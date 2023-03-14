Brave brengt vpn-dienst uit voor desktopbrowser

Browsermaker Brave heeft zijn vpn-dienst die al beschikbaar was voor smartphones, uitgebracht voor de desktopversies van zijn browser. Voor de dienst werkt het bedrijf samen met Guardian. De dienst kost tien dollar per maand.

Het Brave Firewall + VPN-abonnement werkte al op Android en iOS, en nu ook op macOS en Windows. Met de dienst kunnen gebruikers een vpn gebruiken en hij beschermt de data van de gebruiker, aldus de browsermaker. De dienst maskeert het IP-adres, laat gebruikers hun landlocatie aanpassen en blokkeert advertenties en trackers op webpagina's.

Het abonnement werkt crossplatform; gebruikers die al een mobiel abonnement hebben, hoeven dus geen nieuw abonnement voor de desktop aan te schaffen. Via hun accountinstellingen kunnen ze tot vier apparaten toevoegen, waardoor vijf apparaten in totaal onder de Firewall + VPN-dienst kunnen vallen.

Voor de dienst maakt Brave gebruik van Guardian, een platform dat afgelopen augustus werd overgenomen door DNSFilter. De Brave-dienst kan ook trackers tegenhouden buiten de browser zelf. Brave zegt geen logbestanden of cookies te bewaren.