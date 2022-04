Google gaat FLoC-test Chrome niet verlengen en feedback niet openbaren

Google beëindigt de test met Federated Learning of Cohorts of FLoC op 14 juli en heeft geen plannen om deze te verlengen. Het bedrijf wil eerst de feedback op het initiatief verwerken voor het een nieuwe test start. Die feedback komt niet openbaar beschikbaar.

Dat de test van Federated Learning of Cohorts op 14 juli beëindigd zou worden was al bekend, maar gezien de ophef over de technologie, was het de vraag of Google deze zou verlengen om meer inzichten op te kunnen doen. Dat is niet het geval, verduidelijkt Google-ontwikkelaar Josh Karlin op een vraag hierover.

De test begon in maart en betrof Chrome 89 tot en met 91, maar is dus uitgeschakeld in versie 92. "We hebben besloten de Origin Trial niet te verlengen. In plaats daarvan werken we hard aan het verbeteren van FLoC om de feedback te verwerken die we van de community hebben ontvangen voordat we verder gaan met het testen van het ecosysteem", meldt Karlin.

Tijdens een bijeenkomst van de Web Commerce Interest Group deze week over een gerelateerd onderdeel van Googles Privacy Sandbox, maakte Google-medewerker Michael Kleber duidelijk dat niet-openbare FLoC-feedback niet met de buitenwereld gedeeld wordt. De kern van de feedback zal volgens Kleber af te leiden zijn uit een volgende versie van FLoC, zo tekende The Register op uit het verslag van de bijeenkomst. FLoC zou een breedgedragen onderdeel moeten worden van de post-third-party cookie world, zo meldde Google begin dit jaar.

Publiekelijk is er al veel feedback op het initiatief en die bestaat voor een groot deel uit kritiek. FLoC is onderdeel van Googles Privacy Sandbox, een verzameling technieken die Google voorstelt en die volgens het bedrijf de privacy beter waarborgen. De api voor FLoC moet trackingcookies vervangen en adverteerders toch enigszins de gelegenheid geven gericht te adverteren, op basis van groepen. Zo'n groep of cohort is gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers.

Het idee is dat gebruikers niet meer individueel gevolgd kunnen worden maar alleen nog anoniem als onderdeel van een groep. Critici zoals Mozilla stellen dat fingerprinting nog steeds mogelijk is en dit zou zelfs eenvoudiger worden. Daarnaast stellen critici dat Google de techniek opdringt, mede door de macht die het bedrijf heeft op de advertentie- en browsermarkt. Veel organisaties hebben dan ook laten weten FLoC niet te ondersteunen, waaronder browserbouwers en partijen als Wordpress, Drupal en Symfony. Google stelde recent het plan om trackingcookies uit te faseren al uit van eind 2021 naar 2023.