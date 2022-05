Brave vervangt standaard Google en DuckDuckGo door eigen zoekmachine

Brave gebruikt voortaan standaard zijn eigen zoekmachine in vijf landen. Deze vervangt daarmee Google in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, Qwant in Frankrijk en DuckDuckGo in Duitsland

In de komende maanden komt Brave Search als standaardzoekmachine in de browser naar meer landen. Bestaande gebruikers behouden hun ingestelde zoekmachine en kunnen handmatig Brave Search kiezen. In de vijf landen verschijnt Brave Search als de vooraf ingestelde zoekdienst vanaf versie 1.31 van Brave voor de desktop, 1.31 van de Android-app en 1.32 van de iOS-app. Die zijn woensdag verschenen.

Brave adverteert met Brave Search als een op privacy en onafhankelijkheid gericht alternatief voor big tech. Op korte termijn gaat Brave advertenties tonen in Brave Search om inkomsten te vergaren. In de nabije toekomst moeten gebruikers ook een betaald Premium-abonnement kunnen nemen voor een advertentievrije zoekdienst.

In juni gaf Brave zijn eigen zoekdienst als publieke bèta vrij, nadat het project lange tijd in gesloten bètafase verkeerde. De zoekmachine heeft een eigen zoekindex, doet volgens het bedrijf niet aan tracking, er worden geen IP-adressen verzameld en er is transparantie over het achterliggende zoekalgoritme, aldus Brave. Websitebeheerders krijgen wel bepaalde inzichten in zoekverkeer via de Brave-zoekmachine, onder andere geanonimiseerde data van opt-ingebruikers.