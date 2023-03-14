Brave brengt vpn-dienst uit voor desktopbrowser

Browsermaker Brave heeft zijn vpn-dienst die al beschikbaar was voor smartphones, uitgebracht voor de desktopversies van zijn browser. Voor de dienst werkt het bedrijf samen met Guardian. De dienst kost tien dollar per maand.

Het Brave Firewall + VPN-abonnement werkte al op Android en iOS, en nu ook op macOS en Windows. Met de dienst kunnen gebruikers een vpn gebruiken en hij beschermt de data van de gebruiker, aldus de browsermaker. De dienst maskeert het IP-adres, laat gebruikers hun landlocatie aanpassen en blokkeert advertenties en trackers op webpagina's.

Het abonnement werkt crossplatform; gebruikers die al een mobiel abonnement hebben, hoeven dus geen nieuw abonnement voor de desktop aan te schaffen. Via hun accountinstellingen kunnen ze tot vier apparaten toevoegen, waardoor vijf apparaten in totaal onder de Firewall + VPN-dienst kunnen vallen.

Voor de dienst maakt Brave gebruik van Guardian, een platform dat afgelopen augustus werd overgenomen door DNSFilter. De Brave-dienst kan ook trackers tegenhouden buiten de browser zelf. Brave zegt geen logbestanden of cookies te bewaren.

Brave Firewall + VPN

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 12:01 51

14-03-2023 • 12:01

51

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Reacties (51)

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YouriS 14 maart 2023 12:04
Voor een tientje per maand zou ik zelf gaan voor een andere vpn-dienst, zoals Expressvpn, PROTONVPN, of iets dergelijks. Brave is regelmatig minder positief nieuws van geweest op privacy gerelateerde websites.
dutchnltweaker @YouriS14 maart 2023 12:12
Op privacy guides: https://www.privacyguides.org/nl/desktop-browsers/#brave van ondermeer @Blacklight447 wordt het wel aanbevolen. Misschien dat @Blacklight447 verder kan uitlegen waarom Brave wel een goed alternatief bevonden wordt.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 23:31]

Blacklight447 @dutchnltweaker14 maart 2023 12:36
Denk eraan dat je linkt naar onze desktop browser aanbevelingen. Qua VPNs raden wij Mullvad, Proton vpn, en Ivpn aan.


(Windscribe willen we ook gaan toevoegen zodra ze hun audit resultaten publiek maken. Dat is het enige criteria waar zij nog niet aan voldoen)

https://www.privacyguides.org/en/vpn/

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 22 juli 2024 23:31]

dutchnltweaker @Blacklight44714 maart 2023 13:11
Klopt, ik weet dat ik naar de browser link. @YouriS had het erover dat brave een paar keer niet positief in het nieuws was, onder andere het crypto gebeuren zoals dit: nieuws: Brave-browser vult links naar cryptobeurzen aan met referralcode.

Toen gaf ik aan dat privacy guides brave toch had toegevoegd aan hun lijstje, dus moet er toch wat goed zijn. Daarom tagde ik je @Blacklight447.
Blacklight447 @dutchnltweaker14 maart 2023 13:51
Ah, op die fiets, had je comment verkeerde begrepen.
The Zep Man
@Blacklight44714 maart 2023 13:08
Denk eraan dat je linkt naar onze desktop browser aanbevelingen. Qua VPNs raden wij Mullvad, Proton vpn, en Ivpn aan.
Een N=1: bij Mullvad ben ik aardig tevreden. 5 EUR per maand voor verschillende use cases en VPN-technieken (maximaal 5 tegelijkertijd, sommigen die ik gebruik zijn 24/7 actief) vind ik redelijk.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 23:31]

jinks26 @Blacklight44714 maart 2023 14:56
Ik zie veel zaken die jullie aanbevelen maar niet waarom andere bijvoorbeeld niet aanbevolen worden ? Zo heb ik nog een lifetime vpn van Ivacy. Alsook een eind Nordvpn gebruikt. Maar waarom zou ik deze niet verder gebruiken bijvoorbeeld?
AOC @YouriS14 maart 2023 12:07
Regelmatig? Heb je enkele bronnen want hier ben ik wel benieuwd naar. Op Tweakers vind ik het niet zo snel.
RobertPeterson @AOC14 maart 2023 12:16
Dit vond ik toch wel een schandalige:

https://www.theverge.com/...rypto-privacy-ceo-apology
kaltun @RobertPeterson14 maart 2023 12:58
posted on juni 2020 .. niet echt recent

welk browser is wel ok ?
The Zep Man
@kaltun14 maart 2023 13:04
welk browser is wel ok ?
Mozilla Firefox.
kaltun @The Zep Man14 maart 2023 13:25
het was eigenlijk een retorische vraag
RobertPeterson @kaltun14 maart 2023 13:19
3 jaar geleden niet recent..?
kaltun @RobertPeterson14 maart 2023 13:26
niet voor mij , in iedergeval
Kingeling @AOC14 maart 2023 12:12
Ben ook wel benieuwd... Ik gebruik juist Brave omdat het zo fijn ads blockt "out of the box"
Creesch
@AOC15 maart 2023 14:36
Yup regelmatig, maar toch blijft het maar weinig hangen. Privacy bij Brave is voornamelijk een marketing tool, niet core onderdeel van hoe het bedrijf acteert. Om niet in herhaling te vallen, voor meer context zie een eerdere reactie van mij: Creesch in 'Brave 1.42.86'

Als mensen er toch voor kiezen om producten van Brave te gebruiken dan is dat uiteraard prima. De browser is technisch gezien best capabel en gebruiksvriendelijk. Maar als men voor Brave had gekozen vanwege het privacyaspect dan zou ik dat toch echt nog eens heroverwegen.

Omdat we het hier hebben over een VPN zou ik inderdaad al sneller kiezen voor een andere aanbieding.
BeosBeing @Creesch15 maart 2023 15:19
...Om niet in herhaling te vallen, voor meer context zie een eerdere reactie van mij: Creesch in 'Brave 1.42.86'
Ik zie je daar ook Vivaldi aanprijzen. Nu was ik een fan van het oorspronkelijke Opera (dus met Presto, gebruikte die altijd naast FF) maar daarna vond ik het maar niets, alles wat voor mij essentieel was aan een browser ontbrak (en ik gebruikte hem dus puur als browser. Dat gold toen ze startten ook voor Vivaldi. Sindsdien ben ik steeds meer alle Chromium-based browsers gaan vermijden. Edge verwijderen kun je niet, dus is dat nu mijn tweede en alhoewel zo goed als nooit gebruikt, staat Chrome nog wel op de PC, voor geval van nood zeg maar. Ik heb geen idee hoe ver Vivaldi nu staat. Volgens mij gaan die dingen die mij destijds voor Opera deden kiezen nooit in Vivaldi komen. Op sommige systemen gebruik ik ook Librewolf, maar dat heeft nog wel een paar haken en ogen (geen autoupdate), vooral het omschakelen van alle langdurig openstaande tabs komt er niet van.
Mundatin @YouriS14 maart 2023 12:10
Mullvad VPN
RobertPeterson @Mundatin14 maart 2023 12:18
Ik gebruik ook mullvad, en ben er zeer tevreden over. Een kleine opmerking. De Mullvad app had soms echt kuren op mijn Apple Silicon.

Soms starte die helemaal niet, wou vaak geen verbinding maken.

Op linux en Windows is het top!
Joao @RobertPeterson14 maart 2023 13:00
Wellicht Wireguard config downloaden en via Wireguard gebruiken?
https://apps.apple.com/us...d/id1451685025?ls=1&mt=12
RobertPeterson @Joao14 maart 2023 13:21
Ja dat werkt wel natuurlijk! Ik probeer ook niet aan te geven dat mullvad niet werkbaar te krijgen is op Apple silicon. Ik probeer aan te geven dat de app niet altijd goed werkt :)
Qws @YouriS14 maart 2023 19:28
Voor 2 euro per maand heb je Google One VPN.

Sorry, maar ik vertrouw Google meer dan een crypto browser.
R2-D2 14 maart 2023 12:39
De laatste tijd schieten de VPN-diensten ook als paddenstoelen uit de grond..is het 't wel verstandig om je gehele internet verkeer door een commerciële tunnel te leiden? je weet nooit wie er aan de andere kant meekijkt of wat er met je data gebeurd.
Blacklight447 @R2-D214 maart 2023 12:48
Ligt aan je threatmodel.

Gezien bijna alle traffic tegenwoordig via https gebeurd, hoef je het niet meer voor je security te doen.

Als je echter je ip address wil afschermen of je isp niet vertrouwt met je verkeer, dan bieden vpns wel een uitkomst.

Andere functies zoals ingebouwde adblockers die ads al blokken op netwerk niveau zijn wel geinig.

Zoals hierboven beschreven ligt het allemaal aan je threatmodel:

1. Wat wil je beschermen.

2. Tegen wie wil je het beschermen.

3. Hoeveel usability en/of geld wil je opgeven om dit te bereiken.
theduke1989 @Blacklight44714 maart 2023 13:08
korte, maar misschien domme vraag.

Waarom zou je traffic willen beschermen? Is er een goede reden behalve nieuwsgroepen spot-net.nl of piratebay proxypirate.com etc.

waarvoor dient een VPN nog uitkomsten? Enigste wat ik me nog kan voorstellen is je NAS bijvoorbeeld, dat het over een beveiligd netwerk gaat en er niemand mee kan kijken.
Blacklight447 @theduke198914 maart 2023 13:43
Wel een van de vele data punten waarmee online advententie netwerken je kunnen volgen is je IP adress, het gebruiken van een vpn is een van de manieren waarmee je dat data punt kunt obfusceren.

Als je meer wilt weten, dan hebben we er hier een stuk over geschreven: https://www.privacyguides.org/en/basics/vpn-overview/

[Reactie gewijzigd door Blacklight447 op 22 juli 2024 23:31]

yellowbird @theduke198914 maart 2023 15:43
Kan er nog wel een reden voor bedenken, in sommige landen is het gebruik van bijvoorbeeld Tor illegaal en of verdacht. Als je een VPN gebruikt dan ziet je ISP ook niet dat je gebruik maakt van Tor, dat is dus wel handig voor sommige mensen.
nst6ldr @theduke198914 maart 2023 15:14
Blacklight447 mist hier een behoorlijke inkopper: er zijn nog veel mensen die gebruik maken van openbare WiFi hotspots, als je tot die groep hoort dan moet je echt op z'n minst een VPN gebruiken.
Blacklight447 @nst6ldr14 maart 2023 15:21
Ook daar word de winst minder en minder, door het gebruik van https, en hsts.
mjz2cool @nst6ldr14 maart 2023 15:47
Zolang je geen onbekende certificaten accepteert is er niet zoveel aan de hand op openbare hotspots. Als iemand je verkeer onderschept klopt het certificaat niet meer, en wordt je door je browser al gewaarschuwd.
Polderviking @R2-D214 maart 2023 12:44
Ligt er natuurlijk aan wat je wil bereiken...
Als jij bij Nord een VPN afneemt omdat je Nord wel vertrouwd en je ISP niet is er best winst.
En als je je connecties via een heel ander land omlegt wordt het voor trackers ook lastiger om e zomaar te localiseren.

Maar bij Nord kunnen ze op papier wel zien wat je doet ja.

Ik vind die VPN diensten op persoonlijke stempel alleen maar goed om geografische blokkades te omzeilen (netflix enzo) en eventuele dictatoriale firewalls te omzeilen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 23:31]

Patrick1995 14 maart 2023 16:44
Jammer dat tegenwoordig alles aan elkaar wordt geknoopt. Vind Brave een fijne webbrowser maar er komt steeds meer troep omheen.
En datzelfde zie je bij andere aanbieders. NordVPN met wachtwoorden en Nordlocker, Proton Mail met VPN en Drive.
Gevolg is dat je minder vrij bent om overal het beste te kiezen. Ik gebruik bijvoorbeeld ProtonVPN omdat ik Proton Mail gebruik en er dan toch al voor betaal, terwijl ik NordVPN iets fijner vind.
telenut 14 maart 2023 16:48
Persoonlijk ken ik niemand die VPN gebruikt... Ikzelf gebruik het ook maar 1 keer om de zoveel maand omdat bepaalde diensten in het buitenland goedkoper zijn.
Voor de rest zie ik zeer weinig voordelen aan VPN als je niks illegaal doet.
Ads blokken... daar bestaan voldoende andere tools voor ook natuurlijk :-)
crazyx @telenut14 maart 2023 19:10
Dan hoor je wrs niet bij de doelgroep. Zakelijk wordt het enorm veel gebruikt. Ook is het verstandig om dit te gebruiken in China en andere landen. Of op publieke wifi hotspots. Er is veel gewoon zichtbaar zonder je het beseft
telenut @crazyx14 maart 2023 22:48
Ik denk dat dit zakelijk, als in op uw werk, doorgaans streng verboden is... En we zijn hier uiteraard China niet :-)
klonic @telenut15 maart 2023 00:17
ons hele bedrijfsinternet gaat via een VPN. In China krijgt men ook een andere telefoon en laptop mee.

Uiteraard is de VPN zakelijk niet van Brave.
BeosBeing @crazyx15 maart 2023 15:23
...
Ook is het verstandig om dit te gebruiken in China en andere landen.
...
Naar ik begreep wordt VPN in China geblokkeerd. Uiteraard kun je alternatieve poorten gebruiken, maar ook dat wordt na verloop van tijd gedetecteerd.
jaenster 14 maart 2023 12:13
Ik zou het prettig vinden als ik een VPN kan gebruiken voor een specifieke app of browser. Zijn er VPN aanbieders die ook proxies aanleveren voor hun gebruikers? Zodat ik socks5 proxy kan instellen ofzo.

Werkt deze bijvoorbeeld enkel in brave of systeem wijd?

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 23:31]

japie06 @jaenster14 maart 2023 12:16
Mullvad heeft split tunneling en SOCKS5 proxies.
Meiklokje 14 maart 2023 14:25
Je hebt een vpn voor nog geen 2€ per maand op zoveel hardware als je wil. Ik zie niet in om hier 10€ tegenaan te gooien. |:(
GertMenkel @Meiklokje14 maart 2023 15:33
Hoe goedkoper de VPN, hoe schimmiger ze over het algemeen zijn. Ik snap niet waarom mensen bereid zijn hun hele internet door die 1-euro-VPN's heen te tunnelen.

Ik zou Mullvad toch wel als minimum aanhouden. Bij iedere goedkopere partij ben je volgens mij beter af zonder VPN.
Meiklokje @GertMenkel14 maart 2023 15:46
Ik gebruik die vpn puur voor free to air tv. In België worden free to air zenders van Duitsland WDR en ARD Mediathek compleet ge geoblockt. Ik wil een docu kijken op arte of op 3sat. Kan ik helaas alleen met die vpn. Telenet heeft de mooiste Duitse tv van ons afgenomen. De enige weg is via je computer. En daar zit een geo blocking muur voor. Ik denk niet dat wij iets mis doen om een paar uur per week naar free to air Duitse tv te kijken. Mijn ouders zijn daar mee groot geworden. Wij missen die programma’s.
GertMenkel @Meiklokje14 maart 2023 15:54
In dat geval heb ik niet het idee dat je de doelgroep bent van de VPN-boeren. Je overtreedt amper de gebruiksvoorwaarden en doet niet eens iets illegaals!

Dit soort diensten gebruiken doorgaans "privacy" als hoofdargument om een VPN te nemen (iets dat ik in Nederland als onzin beschouw in 99% van de gevallen). Brave staat tenslotte bekend als privacyvechter. In de VS, waar je internetgegevens samen met locatiedata verkocht worden, snap ik dat argument wel.

Voor af en toe een streampje kijken denk ik niet dat iemand van Brave een VPN zou afnemen.
Meiklokje @GertMenkel14 maart 2023 16:04
In dat geval heb ik niet het idee dat je de doelgroep bent van de VPN-boeren. Je overtreedt amper de gebruiksvoorwaarden en doet niet eens iets illegaals!
Zullen we dit maar zo houden. :Y)
BeosBeing @Meiklokje15 maart 2023 15:26
Dan moet je wel een VPN gebruiken die je een Duits (of Oostenrijks of Zwitsers) IP-adres geeft.
Ik loop er ook tegenaan.
Wat me wel opvalt is dat bij de ARD-mediathek vele speelfilms worden geblokkeerd, ook de sprookjesfilms, maar als je naar het kindermenu gaat, kun je ze weer wel zien (althans degene die ik heb geprobeerd).
riyakuya @Meiklokje14 maart 2023 14:39
Ik moest ook meteen aan Surfshark denken inderdaad. Kan iemand aangeven waarom deze of een andere vpn beter zou zijn dan Surfshark?
Meiklokje @riyakuya14 maart 2023 14:47
Je hebt er zo veel. 10€ pm is toch wel echt een dief van je geld. Northvpn, atlasvpn, surfshark. Meest gebruikte vpn aanbieders.
decide1000 @Meiklokje15 maart 2023 08:00
NordVPN is eigenlijk een botnet van Oxylabs. Je IP kan dan worden gebruikt om op de achtergrond websites te scrapen voor klanten van Oxylabs.
Joao 14 maart 2023 13:01
Ik gebruik al enkele maanden Mullvad (FR server) voor CSGO matchmaking. Nooit echt last gehad van hoge ping of packetloss. Zeer tevreden met Mullvad.
Wicky745 @Joao14 maart 2023 14:11
Mullvad is echt extreem goed, vaste prijs van 5 euro per maand, gebruik het zelf al een aantal jaar werkt perfect.
eNaSnI 14 maart 2023 15:40
De laatste versie lijkt niet echt werkbaar meer na verloop van tijd helaas. Zelfs de brave://help/ doet er minuten over om te laden en die hoeft in theorie niet van heeeel ver weg te komen 🤷🏻‍♂️

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