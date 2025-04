DuckDuckGo brengt Windows-versie van eigen browser uit in bèta

Zoekmachinebedrijf DuckDuckGo heeft een Windows-versie van zijn eigen browser uitgebracht in bèta. De eerste versie heeft al diverse eigen functies, maar ondersteuning voor extensies komt pas later in de software.

De Windows-versie moet uiteindelijk dezelfde functies gaan bieden als de versies voor macOS, iOS en Android, meldt het bedrijf. Behalve om extensies gaat het dan onder meer om sneller starten, HTML-import van favorieten en meer opties voor de Fire-knop, de knop in de browser waarmee gebruikers snel de geschiedenis kunnen wissen.

DuckDuckGo richt zijn browser op privacy en bescherming tegen tracking. Zo heeft het ingebouwde adblocking en Duck Player, een gestripte versie van YouTube zonder tracking en algoritmische aanbevelingen. Na installatie is DuckDuckGo de standaardzoekmachine, maar dat is te wijzigen.

De DuckDuckGo-browser is een Chrome-variant met de Blink-renderengine. De bèta is bedoeld om feedback te verzamelen en te checken of de browser op alle configuraties van Windows-machines goed werkt. De bèta is door alle gebruikers te installeren zonder eisen voor een account of wachtlijst.