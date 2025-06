Google voegt Privacy Sandbox-api's in juli voor iedereen toe aan Chrome

Google voegt de Privacy Sandbox-api's in juli voor iedereen toe aan Chrome. Deze bieden alternatieven voor thirdpartytrackingcookies die volgens Google privacyvriendelijker zijn. Vanaf dan kunnen webontwikkelaars de api's integreren, voordat het systeem de standaard wordt.

De Privacy Sandbox-api's moeten beschikbaar komen als onderdeel van Chrome 115. Google zegt dat webontwikkelaars de api's hiermee met liveverkeer kunnen testen en zo alvast voorbereidingen kunnen treffen om te werken zonder thirdpartytrackingcookies. Google belooft vanaf dat moment ook geen 'significante veranderingen' meer door te voeren aan de api-interfaces.

Het is de bedoeling dat ontwikkelaars in het vierde kwartaal van 2023 ervoor kunnen kiezen om 'voor een consistente experimentgroep' de Privacy Sandbox-api's te testen. Om die manier kunnen hebben ze tijd om er zeker van te zijn dat er gedurende het gehele proces geen thirdpartycookies gebruikt zullen worden.

In het eerste kwartaal van 2024 wordt bij 'één procent' van de Chrome-gebruikers thirdpartycookies uitgeschakeld. Google waarschuwt dat, als sites tegen die tijd nog geen alternatief voor thirdpartytracking hebben geïmplementeerd, bepaalde functies van de site voor die gebruikersgroep dan mogelijk niet meer naar behoren werken. Het is nog steeds de bedoeling dat cookies van derde partijen in de tweede helft van 2024 helemaal uitgefaseerd worden.

De implementatie van Privacy Sandbox en het uitfaseren van thirdpartycookies is al meerdere malen uitgesteld. In 2019 was het de bedoeling dat thirdpartycookies binnen twee jaar werden verwijderd uit Chrome. Onder meer de Britse Competition and Markets Authority was echter niet tevreden met het initiatief en eiste dat Google het initiatief zou aanpassen om het privacyvriendelijker te maken voor eindgebruikers. Google zegt dat het wacht tot de CMA haar eindoordeel heeft gegeven over het plan voordat het bedrijf een preciezere planning maakt over de uitfasering van thirdpartytrackingcookies.