'Qualcomm komt volgende maand met goedkopere Snapdragon X Plus-soc'

Qualcomm gaat tijdens de IFA-beurs in Berlijn een goedkopere variant van de Snapdragon X Plus-chipset introduceren. Dat zegt de bekende leaker Evan Blass. De Amerikaanse chipontwerper zou met de chips op laptops met een vanafprijs van ongeveer 800 dollar mikken.

Blass heeft op X promotiemateriaal gedeeld waarin enkele specificaties van de nieuwe chip vermeld staan. Uit de afbeelding blijkt dat de nieuwe soc acht Oryon-rekenkernen bevat en een geïntegreerde npu met 45 Tops aan rekenkracht. De Adreno-gpu heeft 1,7 Tflops aan rekenkracht en kan maximaal drie externe beeldschermen aansturen. De chipset is gemaakt met een 4nm-procedé en kan overweg met Lpddr5x-werkgeheugen. De chipset biedt ondersteuning voor 5G-connectiviteit en Wi-Fi 7. Het is niet duidelijk welke apparaten met de nieuwe soc zullen worden geleverd. De IFA-beurs vindt plaats van 6 tot en met 10 september in Berlijn.

De nieuwe chipset heeft vermoedelijk gelijkenissen met de Snapdragon X Plus die tien rekenkernen bevat, al is dat nog niet bevestigd. Deze entry-level chip werd in april van dit jaar geïntroduceerd, wordt onder de SnapDragon X Elite gepositioneerd en heeft een Adreno-gpu met 3,8 Tflops aan rekenkracht. De npu kan eveneens 45 Tops aan. Deze chip kan volgens Qualcomm met maximaal 64GB aan Lpddr5x-geheugen overweg. Dit geheugen ondersteunt datatransfersnelheden tot 8448MT/s. De initiële Snapdragon X Plus ondersteunt Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E en Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 en LE en USB 4.