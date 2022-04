Sony kondigt PlayStation VR-game Moss: Book II aan

Polyarc werkt aan een opvolger voor de in 2018 verschenen VR-game Moss. De nieuwe game pakt het verhaal op van zijn voorganger en introduceert nieuwe locaties, 'interacties en gevaren'. Een verschijningsdatum noemt de ontwikkelaar nog niet, alleen dat de game voor de PSVR verschijnt.

Net als in de eerste game nemen spelers in Moss: Book II de rol aan van Quill. De muis heeft net haar oom Argus bevrijd in een kasteel, nu moet het tweetal zien te ontsnappen. Dit kasteel kent 'gevaarlijke omgevingen, uitdagende puzzels en vijanden'. Om te ontsnappen krijgt Quill de hulp van nieuwe bondgenoten en oude vrienden, zegt Polyarc.

De game krijgt nieuwe mechanics, vijanden en wapens. Ook krijgt Quill nieuwe abilities. Een voorbeeld van een nieuw wapen is een hamer die in onderstaande trailer te zien is. Een van de nieuwe abilities zal zijn dat Quill de natuurlijke omgeving aan kan passen. Daarmee zouden nieuwe paden gecreëerd kunnen worden om de omgeving te kunnen verkennen. Tegen IGN zegt ontwikkelaar Polyarc dat spelers bijvoorbeeld in de game klimplanten vast kunnen pakken om een brug te maken voor Quill.

Moss: Book II zal verder meer gebruikmaken van de mogelijkheid om Quills wapens op te kunnen laden. Zo moet spelers met Quill puzzels op meerdere manieren kunnen afmaken, moeten ze extra geheimen kunnen ontrafelen en kunnen ze vijanden beter verslaan.

Het spel verschijnt vooralsnog alleen voor PSVR op de PlayStation 4. Het eerste deel verscheen na release ook voor andere platforms, zoals op Windows en voor de Oculus Quest.