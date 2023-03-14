NLZiet verhoogt abonnementsprijs met 1 euro naar 8,95 euro per maand

NLZiet kost vanaf deze week 8,95 euro per maand, een euro meer dan voorheen. Voor bestaande klanten gaat de verhoging vanaf mei gelden. De streamingdienst komt daarnaast met een jaarabonnement.

De streamingdienst heeft klanten ingelicht over de prijswijziging, die per direct voor nieuwe klanten geldt. Een NLZiet Extra-abonnement met tien extra zenders kost nog steeds twee euro boven op de prijs van een basis-NLZiet-abonnement en kost nu dus 10,95 euro per maand.

Naast een maandabonnement kunnen abonnees nu ook een jaarabonnement afnemen. Dit kost 95,40 euro per jaar voor het basisabonnement of 119,40 euro per jaar voor het Extra-abonnement. NLZiet is een samenwerking van NPO, RTL en KIJK en laat abonnees live-tv-kijken en tv tot een jaar lang terugkijken. Het is de eerste keer sinds de streamingdienst begon dat NLZiet een prijsverhoging doorvoert.