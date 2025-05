Mobiele Snapdragon 8 Gen 4 krijgt zelfde Oryon-cpu-cores als Snapdragon X

De aankomende Snapdragon 8 Gen 4 krijgt dezelfde Oryon-cpu als de Snapdragon X voor laptops. Qualcomm bevestigt dat, al geeft het bedrijf vooralsnog weinig details.

Qualcomm schrijft op X dat de Oryon-cpu naar 'de next-gen-8-serie' van mobiele processors komt. Dat is de Snapdragon 8 Gen 4, die het bedrijf in oktober wil aankondigen. Die modellen krijgen daarmee dezelfde cpu als de Snapdragon X en andere modellen als de X Plus of X Elite, die sinds deze zomer in heel veel Windows-laptops zit.

Details over hoe Qualcomm de Oryon in de nieuwe Snapdragons wil verwerken, zijn er nog niet. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel cpu-cores socs zullen hebben of welke igpu die bevatten.