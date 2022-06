VR-game Moss: Book II verschijnt op 21 juli voor Meta Quest 2

Moss: Book II komt op 21 juli uit voor de Meta Quest 2. De game kwam eind maart uit voor Sony's PlayStation VR-headset. Of het spel met muis Quill in de hoofdrol net als het eerste deel ook naar Steam komt, is nog niet bekend.

In april meldde Meta al dat Moss: Book II naar de Quest 2 komt, maar een datum was toen nog niet bekend. Ontwikkelaar Polyarc heeft donderdag tijdens de Upload VR Showcase laten weten dat Quest 2-bezitters vanaf 21 juli aan de slag kunnen met het spel. Wat de prijs wordt, is nog niet duidelijk. De PSVR-versie kost op het moment van schrijven 40 euro.

Moss: Book II werd vorig jaar aangekondigd en kwam eind maart dit jaar uit voor de PlayStation VR. Het is een puzzelplatformgame waarin spelers de muis Quill bedienen. Spelers kijken neer op de spelwereld en kunnen met hun handen de omgeving beïnvloeden en het hoofdpersonage besturen en opdrachten geven.

Ten opzichte van het eerste deel, heeft de opvolger nieuwe spelmechanismen, vijanden en wapens. Ook Quill heeft nieuwe mogelijkheden gekregen. Het eerste deel kwam in 2018 uit en is verschenen voor de Quest, PSVR en op Steam. Van Moss: Book II is nog geen pc-versie aangekondigd.

