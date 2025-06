DuckDuckGo maakt broncode macOS-browser opensource

DuckDuckGo heeft de broncode van zijn macOS-browser opensource gemaakt. Dat heeft het bedrijf aangekondigd via Reddit. De broncode van de Windows-versie wordt binnenkort ook opensource gemaakt. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk.

DuckDuckGo schrijft in een Reddit-post dat het de broncode van apps en diensten zo veel mogelijk opensource wil maken. Het bedrijf schrijft in een ondersteuningspagina dat gebruikers daardoor de code van de verschillende programma’s en diensten van het bedrijf kunnen controleren. DuckDuckGo heeft de broncode van zijn mobiele apps en van de Tracker Radar-dataset al opensource gemaakt. De broncode van de browser voor macOS is op GitHub terug te vinden.