Google stelt uitfasering thirdpartytrackingcookies in Chrome opnieuw uit

Google stelt het uitfaseren van thirdpartytrackingcookies in Chrome opnieuw uit. Het Amerikaanse techbedrijf wil eerst aan de slag gaan met de feedback van regulatoren, ontwikkelaars en partners uit de industrie. Google wil het proces begin 2025 opnieuw aanvatten.

Google verwijst in zijn update ook naar de Competition and Markets Authority. De Britse mededingingsautoriteit heeft naar verluidt nog tijd nodig om testresultaten van commerciële partners, met betrekking tot de uitfasering van de cookies, te kunnen beoordelen. Die resultaten worden eind juni aangeleverd. Het Amerikaanse bedrijf hoopt het traject met de CMA tegen het einde van dit jaar af te kunnen ronden en begin volgend jaar verder te kunnen gaan met de uitfasering.

In 2019 raakte bekend dat Google thirdpartytrackingcookies in Chrome wilde uitfaseren. Het bedrijf ontwikkelde hiervoor een aantal open webstandaarden die de personalisatie van advertenties in overeenstemming zou moeten kunnen brengen met de privacy van internetgebruikers. Het geheel kreeg Privacy Sandbox als titel.

In de zomer van 2022 heeft Google deze uitfasering ook al eens uitgesteld. Toen vertelde het bedrijf dat zowel Google als de adverteerders meer tijd nodig hadden om het initiatief uit te werken. De Britse CMA kwam toen ook met de eis dat Google het initiatief zou aanpassen om het privacyvriendelijker te maken voor de eindgebruikers. Op 4 januari 2024 begon Google vervolgens met het blokkeren van thirdpartycookies in Chrome. Dat gebeurde bij één procent van alle wereldwijde gebruikers. Tweakers schreef een achtergrondartikel over hoe Privacy Sandbox zal moeten werken.