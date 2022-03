DuckDuckGo werkt aan desktopversie van Privacy Browser-app

DuckDuckGo is van plan om een desktopversie van zijn Privacy Browser-app uit te brengen. De desktop-app moet beschikbaar komen op verschillende besturingssystemen en maakt gebruik van de renderingengine van het besturingssysteem, maar dan met ingebouwde privacyfeatures.

De desktopversie van de Privacy Browser moet op dezelfde manier de privacy beschermen van gebruikers als de iOS- en Android-app dit doen. DuckDuckGo schrijft: "Dus geen ingewikkelde instellingen, geen misleidende waarschuwingen, geen privacybeschermingsniveaus, gewoon robuuste privacybescherming die standaard werkt."

De browser wordt niet geforkt op Chromium, maar de app wordt gebouwd rondom de renderingengine van het besturingssysteem van de desktop waar deze op draait. Dat zou betekenen dat de app op macOS werkt op basis van Safari en op Windows werkt op basis van Edge. Daardoor kan het 'onnodige rommel' uit veelgebruikte browsers weren, schrijft DuckDuckGo. Edge is een browser op basis van Chromium, maar in plaats van bij een fork, waarbij gebouwd wordt op een al bestaande browser, gaat DuckDuckGo alles dat niet in de rendering-api's zit zelf moeten bouwen, legt een woordvoerder aan The Verge uit. Daaronder vallen bijvoorbeeld de navigatie, bookmarks en wachtwoorden. Volgens The Verge wordt de macOS-versie van de app op dit moment in een gesloten bèta getest. Voor Windows wordt er 'aan de app gewerkt'.

De privacyfeatures die ingebakken zijn in de app moeten onder meer werken tijdens het zoeken, browsen en in e-mail en staan standaard aan. Ook wordt de desktop-app voorzien van de Fire Button, die ook in de iOS- en Android-app zit, waardoor met een enkele klik alle data verwijderd wordt en alle browsertabbladen gesloten worden. Wanneer de app uit moet komen, is nog niet bekend.