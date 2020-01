Alliander neemt glasvezelbedrijf Trent Glasvezel over

Alliander, een netwerkbedrijf dat uit het voormalige Nuon is voortgekomen, neemt het bedrijf TReNT Glasvezel over. Dit glasvezelbedrijf uit Enschede beheert met name glasvezelinfrastructuur in het oosten van Nederland.

TReNT Glasvezel meldt dat de Stichting Trent overeenstemming heeft bereikt met Alliander Corporate Ventures BV, waarmee de aandelen worden overgedragen. Volgens TReNT Glasvezel is met deze overname, mede door de publieke aandeelhouders van Alliander, ook op lange termijn 'de beschikbaarheid van een veilig publiek netwerk in Nederland verzekerd'.

Volgens TReNT biedt zijn glasvezelnetwerk diensten aan 5500 zakelijke klanten met meer dan 2000 aansluitingen, waarbij de overname het mogelijk maakt om gebieds- en netwerkuitbreidingen te doen. Job Klaassen, de voorzitter van de stichting, zegt dat daarnaast ook 40 procent van het mobiele verkeer in het oosten van Nederland via het glasvezelnetwerk van TReNT loopt.

De medewerkers van TReNT zetten gewoon vanuit Enschede hun werkzaamheden voort. Het bedrijf werd in 1999 opgericht, waar onder meer de Universiteit Twente en OostNL bij betrokken waren. Het doel was om te komen tot een regionale glasvezelinfrastructuur die onafhankelijk diensten kan leveren aan instellingen en bedrijven met relatief grote datastromen.

Energienetwerkbedrijf Alliander bestaat onder meer uit de onderdelen Liander, Qirion en Kenter en verzorgt de energielevering naar miljoenen Nederlandse huishoudens; in 2017 had het bedrijf 5,7 miljoen klantaansluitingen. Alliander wil ook een telecomnetwerk in handen hebben en bezit in het verzorgingsgebied van netwerkbeheerder Liander al een flink deel van de telecominfrastructuur.