Google wil Chrome-gebruikers vanaf derde kwartaal 2023 overzetten naar FLoC

Google wil Chrome-gebruikers vanaf het derde kwartaal van 2023 overzetten naar zijn cookie-alternatief FLoC. Dit blijkt uit de herziene Privacy Sandbox-tijdlijn van het bedrijf. Aanvankelijk was de techgigant van plan om dit begin 2022 te doen, maar dit werd uitgesteld.

Op de Privacy Sandbox-website, die Google maandelijks updatet, zijn tijdlijnen te zien voor alle Privacy Sandbox-onderdelen die Google momenteel in ontwikkeling heeft. Onderdeel daarvan is FLoC, het eerder aangekondigde cookie-alternatief van het bedrijf.

De meeste Privacy Sandbox-componenten bevinden zich momenteel nog in de discussiefase, wat betekent dat er momenteel over de technologieën en hun prototypes wordt gediscussieerd op GitHub en in W3C-groepen. Enkel de Trust Tokens-api, die wordt ingezet om online spam en fraude tegen te gaan, bevindt zich momenteel in een testfase. Daarmee is de api beschikbaar voor ontwikkelaars om te testen. Eerder dit jaar heeft Google zijn FLoC-technologie al getest. Die test werd eerder deze maand stopgezet. Google maakt de verkregen feedback niet openbaar.

Google verwacht dat alle api's uit de Privacy Sandbox in het vierde kwartaal van 2022 'gereed zijn voor adoptie'. Daarop volgt een periode van enkele kwartalen, waarin Chrome de adoptiecijfers en feedback bijhoudt, voordat het overgaat op de laatste overstapfase. Die moet in het derde kwartaal beginnen en tot eind 2023 duren. In die fase wordt ondersteuning voor cookies van derde partijen uit de Chrome-browser verwijderd, waarmee alle Chrome-gebruikers dus volledig worden overgezet op FLoC.

Google deed in 2019 een voorstel voor zijn Privacy Sandbox en kondigde het initiatief begin vorig jaar officieel aan. Het bedrijf wilde het initiatief toen 'binnen twee jaar' doorvoeren, maar de techgigant stelde dat in juni uit tot eind 2023. Inmiddels heeft het deze releaseperiode dus verder geconcretiseerd.

De Privacy Sandbox is niet onomstreden, aangezien toezichthouders en burgerrechtenbewegingen bang zijn dat Google daarmee te veel macht krijgt. De Britse mededingingsautoriteit startte al een onderzoek naar het initiatief. Google deed meerdere toezeggingen aan die toezichthouder, maar de autoriteit is nog in consultatie, waardoor het onderzoek voorlopig nog niet wordt afgerond. Tweakers publiceerde dit jaar achtergrondverhalen over de Privacy Sandbox en de kritieken op FLoC.