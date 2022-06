NLZiet voegt profielen toe zodat meerdere gebruikers tegelijk tv kunnen kijken

Streamingsdienst NLZiet heeft een profielenfunctie toegevoegd die het makkelijker maakt om het abonnement te delen met een huishouden. Er kunnen maximaal vijf profielen worden aangemaakt waarmee op twee apparaten tegelijk tv gekeken kan worden.

In de gebruikersprofielen wordt de kijkvoortgang bijgehouden en profielen krijgen persoonlijke aanbevelingen op basis van het kijkgedrag binnen een profiel, schrijft de televisiedienst in een persbericht. De functie moet gebruikers een 'persoonlijkere ervaring' geven. Met een NLZiet-abonnement kunnen gebruikers tot vijf profielen aanmaken en kan op twee apparaten tegelijk gekeken worden. Dat geldt ook voor live-televisie. Profielen kunnen hun eigen favoriete series volgen en elk profiel heeft een eigen 'kijk later'-lijst.

De functie werkt op alle apparaten waar NLZiet nu werkt, en is dus toegevoegd aan de app voor iOS en Android, werkt in de webbrowser en op Apple TV, Android TV, Fire TV en in de NLZiet-app op Hisense-smart-tv's vanaf 2018 en Samsung Tizen-smart-tv's vanaf 2016. NLZiet werkt ook aan een app voor LG-smart-tv's. Wanneer die beschikbaar komt, is nog niet bekend.