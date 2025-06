Leaker: prijs Snapdragon 8 Gen 4 gaat met twintig procent omhoog

Qualcomm zal de prijs van de aankomende Snapdragon 8 Gen 4 met 20,68 procent verhogen. Dat claimt de bekende leaker Ice Universe. De mobiele chipset zou hierdoor 240 dollar per stuk gaan kosten. Qualcomm heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Ice Universe deed de uitspraak op het Chinese socialemediaplatform Weibo. De leaker gaf geen oorzaken voor de mogelijke prijsstijging. Het is ook niet duidelijk wat de prijs van de mobiele soc zou kunnen zijn als fabrikanten grotere aantallen afnemen bij Qualcomm en of de prijs van toepassing is voor alle varianten van de chip. Uit eerdere geruchten moet blijken dat er twee sku’s van de chip verschijnen. Een variant zou productnaam SM8750 meekrijgen, terwijl de andere variant SM8750P zou heten. Die laatste zou een krachtigere variant zijn.

Qualcomm zal de Snapdragon 8 Gen 4 vermoedelijk in oktober aankondigen. Qualcomm heeft nog niet veel details over de chipset prijsgegeven, buiten het feit dat de processor ook Oryon-rekenkernen zal meekrijgen. Deze cores zitten ook in de recent aangekondigde Snapdragon X-socs van de fabrikant.