T-Mobile neemt eigenaar internetprovider Tweak over - update

T-Mobile neemt internetprovider Tweak over. De 18.000 klanten van Tweak komen straks onder het beheer van de telecomgigant te vallen. Het bedrijf meldt verder dat het een overeenkomst heeft gesloten met Open Dutch Fiber om ook in het E-Fiber-gebied het netwerk te huren.

T-Mobile neemt eigenlijk Cambrium over, waarvan Tweak een dochtermerk is. Cambrium verkoopt ook wholesale-toegang tot netwerken. Hoeveel geld er gemoeid is bij de overname, vermeldt T-Mobile niet. Ook is het niet duidelijk of het merk Tweak blijft bestaan en in hoeverre het bedrijf uit Almere door deze overname zijn producten en diensten zal moeten aanpassen aan de wensen van het nieuwe moederbedrijf. Per wanneer Tweak het eigendom is van T-Mobile, is eveneens niet bekend. Tweakers heeft vervolgvragen aan T-Mobile gesteld. Het bedrijf ziet de overname als een 'belangrijke stap'.

Tweak bouwt deels zijn eigen infrastructuur, wat het Coanet noemt. Dat komt niet neer op een volledig eigen glasvezelnetwerk, maar het bedrijf claimt wel meer in eigen beheer te hebben dan andere partijen die netwerken huren van partijen als KPN.

T-Mobile zegt nu glasvezelinternet te kunnen leveren over de netwerken van Primevest, Open Dutch Fiber en E-Fiber, maar 'waar mogelijk en betaalbaar maakt T-Mobile ook gebruik van de glasvezelnetwerken van andere aanbieders'. In totaal zouden ze internet aanbieden bij 3,8 miljoen huishoudens en verwacht het 1,3 miljoen huishoudens aan dat rijtje toe te voegen.

Update, 14.36 uur: in een reactie op vervolgvragen laat T-Mobile het volgende weten: "De overname van Cambrium/Tweak is sinds deze week officieel. De overname van Cambrium inclusief het Tweak klantenbestand is een belangrijke stap voor ons. We zijn blij dat zij nu onderdeel zijn van de T-Mobile groep. Het leidt niet tot veranderingen voor bijvoorbeeld abonnementen, dienstverlening en medewerkers. De komende periode gaan we samen aan de slag om toekomstplannen te maken." Cambrium zelf is ook om commentaar gevraagd, maar verwees door naar zijn nieuwe moederbedrijf.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 11:42 285

07-10-2022 • 11:42

285

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Reacties (285)

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Rob Coops
7 oktober 2022 13:42
Met andere worden de gevestigde orde is druk bezig met de consolidatie van glasvezel netwerken tot er straks nog maar een paar over zijn die allemaal eigenlijk het zelfde zijn en de zelfde service leveren met een net even andere marketing en een net zo incompetente helpdesk.

Jammer maar waar, Nederland had hier een heleboel beter kunnen doen door simpel weg de glasvezel zelf aan te leggen en de bedrijven een optie te geven het zelfde te doen dan wel gebruik te maken van het netwerk dat de staat al had aangelegd. Dat staat netwerk zou dan onderdeel van een non-profit stichting zijn die als enige taak heeft het leveren van zo snel mogelijk internet aan ieder huishouden in het land tegen minimale kosten zodat de providers die willen concurreren dat zullen moeten doen op basis van kwaliteit in plaats van marketing en andere gebakken lucht.

Maar helaas men koos er voor om alles aan de markt over te laten wetende dat het eind resultaat hoe dan ook alleen huizen aan sluit die goedkoop aan gesloten kunnen worden en waar de kwaliteit van de service minimaal is terwijl de prijzen zo hoog mogelijk worden gehouden want winst maximalisatie.
Omdat de kosten voor de aanleg van zo'n glasvezel netwerk niet gering zijn zijn er maar een paar partijen die dit op een fatsoenlijke schaal kunnen doen en zullen zij dus hoe dan ook alle andere kleinere partijen die de schaal grote niet kunnen halen om echt te concurreren opslokken. Toch goed om te zien dat de leiders ten alle tijden het beste met het land voor hebben.
sdk1985 @Rob Coops7 oktober 2022 13:58
Gelukkig is dat niet gebeurd. Alle infrastructuur waarbij dat systeem wel wordt gehanteerd zit met enorme krapte. Denk aan spoor, stroom en (drink)water. Je hebt een concurrent nodig om vooruit te gaan. Daar is glasvezel toevallig een goed voorbeeld van. KPN heeft Reggefiber overgenomen en min of meer de hele uitrol van glasvezel gestopt. Dit ging goed voor KPN tot kabel ineens met Docsis 3.1 en 4.0 op de proppen kwam. In verhouding met deze nieuwe Docsis standaarden is VDSL te traag. KPN kon niet anders dan de glasvezel uitrol weer opstarten.

Verder is het zeer de vraag of je echt vrolijk wordt van meerdere whitelabel reseller op één infrastructuur.
Concureren op prijs kan niet en wat overblijft is marketing. Service is een leuke maar wanneer je zelf geen invloed op de hardware hebt dan resteert support. Wanneer alles normaal werkt dan heb je geen support nodig. Dus dat wordt een lastig verhaal om echt het onderscheid te maken.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

Umbrah @sdk19857 oktober 2022 14:23
Het probleem van een 'nuts' voorziening is dat marketing bovendien een factor is van niches. Zeker in het geval van internet. Voor veel mensen geld immers, "Internet = Internet". Of dat nou een CGNat stijl connectie is die routed is over de goedkoopst mogelijke duitse peering, of dat het een dedicated IPv4/v6 link is met keurig nette Amsix routing maakt niet uit. Ook apparatuur maakt niet voor iedereen uit. De mogelijkheid om met een mediaconverter een PFSense box te gebruiken tegenover standaard locked-in cheapo modem met een ASIC en CPU die amper genoeg kracht heeft voor z'n webinterface (die dumbed down is, met o.a. UPnP voor portforwarding wat niet uit kan...) maakt nogal wat uit. Maar niet voor iedereen. Want Internet = internet.

En dat is waar je er helaas achter komt dat we op deze website nogal een niche zijn. Wel een waar ik trots op ben, want in Nederland zijn we meer nerdy dan vele andere landen! In het Verenigd Koninkrijk is er niet zo'n grote nerd/geek community en is er zelfs geen gelobby geweest voor net neutraliteit. Met wat geluk is er pair bonded DSL in veel plekken, maar meer niet.

Maar goed. Waar wij in NL op statistiek concurrentie hadden, is de niche van een geek zoals ikzelf die een goede peering wil (denk niet dat veel mensen dat hier herkennen), en goede hardware (ik vindt dat een modem, een NAT, een router, en een wifi appliance aparte devices zouden moeten zijn) nogal een niche. Ik wil daar ook best meer voor betalen. T-Mobile is een ISP die mij niet heel erg kan bekoren, vooral vanwege dit soort geintjes:

nieuws: T-Mobile blijft internet via Duitsland routeren, toezichthouder bekij...
nieuws: T-Mobile Thuis-gebruikers klagen over hoge latency na routering via D...

etc, etc... een ISP is immers een reseller van connectiviteit, en daar zijn niches binnen. Ik betaal graag wat meer. Vooral als dit soort dingen waarheid worden:

nieuws: Microsoft: Xbox One online-gaming verloopt soepeler via ipv6

IPV de pijnlijke werkelijkheid dat sommige ISP's IPv4 blokken moeten recyclen, óf CGNat moeten gaan toepassen.
sdk1985 @Umbrah7 oktober 2022 14:38
Voor de eisen die jij hebt kom je eerlijk gezegd eerder terecht bij zakelijke dienstverlening. Daar betaal je wel hele andere tarieven. Bij KPN zakelijk glasvezel betaal je 945 euro per maand voor 1 Gbit, heb je nog geen aansluiting dan kun je rekenen op 7500 euro aansluitkosten. Bij Ziggo Corporate Internet betaal je 990 euro per maand (glasvezel met 1:1, geen kabel). Daarnaast zijn er nog legio kleinere partijen met 1:1 en 1:5 verbindingen.

Maar goed binnen zo'n universeel netwerk is die peering inderdaad wel een dingetje. Stel dat er te weinig bandbreedte is naar Netflix en je valt daardoor steeds terug naar SD kwaliteit tijdens de spitsuren. Er is in zo'n universeel netwerk weinig aan te doen. Het oplossen kost geld, tarieven liggen vast en het budget is beperkt. Dan zit je met de gebakken peren. In het huidige systeem van concurrerende netwerken kun je dan nog van ISP wisselen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

Umbrah @sdk19857 oktober 2022 14:42
Er zijn tussenwegen, die bijvoorbeeld naar de vestiging toe minder breed physical peeren, maar juist bulk wel weer wat meer inkopen. Tweak was zeker een van die ISP's, maar we hebben bijvoorbeeld ook Freedom Internet, die zelfs adverteren met het feit dat je zelf met mediaconverters aan de gang kan gaan. Dat is echter dan ook gelijk het mooie, want waar een niche is, is vaak ook wel een markt te vinden. Of die markt kan vliegen, is afhankelijk van factoren zoals opstartkosten/investeringen e.d...
OruBLMsFrl @Umbrah8 oktober 2022 00:56
Freedom past heel goed bij zulke vereisten. Echter specifiek op peerings weet ik niet hoe goed ze in alle detail scoren. Uiteindelijk moet je om efficient te peeren een bepaalde omvang hebben. Goede oplossing voor Netflix heeft iedereen nodig in provider land. Echter al snel kom je op meer en meer kleinere partijen en is een AMS-IX voor alles relatief duur, naar sommige netwerken niet eens werkelijk optimaal. Zit wel een minimum maandvolume aan, om voor directe peerings interessant te zijn. Zou mij niet verbazen of Freedom moet daarin soms toch nog lastige keuzes maken, tot ze nog eens 2-3x zo groot zijn. Hoop dat ze dat gaan halen, tevreden klant :)

Pech dat de economie een klap krijgt daar ook, zullen toch de nodige mensen begrijpelijk (moeten) kiezen voor de portemonnee ipv premium internet. Abonnementen is terecht een van de eerste dingen waar je in gaat snoeien als je dat nodig hebt.
daanb14 @sdk19857 oktober 2022 14:48
Voor de eisen die jij hebt kom je eerlijk gezegd eerder terecht bij zakelijke dienstverlening.
Nee hoor. Als klant van een kleine ISP word ik netjes gepeerd naar de AMS-IX, heb ik full Dual Stack en krijg ik alle gegevens en de specs voor de SFP-module om een eigen router te gebruiken.
dmantione @sdk19857 oktober 2022 19:36
Ik zie in ieder geval niet in waarom de gevraagde functionaliteit de prijzen die je noemt rechtvaardigt.
sdk1985 @dmantione7 oktober 2022 19:52
Ik zie in ieder geval niet in waarom de gevraagde functionaliteit de prijzen die je noemt rechtvaardigt.
Die prijzen volgen uit de overboeking. Zo'n consumenten lijn is 1:n. Waarbij n bijvoorbeeld 30 is. Wanneer deze 32 klanten tegelijk hun maximale bandbreedte gebruiken dan is er factor 30 tekort aan bandbreedte. Zo heeft KPN GPON een downstream van 2.4 Gbps en een upstream van 1.2 Gbps welke vaak wordt gedeeld door 32 eindgebruikers. Zie forumtopic: [KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud .

Wanneer je die 956 euro deelt door 32 kom je op 29 euro per user. Op die manier blijft consumenten internet betaalbaar. Een 1:5 verbinding is vaak al een stuk betaalbaarder.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

dmantione @sdk19857 oktober 2022 20:40
Overboeking is nu net het enige waar hij niet om vraagt, dus is het kolder om hem te dwingen peperdure functionaliteit te kopen om functionaliteit te krijgen waar hij wel behoefte aan heeft, niet?
laptopleon @sdk19857 oktober 2022 23:25
Stel dat er te weinig bandbreedte is naar Netflix en je valt daardoor steeds terug naar SD kwaliteit tijdens de spitsuren.
De grap is dat mensen ook dan vinden: ‘internet = internet’ en massaal bij Netflix gaan klagen en die moet het dan oplossen, anders zeggen ze hun abonnement op.

Daarom denkt en betaalt, als ik het goed begrijp, Netflix etc ook mee aan infra.
Zenix @sdk19858 oktober 2022 02:24
KPN zakelijk en Ziggo zakelijk gaan over dezelfde backbone als de consument, dus qua peering is er geen enkel verschil. Hetzelfde geld voor T-Mobile/Tele2 zakelijk.

Voorbeeld: https://bgp.he.net/AS33915

[Reactie gewijzigd door Zenix op 22 juli 2024 13:20]

mrbullet @sdk19857 oktober 2022 14:49
Gelukkig is dat niet gebeurd. Alle infrastructuur waarbij dat systeem wel wordt gehanteerd zit met enorme krapte. Denk aan spoor, stroom en (drink)water. Je hebt een concurrent nodig om vooruit te gaan.
Ik ben juist blij dat de nuts voorzieningen niet in handen zijn van marktpartijen.
Neem de VK als voorbeeld. Daar is alles in private handen. Die lui investeren niets en gaan voor maximale winst, want mensen kunnen toch geen kant op. Zelfs als er pis uit de kraan stroomt.

Gelukkig hebben we hier in NL een van de beste infrastructuur qua drinkwater, stroom en spoor.

We moeten het ook niet uitbesteden zolang men fysiek gebonden is en daardoor geen echte keuze heeft.
sdk1985 @mrbullet8 oktober 2022 01:06
Pardon?
Can I drink tap water in the UK?
Yes, British tap water is among the best in the world. Millions of tests are conducted annually to guarantee the best possible quality of water for consumers. That makes tap water the most regulated drink out there. You can find out more about water quality at DiscoverWater.co.uk.
Ik denk dat je in de war bent met oppervlakte water (waar Nederland officieel de laatste plek heeft in de EU).

Wat betreft drinkwater in Nederland is het grondwater heel schoon, zo schoon dat wij ooit bedrijven als Kodak (Tilburg) en Coca Cola (dongen) hebben aangetrokken. Maar in het oppervlakte water zit eigenlijk te veel pfas. Water is er hier natuurlijk genoeg, te veel zelfs. Alleen je moet het omzetten en zuiveren en dat kost geld.

Het spoor staat natuurlijk ook niet bepaald bekend als het beste netwerk ter wereld. Denk aan problemen met betrouwbaarheid in de winter en zomer, snelheid van oplossen van storingen, problemen met de HSL, problemen met capaciteit, enz.

Bij elektra is het momenteel écht dramatisch. Bedrijven krijgen letterlijk géén stroom, nieuwe woonwijken draaien soms op diesel generatoren (!). Er wordt nu zelfs aan een plan gewerkt om bedrijven te belonen om op bepaalde momenten van de dag helemaal géén stroom te leveren.

Heel leuk die nationale trots, maar je hebt niet zo goed onderzoek gedaan naar hoe het écht in elkaar zit. Het piept en kraakt overal en er is simpelweg al tijden geen visie bij de overheid om de tekorten grondig aan te pakken. De civiele infrastructuur veroudert volgens TNO overigens ook razendsnel.

Vroeger was er wellicht wat meer visie bij de overheid. Denk aan de aanleg van een énorm gasnetwerk in Nederland in een jaar of 10 en mooie projecten zoals de waterwerken. Alhoewel PTT ook niet het toppunt van efficiëntie en innovatie was ;).

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

rud @sdk19858 oktober 2022 03:00
Meerdere Engelse kennissen van mij zijn niet te spreken over de kwaliteit van hun drinkwater. Daarnaast zijn de leidingen daar veelal oud en vertonen lekkage. Maar investeringen kosten geld en worden tegengehouden door de aandeelhouders. De klanten kunnen toch niet overstappen naar een andere drinkwaterleverancier dus laat ze maar klagen. Jouw link over de fantastische kwaliteit van het Engelse drinkwater geeft mij een "wij van WC-eend" gevoel.

Dat er in Nederland bedrijven niet aangesloten worden op het stroomnet is juist om de kwaliteit van de bestaande gebruikers niet omlaag te halen. Het klopt dat er momenteel te weinig capaciteit is voor nieuwe aansluitingen maar dat is vooral veroorzaakt door de ACM en heeft niets met kwaliteit te maken.

Het Nederlandse water- en stroomnet behoort tot de beste van de wereld. In andere landen, ook binnen Europa, is een nieuwe huisaansluiting krijgen al vaak lastig en in ieder geval langdurig. En dan heb ik het nog niet gehad over de betrouwbaarheid. Het aantal onderbrekingen in Nederland is minimaal, oa door herroutering en omdat de leidingen hier meestal ondergronds liggen. In veel landen kan dat niet eens en daardoor is de infrastructuur vele malen kwetsbaarder.
sdk1985 @rud8 oktober 2022 14:44
Meerdere Engelse kennissen van mij zijn niet te spreken over de kwaliteit van hun drinkwater. Daarnaast zijn de leidingen daar veelal oud en vertonen lekkage. Maar investeringen kosten geld en worden tegengehouden door de aandeelhouders. De klanten kunnen toch niet overstappen naar een andere drinkwaterleverancier dus laat ze maar klagen. Jouw link over de fantastische kwaliteit van het Engelse drinkwater geeft mij een "wij van WC-eend" gevoel.
Leuk die onderbuik gevoelens. De realiteit is dat er ook in Engeland eisen worden gesteld aan de drinkwater kwaliteit en dat er tevens controle plaats vindt. Sterker nog, wie niet tevreden is kan een test aanvragen voor water letterlijk uit zijn of haar eigen woning.

Verder zijn de netwerken in Nederland natuurlijk officieel geprivatiseerd. Zo is de leverancier die ik heb, Enexis, een afsplitsing van Essent en de bedrijfsvorm een NV. Het bijzonder is echter dat ze niet hun eigen tarieven mogen vaststellen. De aandelen van Enexis zijn dan weer in handen van 5 provincies.
Dat er in Nederland bedrijven niet aangesloten worden op het stroomnet is juist om de kwaliteit van de bestaande gebruikers niet omlaag te halen. Het klopt dat er momenteel te weinig capaciteit is voor nieuwe aansluitingen maar dat is vooral veroorzaakt door de ACM en heeft niets met kwaliteit te maken.
Sorry maar waar slaat dit op? Het kunnen ontvangen van de stroom die je nodig hebt is letterlijk de primaire taak van een netwerk. Dat deze primaire taak niet uitgevoerd kan worden ga jij omdraaien in iets positiefs?
Het Nederlandse water- en stroomnet behoort tot de beste van de wereld. In andere landen, ook binnen Europa, is een nieuwe huisaansluiting krijgen al vaak lastig en in ieder geval langdurig. En dan heb ik het nog niet gehad over de betrouwbaarheid. Het aantal onderbrekingen in Nederland is minimaal, oa door herroutering en omdat de leidingen hier meestal ondergronds liggen. In veel landen kan dat niet eens en daardoor is de infrastructuur vele malen kwetsbaarder.
Wat allemaal niet pleit voor een landelijk gecentraliseerd glasvezel netwerk.
Azenomei @sdk198510 oktober 2022 12:54
Onderbuik gevoel of niet. Het water uit mijn kraan in Nederland drink ik zo op. Het water uit mijn kraan in het VK ruikt naar chloor.
mrbullet @sdk19858 oktober 2022 13:30
Pardon? Ben je bekend met de situatie in de UK en wat lokale monopoly doet aan investeringen?
Meanwhile consumers are unable to switch providers. With competition thus limited, water companies can get away with minimal investment. Investment in critical water infrastructure has been slashed by up to a fifth over the past 30 years as a result.
Privatisering kan goed zijn indien er sprake is van echte keuzes voor consumenten. Zolang je ergens fysiek aan vastzit, kan er geen sprake zijn van concurrentie. Bedrijven zullen mensen dan maximaal uitknijpen tegen minimale kwaliteit.
Zelfs als er sprake is van keuze, moeten de bedrijven in toom gehouden worden wet en regelgeving om mensen te beschermen, zie verzekeraars, voedselproducenten, telecom, etc.
daanb14 @sdk19857 oktober 2022 14:58
Gelukkig is dat niet gebeurd. Alle infrastructuur waarbij dat systeem wel wordt gehanteerd zit met enorme krapte. Denk aan spoor, stroom en (drink)water.
Die infra is niet direct in functie te vergelijken. Infrastructuursoorten verschillen in hun capaciteit om massatransport aan te kunnen. Glasvezels kunnen bijvoorbeeld afhankelijk van de fiber optics die je gebruikt honderden Gigabits per vezel per seconde verwerken en dat ook nog eens bidirectioneel. De vezel, de fysieke infra dus in het geval dat een netwerk niet als GPON wordt aangelegd, is hierin dan ook niet de beperkende factor.

Bij elektriciteit werkt dit anders. De dikte van de kabel is namelijk wel een factor in je transportcapaciteit. Met alleen trafo’s vervangen kom je er dus niet. Alleen al om die reden zijn glasvezelinfra en elektriciteitsinfra niet met elkaar te vergelijken en vind ik het aanhalen van de krapte met elektriciteitsinfra en de schaarste aan drinkwater geen vergelijk om dezelfde beargumentatie aan te halen op internetinfra. Bij elektriciteit en water spelen er dus fysieke factoren mee die bij glasvezel niet aan de orde zijn. Ook is het noemenswaardig dat de netbeheerders graag de mogelijkheid hadden gehad om bij vervangingen overcapaciteit aan te leggen om toekomstgericht te zijn, maar de ACM dit niet wilde hebben.

En dan ben ik nog niet eens begonnen met de investeringen die een instapper nodig heeft om een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen en de dure wholesaletarieven waar kleine aanbieders mee zitten.
sdk1985 @daanb147 oktober 2022 15:24
[...]

Die infra is niet direct in functie te vergelijken. Infrastructuursoorten verschillen in hun capaciteit om massatransport aan te kunnen. Glasvezels kunnen bijvoorbeeld afhankelijk van de fiber optics die je gebruikt honderden Gigabits per vezel per seconde verwerken en dat ook nog eens bidirectioneel. De vezel, de fysieke infra dus in het geval dat een netwerk niet als GPON wordt aangelegd, is hierin dan ook niet de beperkende factor.
Eigenlijk geef je zelf al de verklaring waarom dit wel een factor is. De bandbreedte van glasvezel zelf is in theorie natuurlijk enorm, maar in de praktijk zit er gewoon stappen tussen waarbij overboeking wordt gebruikt. Momenteel is de stap gezet van 1 Gigabit glasvezel naar 8 Gigabit. KPN doet dat bijvoorbeeld met XG-PON(10G-PON). Nog wat jaren verder en we gaan waarschijnlijk Higher Speed PON (50 Gbit) zien. Ook wanneer je AON gaat aanleggen, wat meer stroom schijnt te kosten, heb je te maken met apparatuur, bottlenecks (overboeking) en nieuwe technieken. Op wijkniveau is er overboeking en tussen de verschillende regio's zit ook nog overboeking.

Als je dat allemaal gehad hebt dan heb je ook nog een stukje peering. Indien elke reseller op zo'n netwerk zelf weer afspraken zou moeten gaan maken met alle andere partijen/netwerken dan schiet dat natuurlijk weer niet op. Dus dan verwacht ik dat iedereen op dat netwerk van dezelfde peering diensten gebruik gaat maken. Dan kun je dus in de situatie terecht komen zoals hierboven geschetst; stel de peering capaciteit met een partij als Netflix zit vol dan kun jij terug gezet worden naar SD kwaliteit tijdens spitsuren. Bij meerdere netwerken kun je dan nog wisselen van ISP, bij één supernetwerk wordt dat een stuk lastiger. Je kunt dit ook anders aanpakken, maar dan blijf je de bovenstaande problemen behouden.

Aan het eind van de dag gaat het meestal mis bij het financieren van de investeringen in zo'n netwerk. Zowel stroom als water zitten daarin redelijk klem.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

daanb14 @sdk19857 oktober 2022 16:05
Eigenlijk geef je zelf al de verklaring waarom dit wel een factor is. De bandbreedte van glasvezel zelf is in theorie natuurlijk enorm, maar in de praktijk zit er gewoon stappen tussen waarbij overboeking wordt gebruikt. Momenteel is de stap gezet van 1 Gigabit glasvezel naar 8 Gigabit. KPN doet dat bijvoorbeeld met XG-PON(10G-PON). Nog wat jaren verder en we gaan waarschijnlijk Higher Speed PON (50 Gbit) zien. Ook wanneer je AON gaat aanleggen, wat meer stroom schijnt te kosten, heb je te maken met apparatuur, bottlenecks (overboeking) en nieuwe technieken. Op wijkniveau is er overboeking en tussen de verschillende regio's zit ook nog overboeking.
Op wijkniveau is er inderdaad overboeking, maar de provider heeft in een AON-netwerk de vrijheid om te bepalen in welke mate er overboeking is. Er worden veel meer vezels aangelegd naar het volgende PoP dan een provider per se nodig heeft om per 48-poorts glasvezelswitch iedereen van de volledige bandbreedte te voorzien zonder dat de uplinks verzadigen. Hierin zou een beperking kunnen zijn als er niet genoeg vezels zouden liggen om op overboeking in te kunnen spelen, dat klopt inderdaad. Stel dat de ACM hetzelfde geintje op een telecomnetwerk zou flikken als met telecomnetwerken, zou je hier dus inderdaad potentieel al een bottleneck kunnen creëren. Ik ben tot nu toe echter nog geen AON-netwerk tegengekomen waar niet een stuk meer vezels beschikbaar zijn naar de volgende PoPs dan de providers nodig hebben om overboeking zonder verzadiging te faciliteren. Hoe dat vervolgens bij de aansluiting bij een regionaal datacentrum gaat zou ik niet durven te zeggen. Een voordeel bij AON is dan echter wel dat een provider ervoor kan kiezen om voor bijvoorbeeld de vezels naar klanten gewoon de SFP-modules te vervangen door snellere exemplaren en dat ook te doen voor de (Q)SFP-modules naar de access switches.
Aan het eind van de dag gaat het meestal mis bij het financieren van de investeringen in zo'n netwerk. Zowel stroom als water zitten daarin redelijk klem.
Dit klopt en heeft te maken met politieke prioriteiten.
Xander2 @sdk19857 oktober 2022 19:52
Gelukkig is dat niet gebeurd. Alle infrastructuur waarbij dat systeem wel wordt gehanteerd zit met enorme krapte. Denk aan spoor, stroom en (drink)water. Je hebt een concurrent nodig om vooruit te gaan.
Alle nutsvoorzieningen die je noemt zijn de afgelopen 20 jaar gekort en roepen al tijden om meer geld voor investeringen om de problemen te lijf te gaan. Daarentegen krijgen marktpartijen subsidies om te investeren.

Als je kijkt hoe de US achterloopt qua aanbod en kwaliteit biedt de markt weinig innovatie; wij wonen op een stuk delta waar infrastructuur het makkelijkst te regelen valt ter wereld tegen een lage prijs per meter en investering in achtergelegen gebieden gaat moeizaam...
sdk1985 @Xander27 oktober 2022 19:57
[...]

Alle nutsvoorzieningen die je noemt zijn de afgelopen 20 jaar gekort en roepen al tijden om meer geld voor investeringen om de problemen te lijf te gaan. Daarentegen krijgen marktpartijen subsidies om te investeren.
Yes en er gebeurd niks omdat 'de overheid' verantwoordelijk is. Dat is dus een reden om dit niet te willen voor internet.
[...]

Als je kijkt hoe de US achterloopt qua aanbod en kwaliteit biedt de markt weinig innovatie; wij wonen op een stuk delta waar infrastructuur het makkelijkst te regelen valt ter wereld tegen een lage prijs per meter en investering in achtergelegen gebieden gaat moeizaam...
De US is nogal groot en niet echt te vergelijken met Nederland, dat is qua schaal en diversiteit eerder te vergelijken met de EU.

Het is diezelfde US waar Docsis 4.0 in 2023 wordt uitgerold.
Comcast said rollouts of its 2-gig offering are underway in Colorado Springs, Colorado; Augusta, Georgia; and Panama City Beach, Florida. It added the service will be available in a total of 34 markets by the end of 2022 and to more than 50 million locations across the country by the end of 2025. Comcast already offers speeds of up to 1.2 Gbps across its entire cable network using DOCSIS 3.1 technology and has been rolling out mid-split upgrades over the past several months in preparation for an update to DOCSIS 4.0.
Delen van de US lopen (flink) voor op Nederland. Dat zag je vroeger overigens ook met zaken als mobiel internet en beeld bellen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

-Colossalman- @sdk19857 oktober 2022 16:37
Is het niet zo dat als kpn de boel niet stil had gelegd de uitrol sneller was gegaan en niet zoveel jaar vertraging had opgelopen totdat ze eindelijk wel moesten.

Wie zal het zeggen, kpn voelt natuurlijk de hete adem ook van de andere glasboeren die wel door zijn gegaan of in het Reggefiber gat zijn gesprongen.

En natuurlijk het docsis verhaal.
Zsub @sdk19857 oktober 2022 18:25
Ik denk juist dat de glasvezel zelf nuts-infrastructuur maken een veel zinvollere keuze geweest was. In de stad in Zwitserland waar ik woon is de vezel zelf van het nutsbedrijf. Die termineren in een aantal PoPs, vanwaar providers het signaal overnemen.

Het resultaat is dat er een relatief breed spectrum van diensten te krijgen is in diverse prijs categorieën (29-79 euro) en diverse snelheden (10/10 mbit tot 25/25 gbit) bij zowel landelijke als zeer lokale aanbieders. Ook diverse andere diensten, zoals remote bewaking van medische apparatuur thuis loopt hier over.

Het is wat mij betreft echt de kant die NL op zou moeten om ook in de toekomst op gebied van digitalisering bij te kunnen blijven en een halt toe te roepen aan de domme kapitaalvernietiging van twee glasvezels door twee private bedrijven op twee verschillende momenten in de straat laten leggen.
Rabb @sdk19857 oktober 2022 22:38
Als je het aan de markt overlaat is er inderdaad concurentie nodig om vooruit te gaan.

KPN heeft Reggefiber overgenomen om de concurentie uit te schakelen en vervolgens heeft de aanleg 10 jaar stilgestaan. Waar is die vooruitgang waar je het over hebt?
sdk1985 @Rabb8 oktober 2022 00:45
Die vooruitgang is er gelukkig wel. Ik begon met 56K en toen was DSL met 128 / 64 Kbit al heel wat. Sinds vorig jaar heb ik KPN 1 Gbit :). Maar verder mee eens dat KPN die boel enorm heeft gestagneerd. De ACM heeft zitten slapen.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 22 juli 2024 13:20]

krakendmodem @sdk19858 oktober 2022 12:37
De autoriteit financiële markt heeft er niets mee te maken. :P

Maar van de ACM weten we inmiddels dat ze zelf niet bepaald capabel zijn. Bedrijven die willen investeren worden tegengehouden (energienet uitbreiden), bedrijven die niet willen investeren liggen vervolgens onder een vergrootglas.

Overigens hier ook nu twee jaartjes KPN glas. Blij mee, maar VVDSL was net twee jaartjes actief en ineens moest er glas komen. Beetje zonde van de investeringen, maargoed, er werd geïnvesteerd. Kan je ook wat over zeggen.
Tozz @Rob Coops7 oktober 2022 15:10
Met andere worden de gevestigde orde is druk bezig met de consolidatie van glasvezel netwerken tot er straks nog maar een paar over zijn die allemaal eigenlijk het zelfde zijn en de zelfde service leveren met een net even andere marketing en een net zo incompetente helpdesk.
En in het geval van glasvezel is dat helemaal niet erg. Er liggen immers nooit 5 vezels in je woning zodat je zelf de beste partij kunt kiezen. Net zoals dat er niet 5 stroomkabels je woning in komen en zelf een netbeheerder kunt kiezen. Dus sprake van echte concurrentie waarbij je zelf een aanbieder [van de vezel] kunt kiezen is er met glas nooit geweest en zal er ook nooit komen.

Concurrentie is er op niveau van het fysieke kabeltje toch al niet en dat is er eigenlijk ook nooit geweest. Op telefonie had KPN altijd monopolie en Ziggo had dat op TV. Dat door komst van triple-play een duopolie geworden.
daanb14 @Tozz7 oktober 2022 15:23
Dus sprake van echte concurrentie waarbij je zelf een aanbieder [van de vezel] kunt kiezen is er met glas nooit geweest en zal er ook nooit komen.
Dat is op sommige netwerken dus wel het geval. Op het netwerk van e-fiber (nu van OpenDutchFiber), legt e-fiber de vezels in de grond, bouw de PoPs en levert de elektriciteit. De providers bouwen vervolgens zelf hun internetinfra en de klant wordt direct op de stack van zijn ISP aangesloten. Het gebeurt dus lang niet overal, maar er zijn plekken waar dat wel zo werkt. Op deze plekken zijn de abonnementen een stuk goedkoper (check de prijzen van partijen als Glasnet en Tweak op plekken met een eigen stack) en is er echte keuzevrijheid. Het liefst zou ik zien dat het overal zo werkt. Onafhankelijke fysieke infra en de vrijheid voor de ISP om zijn eigen infra te bouwen tegen dezelfde voorwaarden als alle concurrenten.
Tozz @daanb147 oktober 2022 16:13
Dan kun je nog steeds niet een vezel kiezen en ben je dus nog steeds afhankelijk van de kosten die de eigenaar van de vezel vraagt aan een third party. In dit geval bepaald dan e-Fiber dus de prijs die het vraagt aan een partij als Tweak.

Wat jij beschrijft (colocatie in de wijkkast) is als je het vanuit bedrijfskundig oogpunt bekijkt niet anders dan een WBA aansluiting van bv. KPN op een PON aansluiting. De ISP is nog in alle situaties afhankelijk van infrastructuur en daardoor ook de kosten van een derde partij. Alleen het demarcatie punt is technisch verschillend.

e-Fiber blijft hier het equivalent van een netbeheerder bij stroom.
Zsub @Tozz7 oktober 2022 18:27
Daarom is het ook niet zinnig het beheer van die ene vezel aan een marktpartij over te laten. Dat is blijkbaar simpelweg een nuts-voorziening. De stad waar ik woon in Zwitserland heeft hetzelfde en dat werkt echt geniaal goed voor mij als consument.
Verwijderd @daanb147 oktober 2022 16:00
Precies! Ik zit zo bij Tweak in Almere. Veel goedkoper, 1Gbit up/down en alle vrijheid. Ik hoop dat met de overname dit zo blijft.
RIVDSL @Tozz7 oktober 2022 19:17
Op mijn werk maakten wij gebruik van Glasvezel van KPN wat ze over het gehele bedrijven terrein (alleen mkb bedrijven) hadden uitgerold. Was behoorlijk duur en slechts een 10mbit verbinding. Altijd veel klachten van collega's over traag internet, zelfs thuis is het sneller etc. Upgraden naar 100mbit was echt niet te betalen. Ging een paar jaar zo door, kwam de voor mij onbekende provider ForeFreedom met een 100mbit aanbieding die veel goedkoper was dan wat wij voor 10mbit betaalde. Dat was een no-brainer en uiteraard gelijk aangevraagd.
Ik ging er vanuit dat dit een soort virtuele provider was die via het KPN netwerk ging leveren. Mijn verbazing was dan ook groot toen daadwerkelijk de straat open gehaald werd en er een tweede glasvezel werd aangelegd. Een beetje concurrentie werkt dus wel, maar het voelt niet heel efficiënt om twee kabels te hebben liggen.
Zsub @Tozz7 oktober 2022 18:26
Hier heb ik vier gebundelde vezels waar ik vier verschillende partijen op aan zou kunnen sluiten, mocht ik willen. Het fysieke kabeltje is de nuts-voorziening geregeld door de stad, de rest door private partijen. Werkt echt super!
deejaylethal @Tozz8 oktober 2022 10:39
Er is wel een kans dat bijvoorbeeld KPN of DELTA in gebieden waar E-fiber of Open Dutch Fiber Glasvezel heeft aangelegd gaat overbouwen. Dat is eigenlijk onwenselijk, want een dubbele infrastructuur is niet nodig en het zorgt voor extra werkzaamheden in de grond - met alle risico's en overlast van dien.
Concreet is dit al gebeurd in Den Haag.
i-chat @Rob Coops7 oktober 2022 14:35
Nou ik heb vaak genoeg te maken gehad met helpdesks

Tweakfiber zoals het toen nog heette was daarin geen positieve uitblinker
Maar Vodafone thuis zoals het toen heette ook niet

Aan de andere kant heb ik mijn opzegging bij xs4all via een deurwaarder moeten doen omdat ze beweerden zelf 2 aangetekende brieven nooit te hebben ontvangen

Uiteindelijk een jaar gekost op op te zeggen

Dus zelfs een highend xs4all kan flink mis gaan “dit was voordat kpn de boel helemaal overnam


Wat dit uiteindelijk wil zeggen: helemaal niks elk bedrijf is kut op zn tijd, en aan een partij als tweak ga je denk ik niet veel missen

Maar als ik eens een hoop mag uitspreken
Laat tmobile maar groeien. Kpn is overpriced en vodaziggo doet al jaren niks meer om internet te bieden wat zinnig is voor mensen

Providers als freedom zijn te klein en hebben nergens eigen infrastructuur dus dan krijg je van die constructies met canaldigital waar kennelijk veel ontevredenheid over is

Een grote partij om het tegen kpn en ziggo op te nemen lijkt me dan wel wenselijk
luukw @i-chat7 oktober 2022 16:21
Een grote partij om het tegen kpn en ziggo op te nemen lijkt me dan wel wenselijk
Dat is zeker wenselijk en ik ben ook benieuwd hoe T-Mobile zich de komende jaren gaat positioneren. Tot voor kort zat achter T-Mobile Nederland namelijk het grote Duitse (deels staats)concern Deutsche Telekom AG. Een stabiele factor, echter is het nu onderdeel van grote investeringsfonden. Ik hoop dat deze ook het beste met de consument voor hebben, echter zou het me niets verbazen als deze het bedrijf uitknijpen en het leeggeperst doorverkopen.
i-chat @luukw7 oktober 2022 17:01
het leeggeperst doorverkopen. - beetje zoals KPN ooit regfiber overnam, van een goede partij ging het hard bergafwaards, enige wat er brak was aan regfiber waren zijn tv-diensten. maar ik durf best te beweren dat die uiteindelijk wel zouden zijn verbeterd. toen al riep ik ... Laat Tmbile die AUB overnemen in plaats van KPN. dan krijgen we 3 grote partijen, nu Tmobile dan eidelijk Cambrium (die zelf netwerk aparatuur in de PoP's heeft in handen krijgt kunnen ze wellicht die slag alsnog proberen te slaan...

op het punt van investeerders, tja dan weet je nooit, Caiway/delta is juist ontzettend gegroeid sinds het in private handen is gekomen, niet alleen zijn de producten verbeterd, maar de verglasing is ook versneld...
LongJoy1980 @i-chat7 oktober 2022 17:41
Kpn is overpriced en vodaziggo doet al jaren niks meer om internet te bieden wat zinnig is voor mensen
Wees eerlijk....hier zeg je eigenlijk "wat zinnig is voor tweakers" want nogmaals...de tweakers community is hoogstens 5 a 10% van alle ziggo abbonees..
jongetje
@Rob Coops7 oktober 2022 18:11
Je haalt 2 zaken door elkaar. Dit gaat om een internet serviceprovider en jij hebt het over netwerkbeheerders. Zijn 2 verschillende werelden, die elkaar nodig hebben maar niet relevant voor dit artikel.
schrikbeeld @Rob Coops7 oktober 2022 19:49
@Rob Coops
Inderdaad, en die 'de gevestigde orde' helpt even later de concurrentie om zeep en zit de consument met de hoge prijzen.
Swassie @Rob Coops7 oktober 2022 21:42
Gelukkig kan je altijd nog starlink nemen. Bevalt ons prima en is onlangs zelfs goedkoper geworden.
I_IBlackI_I 7 oktober 2022 11:48
Wat zullen hiermee de gevolgen zijn voor Freedom Internet aangezien die de overeenkomsten van Tweak gebruiken om op sommige netwerken te leveren?
RobbyTown @I_IBlackI_I7 oktober 2022 12:09
Dat is toch cambrium netwerk. Tweak staat daar dan toch weer los van?
https://freedom.nl/diensten/internet ik lees daar geen Tweak.
dmantione @RobbyTown7 oktober 2022 12:22
T-Mobile neemt heel Cambrium over, niet alleen Tweak.
RobbyTown @dmantione7 oktober 2022 12:23
Aha kijk, dat lees ik niet in het artikel. Daar komt het woord Cambrium niet in voor.
Torrentus @dmantione7 oktober 2022 12:28
Da's best relevante informatie die ontbreekt in dit artikel dan, inderdaad.
no_way_today @dmantione7 oktober 2022 12:29
Hopelijk wordt het T-mobile netwerk groter en is het voor KPN en T-mobile interessant om hoge doorbelasting tarieven te betalen. Val je in het T-mobile netwerk, dan is glasvezel veel goedkoper, val je erbuiten dan betaal je belachelijk veel.
U krijgt zonder meerprijs glasvezel, kuch, adsl is toch echt goedkoper:)
Meyiox @RobbyTown7 oktober 2022 12:39
Tweak is slechts een handelsnaam van Cambrium. T-Mobile neemt Cambrium over en daarmee ook Tweak, zie ook het persbericht hier.
Faculty @I_IBlackI_I7 oktober 2022 11:50
Hier ben ik ook benieuwd naar!
pauldebra @I_IBlackI_I7 oktober 2022 11:55
Freedom levert al Internet over T-Mobile glasvezel, dus dat is misschien geen probleem.
BobV 7 oktober 2022 11:52
Volgens Tweak gaat er voorlopig voor klanten niets veranderen (bron: IRC-kanaal)
RobbyTown @BobV7 oktober 2022 12:13
Dan blijft ik voorlopig klant bij Tweak :Y)
Luminair @RobbyTown7 oktober 2022 12:35
Als mede-klant van Tweak zie ik eigenlijk geen andere optie (om klant te blijven en wel te zien waar het heen gaat). Tweak was *verreweg* de best betaalbare optie wat glasvezel betreft, en geen andere aanbieder komt ook maar in de buurt. Gigabyte up+down voor 480,- euro per jaar? Bij meeste providers haal je dat niet als je zelfs het dubbele betaald.

[Reactie gewijzigd door Luminair op 22 juli 2024 13:20]

Roadking64 @Luminair7 oktober 2022 12:51
onzin bij Tmobile betaal ik ook 480€ per jaar voor 1gb up en down inclusief tv.
Andros
@Roadking647 oktober 2022 13:03
Dat schijnt weer te liggen aan welk netwerk er gebruikt wordt. T-Mobile is een stuk duurder als ze op andermans kabels leveren en het is nou niet dat je kunt kiezen welk netwerk er naar je huis ligt.
MeltedForest @Andros7 oktober 2022 13:20
Dat geldt ook voor Tweak, die bieden ook abonnementen via KPN op niet Cambrium adressen.
harrytasker @MeltedForest7 oktober 2022 13:23
Maat dan helaas met veel mindere snelheden.
Nico Klus @Roadking647 oktober 2022 13:23
Hier regio Utrecht is het 60/maand (excl eenmalige kortingen))
Verwijderd @Roadking647 oktober 2022 22:56
Jij betaalt dat, net zoals @Luminair die € 480,- betaalt. Komt gewoon door de acties/voorwaarden die jullie hadden ten tijden dat de overeenkomst werd afgesloten.

Bij T-Mobile ben je tegenwoordig minimaal € 55,00p/m kwijt voor 1Gbit up- & download + TV. Als jij verlengt of een wijziging aanbrengt geldt dat bedrag ook voor jou.

Ik vraag mij echter nog steeds af waarom er zoveel mensen zijn die appels met peren vergelijken. Oude overeenkomsten vergelijken met huidige proposities, totaal geen rekening ermee houden dat proposities per postcode/plaats/regio enorm kunnen verschillen.
DR!5EQ @Luminair7 oktober 2022 13:39
Ik betaal 25 euro voor gigabit en 25 euro voor mobiel. TV gaat voor 7,50 via NL Ziet. Kosten zijn per maand. Do the math.
mbovenka @DR!5EQ7 oktober 2022 13:52
Die 25 + 25 deal bestaat niet meer voor nieuwe klanten. Nu is het 25 (mobiel) + 40 (internet).
DR!5EQ @mbovenka7 oktober 2022 16:55
Oh shit. Dat meen je niet.
i-chat @DR!5EQ7 oktober 2022 17:33
ligt het aan mij of zijn er hier zoveel mensen die alleen wonen of wellicht alleen aan zichzelf denken.

je geeft aan dat je 25 + 25 deal hebt maar heb je dan geen vrouw en/of kinderen die ook een mobiel hebben... die kosten zou je in beginsel ook bij je kostenplaatje moeten optellen.

Voor mij is dat een reden om niet voor TM te kiezen maar in plaats daarvan een los-vodafone abo te nemen... wij hebben dus vodafone together 64 euro voor 3 nummers), voor mobiel - dan betaal ik effectief dus minder (21 voor mobiel) dan bij bijv KPN (zelfs als ik die zogenaamde bundelkorting meeneem). gezammelijk hebben dan 100gb per maand - kortom ruimte genoeg voor gezinsuitbreiding.

ik wil daarmee maar even zeggen dat je niet direct blind moet gaan op zo'n geweldige bundel - want die zijn - als je het juiste aanbod voor jouw situatie weet te vinden - lang niet altijd evident.
DR!5EQ @i-chat7 oktober 2022 22:13
Je trekt de boel uit zn verband. Ik reageer op iemand die het over de kosten van zn aansluiting heeft. Ik benoem het voordeel alleen om aan te geven waarom mijn prijs zo laag is. En voor iemand die alleen is lijkt het me behoorlijk evident dat je aan jezelf denkt.
Verwijderd @DR!5EQ7 oktober 2022 23:01
Ik betaal 25 euro voor gigabit en 25 euro voor mobiel. TV gaat voor 7,50 via NL Ziet. Kosten zijn per maand. Do the math.
Alleen is wat jij betaalt niet meer leverbaar, is het daarnaast postcode/wijk/plaats/regio gebonden en was het dus een aanbod die niet overal verkrijgbaar was.
La1974 @Luminair7 oktober 2022 13:13
Bestaat er werkelijk een provider waar je 80 euro of meer betaalt voor Gigabit internet?
Andros
@La19747 oktober 2022 14:52
In Nederland of ook elders? Als je starlink mee telt kom je er wel denk ik...
HUW @Andros7 oktober 2022 16:58
Starlink levert naar mijn weten überhaupt geen gigabit
i-chat @La19747 oktober 2022 17:20
hangt natuurlijk wel van je pakket af, maar KPN vraagt al 70 euro voor basis tv (12,50) en gbit internet (57,50), wil je er dan een fatsoenlijke modem (fritzbox) bij, die je bij andere partijen gewoon gratis krijgt, betaal je daar 7,50 extra voor ...

dan zit je wel al HEEL dicht bij die magische 80 euro.
La1974 @i-chat7 oktober 2022 18:37
Dan ga je TV mee rekenen. Dat zit niet in 480 euro per jaar waar ik op reageerde.

En dat er mensen zijn die 7,50 euro maand betalen snap ik al helemaal niet. Dan ben je echt een dief van je eigen portemonnee.

Koop een Ubiquiti USG op Marktplaats voor zo’n 75 euro en dan heb je helemaal geen modem van KPN nodig en kan je alles instellen wat je wil.
mjz2cool @i-chat7 oktober 2022 20:30
Voor die 7,50 zit er ook extra support bij wat 5 euro per maand kost. Je betaalt dan dus 2,50 per maand voor die Fritzbox. Het lijkt me dat je bij geen enkele provider gratis een alternatieve modem krijgt, zelfs de standaard modem zit gewoon bij de prijs inbegrepen.
JustFraKe @Luminair7 oktober 2022 13:43
Dit kan wel een andere optie gaan worden.
Mogelijk kan door de overname T-Mobile thuis bij je aangeboden worden.
Hier betaal ik betaal slechts 25,- per maand voor 1000/1000mpbs glasvezel.
Dat is wel i.c.m. klantvoordeel, een mobiel abonnement van ook resp. 25,- voor onbep. bellen/sms/internet, los zouden deze respectievelijk 37,50 en 35,- kosten.
Technoid @Luminair7 oktober 2022 14:12
Ik weet niet maar ik betaal 410,- per jaar bij tweak al jaren, waar zie jij 480,-?

[Reactie gewijzigd door Technoid op 22 juli 2024 13:20]

FSedgy @Technoid7 oktober 2022 14:33
Dat is geloof ik als je per maand betaald i.p.v. jaarlijks afrekenen.
Verwijderd @FSedgy7 oktober 2022 16:03
Net andersom. Per jaar is goedkoper.
FSedgy @Verwijderd19 oktober 2022 11:26
Hij vraagt "waar zie jij 480,-?". Daarop reageer ik dat dat de maandelijkse prijs is 8)7
Ge Someone @RobbyTown7 oktober 2022 14:52
Ook ik blijf klant. Ik ben benieuwd naar de toekomst voor hun overige producten. Zoals de "gratis" Usenet server en Canal Digitaal TV.
i-chat @Ge Someone7 oktober 2022 17:41
ik had juist (ook op het forum van Freedom) begrepen dat canaldigital helemaal zo geweldig niet was... vooral niet als je mindere tvs in huis wilt.

en laten we eerlijk zijn, die Usenet server is A har tstikke illegaal - en B; het is ontzettend gek dat ziggo en kpn allerlei maatregelen moeten nemen om zaken te blokkeren terwijl tweak juist actief meewerkt aan de verspreiding van warez...

Kun je dat geld beter steken in van die kortingsbonnen voor netflix / HBO / Disney etc. daar zou ik mijn provider trouwens ook wel graag voor betalen, als ik gewoon via een pagina heel gemakkelijk een maandje dienst x of y kan afsluiten zonder dat het automatisch doorloopt ... gewoon een pagina waar je het aanbod van verschillende diensten kunt zien...zodat gemakkelijk kunt kiezen welke je deze maand activeert...

op die manier kun je dan heel gemakkelijk de ene maand alles op netflix binchen en de andere maand heell HBO leegkijken
DeFeCt @i-chat7 oktober 2022 20:59
Waarom is die usenet server illegaal?
Technoid @i-chat7 oktober 2022 21:00
Usenet is niet illegaal.
Waar sommige het voor gebruiken kan wel illegaal zijn ja.
Keypunchie
@BobV7 oktober 2022 11:56
Hoe voorlopig is voorlopig.

Overigens stond dat ook in iedere update van XS4All toen ze volledig door KPN werden ingelijfd "er verandert niets".

Iedere keer werd de dienstverlening weer verder uitgekleed.
Dubbeldrank @Keypunchie7 oktober 2022 12:06
We hebben geen glazen bol, er zal vast iets in de toekomst veranderen maar dat zou het ongetwijfeld ook zonder overname. Zolang de veranderingen acceptabel zijn heb ik er geen problemen mee. En zoals gezegd is XS4ALL 24 jaar geleden overgenomen, als Tweak nog 24 jaar zo doorgaat zie ik het dan wel weer.
gise @Dubbeldrank7 oktober 2022 12:14
De overname van XS4ALL door KPN was geen 24 jaar geleden
Rik. @gise7 oktober 2022 12:19
Dat was het wel :). Vanaf 1998 is XS4ALL een dochteronderneming geworden van KPN. Uiteindelijk is er een aantal jaar terug besloten om te stoppen met de merknaam XS4ALL.
Calypso @gise7 oktober 2022 12:21
KPN nam XS4All over in 1998, dus ja, het is 24 jaar geleden. Dat ze jarenlang een zelfstandig opererende dochter waren doet er niet toe, KPN was eigenaar.
Madshark @gise7 oktober 2022 12:26
Tijd vliegt, maar inderdaad, de overname was in 1998.
Van Wikipedia
Van 1998 tot 2020 was XS4ALL een zelfstandige dochteronderneming van KPN.
kodak @gise7 oktober 2022 13:16
Toen xs4all werd opgekocht (1998) werd er heel duidelijk genoemd dat het voor een bepaalde tijd zelfstandig zou blijven beslissen. Dat is heel wat anders dan opkopen en dan iets vaags stellen als voorlopig blijft het hetzelfde.
i-chat @kodak7 oktober 2022 17:45
Iets vaags betekent vermoedelijk dat er nog geen plannen zijn en dat men wellicht wil afwachten wat het dienstenaanbod doet. en men later wil kijken wat het beste is..

je gaat als kopen iig zeker niet zomaar een goedlopen (en zeer winstgevend) concept de nek omdraaien tenzij je een beter/winstgevender concept hebt... bij TM betwijfel ik dat echter al zou ik me wel kunnen voorstellen dat ze op termijn hun eigen tvdienst willenn pushen omdat inkopen bij derden altijd duurder is dan zelf doen. (als je dat al doet)
IvoB @Keypunchie7 oktober 2022 13:38
Dat is toch altijd bij een overname? Niet alleen in de telecom, maar overal... het wordt er nooit beter van voor de klanten, enkel voor het management.
nhimf @BobV7 oktober 2022 12:55
Ja die ken ik. Mijn xs4all is effectief KPN geworden in vrijwel alles.
Ik zat er over te denken om over te stappen naar Tweak nadat mijn (zoveelste) vaste jaar zou zijn afgelopen. Die gaan we dus maar even afwachten...
BobV @nhimf7 oktober 2022 13:14
Xs4all is al sinds 1998 van KPN, dus als Tweak nog 20 jaar doorgaat zoals ze nu doen vind ik het helemaal mooi.
nhimf @BobV7 oktober 2022 15:20
Maar het moment dat ze echt opgingen in KPN ging het ineens heel snel. Ook de belofte dat er weinig zou veranderen werd heel snel geschrapt.
Ik kan met niet voorstellen dat T-mobile voor 18k klanten een apart bedrijf in de lucht houdt.
LurkZ @BobV7 oktober 2022 11:58
Hoe betrouwbaar is die opmerking nu het eigenlijk het IRC kanaal van t-mobile geworden is?
Wolfos @BobV7 oktober 2022 12:24
Dat is altijd. Voorlopig de huidige contracten respecteren, maar uiteindelijk gaat het toch wel op in T-mobile. Niet dat dat persé een drama is.
dmantione @Wolfos7 oktober 2022 12:48
Op zich bestaat Tele2 ook nog steeds, in een andere vorm dan toen het nog zelfstandig was, maar ze zijn er wel mee doorgegaan. Zoiets zou ook met Tweak kunnen, Tweak richt zich wat meer op de professionele consument, terwijl T-Mobile een merk voor de massa is. Het hangt af van of T-Mobile de meerwaarde ervan inziet.
Andros
@dmantione7 oktober 2022 14:54
Het lijkt mij sterk dat ze zo'n klein merk met 18.000 klanten overeind gaan houden. Het verbaast me overigens dat het er zo weinig zijn...
RoestVrijStaal @BobV7 oktober 2022 12:53
(...) gaat er voorlopig voor klanten niets veranderen (...)
Dat is het standaardzinnetje dat bij elke overname wordt gerept.

In de praktijk kan "voorlopig" een erg korte termijn zijn.
xiphoid @BobV7 oktober 2022 14:46
Sinds ik in '93 online kwam zijn er al overnames en merges, en dat is dan ook altijd wat er gezegd wordt. Let wel dat ze nooit zeggen "in het eerste jaar" of "totdat het tijd is om dingen anders aan te pakken". Dat een bedrijf dat zegt, betekent echt helemaal niets hoor.
I-King 7 oktober 2022 11:45
Potentieel goed nieuws qua combideals (bijv mobiel en internet), mogelijk betere kwaliteit TV van T-Mobile? Natuurlijk wel de vraag wat er met het aanbod en prijs gaat gebeuren, maar dat zal de tijd leren. Ik ben hoopvol dat dit positief uitvalt! Ik moet nog Tweak klant worden komende maand, dus ben benieuwd.
nst6ldr @I-King7 oktober 2022 12:03
Ik denk het tegendeel: T-Mobile is praktisch overal te krijgen, tóch zijn er 18.000 klanten die liever bij Tweak hun verbinding afnemen. Dan kan je het positief vinden dat T-Mobile allerlei zoethoudertjes aanbiedt, maar als die 18.000 dat zochten dan hadden ze ongetwijfeld bij T-Mobile gezeten.

Tot nu dan, nu hebben ze geen keuze.
Kruchenko @nst6ldr7 oktober 2022 12:34
Voor mij was het geen dat doorslag gaf bij mij, de optie om de verbinding zonder modem/router te nemen. En in de plaats enkel een converter om mijn eigen router op aan te sluiten. Ik hoop dat dit zo blijft als optie.

Ik heb zelf een mooi netwerkje van UniFi, wat prima werkt. Ik zit er niet op te wachten om een router vanuit T-Mobile ertussen te moeten zetten, die vervolgens meteen in bridge modus gaat.
Maar er zal wel een mooie smoes tegenover staan: "Zonder deze router kunnen wij de service die wij adverteren niet bieden". Toch vreemd dat Tweak dat wel kan

EDIT @12:36: Het schoot me zojuist te binnen dat je tegenwoordig natuurlijk de optie tot vrije modem keuze hebt. Maar blijf de overname toch jammer vinden.

[Reactie gewijzigd door Kruchenko op 22 juli 2024 13:20]

gastje01 @Kruchenko7 oktober 2022 12:37
Dat hoeft ook niet, ik heb toen ik bij TM zat ook jaren probleemloos mijn eigen apparatuur gebruikt, je krijgt er alleen geen ondersteuning op, maar dat vind ik tot op zekere hoogte ook logisch. Als het gewoon stabiel werkt, heb je dat ook niet nodig.
NoobishPro @Kruchenko7 oktober 2022 13:42
Ik heb de afgelopen 5 jaar al t-mob glas met een converter. Ik gebruik wel de standaard aangeleverde router van TM, maar mag er gewoon mijn eigen router op prikken.
SVMartin @Kruchenko7 oktober 2022 19:35
Ik heb sinds een paar maanden glas van T-Mobile. Het modem van ze ligt in de kast voor het geval er iets geks aan de hand is, maar tot nu toe draait een pcengines apu met opnsense prima. Enige dat je hoeft te doen is te taggen met vlan 300. (Ik heb overigens geen tv of vaste telefoon)
Clavis @nst6ldr7 oktober 2022 13:29
Niet helemaal waar. Op mijn glasvezelverbinding kon ik geen T-Mobile nemen, maar wel Tweak!
AMD and INTEL @nst6ldr7 oktober 2022 13:31
Dit klopt, ik zat bij tweak omdat ik een lokaal Nederlands bedrijf wilde supporten. Ook boden ze een wat meer individuele service aan ipv een helpdesk die nergens iets van weet.

Jammer dat het overgenomen wordt, vond het een fijne provider!
mutsje @nst6ldr7 oktober 2022 13:31
In Leiden waar ik woon word momenteel in mijn wijk glasvezel aangelegd door KPN, dikke dooddoener want dan was tweak heel erg duur t.o.v. abbo bij KPN. Dus maar abbo bij KPN genomen om toch maar van ziggo af te zijn. Ga de glaspijp ook rechtstreeks me unify netwerk in loodsen.
bArAbAtsbB @mutsje8 oktober 2022 17:13
Als er een reggefiber lijn ligt kan je toch ook al Tmobile afsluiten. ;)
mutsje @bArAbAtsbB8 oktober 2022 17:24
ja ik kan alle providers kiezen, maar glas is van kpn dus extra kosten. En ga jaar bij kpn voor 35p/m zitten.
Andros
@nst6ldr7 oktober 2022 13:05
Ah? Bij mijn pa is er niet zo lang geleden een nieuw netwerk van E-fiber uitgerold en daar was bij de intekening T-Mobile in geen velden of wegen te bekennen. En om nu T-Mobile op DSL te gaan nemen op 4km van de centrale....
RobbyTown @I-King7 oktober 2022 11:47
Leuk die combideal maar welke overnames zijn er beter op geworden. Een redelijk verse: Overname XS4ALL is nou niet bepaald erop voorruit gegaan...
djiwie @RobbyTown7 oktober 2022 11:52
XS4ALL is al in 1998 overgenomen door KPN, dus dat is niet echt een recente overname. KPN heeft wel paar jaar geleden besloten om het als zelfstandig merk op te heffen en er volwaardige KPN dochter van te maken maar in de jaren daarvoor functioneerde XS4ALL best prima als dochter van KPN.
kameleon20 @djiwie7 oktober 2022 12:53
Volwaardig is in dit geval een flinke stap achteruit geweest :'(
Louw Post @RobbyTown7 oktober 2022 11:53
XS4ALL was al sinds 1998 van KPN als ik Wikipedia mag geloven. Twee jaar geleden werd het pas ingelijfd.
dmantione @I-King7 oktober 2022 12:29
Nou... Canal Digitaal heeft meer verstand van televisie dan T-Mobile. Toegeven, Canal Digitaal kijkt een stuk prettiger via de schotel dan via internet, maar die "TV-Box" van T-Mobile is helemaal een goedkoop prul.
Ra5a @I-King7 oktober 2022 12:41
Zou wel grappig zijn als je een combi-pakket zou kunnen nemen binnen het merken aanbod van T-Mobile. Dus, zeg, 5G van T-Mobile, glasvezel van Tweak, en televisie van T-Mobile.
Pixelmagic 7 oktober 2022 11:47
Lekker is dat, net 2 weken aangesloten, Tweak gekozen vanwege beheer mogelijkheden en een beetje het xs4all gevoel. Hopen dat er niet te veel gaat veranderen met deze overname.
trab_78 @Pixelmagic7 oktober 2022 12:14
Ik ben iets meer dan een jaar geleden overgestapt van Tweak naar T-Mobile. Ik vond het een verbetering.
  • Prijzen zijn vergelijkbaar.
  • De service is bij T-Mobile gewoon beter. (Zou je niet verwachten op basis van de grootte van het bedrijf; vaak is bij kleinere bedrijven de service beter. Maar toch is dit mijn ervaring.)
  • Ik heb geen statistieken bijgehouden, maar ik heb het idee dat T-Mobile minder vaak storingen heeft dan Tweak had.
Belangrijk is dat T-Mobile ook toestaat om je eigen modem te gebruiken. Je krijgt evengoed een modem van T-Mobile, dat je achter de hand moet houden. Als er een storing is, vragen ze je om dat modem aan te sluiten, om uit te sluiten dat het aan je eigen modem ligt. Dat is in de praktijk een prima werkwijze.
PageFault @trab_787 oktober 2022 12:25
Prijzen zijn echt niet vergelijkbaar, ik betaal nu iets van 34 euro per maand voor 1000/1000. Als ik op de t-mobile site kijk, betaal ik de 1e 6 maanden 30 euro en daarna 35 euro per maand voor 100/30. Ik weet niet, maar dat zijn ADSL snelheden, geen glassnelheden.

Service heb ik bij beide geen ervaringen mee.

Tweak heb ik nu ruim een jaar en nog geen enkele storing gehad.

Verder heb ik bij Tweak aangegeven geen hardware te willen, dus alle meuk (omvormer, router) is van mijzelf.
ACM Software Architect @PageFault7 oktober 2022 12:45
Als je een jaar Tweak hebt, dan lijkt me dat je 41 euro betaald voor het internet-only abonnement. Of je hebt wel een heel goede deal weten te scoren.
Of bedoel je dat je de jaarbetaling doet en dan dus effectief 410/12 = 34,17 euro per maand betaald?

T-mobile 1gbit kost zo te zien zonder combikorting 45 euro per maand (en eerst nog 6 maanden 30).
Dus op zich zijn die bedragen best vergelijkbaar.

[Reactie gewijzigd door ACM op 22 juli 2024 13:20]

PageFault @ACM7 oktober 2022 12:57
Bijna 2 jaar geleden de deal gesloten, ongeveer een jaar geleden hadden ze de boel ingegraven en operationeel. Die 1 Gbps prijzen zie ik niet :( Wellicht ligt het aan mijn locatie, want boven in het artikel staat natuurlijk ook een regel over beschikbaarheid etc....
ACM Software Architect @PageFault7 oktober 2022 13:19
Dat is, zoals Tralapo ook al zegt, regiogebonden. Maar ik vermoed wel dat als Tweak ergens goedkoop beschikbaar is, dat de kans ook groot is dat dat voor T-mobile geldt.

En dan is het dus wel 41 vs 45 (tenzij je voor een heel jaar betaald bij Tweak, dan is het 410) voor de goedkoopste abo's.
Tralapo @ACM7 oktober 2022 13:06
Prijzen bij T zijn erg regio (netwerk) afhankelijk.

Hier is vorige maand glasvezel door KPN NetwerkNL aangelegd en 1 Gbit/s up/down kost mij €60/maand bij T-Mobile (internet only).
Galapogos @ACM8 oktober 2022 19:58
Ik betaal 365 euro/jaar voor Tweak (gigabit). Dat was een aanbieding als je vroeg intekenende op een aansluiting toen E-Fiber hier een tijd geleden glas ging aanleggen. Prijs is voor zover ik het heb onthouden geldig voor de eerste drie jaar. Ik verwacht over een paar maanden te gaan betalen voor mijn derde jaar.
mbovenka @Galapogos10 oktober 2022 11:49
Dat zou je nog wel eens prettig kunnen verrassen. Ik ben in 2019 bij Tweak gekomen, met dezelfde deal (3 jaar lang €365 per jaar). Ik zit nu dus in mijn 4e jaar, en heb afgelopen april weer €365 betaald. Ik vermoed dat ze niet 3 jaar, maar 3 x verleninging (=4 jaar) bedoelden. Of ze moeten gewoon een fout gemaakt hebben, dat kan ook :)
Amanoo @PageFault7 oktober 2022 12:48
100/30? Weet je zeker dat je niet bij ADSL kijkt? Glasvezel waarbij upload en download niet gelijk zijn aan elkaar zijn hoogst uitzonderlijk.
PageFault @Amanoo7 oktober 2022 12:56
Ja ik heb op bestel glasvezel geklikt, ik vind het ook apart....
Zenix @trab_787 oktober 2022 14:13
Ik ben van T-Mobile overgestapt naar Tweak. Ik vond het ook een verbetering.

- Prijzen zijn lager voor puur Gigabit, via coanet. Ik kan ook glasvezel krijgen via T-Mobile zijn netwerk
- Je kan een DHCP reservering krijgen, zodat je altijd een vast IP adres hebt
- Je kan een eigen reverse DNS record krijgen
- De routing is een stuk beter, hiermee doel ik voornamelijk op de routing buiten Nederland. De transit providers die Tweak heeft zijn van een hoger niveau dan die van T-Mobile (NTT vs Vodafone) Dit merk ik vooral met het hosten van gameservers.
- Je hoeft je geen zorgen te maken dat je verkeer opeens gerouteerd gaat worden via Duitsland.
- Nieuwsgroepen

Een provider voor Tweakers. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Zenix op 22 juli 2024 13:20]

trab_78 @Zenix7 oktober 2022 17:31
Grappig. Zo zie je maar: het is maar wat je belangrijk vindt. Dynamic DNS is voor mij goed genoeg, ik host geen gameservers ofzo. Nieuwsgroepen gebruik ik niet en als ik dat wel wil, kan ik ook ergens een apart abo afsluiten daarvoor.

Het grote verschil zit 'm in de service. Ik heb zowel bij T-Mobile als bij Tweak meerdere malen contact gehad met de klantenservice. Bij T-Mobile zijn ze gewoon vriendelijker en meer gefocust om je daadwerkelijk te helpen. Bij Tweak vond ik de meeste mensen die ik sprak ongeïnteresseerd.

Maar de reden voor mij om over te stappen was simpelweg dat Tweak op dat moment geen gigabit aanbood in mijn straat en T-Mobile wel.
Ge Someone @trab_7812 oktober 2022 17:30
De servicedesk reageert heel wisselend. De ene keer wordt je afgescheept, de andere wordt je keurig geholpen en het probleem opgelost. Ik vermoed dat er 2 medewerkers zijn.
(P.S. als er iets mis was meldde ik dat per E-mail)
Brawler1986 @Zenix7 oktober 2022 21:52
Dit waren voor mij ook de redenen om te kiezen voor Tweak. Kom zelf van Ziggo 5 jaar geleden, prijs verschil was daar enorm in verhouding voor Gigabit. Betaalde in het begin 380 euro per jaar, inclusief aanleg door E-Fiber. Dit was echt een super goeie deal. Sinds 2020 oid zijn ze wat meer verhoogd richting 460 euro per jaar, maar nog steeds erg scherp en goeie latencies. League of Legends heb ik een ping van 1 - 2ms. Daar kan Ziggo niet tegen op met zijn ping van 8 - 9 ms.
willieverhoef @trab_787 oktober 2022 13:05
Persoonlijk vind ik het wel vreemd dat je verwacht na een jaar storing te kunnen meten. Zover ik weet heb ik in de 25 jaar dat ik internet had 2x een echte storing gehad.
Sircuri @willieverhoef7 oktober 2022 13:32
Hier net zo. Nu 6 jaar KPN glasvezel en nog nooit issues gehad. Enige "storing" die ik had was bij het aansluiten. Het betreft een nieuwbouwhuis en het adres was nog niet bekend bij de gemeente en dus ook niet bij KPN. Mijn huis bestond niet. Dat heeft helaas 2 maanden geduurd.
trab_78 @willieverhoef7 oktober 2022 17:26
Ja, daar heb je wel een punt. Dat gezegd hebbende: ik heb bij T-Mobile in de 1,5 jaar dat ik er nu zit nog geen enkele storing gehad.
gerritjan @trab_787 oktober 2022 13:29
Belangrijk is dat T-Mobile ook toestaat om je eigen modem te gebruiken.
Providers zijn verplicht om een eigen modem toe te staan sinds 1-1-2022.

[Reactie gewijzigd door gerritjan op 22 juli 2024 13:20]

trab_78 @gerritjan7 oktober 2022 17:23
Goed punt. T-Mobile deed dat al voordat het verplicht was dus.
mjz2cool @trab_787 oktober 2022 20:41
Staat elke provider tegenwoordig niet het gebruik van een eigen router toe? Volgens mij is dit zelfs verplicht.
kodak @Pixelmagic7 oktober 2022 11:58
Toen in 1998 xs4all werd overgenomen door kpn waren de bedrijven meteen duidelijk dat het bedoeling was om nog enkele jaren zelfstanig te blijven. Dat je in 2022 bij een overname daar niets over hoort zegt waarschijnlijk al genoeg over de bedoeling van de koper. Van de andere kant kun je je ook afvragen waarom tweak verkocht is. 18000 klanten blijft bijvoorbeeld niet zomaar rendabel.
dmantione @Pixelmagic7 oktober 2022 12:00
Die gevoelens heb ik ook, maar ik denk wel dat in het glasvezeltijdperk internetaanbieders nodig zijn met diepe zakken: Het oude model waarbij relatief goedkoop toegang werd verkregen tot het kopernetwerk van KPN gaat niet werken, omdat huur van glasvezelnetwerken duur is. De concurrentie moet komen uit partijen die niet alleen met minder marge genoegen nemen, maar ook uit partijen die goedkoper een infrastructuur weten aan te leggen. Iets wat zowel Tweak als T-Mobile proberen, maar Tweak is duidelijk wat de diepe zakken betreft de zwakkere broeder. Dus verbaast het mij niet en ik heb liever dat T-Mobile Tweak opslokt dan dat KPN de zoveelste voormalige concurrent inlijft.

Technisch is T-Mobile uitstekend, maar ze hebben niet de open helpdesk met mensen die echt snappen wat internet is en wat voor je kunnen regelen, dat Tweak heeft. Op het forum van T-Mobile zijn de mensen van T-Mobile helaas meesters in mensen met kluitjes in het riet sturen.
softinc 7 oktober 2022 11:54
Ik geloof nooit dat t-mobile mij voor 410 euro per jaar glasvezel gaat aanbieden. Ben zeer tevreden over tweak nauwlijks downtime en goede snelheid.
Hans1990 @softinc7 oktober 2022 12:01
Jawel, glasvezel 100Mbit/s. 1Gbit/s kost 45p/m. Waarschijnlijk wel verplicht met een energieslurpend modem er tussen, dus als die 10W verbruikt kost dat ook nog eens 4 euro p/m. De mediaconverter die ik heb verbruikt 1.7W.

En waarschijnlijk verlies je ook nog eens nieuwsgroepen.

Als T-mobile hun merk/aanbod over Tweak trekken, ben je feature parity 15 - 20p/m extra kwijt denk ik.
Verwijderd @Hans19907 oktober 2022 12:05
En vergeet niet dat T-Mobile inflatiecorrectie toepast.
Only @Verwijderd7 oktober 2022 16:22
Die inflatiecorrecties zijn echt super irritant, sluit je abo af voor 2 jaar krijg je opeens weer verhoging tussentijds, slaat helemaal nergens op..
Dat en dat je altijd maar weer moet zoeken naar nieuwe aanbiedingen voor een normale prijs..
Mooie van tweak is gewoon vaste lage prijs en geen 1e 3 maanden korting en meer van dat soort fratsen.
Keiichiro @Hans19907 oktober 2022 12:22
Heb zelf 1Gbit T-Mobile (via KPN netwerk), en kan zeggen dat hun modem niet verplicht wordt. Het enige wat ik van hun nog gebruik is de mediaconverter, en verder gaat alle data direct mijn Unifi USG in.

Uiteraard zeggen ze wel (net als bijna iedere andere provider) dat ze alleen volledige support kunnen leveren als hun modem aangesloten zit.
Cergorach
@Hans19907 oktober 2022 12:36
Softinc heeft het over de 1GB aansluiting uit het "Internet Only glasvezel" pakket:
https://www.tweak.nl/glasvezel/productoverzicht.html

Maar dat is alleen in hun eigen aansluiting gebied, daarbuiten gebruiken ze andere aanbieders voor 1GB/€63/maand...

Het zou goed kunnen dat T-mobile dat 'eigen aansluiting gebied' gaat uitbreiden om zo veel goedkoper diensten te kunnen aanbieden om zo de concurrentie met KPN/Ziggo aan te gaan...
trab_78 @Hans19907 oktober 2022 17:33
Bij T-Mobile kan je ook gewoon je eigen modem gebruiken. (Is trouwens ook verplicht sinds begin dit jaar.) Dat energieslurpende ding moet je alleen bij de hand houden voor als er een keer een storing is, om uit te sluiten dat het aan je eigen modem ligt.
crazyboy01 @softinc7 oktober 2022 12:01
Hoezo? Ik zit toevallig net bij T-Mobile en ik betaal het eerste jaar 390 euro, vanaf volgend jaar 420 euro. Met TV erbij werd het wel direct een flink pak duurder.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 22 juli 2024 13:20]

xavalon @softinc7 oktober 2022 12:23
Ik betaal nog altijd 25 euro voor 1GB glas bij T-Mobile (ODF). Is wel combi deal door ook onbeperkte databundel af te nemen voor ook 25 euro op mijn mobiel. Ik heb dat nu al een paar jaar en nog zonder indexatie.

Internet doet het goed, in geen tijden meer downtijd gehad. Gebruik een eigen Wifi router direct gekoppeld op de mediaconverter.
Bender @softinc7 oktober 2022 12:31
Ik betaal 360,- per jaar voor glasvezel bij T-Mobile, dus zou niet weten waarom ze die 410,- dan niet zooden willen hebben.. ze verdienen op jou meer dan op mij ;-)
mfkne 7 oktober 2022 11:46
Eerste gedachte: Oh f*ck, als Tweakklant zijnde.
Je Moeder @mfkne7 oktober 2022 11:53
Ik ben al jaren een tevreden T-Mobile glasvezel klant. Gebruik m'n eigen router en alles werkt perfect nog geen elke storing o.i.d. meegemaakt.
No worries zou ik zeggen.
mfkne @Je Moeder7 oktober 2022 12:03
En paar weken geleden ging de oude FTU plotseling stuk. Binnen een half uur was de monteur in de wijkcentrale en zocht eea uit, nog een uur later was hij bij mij een heeft hij de FTU vervangen door een Mediaconverter en was de storing opgelost. Dat zie ik bij T-Mobile niet zo snel gebeuren.
trab_78 @mfkne7 oktober 2022 17:34
Ik ben goed te spreken over de service van T-Mobile. Voor de snelheid van het vervangen van zo'n FTU ben je vermoedelijk meer afhankelijk van wie de eigenaar is van het fysieke glasvezelnetwerk.
dimdek @mfkne15 oktober 2022 13:15
Ik heb toevallig afgelopen week ruim zes dagen zonder aansluiting gezeten nadat de glasvezelkabel bij werkzaamheden aan de weg was gebroken. Het enige dat Tweak kon zeggen over de belachelijk lange termijn voordat er een monteur kwam was "wij hebben het doorgegeven". Daarbij bleek dat ze ook het VOIP telefoonnummer hadden gegeven dat ze mij bij het abonnement hebben verstrekt en dat dus niet bereikbaar was omdat de glasvezelkabelkabel het niet meer deed.
Ik was heel tevreden over de service en goede bereikbaarheid, maar dat heeft deze week een diepe deuk opgelopen.
RobbyTown @Je Moeder7 oktober 2022 12:05
En dat voor 410 euro per jaar? Internet Only 1000 up en down
Je Moeder @RobbyTown7 oktober 2022 17:39
Drie tientjes meer. Daar hoef je geen honger om te lijden lijkt me.
RobbyTown @Je Moeder7 oktober 2022 17:51
En dan nog een paar tientjes voor Usenet... Of heeft T-Mobile dat ook?
BertBertjes @mfkne7 oktober 2022 11:46
Ik dacht dus precies hetzelfde ;-)
Miglow @mfkne7 oktober 2022 17:51
Inderdaad. Energie al kneiterduur en nu een kleine provider met goede prijzen weer overgenomen door een reus. Als dat maar goed blijft gaan.


Iemand al communicatie van T-Mobile zelf vernomen?
Maiken @mfkne7 oktober 2022 22:34
Ja, hier hetzelfde. T-mobile is veel duurder, voor dezelfde snelheid. En ik verwacht niet dat ze interesse hebben om de prijzen van de week zo laag te houden. Want waarom zouden ze concurreren met zichzelf, als dat niet hoeft? :'(
Verwijderd 7 oktober 2022 11:53
Zit TweakNews (usenet) daar ook bij? Zou ik wel tof vinden als T-Mobile klant als dat er bij zou komen.
Ascathon @Verwijderd7 oktober 2022 12:00
Tweaknews is al jaren van een Amerikaanse partij.
nieuws: TweakNews lijkt te zijn overgenomen door Amerikaanse usenetgigant
RobbyTown @Verwijderd7 oktober 2022 12:03
Nee Tweaknews zit daar los van. Tweak zelf heeft ook usenet voor tweak klant.
https://www.tweak.nl/internet.html
QwaftZefoni @Verwijderd7 oktober 2022 13:29
De nieuwsgroepen, dat was mijn eerste gedachte, o jee... 't gebruik ervan is wel minder geworden sinds de FTD tijd maar toch...

Jammer, maar hoop dat m'n VDSL 100/2 a €35 p/m nog ondersteuning blijft houden, glas ligt hier ondertussen wel in huis dus kan op zich wel over als 't moet
Byte 7 oktober 2022 11:53
We mogen hopen dat we in ieder geval het vaste IPv4 adres mogen behouden en dat de kosten lager of in ieder geval gelijk blijven! Anders wordt het voor mij verhuizen naar een andere provider.
dmantione @Byte7 oktober 2022 12:11
T-Mobile gebruikt vaste ip-adressen.
HellStorm666 @dmantione7 oktober 2022 13:04
sinds wanneer dan?
Ik kan alleen info vinden (paar maandjes terug nog gezocht) dat ze GEEN vast IP beloven.
Wel is het zo dat zolang je mac address niet veranderd de kans erg groot is dat je hetzelfde dynamic IP behoudt.
dmantione @HellStorm6667 oktober 2022 13:16
Voor mij is een vast ip-adres als ik mijn modem uitzet en weer aanzet dat ik niet plotseling een ander ip-adres krijg. Ik ga niet zo maar even het mac-adres van mijn modem veranderen. Mijn ip-adres is in de +/- 5 jaar dat ik de verbinding heb nog nooit veranderd, dus dat is meer dan stabiel genoeg om een DNS-naam aan te koppelen.
Byte @HellStorm6667 oktober 2022 13:16
Toen ik destijds naar en andere provider aan het zoeken was, is mij verteld dat een vast IP-adres niet tot de opties/mogelijkheden behoorde. Dit is mij enkele jaren terug gemeld, dus ik hoop dat je gelijk hebt en het beleid nu aangepast is.
The Ghost 7 oktober 2022 11:47
Helaas weer een kleine speler die wat extra's bood die word opgeslokt door een grote eenheids worst.
Het is net als in de hosting markt, er blijven zo maar een paar grote partijen over, waar het vaak meteen duurder word voor een meer uitgekleed product.

Al zal dat niet meteen gedaan worden, anders lopen er direct een flink aantal klanten weg, maar op den duur is het meestal niet beter.
Frame164 @The Ghost7 oktober 2022 11:58
Je hebt domweg schaalgrootte nodig in deze markt. En kleine partijen worden opgezocht omdat ze zichzelf in de verloop gooien. Als ze zelfstandig willen blijven kan dat natuurlijk gewoon.

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