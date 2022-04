WhatsApp laat gebruikers net als bij video ook bij afbeeldingen kwaliteit kiezen

WhatsApp gaat gebruikers de mogelijkheid bieden afbeeldingen in hoge of lage kwaliteit te delen, of om de app automatisch de kwaliteit te laten bepalen op basis van de afbeeldingen. Vorige week bleek dat deze functie naar het delen van video kwam.

Bij het uploaden van afbeeldingen krijgen gebruikers in de toekomst drie opties te zien: Auto, Beste Kwaliteit en Databesparing. WhatsApp test de functie momenteel in de bèta van de WhatsApp-Android-app met versienummer 2.21.14.6, schrijft Wabetainfo.

De toevoeging aan de testversie van de app voor Android komt een week nadat een identieke functie voor het uploaden van videobestanden werd toegevoegd. WhatsApp geeft geen details over de drie opties. Zo is niet duidelijk in welke mate compressie wordt toegepast en ook is het onduidelijk op basis waarvan de app de keuze bij de automatische instelling bepaalt.

Volgens Wabetainfo detecteert WhatsApp bij Auto wat de beste compressie-algoritme is bij specifieke afbeeldingen en past deze compressie toe als de gebruiker Databesparing heeft ingeschakeld in Android.