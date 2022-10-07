Mountain brengt DisplayPad- en MacroPad-toetsenbordjes uit voor content creators

Mountain heeft zijn DisplayPad en MacroPad uitgebracht. Deze keypads zijn bedoeld met streamers en content creators in gedachten en kunnen worden gebruikt als aanvulling op een groter toetsenbord. Beide keypads beschikken over twaalf instelbare toetsen.

Het Mountain DisplayPad bevat twaalf aanpasbare toetsen met kleurendisplays met een resolutie van 104x104 pixels. Het is mogelijk om een selectie van inbegrepen pictogrammen te gebruiken om de sneltoetsen, macro's en andere instelbare functies aan te duiden. Gebruikers kunnen echter ook hun eigen afbeeldingen toevoegen die gebruikmaken van de bestandsformaten .gif, .jpg, .png en .bmp. Ook is het mogelijk om mappen aan te maken voor alle sneltoetsen, macro's en functies en om verschillende profielen te gebruiken.

Dit keypad kan worden bevestigd op een Everest-toetsenbord van het bedrijf. Ook kan het op een standaard worden geplaatst die wordt meegeleverd bij het DisplayPad. Er zijn geïntegreerde functies aanwezig voor een aantal veelgebruikte tools onder streamers, zoals Twitch, OBS Studio, DaVinci Resolve en Adobe Photoshop, Premiere Pro en Illustrator. De DisplayPad is verkrijgbaar voor 110 euro.

Het Mountain MacroPad beschikt niet over displaytoetsen, maar heeft wel ook twaalf instelbare mechanische toetsen. Ook het MacroPad kan worden toegevoegd aan de Everest-toetsenborden van Mountain of gebruikt worden met de meegeleverde standaard. Het keypad heeft een aantal rgb-modi om te gebruiken, waarbij er voor iedere toets aparte kleuropties ingesteld kunnen worden.

Daarnaast bevat het MacroPad een aantal geïntegreerde bedieningsfuncties voor vaak door streamers gebruikte softwareprogramma's en heeft de mogelijkheid om verschillende profielen aan te maken. Verder maakt het MacroPad maakt gebruik van de Mountain Tactile 55-mechanische switches, die zijn om te wisselen voor andere 3-pins of 5-pins-Cherry MX-switches door middel van een meegeleverde tool. Het MacroPad kost 60 euro. Beide apparaten zijn in ieder geval bij Mountain zelf te koop.