaak te maken met politieke zaken rond concurrentie, berichten die het vaak niet goed doen. Ook berichten over nieuwe functies in zoekmachines of apps staan vaak in dit lijstje en ook daarvan heeft Google er natuurlijk best veel.

We vinden ook veel ontwerpers en makers van processors in dit lijstje. Berichten over Intel, AMD, Qualcomm en MediaTek scoren lang niet altijd even goed. Net als bij veel thema's zijn er ook veel wél goed gelezen berichten hierover: we schrijven er veel over en niet alles valt dus in de smaak.

Veel lezers denken dat een artikel over Apple altijd veel kliks oplevert, maar dat is lang niet altijd waar. Het bedrijf prijkt keurig op plek 4. Onder meer berichten over overnames, politieke verwikkelingen rond bijvoorbeeld in-appbetalingen en het openstellen van App Stores en over ontwikkelaarsconferentie WWDC doen het vaak niet zo goed. Nieuws van dat evenement op zich wordt dan weer vaak aangeklikt. Dat zien we bij veel meer evenementen terug.

WWDC: Worldwide Developer Conference of Wel Weinig Directe Clicks?

Interessanter is natuurlijk hoeveel artikelen over een bedrijf of thema relatief terugkomen in de lijst, dus hoeveel procent van de artikelen over een bepaald bedrijf staan in de lijst van minst gelezen artikelen? Dan ziet de lijst er zo uit.

MediaTek, Acer en Qualcomm komen er dan het slechtst van af: veel van de berichten over deze bedrijven worden matig gelezen. TSMC, OPPO en ASUS staan ook nog vrij hoog. Google komt ineens veel lager uit, net als Apple en Microsoft.

Clubhouse en Slack hebben duidelijk de minste interesse, en daar schreven we dan ook dit jaar het minste over. Ook TikTok, wereldwijd toch een cultureel fenomeen, kan op weinig interesse rekenen op onze frontpage. Instagram, Twitter, Facebook en YouTube vormen de middenmoot en WhatsApp kwam van de bekende platforms relatief het minste voor in de lijst.

Ha, we hebben jullie door, onze lezers hebben niets te verbergen! Grapje natuurlijk, maar zelfs op een privacyminded platform als Tweakers doen artikelen over privacy het vaak het slechtst. Ook nieuws over zelfrijdende auto's kon jullie in veel gevallen aan jullie achterste oxideren. Daarnaast deed nieuws over 5G het ook niet altijd fantastisch. Thema's die het wel vaak goed deden waren hacks, lekken en streaming. Ook staat er relatief weinig nieuws over cpu's, gpu's en opslag in de onderste regionen.

De minst gelezen artikelen van het jaar

Dan begin je je inmiddels af te vragen welke artikelen dit jaar het minst zijn aangeklikt. De rode lantaarn wordt gedragen door een artikel over de IFA-beurs, die dit jaar voor het eerst weer doorging. Op moment van schrijven staat de teller op nauwelijks 1700. Nu niet allemaal gaan klikken natuurlijk, want anders klopt deze lijst niet meer. Net als bij WWDC geldt: nieuws over het evenement doet het misschien niet zo goed, maar als het evenement eenmaal begint, kunnen artikelen wél op veel interesse rekenen.

Interesse in Snapdragon Ride zit nog niet in de lift op Tweakers.

De nummer twee is een artikel dat meerdere thema's die het slecht doen combineert, namelijk Qualcomm en zelfrijdende auto's. Het Ride Vision-platform krijgt de zilveren medaille van dit jaar. Qualcomm is er wel mee doorgegaan. Het bedrijf had het gaspedaal al ingedrukt en beperkte interesse op Tweakers weerhield Qualcomm er niet van later dit jaar een sdk uit te brengen en een overeenkomst te sluiten met BMW Group voor het gebruik van Snapdragon Ride in auto's.

Het eerste artikel over privacy vinden we op drie: een bericht over privacytoezichthouders die internationale zaken hadden afgerond. Het waren er trouwens 141. Dat jullie niet in groten getale hebben geklikt, ligt niet aan de European Data Protection Board waar dit bericht vandaan komt, want toen die eerder deze maand in het geweer kwamen tegen Meta, lazen wel veel mensen dat bericht.

Als je VR combineert met een game en Meta, kom je ook wel ver op de lijst, en dat blijkt uit plek 4. Het bericht over Moss: Book II is 3000 keer gelezen. Intussen is hij alweer maanden uit voor de Quest 2-headset. We hebben hem zelfs al eens in de digitale aanbiedingenbak gezien.

De top vijf wordt gecompleteerd door weer een bericht over Meta's VR-headset, deze keer over encryptie. Het ging toen nog om een test; voor zover we hebben kunnen nagaan, is de functie om chats via Messenger op de Quest te versleutelen nog niet in de stabiele versie.

Meta Quest E2E-encryptie. Schrijven over encryptie op VR-headsets blijkt geen sleutel tot succes bij lezers op Tweakers.

Artikelen met de minste reacties

Veel mensen houden van onze reacties, en wij zelf ook. Vaak voegen mensen goede info of waardevolle ervaringen toe in hun comments op nieuwsartikelen. Maar soms wordt een nieuwsartikel ook begroet met krekels.

Toch was er altijd wel enige reactie, want er is dit jaar geen enkel nieuwsartikel met 0 reacties, en dat doet ons natuurlijk goed. Ook zijn er geen artikelen met maar 1 reactie. Wel zijn er zes artikelen die slechts 2 reacties kregen. Eentje daarvan kwamen we al tegen: het Ride Vision-platform van Qualcomm.

Multisearch

Een andere was een bericht over Google Multisearch, tegelijk zoeken op plaatjes en tekst. Vaak zijn berichten over nieuwe functies in Googles zoekmachine wel populair, maar om de een of andere reden bleef deze onder de radar. Ook een berichtje over een cloudversie van Fortnite haalde weinig mensen over om een reactie te plaatsen.

Een paar nieuwtjes over producten trokken ook slechts 2 reacties, namelijk een Acer-laptop en een polsbandtracker van HTC. De laatste tumbleweed award van dit jaar gaat naar een bericht over OnePlus-oortjes.