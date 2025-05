Qualcomm introduceert entry-level laptopchip Snapdragon X Plus

Qualcomm komt met de Snapdragon X Plus. Het betreft een nieuwe enty-level chipset voor laptops die onder de Snapdragon X Elite staat gepositioneerd. Het Amerikaanse bedrijf heeft ook drie verschillende sku’s van de Snapdragon X Elite voorgesteld.

De Snapdragon X Plus bevat volgens Qualcomm een Oryon-cpu met tien kernen met 42MB aan cachegeheugen, een Adreno-gpu met 3,8 Tflops aan rekenkracht en een npu die 45 Tops zou aankunnen. De mobiele chipset ondersteunt maximaal 64GB aan Lppdr5x-geheugen met datatransfersnelheden tot 8448MT/s. Qualcomm claimt dat de Snapdragon X Plus 54 procent minder stroom nodig heeft om in de multithreadedtest van Geekbench dezelfde resultaten te behalen als de Intel Core Ultra 7 155H. De chipset komt met een ingebouwde 5G-modem die downloadsnelheden van maximaal 10Gbit/s aankan. Qualcomm heeft de Snapdragon X Plus uitgerust met ondersteuning voor Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E en Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en LE en USB4. Het bedrijf meent dat de eerste apparaten met een Snapdragon X Plus in de zomer van 2024 zullen verschijnen.

Qualcomm heeft ook drie sku’s van de Snapdragon X Elite voorgesteld. Die moeten eveneens in de zomer van dit jaar verschijnen: de X1E-78-100, X1E-80-100 en X1E-84-100. Het instapmodel, de X1E-78-100, beschikt niet over een dual core boost-modus en een minder krachtige gpu, in vergelijking met het topmodel.

Processorontwerp Qualcomm heeft in het najaar van 2023 zijn eerste arm-soc’s voor laptops gepresenteerd. Dat was de Qualcomm Snapdragon X Elite. De soc zou voor ‘meerdere dagen accuduur’ kunnen zorgen op laptops. Qualcomm zegt ook te werken met Microsoft aan de compatibiliteit op Arm-systemen met Windows, zodat meer apps native op ARM draaien.

Snapdragon X Plus