Ontwikkelaar DC Universe Online werkt aan een Marvel-mmo

Dimensional Ink Studios, voorheen bekend als Daybreak Game Company, werkt aan een 'grootschalige mmo die gebaseerd is op de franchises van Marvel'. Er is weinig bekend over het spel, maar de ontwikkelaar wil het op zijn vroegst in 2023 uitbrengen.

Het nieuws is bekendgemaakt in een presentatie voor investeerders van moederbedrijf Enad Global 7. Jack Emmert, die de hoofdontwikkelaar van DC Universe Online, gaat de ontwikkeling van de Marvel-mmo leiden. Emmert is de medeoprichter van Cryptic Studios, die de mmo City of Heroes heeft ontwikkeld. Cryptic zou een Marvel-mmo maken in 2006, maar de ontwikkeling is na twee jaar stopgezet door Microsoft.

Verder staat er weinig inhoudelijke informatie over het spel in de presentatie, behalve dat de mmo 'een langetermijnproject' wordt. Ook wil Dimensional Ink het spel op zijn vroegst uitbrengen in 2023. Hoe ver de ontwikkeling van de Marvel-mmo nu precies is, is niet bekend.