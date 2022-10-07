T-Mobile neemt eigenaar internetprovider Tweak over - update

T-Mobile neemt internetprovider Tweak over. De 18.000 klanten van Tweak komen straks onder het beheer van de telecomgigant te vallen. Het bedrijf meldt verder dat het een overeenkomst heeft gesloten met Open Dutch Fiber om ook in het E-Fiber-gebied het netwerk te huren.

T-Mobile neemt eigenlijk Cambrium over, waarvan Tweak een dochtermerk is. Cambrium verkoopt ook wholesale-toegang tot netwerken. Hoeveel geld er gemoeid is bij de overname, vermeldt T-Mobile niet. Ook is het niet duidelijk of het merk Tweak blijft bestaan en in hoeverre het bedrijf uit Almere door deze overname zijn producten en diensten zal moeten aanpassen aan de wensen van het nieuwe moederbedrijf. Per wanneer Tweak het eigendom is van T-Mobile, is eveneens niet bekend. Tweakers heeft vervolgvragen aan T-Mobile gesteld. Het bedrijf ziet de overname als een 'belangrijke stap'.

Tweak bouwt deels zijn eigen infrastructuur, wat het Coanet noemt. Dat komt niet neer op een volledig eigen glasvezelnetwerk, maar het bedrijf claimt wel meer in eigen beheer te hebben dan andere partijen die netwerken huren van partijen als KPN.

T-Mobile zegt nu glasvezelinternet te kunnen leveren over de netwerken van Primevest, Open Dutch Fiber en E-Fiber, maar 'waar mogelijk en betaalbaar maakt T-Mobile ook gebruik van de glasvezelnetwerken van andere aanbieders'. In totaal zouden ze internet aanbieden bij 3,8 miljoen huishoudens en verwacht het 1,3 miljoen huishoudens aan dat rijtje toe te voegen.

Update, 14.36 uur: in een reactie op vervolgvragen laat T-Mobile het volgende weten: "De overname van Cambrium/Tweak is sinds deze week officieel. De overname van Cambrium inclusief het Tweak klantenbestand is een belangrijke stap voor ons. We zijn blij dat zij nu onderdeel zijn van de T-Mobile groep. Het leidt niet tot veranderingen voor bijvoorbeeld abonnementen, dienstverlening en medewerkers. De komende periode gaan we samen aan de slag om toekomstplannen te maken." Cambrium zelf is ook om commentaar gevraagd, maar verwees door naar zijn nieuwe moederbedrijf.