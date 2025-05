TweakDSL logo

"Hoe moeilijk kan het zijn?" Floris Bot, een van de oprichters van Tweakers, bedacht met de vorige maand overleden True-oprichter Vincent Houwert om internet voor henzelf en vrienden te gaan inkopen bij BBned, dat de zakelijke markt bediende. Probleem: dat kan alleen als je reseller wordt. De oplossing: medestanders op Tweakers vinden en dan een provider beginnen.

De vooraankondiging was in oktober 2001. "Over de exacte prijzen en abonnementsvormen kunnen we nog weinig zeggen, maar ze zullen zeker op de Tweaker toegespitst zijn. Dat betekent dus een supersnelle verbinding met een soepele fair use policy, vaste IP's en niet te vergeten: betrouwbaarheid en hoogstaande service. De prijzen zullen concurrerend zijn en in sommige gevallen zelfs meer dan dat."

Aan de achterkant was het Bot die de provider zou gaan opzetten. "We gingen informeren naar de voorwaarden en we moesten minimaal 500 lijnen afnemen. De boete als we dat niet binnen een jaar zouden halen, was 500 euro. Dat was niet zo schrikbarend, dus we besloten het gewoon te proberen."

Toen begon de voorinschrijving. "We wisten niet wat we moesten verwachten, maar we hoopten in de buurt te komen van die 500 lijnen. Dat ging harder dan verwacht. Ik denk dat we een paar duizend voorinschrijvingen hadden." Die voorinschrijvingen begonnen in 2002. Het bleek het begin van een nieuwe provider, een provider die sindsdien meer dan twintig jaar heeft bestaan in een of andere vorm, tot nu toe dan.