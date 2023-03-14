NLZiet verhoogt abonnementsprijs met 1 euro naar 8,95 euro per maand

NLZiet kost vanaf deze week 8,95 euro per maand, een euro meer dan voorheen. Voor bestaande klanten gaat de verhoging vanaf mei gelden. De streamingdienst komt daarnaast met een jaarabonnement.

De streamingdienst heeft klanten ingelicht over de prijswijziging, die per direct voor nieuwe klanten geldt. Een NLZiet Extra-abonnement met tien extra zenders kost nog steeds twee euro boven op de prijs van een basis-NLZiet-abonnement en kost nu dus 10,95 euro per maand.

Naast een maandabonnement kunnen abonnees nu ook een jaarabonnement afnemen. Dit kost 95,40 euro per jaar voor het basisabonnement of 119,40 euro per jaar voor het Extra-abonnement. NLZiet is een samenwerking van NPO, RTL en KIJK en laat abonnees live-tv-kijken en tv tot een jaar lang terugkijken. Het is de eerste keer sinds de streamingdienst begon dat NLZiet een prijsverhoging doorvoert.

Nieuwe maandprijzen van NLZiet

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 14-03-2023 12:33
338 • submitter: marcovit

14-03-2023 • 12:33

338

Submitter: marcovit

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Reacties (338)

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Meiklokje 14 maart 2023 15:00
NLZIET is toch het beste wat je hier in België kan kijken. Als je die troep van hier vergelijkt. Oude zooi, reclame over 999 thema kanalen en dan zijn ze nog niet volzet. Wat dacht je van the A team, magayver of de schone schijn door je strot iedere dag over 4 vtm zenders. Of andere rommel van de jaren 70 en 80. Een half dagje teleshoppen om een hoop rommel aan een mens aan te smeren. Dit is nog maar het topje van de ijsberg wat Belgische tv is hier. Ik denk dat Nederland niets hoeft te missen. Als ik het aanbod van NLZIET bekijk. Tv met brains en inhoud. Jullie in Nederland beseffen niet hoe rijk jullie zijn. Op het gebied van tv. Zeker wat Telenet vraagt per maand voor dat totaalpakket hersenloze nonsens in een box voor je tv. 8)7
klonic @Meiklokje14 maart 2023 15:22
Voor mij voelt dit ook als hersenloze nonsens. De publieke omroep is dan het best, maar bijna alles kan je online, gratis bekijken bij NPO start. Bijvoorbeeld
-Zembla: https://www.bnnvara.nl/zembla/uitzendingen
-Tegenlicht: https://www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/VPWON_1250305
-De Avondshow (leuk gepresenteerde actualiteiten en onderzoeksjournalistiek): https://www.npostart.nl/d...rjen-lubach/VPWON_1334120
-De Keuringsdienst van Waarde: https://www.npostart.nl/keuringsdienst-van-waarde/KN_1678993
-Zomergasten: lange interviews gevolgd door een film uitgekozen door de geinterviewde (helaas slechts tot 3 weken na de uitzending terug te zien): https://www.npostart.nl/zomergasten/VPWON_1260820/episode

Helaas zie je dat onderzoeksjournalistiek ook bij NPO onder druk staat. Waarom de maatschappij via belasting een spelprogramma (met het mes op tafel) of soap zou moeten financieren begrijp ik niet. (Onafhankelijk en feitgedreven) onderzoeksjournalistiek heeft gewoon een belangrijke rol in de democratie.
GijsbertatNL @klonic14 maart 2023 16:19
@klonic lang niet alles kun je online gratis bekijken. Het meeste is betaald via NPO Plus.
En dat is alles maar 1 of een paar weken gratis terug te zien.

Op NL Ziet kun je het HELE NL TV aanbod LIVE zien, of met terugkijken maar dan wel tot VELE JAREN terug, niet slechts 1 week zoals bij de meeste aanbieders. Veel series, (spel)programma's, sportevenementen kun je wel 5 tot 10 jaar terug nog allemaal vinden op NLZiet en terugkijken.

En het is goedkoper dan TV abonnementen bij providers als Ziggo of KPN. Geen enkele andere aanbieder biedt überhaupt zoveel NL TV aan (en ook Belgische en andere zenders) met zo lang terugkijken en met alle programma's/zenders samen in een enkel abonnement.

[Reactie gewijzigd door GijsbertatNL op 23 juli 2024 23:30]

mr_evil08 @GijsbertatNL14 maart 2023 21:12
Maar helaas ontbreken de kanalen als NCQ, Discovery etc etc waar ik meer naar kijk dan de standaard zenders.
Drumtherapy @mr_evil0814 maart 2023 22:44
Misschien is Canal Digitaal dan iets voor jou. Je krijgt NCQ, Discovery en nog veel meer. Zelfs ESPN krijg je erbij en dat voor 14,95.

Sind een weekje ben ik overgestapt maar je krijgt voor iets meer per maand heel veel meer terug.
Robin4 @GijsbertatNL16 maart 2023 00:56
Ziggo en KPN bieden wel meer zenders voor hun prijs.

NLziet komt niet hoger als 48 zenders.

70 voor ziggo
65 voor kpn.

Bij KPN heb je wel 65 zenders voor 12,50 euro met TV+

Bij ziggo betaal je zeker tegen de 30 euro voor die 70 zenders. (alleen 4K zit dan wel standaard in het pakket. Bij KPN moet je nog 2,50 euro extra betalen.
feuniks @klonic15 maart 2023 09:26
Helaas zie je dat onderzoeksjournalistiek ook bij NPO onder druk staat. Waarom de maatschappij via belasting een spelprogramma (met het mes op tafel) of soap zou moeten financieren begrijp ik niet. (Onafhankelijk en feitgedreven) onderzoeksjournalistiek heeft gewoon een belangrijke rol in de democratie.
Omdat iedere Nederlander via de belastingen meebetaald aan de publieke omroep en het een taak van de omroepen in het publieke bestel is om voor het hele Nederlandse publiek programma's te maken. Daar zitten ook genoeg mensen bij die helemaal niets met onderzoeksjournalistiek hebben. Ik kan Met het mes op tafel trouwens goed pruimen. Net als Twee voor twaalf of Per seconde wijzer. Ik zie dat als spelshows die ook niet zo snel bij de commerciële omroepen geprogrammeerd zouden worden. Daar zijn ze niet snel genoeg voor. Die zien meer iets in Ik hou van Holland of dat soort onzin.
Ik heb trouwens meer moeite met de gecastreerde natuurdocumentaires die de EO zo nodig moet uitzenden. Dan heb je prachtige Engelse series zoals Planet Earth en dan ga je A. de stem van David Attenborough vervangen door een verschrikkelijke Nederlandse stem en B. ga je lopen knippen in de serie, omdat er zaken gezegd worden die niet stroken met het sprookjesboek waar je in geloofd.
Meiklokje @klonic14 maart 2023 15:38
Tv is pulp wat sociale media is op je mobiel. Gisteren nog even de afspraak gezien op canvas. Voor de gene die zo meegaand is met ChatGPT. Een hartelijke aanbeveling om die aflevering op NLZIET of op jouw tv of vrtmax te bekijken. Zet je wel even aan het nadenken. Ik kijk niet veel actua maar dat heeft mij toch aan het kijken gezet. :)
denonman1 @Meiklokje14 maart 2023 20:39
Wellicht ligt het aan mij, maar ik begrijp helemaal niks van je post?
RAAF12 @klonic14 maart 2023 19:22
NPO start geeft geen Hi res beeld. Een glasstream van de KPN geeft een veel beter beeld. Maar je moet ook een grootscherm op 100Hz hebben om er optimaal van de kunnen genieten. Beetje weggegooid geld als je een dure TV koopt en een goedkoop mager signaal aanbied. Maar waar gaat dit over? Peanuts. Alles wordt duurder.

[Reactie gewijzigd door RAAF12 op 23 juli 2024 23:30]

mr_evil08 @RAAF1214 maart 2023 20:36
100hz zegt niets als de videocontent maar 24fps is, de TV moet er dus beelden bij verzinnen.
Het heeft te maken met de lage bitrate waarom de uitzendingen zo slecht zijn.

Marketing technisch promoten ze allemaal met hoge resolutie,s maar bitrate wordt altijd angstvallig geheim gehouden, hoger dan fullhd zegt resolutie niet meer zoveel.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 23:30]

Matthijs2 @mr_evil0815 maart 2023 09:14
Precies dit. Zelfde met telefoons met veel megapixels en toch veel minder mooi beeld dan een goed fototoestel met een lagere resolutie.
Vermaeson 14 maart 2023 12:43
Misschien een lompe vraag maar wat bieden zij nou aan meerwaarde tov de ZiggoGo of KPN iTV app? Beiden zijn goedkoper dan 9 euro PM omdat TV vaak in een pakket zit met internet voor minder dan dat geld.

[Reactie gewijzigd door Vermaeson op 23 juli 2024 23:30]

GijsbertatNL @Vermaeson14 maart 2023 16:42
Dat je met NLZiet veel meer en veel langer kan terugkijken. Tot jaren terug kun je series, programma's en sportevenementen terugkijken. Alle seizoenen Smeris bijvoorbeeld, of alles van Wie is de Mol, tot misschien wel het eerste seizoen terug. Zo lang terug. En alle LIVE Tour de France uitzendingen van vele jaren terug. En nog vele andere programma's en leuke series (ook minder bekende of populaire). Niemand anders biedt dat aan.

Als je dat allemaal had willen opnemen bij KPN kan dat niet eens. Domme 200GB opname limiet terwijl opslag zo goedkoop is. En maar 1 week terugkijken.
davidov2008 @GijsbertatNL15 maart 2023 01:44
Klopt, plus een redelijk aanbod films, cabaretvoorstellingen enz. En dat alles zonder reclame. Terwijl terugkijken via boxen van Ziggo en KPN is met unskippable reclame op de meeste commerciële zenders. Interface is ook beter, makkelijker “oppakken waar je bent gebleven” met verschillende programma’s tegelijk, aanbevelingen, watchlist enz. Ook is de beeldkwaliteit van NLZIET prima, mi. beter dan via de KPN box of app. Alleen de glasUHD kanalen zijn beter (als je er echt dicht op zit en de bron daadwerkelijk 4K is), met name de GlasUHD HDR tijdens het WK was wel goed, maar nu zet ik dat ding nooit meer aan.
denonman1 @GijsbertatNL14 maart 2023 21:12
Ik Vertrek uit 2012... lachuh!
MsG @Vermaeson14 maart 2023 12:59
Juist bij veel clubs betaal je ongevraagd scheel voor lineaire televisie. Bij ziggo is de kabeldoorgifte al iets van 18!!! euro. Ik heb bewust enkel internet genomen, wat al duur genoeg is, en dan ben ik met NLziet een stuk minder kwijt dan wanneer ik bij de provider zelf een televisiemodule er bij zou doen.
dmantione
@MsG14 maart 2023 13:18
Beetje een nogal valse vergelijking, omdat die 18 euro de basisprijs voor de aansluiting is, dus de operationele kosten van het kabelnetwerk dekt. In de meerprijs die je voor internet betaalt zitten die kosten niet meer bij.
sys64738 Moderator F&V @dmantione14 maart 2023 13:39
Bij Ziggo is Internet Only 53 euro (wat al behoorlijk duur is) en Internet + goedkoopste TV pakket is 65 euro. Dus los van het te dure basis internet ben je ook nog eens 12 euro per maand kwijt (eens appels en peren vergeleken met NLZiet).

Het gaat de klant er toch niet om hoe ie TV kijkt. Dat Ziggo kiest voor kabel/docsis is hun keuze. Als het via internet + iptv goedkoper is, kies je daar toch voor.

Straks betaal ik 36 euro of zo voor 1000/1000 internet. Voor die 29 euro per maand kan NLZiet er wel vanaf.
MornixRS @sys6473814 maart 2023 14:37
Waar ga jij 36 euro voor 1000/1000 betalen?
marcovit @MornixRS14 maart 2023 15:10
41 euro bij Tweak.nl (mits je in hun gebied ligt)
Settler11 @marcovit14 maart 2023 15:47
Zit je niet in het gebied van Tweak, dan betaal je mooi €63,- p/m + 25 aansluitkosten, zonder router. :+
Indy81 @marcovit14 maart 2023 16:08
Als je voor een heel jaar afrekent, betaal je 34,17 per maand zelfs.
Goldwing1973 @marcovit14 maart 2023 16:14
Tweak is tegenwoordig ook T-Mobile

nieuws: T-Mobile neemt eigenaar internetprovider Tweak over - update
denonman1 @marcovit14 maart 2023 20:47
En het eerste jaar de helft: 205 Euro voor een heel jaar 1000/1000 :-)
dog4life @MornixRS14 maart 2023 14:44
T-Mobile kost EUR 40 voor 1000/1000, en 35 voor 400/400.
Heb ik zelf ook, werkt prima! Tv abonniet nodig, mocht dat wel nodig zijn dan is dat snel via nlziet/npo/etc afgesloten.
MornixRS @dog4life14 maart 2023 15:00
Volgens hun website 45 voor internet only. En voor mij niet beschikbaar blijkt. Dat is ook een factor die hier in de discussie nogal eens buiten beschouwing blijft.

[Reactie gewijzigd door MornixRS op 23 juli 2024 23:30]

MsG @MornixRS14 maart 2023 15:09
Klopt, als je in de fuik zit van KPN, zijn die T-Mobile prijzen helaas een stuk hoger.
MornixRS @MsG14 maart 2023 17:00
Valt mee. Alleen T-mobile is hier niet beschikbaar. Daar komt nog bij dat als je alles optelt in mijn geval Ziggo internet en tv en Vodafone voordeel er amper nog verschil is.
Nolimit89 @MornixRS14 maart 2023 15:58
Ik betaal zelfs maar 25 euro voor 1000/1000 bij T-Mobile!
Blijvend, na een actie vorig jaar.
Hopen dat je het daar gauw beschikbaar hebt!
MornixRS @Nolimit8914 maart 2023 17:01
Dat is prettig voor jou maar specifieke acties en het persoonlijke voordeel daarvan kun je natuurlijk niet vergelijken.
loki504
@MornixRS14 maart 2023 16:05
KPN heeft in ieder geval op mijn adres 35 p/m voor de eerste 12 maanden. Je kan ook Tweak eigen netwerk per jaar betalen.(410:12) kom je op iets meer als 34 euro per maand uit.
MornixRS @loki50414 maart 2023 17:02
Speciale acties tellen niet vind ik. Ziggo heeft ook de eerste 6 maanden 50% korting.
loki504
@MornixRS14 maart 2023 17:41
Maar 12 maanden korting op een 12 maanden prijs is natuurlijk wel een ander soort aanbieding als 6 maanden. En ik kijken eigenlijk alleen naar de jaar prijs. En of dat nu 6 maanden 30 euro en 6 maanden 60 euro of 12 maanden 45 euro.(op een jaar contract).
MornixRS @loki50415 maart 2023 11:40
Iedereen mag kijken naar wat hij wil. Ik blijf erbij dat de vergelijkingen die hier tussen abbo's worden gemaakt grotendeels geen hout snijden.
sys64738 Moderator F&V @MornixRS14 maart 2023 17:39
Bij Tweak via eFiber. Zo blij dat ze hier eindelijk glas hebben aangelegd. Maar ook T-Mobile is hier beschikbaar voor 44 euro. En nog wat andere aanbieders.
TexMex @sys6473814 maart 2023 14:54
Internet Only begint al bij 40 euro per maand bij Ziggo: https://www.ziggo.nl/internet/basic.

Dat is inclusief de ongecodeerde DVB-C zenders uit het basispakket: https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/kabel-tv.

Omdat deze zenders ongecodeerd zijn ontvang je ze zelfs als je 'Internet Only' afsluit. Wil je er ook nog Ziggo GO bij, dan kost je dat zes euro extra.
sys64738 Moderator F&V @TexMex14 maart 2023 15:08
Ja das 50/20 internet. Welkom in 2003. Voor 3 euro per maand meer heb je 100/20 en dat heet Internet Only Start. Niet te verwarren met jouw Internet Basic. Wat allebei op hetzelfde neer komt (afgezien van snelheidsverschil).

Eigenlijk had ik voor een eerlijke vergelijking Giganet van ze moeten nemen a 80 euro per maand (of 62 internet only).

DBV-C geven ze door omdat ze dat niet kunnen blokkeren en niet als service. Het abo heet niet voor niks Internet Only. Die 6 euro extra voor Go zie ik nergens staan trouwens.
TexMex @sys6473814 maart 2023 15:56
Zeker waar, maar het is wel zo fair om ook de voordeligste optie te noemen. 'Bij Ziggo is Internet Only 53 euro' is gewoon wat onvolledig. Er zijn namelijk goedkopere opties beschikbaar.

En service of niet, de ongecodeerde zenders maken gewoon deel uit van het abonnement. Je kunt die zenders probleemloos bekijken.

Ziggo GO voor zes euro extra kun je afsluiten via de klantenservice of eventueel in 'Mijn Ziggo'. Dat vind je op de website inderdaad niet terug.

[Reactie gewijzigd door TexMex op 23 juli 2024 23:30]

MornixRS @sys6473815 maart 2023 11:29
Pardon? Je doet nu een heleboel aannames over wat ik heb en wat het kost en surpise surpise ze kloppen allemaal niet. ;)
MornixRS @TexMex14 maart 2023 15:05
Plus de kortingen en extra's die je krijgt als je ook Vodafone hebt.
Soepstengel @dmantione14 maart 2023 13:36
Met KPN glasvezel betaal je normaal 12,50 voor TV, dus ook dat is duurder (al dan niet heel veel). Ik moet er wel bij zeggen dat het vroeger echt veel duurder was, dus ik denk dat de concurrentie van onder andere NLZiet wel werkt.
haam @Soepstengel14 maart 2023 13:59
Voor mij nog een beetje appels en peren.

Vaak zit er nog een restrictie op een aantal kanalen mbt resolutie. Waar Ziggo veel HD zenders heeft is het aanbod daarin van NLZiet beperkter
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @haam14 maart 2023 14:04
Dat niet alleen maar de beeldkwaliteit is ook niet vergelijkbaar. Bij NLziet heb ik toch redelijk vaak last van blokken / duidelijk zichtbare compressie waar ik dat bij Ziggo nooit had. De app is ook niet vergelijkbaar in kwaliteit maar traag.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 23:30]

Av- @Bor14 maart 2023 14:56
Ik weet niet waar je NLziet op draait, maar wij hebben hem op een Apple TV en daar draait ie als een zonnetje. We hadden eerst een Ziggo Next en die was ook top, maar vanwege de kosten overgegaan op NLziet en geen moment spijt van. Bij Ziggo was het op een gegeven moment ook zo dat je de reclameblokken niet meer door kon spoelen, bij NLziet geen last van.
Theodor @Bor14 maart 2023 14:25
Bij mij is het juist andersom.....
TheVivaldi @haam14 maart 2023 14:14
Niet alleen een aantal kanalen m.b.t. resolutie, maar het aantal kanalen in zijn totaliteit. Bij KPN krijg je bij wijze van spreke 1000 kanalen wereldwijd en bij NLZiet slechts een beperkt aanbod. Dat moet je maar net liggen. Voor mij is NLZiet 9/10 keer afdoende, dus ik heb dan ook geen lineaire tv.
gawnieskens @haam14 maart 2023 16:28
iptv.....google en vind....
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @gawnieskens14 maart 2023 16:51
NLziet is IPtv..
gawnieskens @Bor14 maart 2023 17:22
klopt maar die bedoel ik niet.... }>
xbeam @Soepstengel14 maart 2023 13:56
plus 5 euro huur per maand per tv castle
Kevinp @dmantione14 maart 2023 13:35
Nee hoor. Heel erg eerlijk

Ik ben met Tweak < 35 euro per maand kwijt voor internet(bij jaar betaling). En dan dus 9 euro voor TV(nl ziet). Of 8 euro als je per jaar betaald.

Dat is dan dus omgerekend 42 euro per maand voor TV en internet.

Niet veel clubs die daar aan kunnen voldoen. Dat is bij ziggo (zonder korting( 80 euro).
dmantione
@Kevinp14 maart 2023 13:55
Tja... ik betaal €27,60 per maand voor internet bij T-Mobile. Maar ja, dat is nog VDSL, lastig te vergelijken met internet van Ziggo. En bovendien niet algemeen voor die prijs te koop, ik heb dat abonnement enkel kunnen afsluiten omdat er een verkoper aan de deur stond met een wel heel goed aanbod. Zou ik met NL-Ziet voor voor onder de €37 klaar zijn.

Maar om beter appels met appels te kunnen vergelijken zul je de glasvezelabonnementen erbij moeten pakken en is Ziggo zeker niet duurder dan de concurrentie. En als het alleen om TV gaat, wint €18 het toch echt van €42.
Relaxations @dmantione14 maart 2023 14:09
Welk glasvezelabonnement van Ziggo bedoel je?
Hun verkoopverhaal is glasvezel tot wijkkast, maar daarna is het toch echt kabel voor zover ik weet.
En prestatie is toch echt op niveau van die van de zwakste schakel, kabel dus.
Wat mij betreft blijft de vergelijking zo ook appels met peren dus.

Zelf hadden wij tot 1,5 jaar geleden Alles-in-1 van Ziggo voor ca. 72,50 euro per maand. Werd ook ieder jaar met paar euro verhoogd.

Sindsdien echt glasvezel (tot je meterkast) via T-Mobile en NLZiet, voor minder dan 50 euro per maand, met veel hogere prestatie, zowel snelheid, stabiliteit, als lagere latency (handig/noodzakelijk bij o.a. cloud gaming zoals GFN).

Toegegeven, het tv-signaal via kabel/Ziggo heeft iets hogere beeldkwaliteit (Ziggo gebruikt ook grootste bandbreedte per stream/zender in NL), maar verschil met NLZiet is verwaarloosbaar. Canal+ beeldkwaliteit is wel duidelijk minder dan NLZiet overigens, maar dat is logisch gezien de 720p stream bij Canal+ vs de 1080p stream bij NLZiet.
dmantione
@Relaxations14 maart 2023 14:11
Het spreekt denk ik voor zich dat een VDSL-abonnement van enkele tientallen megabps (28 megabps doet mijn eigen lijn) niet met de snelheden van Ziggo te vergelijken zijn. Dat er verschillen zijn tussen kabel en glasvezel weet ik (upload!), maar de snelheden die geboden worden (200 megabps tot 1 gigabps) zijn dezelfde als glasvezel en dus is het redelijk Ziggo te vergelijken met glasvezel en niet met VDSL.
Relaxations @dmantione14 maart 2023 17:59
Uit eigen ervaring (tot 1,5 jaar geleden Ziggo, destijds, glasvezel tot wijkkast, kabel tot meterkast, 40/400 Mbit up/down) kan ik melden dat de ervaren prestatie in de praktijk een wereld van verschil is met de huidige T-mobile, glasvezel tot meterkast, 1000 Mbit up/down.

En het verschil in ervaren prestatie zit nog het minste in snelheid (wifi binnenshuis toch tot ca. 300 Mbit beperkt), maar vooral in stabiliteit (veel minder 'hikjes' en uitval) en verminderde latency.

Naar mijn bescheiden mening zijn de Ziggo abonnementen dus niet te vergelijken met echte glasvezelabonnementen.
tinus73 @Relaxations14 maart 2023 16:23
Ik ben een tevreden NLZiet gebruiker op mijn VDSL (100/30) maar om te zeggen dat het verschil tussen lineaire TV tussen NLZiet en Ziggo verwaarloosbaar is vind ik niet kloppen. Voor mij is NLZiet meer dan voldoende (prijs/kwaliteit), maar ik zie wel duidelijk verschil in kwaliteit met Ziggo (gezien bij iemand met wel Ziggo en NLZiet)
Relaxations @tinus7314 maart 2023 23:25
Tja, daarom gaf ik het zelf ook aan. Ik heb een aantal maanden Ziggo en NLZiet (en Canal+, maar dat is echt inferieure beeldwaliteit) naast elkaar gehad.
Het verschil is zeker zichtbaar, maar aangezien ik films, series en sport (F1) via dedicated streamingapps bekijk, vond ik het verschil voor mijn gebruik (o.a. 8 uur journaal kijken, verkiezingsdebatje, enz.) 'verwaarloosbaar', maar ik begrijp zeker dat als je ook nog series en films kijkt via tv-zenders dat het oordeel dan sneller de andere kant uit kant vallen.
Wat in ieder geval als een paal boven water staat is dat als de (aller)beste beeldkwaliteit NL tv-zenders belangrijk voor je is, dat je die vindt bij Ziggo/kabel.

Wat mijn oordeel wellicht ook nog (positief) beïnvloedt is dat ik de gelukkige eigenaar van een Shield TV Pro (2019 model) ben, waarbij de 'AI upscaling' functie op 'Low' echt (serieus!) wonderen doet met het 'oppoetsen' van de beeldkwaliteit van lagere kwaliteit 1080p streams. Dit effect zie je bv. ook goed bij de zeer lage kwaliteit Netflix streams.
denonman1 @Relaxations14 maart 2023 20:53
Vergeet de upload van glas niet, handig als je offsite een backupdoel hebt.

Download is belangrijk, maar upload tegenwoordig ook. Daar loopt Ziggo echt hopeloos achter
Kevinp @dmantione14 maart 2023 22:16
het 1 Gbit abbo van Ziggo. Ik heb overigens geen keuze bij Tweak, dat is wat je krijgt. Maar daar moet je dan ook mee vergelijken.

Zeg ik dat niet niet goedkoper uit kan komen. Vast wel, maar met een 1gbit lijn wordt het erg lastig.
P. vd Loo @Kevinp15 maart 2023 00:33
Dan heb je maar een paar Nederlandse zenders. Niet te vergelijking met een compleet tv aanbod.
MsG @dmantione14 maart 2023 15:04
Nou ja, als je ziggo vergelijkt met de goedkoopste, snelheidstechnisch vergelijkbare optie, kom je wel degelijk op zo'n 2 tientjes die je extra betaalt.
lenwar
@dmantione14 maart 2023 17:14
Ik zie dat helemaal niet als een valse vergelijking.
Ik wil een functionele dienst: "TV kijken". Of dat direct via internet, coax, glasvezel, 4g, postduiven, rooksignalen gaat maakt mij niet uit. Ik wil TV kunnen kijken. Het feit dat Ziggo daar een voor hen duurdere oplossing voor heeft mag natuurlijk niet mijn probleem zijn toch?
dmantione
@lenwar14 maart 2023 19:28
Het gaat erom dat als je NLZiet neemt, je zelf nog een internetverbinding voor moet gaan regelen en op die manier voor je bekabeling betaalt.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @MsG14 maart 2023 13:50
Juist bij veel clubs betaal je ongevraagd scheel voor lineaire televisie.
Je maakt wel een beetje een scheve vergelijking. Het kleinste pakket bij Ziggo heeft bv al 70+ zenders tegenover 38 via NLziet. Daarbij biedt Ziggo meer HD kanalen.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 23:30]

DeFeCt @Bor14 maart 2023 13:58
En hoeveel van die 70 kijk je ook werkelijk? Het is leuk dat het er allemaal in zit, maar als je de helft niet gebruikt is een IPTV oplossing wellicht interessanter
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @DeFeCt14 maart 2023 14:02
Er hoeft maar 1 zender bij te zitten die je bij NLziet niet hebt en het voordeel is weer weg lijkt het, zie bijvoorbeeld de BBC waar hier in de reacties om wordt gevraagd.
TheVivaldi @Bor14 maart 2023 14:33
Plus het is natuurlijk ook niet zo zwart-wit. Misschien ben je een serieliefhebber die het liefst lineair kijkt. Dan kan het voorkomen dat er een leuke serie is op Comedy Central die een aantal weken duurt en vervolgens kijk je een aantal weken naar een leuke serie op ZDF. En ga zo maar door.
Of je vindt het gewoon leuk om zo nu en dan af te wisselen. Dat je meestal NPO en SBS kijkt, maar zo nu en dan ook eens wil zien wat er op ARD of TravelXP te zien is.
MsG @Bor14 maart 2023 15:12
Ik schik me juist naar wat het aanbod wel is, zeker als ik het afzet tegen de meerprijs als je wel alles wil hebben. Ik kijk 99,9% NPO maar wilde voor die paar guilty pleasures op RTL4 nog wel betalen. De meerprijs van NLziet tegenover enkel NPO Plus vond ik nog wel te doen.
Aldy @Bor14 maart 2023 18:26
Mijn NLZiet is voorzien van BBC. Weet niet of er een andere BBC gevraagd wordt.
Mijn probleem is hun app op de LG tv. Verleden week daar ook al uitgebreid over gehad en heb afgelopen week een paar keer contact gehad met NLziet. Je krijgt gewoon geen antwoord.
Chillko @Aldy16 maart 2023 13:51
Ik heb vandaag contact gehad met NLziet en ze zeggen dat er vandaag een update wordt vrijgegeven voor webos. Vanaf 5.5 van hun app (kun je zien via de app op de tv via profiel-help)

🤞
Aldy @Chillko16 maart 2023 15:24
Ga kijken, geef ze wat respijt. Morgen weet ik meer. Bedankt voor de info.
Scidd0w @MsG14 maart 2023 13:43
Mijn persoonlijke rekenvoorbeeld aangezien ik binnenkort van Ziggo over naar Delta overstap.

Huidig Ziggo abbo:
Internet compleet + tv start CI+ a €65,50 per maand (gaat vanaf juli 5 euro omhoog geloof ik)

Nieuwe situatie:
Delta Glas 1GB internet only: €45 per maand
NLZiet: €7.95 per maand (bij jaar abbo)

65,50 - 52.95 = 12.55 minder per maand
MadDogMcCree @Scidd0w14 maart 2023 15:09
Je krijgt er natuurlijk wel heel wat minder zenders voor terug, Zo ontbreken alle Discovery kanalen, inclusief Eurosport, geen Ziggo Sport, geen ESPN 1 en heel wat andere kanalen. Daarnaast ben je bij Ziggo niet alleen afhankelijk van een internet verbinding. Ook kan je bij een partij als Ziggo ieder jaar korting regelen door een abonnement te verlengen. De korting bedraagt gemiddeld zo'n 10 euro per maand en bij wat doorvragen krijg je er ook nog een TV pakket bij. Dat doe ik al jaren op deze manier. En dan zijn er nog de voordelen van bijvoorbeeld het combineren met Vodafone/Hollandsnieuwe, waardoor je opnieuw een extra pakket erbij krijgt.

Op deze manier heb ik al jaren Internet Complete + TV Start + Ziggo Sport Totaal + ESPN Compleet voor een prijs van rond de 55 euro. En dat is inclusief 5 geactiveerde smartcards en decoders/CI+ modules die niet gehuurd worden.

Iedereen moet natuurlijk helemaal zelf weten de waarde is van bepaalde zenders of maximale internetsnelheden, maar zo slecht hoef je bij Ziggo niet te zitten, zeker niet als je ooit zelf de apparatuur en smartcards hebt aangeschaft.
lenwar
@MadDogMcCree14 maart 2023 17:17
Dat is inderdaad waar.
Een eerlijkere vergelijking zou zijn met Canal Digitaal. Die bieden ongeveer hetzelfde aan als Ziggo e.d. (14.95 per maand). Maar als iemand genoeg heeft aan NLZIET is dat natuurlijk weer een ander verhaal...
Scidd0w @MadDogMcCree15 maart 2023 10:19
Mee eens echter voor mij gaat het zelf hebben van smartcards niet op. Aangezien ik een relatief nieuwe klant ben kan ik geen eigen cards activeren. Ik moet dus een CI+ module + smartcard huren :(

En ja als je gehecht bent aan (een van) de bovenstaande kanalen dan bied Ziggo TV wel meerwaarde. Ik krijg bij Delta dan weer 1Gb up&down dat wel...
beeldbuijs @MsG14 maart 2023 13:19
Dit. En het maakt overstappen makkelijker: Heb je eenmaal je eigen smart-tv of tv+AppleTV of Chromecast of wat dan ook, dan is overstappen een kwestie van abonnement afsluiten en modem verwisselen. Je kunt dus ook makkelijker gebruik maken van acties.
kever678 @beeldbuijs15 maart 2023 08:59
Als je een eigen modem hebt hoef je die niet eens te wisselen.
beeldbuijs @kever67815 maart 2023 20:39
Had ik nog nog niet eens aan gedacht, maar je hebt gelijk, nu het duidelijk is dat Ziggo etc ’s andermans modems moeten ondersteunen.
JWHtje @MsG14 maart 2023 13:36
Dit gebruiken wij hier thuis inmiddels al zo'n 4 jaar. Werkt perfect wat mij betreft!
Alles on-demand en geen reclames meer.

Daarnaast gebruiken we uiteraard ook Videoland en Netflix.
WhySoSerious? @MsG14 maart 2023 13:46
Bij de meeste huizen sluiten ze tv via de kabel niet af. Het loont om een kabel te trekken naar je tv en te kijken of je zenders kunt ontvangen. Ik kijk al een paar jaar gratis tv via de kabel.

[Reactie gewijzigd door WhySoSerious? op 23 juli 2024 23:30]

jap85 @MsG14 maart 2023 14:28
Toevallig heb ik zelf vorige week m'n abbonement omgezet naar Internet only bij Ziggo en dat scheelde maar 6 euro per maand. Maar goed voor iets dat je niet gebruikt toch de moeite, enige wat ik keek was 1,2 en 3 soms dus dat gaat prima met de NPO app.

Misschien dat ik voor 2,95 dan nog NPO plus neem voor betere kwaliteit, heb ik meer dan genoeg aan. NL ziet vind ik niet interessant.
page404 @jap8514 maart 2023 14:57
Is NPO nog steeds betere kwaliteit? Een paar maanden geleden klaagden mensen nog dat NLZiet alleen HD Ready was maar nu is het volgens mij ook gewoon HD. Ik zit te denken om T-mobile TV op te zeggen en daarvoor in de plaats Discovery Plus en NLZiet. Dan kan ik NPO Plus misschien ook wel opzeggen. Scheelt uiteindelijk 4€ per maand, maar hopelijk wel stabieler dan T-MObile TV. Dat is eigenlijk de grootste ergernis hier.
MsG @jap8514 maart 2023 15:16
Voor internet only moet je ook niet bij ziggo gaan zitten. Die passen heel strak prijspsychologie toe, waardoor het goedkoopste abonnement onevenredig duur is, en iedereen het middelste kiest. Er zijn genoeg budgetboeren die juist inspelen op internet only-klanten, met dito prijzen.
jap85 @MsG14 maart 2023 15:53
Ik betaal nu 43 per maand (komt per 1 juli dan wel inflatiecorrectie overheen) en het is snel zat en stabiel. Maar ik ga wel eens shoppen dan, is ook gewoon gemak omdat ik sinds jaar en dag al bij Ziggo zit.
ArtyShock @MsG14 maart 2023 16:42
Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om over te stappen naar een andere aanbieder zonder in te leveren op de kwaliteit van de internetverbinding. Ik woon tegen de binnenstad aan en daar is de koperverbinding verouderd en belabberd en komt er in de voorzienbare toekomst ook geen glasvezel.

De enige opties die ik heb om de prijs te beïnvloeden is zo nu en dan bedelen bij de klantenservice voor korting en het goedkoopste abonnement afnemen. Of verhuizen.
gabba25 @MsG14 maart 2023 18:37
Ik heb laatst ook weer de vergelijking gemaakt met allerlei verschillende combo's internet only met nlziet, en all in one pakketen maar de all in paketten kwamen toch steeds goedkoper uit de bus. Dus ik heb weer kpn met de itv app op chromecast met Google TV. Voor mij werkt het perfect.
joker1977 @Vermaeson14 maart 2023 12:59
Geen afhankelijkheid van Ziggo en KPN ? Ik heb een internet-abbo zonder deze 2 providers en bij de meeste (andere) providers betaal je gauw EUR 10 - 15 / maand voor TV. Dan is dit wat goedkoper én het is niet gekoppeld aan je ISP.
GekkePrutser @joker197714 maart 2023 13:15
Ja en het werkt ook gewoon in het buitenland. Ik woon zelf in Spanje en toen ik uberhaupt nog TV keek was het een heel erg interessante optie. Vroeger moest je een hele schotel neerplempen om de Nederlandse TV te kunnen zien.

PS: Overigens mag je het officieel niet gebruiken als je in het buitenland woont maar NLZiet doet er niks tegen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:30]

Andros @GekkePrutser14 maart 2023 13:30
Waarom zou je het officieel niet mogen gebruiken? Ik heb het laatst ook even getest in Antwerpen en ze accepteren gewoon een Belgische kredietkaart. De EU zorgt er wel voor dat dit soort zaken in de hele EU gelijk getrokken worden.
GekkePrutser @Andros14 maart 2023 13:37
Hmm inderdaad, momenteel staat er niets meer over. https://www.nlziet.nl/nl/online-tv-kijken/buitenland/

Maar in het begin toen ik het nog had, stond er dat het op vakantie wel mocht maar als je woonadres echt in het buitenland was, dan mocht het niet, omdat ze geen uitzendrechten hadden buiten Nederland.

Dit stond er bijvoorbeeld in Augustus 2022 nog, teruggevonden via archive.org:
Vanaf april 2018 is NLZIET te gebruiken in de gehele EU. Om NLZIET in de EU te kunnen gebruiken, dient het hoofdverblijf van de kijker in Nederland gevestigd te zijn. Dit kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden aan de hand van het (Nederlandse) bankrekeningnummer bij het afsluiten van het abonnement.
Tegenwoordig staat er dit op diezelfde plek:
Ja, met een NLZIET-abonnement kun je tv-kijken in het buitenland, in heel de EU.
Maar dat moet dan wel recent veranderd zijn geweest omdat het er in Augustus nog stond.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:30]

Machlah @GekkePrutser14 maart 2023 13:51
Laatst in USA geprobeerd maar kreeg wel een geolock.
MacIsCool @Machlah14 maart 2023 14:16
USA ligt dan ook niet in de EU, dus vandaar de block.
TheVivaldi @Machlah14 maart 2023 14:38
Vpn?
Machlah @TheVivaldi15 maart 2023 17:07
Ja had vast gewerkt. Maar was er op vakantie en zo graag wilde ik ook weer niet kijken ;-). Viel me alleen op dat er wel gelocked wordt op locatie.
MarcusAuyrelius @Machlah14 maart 2023 21:25
Ik woon in de US/MI en heb ook een abbo. Ik kijk wel via een vpn, dat dan weer wel.
TheVivaldi @GekkePrutser14 maart 2023 14:36
Maar al zou het er nog staan, dan is het op zich natuurlijk makkelijk te omzeilen. Dan sluit je het abonnement gewoon af op het adres en rekeningnummer van bijv. je ouders die wel in Nederland wonen en klaar. Dat is dan technisch gezien namelijk het “hoofdverblijf”. Dan maak je elke maand even 8,95 over naar je ouders (kan gewoon automatisch bij de meeste banken) en klaar is Kees.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 23:30]

GekkePrutser @TheVivaldi14 maart 2023 14:40
Ja klopt, ik heb ook nog een Nederlandse rekening trouwens. Daar heb ik het toen mee gedaan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 23:30]

Sjeefr @Vermaeson14 maart 2023 12:51
Beiden zijn goedkoper dan 9 euro PM omdat TV vaak in een pakket zit met internet voor minder
Twee weken terug mijn moeder overgezet van KPN TV naar NLZiet i.c.m. een KPN enkel-Internet abonnement en dat was aanzienlijk goedkoper. Je betaalt bij KPN alleen al 10euro voor TV kijken en dan nog extra voor elk extra kastje en als je wilt opnemen. Wil je TV in woon- en slaapkamer i.c.m. opnemen/terugkijken, ben je i.c.m. een chromecast/slimme TV + NLZiet al goedkoper uit.
MarcoC @Sjeefr14 maart 2023 13:11
Waarom niet gewoon de KPN-app op de Chromecasts geïnstalleerd? €20 per maand besparing klinkt niet realistisch.
Sjeefr @MarcoC14 maart 2023 13:52
Bij KPN betaal je voor de TV-dienst, het opnemen-pakket en voor ieder extra kastje (bv slaapkamer, kinderkamer, etc.). Dus je bent al gauw 10+5+5 (20) euro kwijt voor TV kijken. Daarnaast bestaat er geen KPN app voor Android TV. Zelfs al zou je niet betalen voor extra kastjes, maar dit doen via Chromecasts, ben je nog steeds met tv+opnemen (15 euro) duurder uit dan €7.95 voor NLZiet.
MarcoC @Sjeefr14 maart 2023 13:55
Opnemen en terugkijken is iets anders. Je kunt tot 7 dagen gratis terugkijken zonder opnamepakket. En er is wel een Android TV-app :) .
Sjeefr @MarcoC14 maart 2023 14:02
Terugkijken is inderdaad wat anders. Maar 7 dagen is ontzettend beperkt. Zeker met wekelijkse series. Daarnaast is een jaar terugkijken (of uberhaupt 3 maanden terugkijken) aanzienlijk beter dan (het niet moeten vergeten van) programma's opnemen. Dat ze een AndroidTV app hadden was mij nog niet bekend. Casten van een telefoon was mij enkel bekend en dat is hopeloos als je regelmatig TV kijkt.

Ieder zijn situatie is anders, maar ik schat dat in veel situaties NLZiet voldoende voorziet in de behoefte en in een tijd dat alles duurder wordt eveneens een eenvoudige besparing.
TheVivaldi @Sjeefr14 maart 2023 14:40
Plus minder kabelzooi en elektriciteitsverbruik, want je hebt geen kabels en verbruik van die kastjes. Het verbruik is misschien nog te overzien (ik weet niet precies wat die kastjes verbruiken), maar die kabelzooi scheelt een hoop.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 23:30]

denonman1 @Sjeefr14 maart 2023 21:01
Er is wel degelijk een KPN app voor Android TV, die heb ik tot voor kort wel 's gebruikt op m'n shield. Je moet wel je abonnementnummer opgeven, dus geen tv abbo bij KPN, dan ook geen app die het doet... (heb nu geen KPN meer)

[Reactie gewijzigd door denonman1 op 23 juli 2024 23:30]

lenwar
@MarcoC14 maart 2023 17:10
Die KPN-app doet het alleen met een TV-abonnement. Ik heb zelf KPN internet en NLZIET. De KPN iTV-app kan ik niet gebruiken.
Strebor @Vermaeson14 maart 2023 12:49
De KPN iTV app is er niet voor AppleTV.. NLziet app wel.

Ziggo doet het wat mij betreft het beste. Ik ben overgestapt voor glasvezel naar KPN (heel blij met de verbinding, iets minder blij met TV, maar dat kijk ik zelden). Ziggo biedt wel een AppleTV app en heeft verder veel betere ondertiteling dan KPN. KPN had het voordeel dat hun kastjes ethernet gebruiken voor TV, maar tegenwoordig doet de nieuwste Ziggo kastje dat ook.
jpsch @Vermaeson14 maart 2023 12:50
Langer terugkijken en niets in te hoeven stellen? Zelf heb ik een opnamepakket (1 jaar terugzien van opnames) en zie niet de toegevoegde waarde van NLZiet.
pvcholten @Vermaeson14 maart 2023 12:52
Dat je tot 365 dagen terug (bijna) alles terug kan kijken, zonder reclame in de streams.
Lapa @pvcholten14 maart 2023 13:38
Maar BBC helaas niet dus? Tenminste, dat begrijp ik uit comments hieronder.
lenwar
@Lapa14 maart 2023 17:10
Klopt. Dat laat de BBC schijnbaar niet toe. (als ik het goed heb, zou dat dus ook niet moeten werken bij andere aanbieders?)
eymey @Vermaeson14 maart 2023 13:02
Je kan langer terug kijken dan bij de apps van KPN en Ziggo.

Verder zijn er, afhankelijk van waar je woont, goede "internet only" providers te vinden die echt stukken goedkoper zijn dan KPN of Ziggo. Als je toch bijna nooit TV kijkt of gewoon zelf wil bepalen of je TV op je smartphone, chromecast, appletv, googletv etc. kijkt, dan is NLZiet echt een heel goede deal.
MMaster23 @Vermaeson14 maart 2023 13:04
Tevens werkt Ziggo Go op sommige apparaten (zoals Android TV/Shield) niet op een niet-Ziggo internet verbinding. Ik zit op spotgoedkoop glas internet en neem NLZiet erbij voor af en toe wat gezap/on-demand/nieuws kijken.
Prosperot @Vermaeson14 maart 2023 13:15
Kpn tv kost je 12 euro
denonman1 @Prosperot14 maart 2023 21:05
...enkel bij ook een internetabonnement van KPN volgens mij?
Prosperot @denonman114 maart 2023 21:24
Klopt, zonder internet geen iptv.
En via de app kijken kan alleen als je dus een tv abo hebt van 12 euro.

Dan is nlziet goedkoper
riotrick @Vermaeson14 maart 2023 13:17
NLZiet is in de meeste gevallen toch echt (nog steeds) goedkoper dan tv via de providers.
mmniet @Vermaeson14 maart 2023 13:17
- Tot een jaar terug kijken
- Terugkijken is zonder reclame, bij iTV is dat in ieder geval niet zo
- NPOplus, RTL XL en Kijk van sbs, dus je kunt sommige programma's vooruitkijken. Bij sommige zelfs het hele seizoen
Verwijderd @Vermaeson14 maart 2023 13:28
Ziggo is ook met 5€ omhoog gegaan (per juni 2023). Dus om het prijsverschil hoef je het ook al niet meer te doen.
SuperCrisz @Vermaeson14 maart 2023 14:10
Bij ziggo/KPN kan je tot 7 dagen terugkijken, bij NLziet gaat dat voor de meeste programma's onbeperkt terug (GTST, Flikken Maastricht). Bij series/films die ze moeten inkopen zit er wel een limiet (zoals bijv. Greys Anatomy etc)
BiG-GuY Moderator Wonen & Mobiliteit @Vermaeson14 maart 2023 16:33
Het terugkijken via NLZiet gaat veel verder dan wat Ziggo Go bied. Mijn ouders hebben Ziggo Go en kunnen maar 2 dagen terugkijken, omdat ze een goedkoper TV abonnement hebben. Bij NLZiet kan je in de laagste tier al een week terugkijken via de EPG.

Ook kan je bij terugkijken gewoon reclames doorspoelen en wanneer je programma's kijkt via het menu waar je puur op serie/programma kijkt en niet aan de hand van de EPG zijn bij NLZiet de reclame blokken en alles er al uit gehaald. Bij Ziggo kan je niet vooruit spoelen tijdens reclameblokken...

Terugkijken van series/programma's van NPO gaat overigens veel verder terug dan 1 jaar. De content is gelijk aan NPO Start Plus, weet niet zeker of er een kwaliteitsverschil is tussen de twee.

Enige voordeel van Ziggo Go, groter zender aanbod, precies een paar die mijn moeder veel kijkt zijn er niet op NLZiet, waardoor NLZiet voor hun geen optie is. Anders had ik ze wel omgezet.

Voor de hogere bitrate Ziggo Go streams, moet je echter wel een Ziggo internetverbinding gebruiken. Buiten een Ziggo verbinding krijg je de mobiele streams die flink gelimiteerd zijn. NLZiet werkt op elke internetverbinding in dezelfde kwaliteit.

[Reactie gewijzigd door BiG-GuY op 23 juli 2024 23:30]

Bekers @Vermaeson14 maart 2023 14:02
Ik was bij T-Mobile ~ € 15,- kwijt aan TV, en dat waren heel veel zenders die ik nooit keek. Dit is maar ~ de helft en doet het zeker zo goed. Minder zenders, maar alles wat ik kijk zit er bij. Daarnaast heb je vaak als je terugkijkt geen reclame, en als je later inhaakt kun je de reclames meestal eenvoudig doorspoelen (wat bij anderen weer geblokkeerd is).
Dus ik heb geen seconde getwijfeld toen ik van NLZiet hoorde (en het na de 2 weken proefperiode prima beviel :) )
page404 @Bekers14 maart 2023 15:56
Is NLZiet wat vriendelijker qua door- en terugspoelen? Dat zou wel een groot pluspunt zijn want dat is bij T-Mobile en Ziggo bij bijna alle commercielen geblokkeerd.
Bekers @page40414 maart 2023 16:01
Ja, meestal kan ik gewoon door/terugspoelen. :) Maar is vaak niet nodig. Als je terugkijken als het programma al klaar is zijn de reclames er al uitgehaald voor je :)
page404 @Bekers14 maart 2023 16:05
dat is helemaal relaxt! En terug- of vooruitspoelen is soms ook handig om andere reden dan de reclameblokken :) Wel een goeie USP dan!
kever678 @page40415 maart 2023 09:05
Proef abonnement is €0,01 voor 2 weken geloof ik, kost je de kop niet op te testen.
page404 @kever67815 maart 2023 10:41
Al gedaan, samen met discovery+. Komende week kijken hoe het bevalt.
Verwijderd @Vermaeson14 maart 2023 12:50
Terugkijken zonder reclame (automatisch).
Gutser @Vermaeson14 maart 2023 13:54
Ik woon niet meer in Nederland dus NLZiet is super handig voor mij.
ErwinJ @Vermaeson14 maart 2023 13:56
Ik betaal voor Internet Complet en Kabel TV (ziggo app) 59,- per maand. (nu 6mnd 49,- omdat ik weer eens gebeld heb)
As ik Ziggo internet complete los zou nemen kost mij dat 58,- per maand dus in mijn geval is het goedkoper dan NLZIET te nemen.
denonman1 @ErwinJ14 maart 2023 21:09
Afhankelijk van wat er op je huisadres aangeboden wordt kan je met een los internet abonnement + nlziet echt wel goedkoper uit zijn dan 50 Euro per maand EN dan heb je waarschijnlijk oom meteen een veel hogere download (en upload!) snelheid...
ErwinJ @denonman115 maart 2023 07:56
Nee helaas,
Ziggo bied voor internet het beste aan.
Alle het andere komt niet hoger dan 75/10 en dan ben ik nog iets goedkoper uit.

Op het moment dat we hier glasvezel hebben dan heb je een punt.

[Reactie gewijzigd door ErwinJ op 23 juli 2024 23:30]

denonman1 @ErwinJ15 maart 2023 19:42
bummer
Mit-46 @Vermaeson14 maart 2023 14:18
Volgens mij is het goedkoopste abonnement bij Ziggo 20 euro. Vergelijken met combi paketten is naar mijn mening geen correcte vergelijking.

Ik heb tot vorig jaar enkel TV Start afgenomen bij Ziggo, omdat ik internet via glasvezel had en dat was zelfs €30 per maand. Voor 1 smart card (en "gratis" toegang tot de app).

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 23 juli 2024 23:30]

Bender @Vermaeson14 maart 2023 14:20
Voor Ziggo Go en KPN iTV heb je in beide gevallen hun dure internetverbinding nodig, dus het is wel een stuk duurder dan die 9 euro..
nms2003 @Vermaeson14 maart 2023 14:23
Simpel. Met NLziet kijk ik zelf wanneer ik naar een specifiek programma wil kijken, zonder reclame. Ik kan eventueel lineair “live” kijken naar zenders, mét reclame, maar dat doe ik eigenlijk nooit.
hoeksmarp @Vermaeson14 maart 2023 14:51
Ik betaal momenteel 25 euro voor Gbit aansluiting bij T-Mobile (alleen internet) + 8 euro voor NLZiet. Ik ben daarmee veel goedkoper uit dan wanneer ik een all-in (of internet+tv) abonnement zou hebben.

Wij zijn overigens begonnen met het gebruik toen we in het buitenland woonden, dan is het de "enige" manier om de Nederlandse zenders te ontvangen.

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 23 juli 2024 23:30]

Kurios @Vermaeson14 maart 2023 14:52
Ik heb het 6 maanden(gratis) gebruikt en ik vond het grootste voordeel dat je programma's zonder reclame terug kon kijken.
djunicron @Vermaeson14 maart 2023 15:33
Eerlijk? Het prijsverschil kan me gestolen worden. Iets van 10 maanden terug overgestapt naar NLziet, het was €4 goedkoper dan bij XS4All -> toen over naar alles KPN.

Maar bij KPN krijg ik zo'n stom kastje erbij en moet ik een kabel naar de TV trekken, heb ik een extra afstandsbediening erbij, weer losse software updates van dat kastje, extra stopcontact nodig bij de TV...

Nu gaat het direct over de kabel van de TV die er toch al in zit voor andere streamingsdiensten. Alleen de afstandsbediening van de TV nodig. En de extra poort op m'n router kan gebruikt worden voor een van de switches op een andere etage.

In tegenstelling tot de Ziggo app (van jaren terug), werkt deze app eigenlijk altijd erg goed in het buitenland. De KPN iTV werkt nu ook wel prima, maar je bent voor opnames wel vaak wat beperkt, en op commerciële zenders is reclame doorspoelen niet mogelijk, bij NLziet lukt dit wel. Ieder reclame blok is mij er één te veel bij een betaalde dienst. Lineair TV kijken doen we eigenlijk nooit, nahjah, de kinderen kijken Zappelin in de ochtend... Alles gaat aan wanneer het ons uit komt. Misschien om de dag eens. Ook een maandje geen TV service gehad, eigenlijk ook prima...
SgtElPotato @Vermaeson14 maart 2023 15:43
Voor mij niks. Ik maak (mis)(ge)bruik van de ZiggoGo app van anderen. Nog steeds een van de meest fijne apps als het om live tv kijken gaat. NLZiet is echt bar en boos, die hele app werkt half op mijn AppleTV (2022). Daarin is de Ziggo app een stuk beter en aangenamer.
ucsdcom @Vermaeson14 maart 2023 15:47
Misschien een lompe vraag maar wat bieden zij nou aan meerwaarde tov de ZiggoGo of KPN iTV app? Beiden zijn goedkoper dan 9 euro PM omdat TV vaak in een pakket zit met internet voor minder dan dat geld.
Redenen genoeg. De belangrijkste voor mij: de App draait op Chromecast op Apple TV. De KPN iTV app bestaat niet voor de Apple TV.

Verder kan je een Chromecast of Apple TV via Wifi gebruiken, terwijl bijvoorbeeld KPN nu net pas een box met Wifi heeft om TV te kijken (voor 12,50 per maand huur). Bij een overstap van Ziggo via Coax moet je een netwerkkabel trekken naar je TV's. Dat is niet voor iedereen meer haalbaar. Dus een Wifi oplossing is dan best handig.

En dan is het nog goedkoper ook.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 23:30]

Hulleman @Vermaeson15 maart 2023 07:27
Bij de KPN app moest ik altijd 3 kwartier wachten voordat ik een programma terug kon kijken. Bloedirritant als je onder het eten het nieuws wilt kijken, maar net te laat bent om het programma opnieuw te starten. Terugkijken kan dan niet meteen. De KPN app is ook nog eens zeer traag. Als je terugkijkt moet je zelf de reclames doorspoelen. Al die nadelen heeft NLziet allemaal niet. Echt een verademing die app.
iAR @Vermaeson15 maart 2023 07:28
In vergelijking met ziggo go is eigenlijk alles beter, op een Apple TV dan. Wat een draak van een app was dat. Ook kun je meer terugkijken dat bij ziggo. Geen idee wat voor systeem zij hanteren maar vaak was er weinig terug te kijken.

Als je internet via ziggo hebt/moet hebben, dan valt het misschien mee. Ik heb goedkoop glasvezel, daar kan geen ziggo tegenop.
Jrz @Vermaeson15 maart 2023 08:33
Een fatsoenlijke app op elk platform.

Een grote library met bijna alles van alle jaren

Geen reclame in terug kijken / oude uitzendingen bekijken. Soms wel bij live trouwens

Vooruit kijken (meerdere weken soms)


NLZIET is top. Jammer dat je het niet bij een abonnement kan krijgen. Ik zit er vanaf het begin bij.
dwaallicht @Vermaeson15 maart 2023 09:36
21 euro voor tv bij Ziggo bij een redelijke snelheid......
Nu glasvezel zonder Ziggo, Zonder kastje en 8,95.

Deze combinatie is goedkoper, ik heb sneller internet en ik betaal weinig voor TV. De TV op NL ziet is overigens niet van top kwaliteit qua beeld maar prima voor hoe ik het gebruik.
Drharlin @Vermaeson15 maart 2023 10:19
Niet iedereen heeft Ziggo / KPN, ik woon in een buitengebied en heb (gelukkig) glasvezel via een kleine aanbieder, Het TV abbonement is prima maar moet bij iedere tv een kastje aanschaffen/huren. Bij schotel idem als je niet aan interne cardsharing doet moet je extra smartcards huren.

ZiggoGO wel een tijdje geleend van m'n moeder maar via casten geen HD beeld en op een androidtv box mag je niet starten omdat je niet in het Ziggo gebied valt.

Voor de enkele keer dat ik NL tv kijk vind ik NLziet eigenlijk prima, iedere tv heeft een tvbox met waar we naar kijken (Netflix/Prime/F1tv/NLziet) alle abs zijn hetzelfde helemaal top.
sys64738 Moderator F&V 14 maart 2023 12:38
Een euro klinkt niet als heel veel maar das 12,5%. Das best serieus.

Als ze nu ook de kwaliteit met zulke grote stappen omhoog schroeven, zou er nog wat voor te zeggen zijn. Bekennen: het is al tijdje geleden dat ik NL Ziet geprobeerd heb maar toen was het niet best.
Jan_V @sys6473814 maart 2023 12:55
Wij hebben het onlangs geprobeerd en waren er best positief over.
Prima kwaliteit, geen reclames en m'n vrouw kon alles kijken wat ze wilde.

Nadeel, ze is slechthorend en heeft dus echt ondertiteling nodig om een programma goed te volgen. Daar ontbreekt het bij de meeste programma's aan. Daarom hebben we het ook weer opgezegd.
Zodra de ondertiteling bij alle Nederlandse programma's zit bestellen we dit weer.
denonman1 @Jan_V14 maart 2023 20:41
Als je terugkijkt (dus niet live, of niet een lopend programma vanaf het begin opnieuw kijken) is volgens mij veel ondertiteld?
Henkieschmenkie @denonman114 maart 2023 21:43
Valt bedroevend vaak tegen. Heel vaak is er ondertiteling "beschikbaar"... maar blijkt die leeg te zijn. Kan alleen voor NPO-programma's spreken.
Jan_V @denonman114 maart 2023 23:57
Dat valt inderdaad vaak tegen helaas. Of in ieder geval de programma's die zij kijkt. We kijken trouwens nooit live programma's, altijd terug.
Nu heeft ze Videoland waar ze de programma's wel met ondertiteling kan kijken.
terror-oehoe @sys6473814 maart 2023 12:40
ik vind de kwaliteit vergelijkbaar met Ziggo en daar betaal ik aanzienlijk meer
feday @terror-oehoe14 maart 2023 12:43
De kwaliteit van de nlziet live TV zenders is zeker niet vergelijkbaar met ziggo. Precies om die reden zit ik nu nog met een extra TV pakket op m'n Freedom account. (Overigens zijn bij freedom alleen de live streams goed (multicast streams via hun decoder bakje), zodra je "vertraagd" kijkt oid is de kwaliteit ook slecht.)

Het terug kijken van afleveringen is overigens wel goede kwaliteit bij nlziet.

[Reactie gewijzigd door feday op 23 juli 2024 23:30]

youridv1 @feday14 maart 2023 13:06
De kwaliteit van de nlziet live TV zenders is zeker niet vergelijkbaar met ziggo.
Tenzij je geen ziggo kastje wil gebruiken. Ziggo Go is nog steeds een trieste 720p. Terwijl je met super weinig bandbreedte ook gewoon de zenders over IPTV aan kan bieden met fatsoenlijke kwaliteit via de ziggo go app. Of op android tv, of op de chromecast of nvidia shield ofzo. Ben je gelijk van die flutbox van ziggo af.
Met 16 mbps kun je gewoon 4K streamen met acceptabele bitrate. Maar ik denk dat ziggo wel tevreden is met 4 euro per maand trekken voor iedere extra next mini die je in huis zou willen. Dus een streaming app met fatsoenlijke kwaliteit zal niet zo'n haast hebben voor ze

ziggo heeft in het algemeen de handrem er altijd stevig op mbt features en gebruiksvriendelijkheid, dus het is niets nieuws. Meer dan een matige 50 mbit upload kan ik op mijn adres nog steeds niet krijgen. Zelfs niet voor 100 euro per maand

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 23:30]

Vullisbak @youridv114 maart 2023 13:44
[...]Ziggo Go is nog steeds een trieste 720p
Een van de redenen waarom ik Ziggo toen ik vorig jaar een 4k TV aangeschaft had vaarwel heb gezegd en NLZiet voor in de plaats heb genomen. Beeld binnen Ziggo Go was niet om aan te zien, iets wat op een 1080p TV niet direct opviel.

Ik wil geen extra kastje om TV te kunnen kijken, terwijl er ook een app is die ik op mijn TV kan installeren. NLZiet levert voor de meeste zenders een betere beeldkwaliteit. Niet dat ik volledig NLZiet fan ben, want er zijn aardig wat problemen met de app en het platform. Helaas weet ik zo snel geen beter alternatief.
mr_evil08 @Vullisbak14 maart 2023 21:14
Met Ziggo kan je gewoon DVB-C gebruiken met CI+ module.
Vullisbak @mr_evil0814 maart 2023 22:08
Eens, maar ik heb niet naar elke tv coax. Wel utp en wifi.
Slux @feday14 maart 2023 13:21
De kwaliteit juist een stuk beter dan bij ziggo, ik heb daarom ook ziggo de deur uit gedaan.
harrytasker @feday14 maart 2023 13:22
Voetbalwedstrijden bij StudioSport zien er niet al te beste uit, erg blurry. Dat is bij KPN echt stukken beter als je het mij vraagt. Voor de rest best fijne dienst.
lenwar
@feday14 maart 2023 15:52
Wat mij opviel is dat de kwaliteit heel erg verschilt per type apparaat. Althans. Dat was een tijd geleden zo.

Ik had een aantal jaar geleden een proefabonnement genomen en gebruikte toen een Chromecast. Dat was echt niet fijn. Ik had een paar jaar later nog is gekeken, of het al was verbeterd, maar gebruikte toen een Apple TV. Daar was het beeld echt veel beter. (acceptabel goed voor mijn mediaconsumptie van NPO en RTL in elk geval).

Nou zeg ik dus niet dat de Apple TV beter is dan een Chromecast met streamen, maar de stream die het ontving was in elk geval beter. Ik gebruik nu dus geen Chromecast meer, dus ik zou niet weten of bovenstaande nog steeds geldt.
denonman1 @lenwar14 maart 2023 20:44
Ik gebruik een shield 2019, werkt perfect.
Zeker omdat ik ook de upscaling van de shield aan heb staan, ook dat geeft net ff een iets beter beeld.

1 Euro extra per jaar is prima, 2 of 3 zou ik ook nog betalen, nlziet is gewoon ewn uitstekende dienst
moonlander @terror-oehoe14 maart 2023 14:01
In verhouding is het duur, ze maken zelf geen content he. Als je dat vergelijkt met een Netflix of HBO dan is het wel duur.
lenwar
@moonlander14 maart 2023 15:56
Netflix en HBO hebben geen live streams. Dus ze zijn ook niet echt met elkaar te vergelijken in die zin. Ik zou oprecht niet weten waar het leeuwendeel van de kosten in zitten. Het live stuk of de 'opgenomen' streams.
NLZIET neemt beiden (live en opgenomen) af bij derden, net zoals waarschijnlijk KPN/Ziggo/XS4All e.d. dat doen. Ze nemen niet zelf op. Wezenlijk is het gewoon een doorgeefluik met een interface. Wat natuurlijk prima is.
moonlander @lenwar14 maart 2023 19:11
Het is wachten op hun eigen content natuurlijk, want waarom niet. Maar die simpele doorgeefluik is wel wat duur aan het worden. Want het geld gaat iig niet echt naar app ontwikkeling of klantenservice.
lenwar
@moonlander14 maart 2023 19:24
De klantenservice heb ik niks over te klagen. De apps vind ik technologisch ook wat summier.
Johan9711 @sys6473814 maart 2023 12:41
Op dit moment werkt het echt goed. Ik gebruik het vooral vanaf mijn laptop, maar de web versie werkt gewoon goed. Streaming kwaliteit is ruim voldoende, en het aantal storingen valt echt erg mee.
Als je bedenkt wat je er voor krijgt en kijkt naar het bedrag dat je betaald is het gewoon een hele goede deal. No-nonsense, gewoon TV kijken en terug kijken.
xtrme @Johan971114 maart 2023 12:56
kun je inmiddels al "zappen" zoals vroegah. maw gewoon door de kanalen scrollen ipv terug gaan om de volgende zender te selecteren. want dit is voor mij de reden om ziggoGO te gebruiken ipv NLziet (even buiten het aanbod)

[Reactie gewijzigd door xtrme op 23 juli 2024 23:30]

SunnieNL @xtrme14 maart 2023 13:04
Op mijn LG kan ik op dezelfde manier zappen als normale tv. Zal mogelijk per app verschillen.
Ook een verademing: bij terugkijken heb je in de meeste gevallen (dat ik nu een week heb geprobeerd) geen reclame op de commerciele zenders. Bij Ziggo moest ik daar zelf nog doorheen scrollen. Kwaliteit van terugkijken ziet er ook stukken beter uit dan bij Ziggo en de livestreams lijken ook scherper dan op ZiggoGo.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 23:30]

mmniet @xtrme14 maart 2023 13:05
dat verschilt een beetje. Op de samsung tv (met de app in de samsung store) werkt het hier niet goed. Af en toe als je geluk hebt. Soms na een programma in live tv kijken, gaat hij ook over naar een willekeurig ander programma, dus hou dat altijd in degaten.

Verder heb ik het ook op een nokia smart android tv kastje geinstalleerd en daar werkt zappen wel goed. Niet snel, maar prima.
MadJo80 @xtrme14 maart 2023 13:14
In de app kun je al naar links en naar rechts swipen om te zappen.

Op AppleTV moet je 1 keer op de back-knop drukken, dan krijg je een overzicht met al je beschikbare zenders naast elkaar en wat er nu op die zender te zien is, waar je doorheen kan scrollen, terwijl het geluid van de huidige zender gewoon door gaat.

Op Chromecast with Google TV is er helaas niets van dat.
stefanroelofs @MadJo8014 maart 2023 16:12
Ik heb NLZiet op een Chromecast met Google TV (HD) en je kan gewoon links en rechts op de afstandsbediening drukken om te zappen.
MadJo80 @stefanroelofs14 maart 2023 16:41
Vreemd, bij mij gaat hij dan door de video proberen vooruit/achteruit te spoelen, ook al heb ik "kijk live" gekozen.
Watsonus @xtrme14 maart 2023 13:05
Wij gebruiken de Android TV app, maar daar kan dat niet. Vind ik zelf inderdaad ook erg vervelend :(
Machlah @Watsonus14 maart 2023 13:55
Ik gebruik ook Android TV op Nvidia shield en kan gewoon 'zappen'.
Rucelei @Machlah14 maart 2023 21:48
Ik gebruikte ook Android tv en nu de Google TV versie en kan daar ook op zappen. Ook numerieke toetsen werken gewoon.

Ik snap alleen de zoek knop voor spraak oproepen niet, aangezien dan de tv andere keuzes maakt buiten de app om.

[Reactie gewijzigd door Rucelei op 23 juli 2024 23:30]

Johan9711 @xtrme14 maart 2023 13:08
Op Android tablet of telefoon kan dat! Gewoon een swipe. PC kan ik nu even niet testen.
Vullisbak @xtrme14 maart 2023 13:46
De app voor een Samsung met Tizen OS kan zappen.
Snelheid van zappen is wel afhankelijk van de TV zelf. Ik heb 2 Samsung TVs, waarbij de nieuwere variant (met snellere processor) duidelijk sneller de nieuwe stream laadt dan de oudere. Bijna 2 seconden verschil.
denonman1 @xtrme14 maart 2023 20:45
Ja dat kan (iig op een nvidia shield)
Andros @sys6473814 maart 2023 13:32
Tegenwoordig wordt alles duurder en elk bedrijf steekt het op "de inflatie". Niet correct maar NLZiet zal ook ergens wel wat servers gebruiken en dat verbruik gaat ook omhoog, net als lonen, inkoop etc etc etc. Dus ja, dit kun je nu bij elke dienst gaan verwachten.
gepebril @Andros15 maart 2023 11:58
Tegenwoordig wordt alles duurder
Dat is technisch gezien onjuist. Je geld krijgt steeds minder waarde, doordat je bestaande Euro's steeds minder schaars worden. Er wordt te veel bijgedrukt. Via renteverhogingen proberen ze dat tegen te gaan. Maar ja, dan vallen de banken om.... Hele interessante tijden komen eraan. De burger kan zich nu iig beter beschermen tegen 2008-achtige taferelen.
gepebril @sys6473815 maart 2023 11:55
NL Ziet is wel goed, na jarenlang allerlei alternatieven geprobeerd te hebben.
Heb wel de aansluiting op Shield, in router op hoogste prio gezet en sinds ik 100mbit glas heb werkt het eigenlijk altijd met goed beeld. Zelfs WK, als purist er mee bekeken.
Het enige jammere is, dat ze 1080p uitzenden ipv 1080i (als origineel). Dus perfect is het niet

12.5% dat komt natuurlijk door money printer goes brrrrrr van ECB
Gelukkig bestaat er sinds 2009 geld, dat niet zo maar bijgedrukt kan worden. Serieuze concurrentie voor overheidsgeld. Dus wil je minder last hebben van inflatie, je kunt al gedeeltelijk overstappen. Is erg lucratiefs iig.
laurens0619 14 maart 2023 13:12
Jammer maar ga er niet door overstappen.
NLZiet vind ik zoveel fijner werken dan kpn wat ik eerst had:

- IPTV via app native op mn LG TV of Amazon Firetv ipv decoder.
- Tv kijken via unicast/wifi dus niet meer die ellendige multicast setup thuis met lan kabels
- TV kijken via firetv vanaf iedere locatie. Hierdoor heb ik gewoon "thuis tv" in mn vakantiehuisje
- Soort netflix achtige manier van kijken met afleveringen bundelen
- Zo goed als nooit reclame, behalve bij live kijken (uiteraard) maar als je dan begin gemist doet kun je het doorspelen.
mr_evil08 @laurens061914 maart 2023 18:04
Reclame,s zijn nauwelijks door te spoelen bij uitgesteld kijken bij NLziet, je hebt wel degelijk reclame.
MarkieNL @mr_evil0814 maart 2023 19:52
Hier kan ik op alle commerciële zenders de reclame probleemloos vooruitspoelen met terugkijken.
Of je nu een half uur terug in de tijd terugkijkt of een paar dagen gelegen.

Bij KPN kreeg je dan altijd een foutmelding, behalve bij zenders als Discovery Channel.

Discovery Channel is dan ook wel een zender die ik mis op NLZiet.
Verder nergens problemen mee.
mr_evil08 @MarkieNL14 maart 2023 20:33
Vreemd hier kan dat niet en krijg je de melding dat de contenteigenaar dat geblokkeerd heeft.
Ik wil door de films heen spoelen als de reclame blokken beginnen.
denonman1 @mr_evil0814 maart 2023 20:36
Ligt helemaal aan de zender of het programma. Voorbeeld:
De grote verbouwing Australië kan je niet doorspoelen, hetzelfde programma maar dan de UK versie wel. (SBS6 volgens mij)

Ik vermoed dat het te maken heeft met rechten iod?
Mijn inschatting is dat 95% helemaal reclamevrij is (live tv uitgezonderd natuurlijk)
Ik ken eigenlijk geen ander voorbeeld dan wat ik hierboven noem?
mr_evil08 @denonman114 maart 2023 20:58
Tot heden is mij dat bij geen enkele film gelukt op de commerciële zenders, alleen bij NED12&3.
denonman1 @mr_evil0815 maart 2023 07:29
Films kijk ik nooit via nlziet, series eigenlijk ook niet alleen actualiteiten programmas en een paar verdwaalde programma zoals MAFS (mijn vrouw dan) , help, ik ben een prutser of de grote verbouwing.
Maar ik blijf er niet voor thuis (en dat hoeft met nlziet ook niet ;-0)

Film zal qua rechten wel zo zijn dat je de reclames moet kijken denk ik.
swhnld @laurens061914 maart 2023 16:55
Hoeveel schermen kun je tegelijk kijken?

En hoe is buitenland dekking op vakantie?

Ik zit nu bij canal digitaal en die app dienst hapert enorm.
laurens0619 @swhnld14 maart 2023 17:08
2, en verder meeste landen binnen europa
https://help.nlziet.nl/hc...het-buitenland-gebruiken-
Ghandi @swhnld14 maart 2023 22:31
Binnen Europa zou het moeten werken. Ik gebruik het regelmatig vanuit het buitenland en nooit problemen.
reiniero @laurens061914 maart 2023 17:02
Bijna alles wat je hier noemt kan kpn ook maar dan beter? Kpn heeft een app voor LG tv's, werkt gewoon op WiFi etc
laurens0619 @reiniero14 maart 2023 17:06
Valt tegen:
- KPN werkt alleen vanaf KPN netwerk (Dus niet op vakantie)
- KPN werkt alleen vanaf native TV os (dus niet een Firetv bijvoorbeeld)

De KPN app was wel prima verder, die gebruikte ik hiervoor en zorgte ervoor dat ik de decoder niet meer nodig had en op wifi kon. Helaas had je daar nog wel meer reclame en mistte functies als begingemist, daarvoro moest je weer de decoder gebruiken (ook miste er kanalen in de kpn app). Misschien is dat veranderd?

[Reactie gewijzigd door laurens0619 op 23 juli 2024 23:30]

youri_ajax @laurens061914 maart 2023 22:34
Ik kan hier in Duitsland via mijn telefoon gewoon de iTV app gebruiken van KPN? Of bedoel je in het buitenland op een smart tv via de KPN app?
laurens0619 @youri_ajax14 maart 2023 22:42
Inderdaad de KPN smart tv /firetv app.
Kijken via je mobiel en/of dat casten vind ik minder handig dan native app op (fire) tv met ab voor dagelijkse tv.

De mobiele app is wel handig voor incidenteel en die werkt idd vanaf meerdere plekken
Workaholic @laurens061914 maart 2023 21:50
Tip: @laurens0619

KPN heeft al een tijdje gewoon een app voor LG tv’s. Dus ook voor onze LG OLED.

Kwaliteit is niet hetzelfde als een decoder maar voor ons meer dan voldoende. Maar toegegeven wij kijken meer Netflix etc dan tv

Hiermee heb je dus ook geen uitdagingen met je netwerk etc

[Reactie gewijzigd door Workaholic op 23 juli 2024 23:30]

gysman11 14 maart 2023 12:35
Het jaarabonnement blijft dus 7,95 per maand (95,40/12).
upje @gysman1114 maart 2023 12:46
Ik kan nergens op de site van nlziet vinden dat er een jaarabonnement wordt aangeboden. Alleen maandabonnementen. Heb je een linkje?
loki504
@upje14 maart 2023 12:49
https://www.nlziet.nl/nl/...JiQGOj6x7xFAaAhoiEALw_wcB

Iets naar onder scrollen(op mobiel) en dan bij kies je abonnement kan je kiezen tussen maandelijks en jaarlijks.
Frituurman @upje14 maart 2023 12:52
Op de homepage https://www.nlziet.nl/nl/ staat onder 'Kies jouw abonnement' maandelijks 'geselecteerd'. Je kunt daarnaast op 'Jaarlijks' klikken en daar zie je het abonnementsbedrag waar @gysman11 het over heeft.
gysman11 @Frituurman14 maart 2023 13:01
zojuist via chat contact gehad met nlziet. Voor bestaande abonees komt er een knop met "stap over naar jaarabonnement" wat dan verrekend wordt met het eventueel al betaalde deel van de huidige maand, of naadloos aan zal sluiten op het lopende maandabonnement.
lenwar
@gysman1114 maart 2023 14:09
Bedankt voor het uitzoeken! Hier was ik ook gelijk naar op zoek. Even afwachten dus.
M3m30 @gysman1114 maart 2023 17:35
Dan wacht k dat af, want vindt de service echt grandioos van NLziet :)
mmniet @gysman1115 maart 2023 15:01
het kan nu, ze hebben het gefixt, ik kreeg een melding via chat: https://mijn.nlziet.nl/periode-wijzigen
hgwj1983 @upje14 maart 2023 13:12
Bericht van NLZIET

Er gaat helaas iets mis bij het aanbieden van het jaarabonnement. Hier wordt aan gewerkt en we verwachten dat dit snel opgelost is.
gysman11 @upje14 maart 2023 12:47
Nee geen linkjes nog, ben zelf ook aan het kijken hoe ik nu van maand naar jaarabo over kan gaan zonder dubbel te gaan betalen of ineens toch een kee 8.95 gefactureerd krijg.

[Reactie gewijzigd door gysman11 op 23 juli 2024 23:30]

EsEsDee 14 maart 2023 12:47
ik vind NLziet wel het toppunt van de versnippering van alle streamingdiensten. Nu kijk ik dit soort aanbod vrijwel niet, maar de overlap/samenwerking met KIJK, NPO-(plus?) en RTL(xl?) en/of Videoland is me altijd al onduidelijk geweest. En dan zie ik nu dat er ook een 'Extra' is, dus nog meer plus/premium versnippering?

[Reactie gewijzigd door EsEsDee op 23 juli 2024 23:30]

GekkePrutser @EsEsDee14 maart 2023 13:13
NLZiet biedt gewoon alle NL kanalen zowel publiek als commercieel, met terugkijkfunctie. Verder is het niet echt bedoeld als een streaming dienst zoals videoland waar je series on demand kan kijken. NPO en RTL hebben alleen hun eigen boel.

Dus als 'versnippering' zie ik het niet. Het probleem met de versnippering bij streamingdiensten is voor mij dat elke serie bij een andere dienst beschikbaar is. Dat gaat hier niet op omdat de content niet exclusief is. Dit is meer het idee van Spotify vs Apple Music die ongeveer hetzelfde hebben, alleen via een andere aanbieder.
the_shadow @EsEsDee14 maart 2023 13:22
ik vind NLziet wel het toppunt van de versnippering van alle streamingdiensten.
Eh, juist niet? Dit is het samenbrengen van de verschillende streaming diensten van de publieke en commerciele partijen in 1 dienst?
MadJo80 @EsEsDee14 maart 2023 13:24
NLZiet brengt juist diensten bij elkaar en zorgt daarmee voor minder versnippering.

Of je kiest voor los NPO Start, RTLXL en Kijk, en betaalt aan elke aanbieder een x bedrag per maand.

of je kiest voor NLZiet waar alle 3 erbij inzitten met als extra ook de Belgische publieke zenders (alleen live kijken) en de lokale omroepen.

En met de extra erbij, krijg je een aantal buitenlandse zenders erbij (de BBCs, History Channel, Crime Investigation, Curiosity Channel, E! en Euronews)

[Reactie gewijzigd door MadJo80 op 23 juli 2024 23:30]

vickypollard @EsEsDee14 maart 2023 14:32
NLZiet is juist een zegen
GijsbertatNL @EsEsDee14 maart 2023 16:40
Juist niet. Bij andere streaming aanbieders is het juist versnipperd, NLZiet is juist alles verzameld in 1 abbo.
Strebor 14 maart 2023 12:37
Zo jammer dat je geen (BBC) opnames kunt inplannen (en dan makkelijk kunt terugzoeken in lijst van opnames), want dan zou ik van KPN meteen overstappen naar NLZiet wat betreft TV. Ik kijk zelden live TV, enkel dat wat ik opneem, en dat is vaak op de BBC.
Xenir @Strebor14 maart 2023 13:11
Om die reden heb ik mijn schotel installatie weer aangesloten. Op Astra 2 zendt de UK uit, BBC pluk ik zo uit de lucht, opnemen op mijn Gigablue en klaar. Ik kijk (als ik uberhaupt al kijk) enkel FTA nog. Jaren geleden TV via de ISP al losgelaten en dat bevalt mij prima.
Strebor @Xenir14 maart 2023 13:21
Ik snap je volledig en het zal vast mooi werken (en je hebt ook de regionale BBCs, ITV, CH4, etc).
Alleen wil ik het simpel houden (zeker voor TV wat ik zelden kijk), dus zo min mogelijk kastjes en apparaten die ik moet beheren.
VodaNL @Strebor14 maart 2023 12:39
Dat is zeker jammer, daarom heb ik na de proefperiode het NLZiet abonnement weer opgezegd. Kijk BBC nu terug via vpn en Iplayer
Sternis @VodaNL14 maart 2023 13:06
Een andere optie is kijken via satelliet. BBC, ITV en nog veel meer Engelse kanalen zijn gratis te ontvangen. Je moet natuurlijk wel eenmalig investeren in een schotel en apparatuur.
rvt1 @VodaNL14 maart 2023 12:57
hmm, welke VPN als ik vragen mag?
pokke @rvt114 maart 2023 14:03
Ik kijk BBC iPLayer en ITVHUb (nu ITVX) al een paar jaar via NordVPN
M3m30 @pokke14 maart 2023 17:37
via nirdvpn kijk ik ook de VS content van HBO max en netflix.. VPN is echt handig soms :P
VodaNL @rvt114 maart 2023 15:40
ExpressVPN
cascer1 @Strebor14 maart 2023 13:03
Is het niet mogelijk om BBC in de TV gids te bekijken zoals de Nederlandse zenders?
Strebor @cascer114 maart 2023 13:06
Volgens mij werkt BBC terugkijken (meestal of altijd) niet.
Lapa @Strebor14 maart 2023 13:37
Hmm, dat is jammer. Op basis van dit artikel dacht ik te begrijpen dat tot een jaar terugkijken ook voor BBC zou werken en in dat geval had ik het meteen genomen.
MadJo80 @Lapa14 maart 2023 13:44
Nee, BBC 1 en 2 zijn alleen live te zien, BBC First, BBC Entertainment en BBC World News zijn tot 7 dagen terug te kijken
Strebor @Lapa14 maart 2023 13:50
Ja, dat is zeker jammer (en misleidend).
Hadden ze maar een eerlijk en duidelijk overzicht als deze van Canal Digital:
https://www.canaldigitaal...derlijst-tv-via-internet/
MadJo80 @Strebor14 maart 2023 16:44
Je bedoelt zoiets als dit?

https://www.nlziet.nl/nl/zenderoverzicht/
Strebor @MadJo8014 maart 2023 17:18
haha, opes gemist, ja, inderdaad :+
ari2asem @Strebor14 maart 2023 12:59
kun je je opname daarna downloaden als je browser gebruikt om opbame te kijken?
Strebor @ari2asem14 maart 2023 13:08
Geen idee, vast niet, en bovendien is dat niet bepaald gebruikersvriendelijk (vergeleken met op je afstandsbediening een BBC programma selecteren en direct afspelen (en in het programma kunnen skippen).
virtualjoe 14 maart 2023 12:53
Net afgestapt van digitale TV en overgestapt op NLziet. Tevreden gebruiker. De app is gewoon goed. TV kijken, zowel live als on-demand gaat super. Het grootste issue voor mij is dat de ondertiteling niet werkt op tvOS (Apple TV 4K).
M3m30 @virtualjoe14 maart 2023 17:22
NLziet heeft zelfs betere kwaliteit dan dat Ziggo levert met Ziggogo en dat merk ik zelf goed.
QErikNL @virtualjoe17 maart 2023 12:12
Moet je in iOS/tvOS niet je ondertiteling system wide aanzetten? Dus in je systeeminstellingen?
Finger 14 maart 2023 13:14
Een vraagje van iemand die niet bekend is met nlziet: krijg je ook nog steeds reclames? Want dat is wel 1 van de hoofdreden dat ik al jaren geen tv meer gezien heb.
loki504
@Finger14 maart 2023 13:36
Als je live tv kijkt wel(logisch ze zetten het 1 op 1 door) maar programma's terug kijken is reclame vrij!
Wij gebruiken live tv alleen voor klokkenhuis/jeugdjournaal voor die kleine. Voor de rest gebruiken we terug kijken werkt super!
Kenar95 14 maart 2023 12:38
Het zat er aan te komen. Maar als je ziet wat je er voor krijgt, is het verhoudingsgewijs nog steeds een goede deal. Er is namelijk geen internet/tv aanbieder waar je bovenop je internet het tv kijken (incl. terugkijken en wereldwijd kunnen kijken) afneemt voor 7,95 (of nu 8,95) extra. Daarbij zit je met het jaarabonnement nog steeds op een maandbedrag van 7.95. Maar dat moet je dan wel weer willen.
WhatsappHack
@Kenar9514 maart 2023 13:49
Het ligt er ook aan wat je wil kijken. Bij KPN met combivoordeel bijvoorbeeld krijg je het 6 maanden gratis muv opnemen. Dat is €135 per jaar of €11,25 per maand, dat is nét ietsjes duurder dan NLZiet met de BBC uitbreiding, maar dan heb je echt tig veel meer zenders (incl ESPN wat blijkbaar voor velen hier uitmaakt, maar ook zaken als Fox en Comedy Central, allerlei kinderzenders, etc.) en kun je BBC wel opnemen. Verhoudingsgewijs is KPN dan juist veel goedkoper. Helaas rammen ze nu wel een Android-kastje door je strot, maar vermoedelijk hebben velen daar geen probleem mee. ;)

Andersom ook hoor. Als je juist niet die extra zenders hoeft dan is NLZiet idd goedkoper, al helemaal als je ook gebruik wil maken van NPO+, Kijk of RTL XL; want dat zit er bij inbegrepen. Oh en NLZiet heeft PebbleTV met een opname van spelende kittens en puppies als nachtprogrammering, dat is ook wat waard. ;)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 23:30]

GijsbertatNL @WhatsappHack14 maart 2023 16:44
Maar bij KPN kun je niet terugkijken tot jaren terug van heel veel programma's en series etc. Bij NLZiet wel. En de opname limiet is veel te beperkt.
WhatsappHack
@GijsbertatNL14 maart 2023 17:16
Dat is het NPO/Kijk/RTLXL gedeelte dat ik benoemde, als dat is wat je zoekt dan kán NLZiet de betere keuze zijn ja. :) (Ik heb zelf niet zoveel met de meeste NL-talige series die je terug kunt vinden, maar dat is ieder voor zich.) Daar tegenover staat ook weer dat je bij NLZiet sowieso niet zelf opnames in kan stellen en sommige zenders dus helemaal niet op te nemen/terug te kijken zijn plus is het zenderpakket vele malen beperkter. Bij KPN kan je er dan gewoon een opname inschieten. Kortom: het ligt er maar net aan wat je wensen zijn en welke zenders je zoekt. :)

P.S. Ik neem zelf ook genoegen met NLZiet ;) KPN TV dit jaar opgezegd. De KPN-apps geven (doelbewust) extreem slechte beeldkwaliteit, ze hebben geen app voor TvOS, ik wil geen Android TV en het was behoorlijk aan de prijs. Dusja. :P

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