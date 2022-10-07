Mountain brengt DisplayPad- en MacroPad-toetsenbordjes uit voor content creators

Mountain heeft zijn DisplayPad en MacroPad uitgebracht. Deze keypads zijn bedoeld met streamers en content creators in gedachten en kunnen worden gebruikt als aanvulling op een groter toetsenbord. Beide keypads beschikken over twaalf instelbare toetsen.

Het Mountain DisplayPad bevat twaalf aanpasbare toetsen met kleurendisplays met een resolutie van 104x104 pixels. Het is mogelijk om een selectie van inbegrepen pictogrammen te gebruiken om de sneltoetsen, macro's en andere instelbare functies aan te duiden. Gebruikers kunnen echter ook hun eigen afbeeldingen toevoegen die gebruikmaken van de bestandsformaten .gif, .jpg, .png en .bmp. Ook is het mogelijk om mappen aan te maken voor alle sneltoetsen, macro's en functies en om verschillende profielen te gebruiken.

Dit keypad kan worden bevestigd op een Everest-toetsenbord van het bedrijf. Ook kan het op een standaard worden geplaatst die wordt meegeleverd bij het DisplayPad. Er zijn geïntegreerde functies aanwezig voor een aantal veelgebruikte tools onder streamers, zoals Twitch, OBS Studio, DaVinci Resolve en Adobe Photoshop, Premiere Pro en Illustrator. De DisplayPad is verkrijgbaar voor 110 euro.

Het Mountain MacroPad beschikt niet over displaytoetsen, maar heeft wel ook twaalf instelbare mechanische toetsen. Ook het MacroPad kan worden toegevoegd aan de Everest-toetsenborden van Mountain of gebruikt worden met de meegeleverde standaard. Het keypad heeft een aantal rgb-modi om te gebruiken, waarbij er voor iedere toets aparte kleuropties ingesteld kunnen worden.

Daarnaast bevat het MacroPad een aantal geïntegreerde bedieningsfuncties voor vaak door streamers gebruikte softwareprogramma's en heeft de mogelijkheid om verschillende profielen aan te maken. Verder maakt het MacroPad maakt gebruik van de Mountain Tactile 55-mechanische switches, die zijn om te wisselen voor andere 3-pins of 5-pins-Cherry MX-switches door middel van een meegeleverde tool. Het MacroPad kost 60 euro. Beide apparaten zijn in ieder geval bij Mountain zelf te koop.

Mountain DisplayPad en MacroPadMountain DisplayPad en MacroPad

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 11:24 37

07-10-2022 • 11:24

37

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Reacties (37)

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himlims_ 7 oktober 2022 11:28
cherry op dit soort toetsenbordjes is toch redelijke overkill?
Finraziel @himlims_7 oktober 2022 11:34
Tja, wat noem je overkill? Ik vind het zelf geen geweldige ervaring als ik bv op een los numpad even wat doe en dan van die zompige rubber dome toetsen voel terwijl ik normaal op mijn mech typ. Bovendien is het toch duurzamer natuurlijk, al zul je qua aanslagen op een ding als dit natuurlijk niet zo snel erg hoog komen (maar ik weet niet of rubber dome misschien niet ook gewoon na verloop van tijd wat vergaat).
Tommy_K @himlims_7 oktober 2022 11:36
Dit is meer voor de consistentie, als je diezelfde switches al op het toetsenbord hebt zitten voelt t wel zo prettig als de knoppen hetzelfde aanvoelen.
Of dat ook de prijs van 60 euro voor 12 extra knoppen rechtvaardigt zal erg persoonsgebonden zijn natuurlijk.
OmgItsKoen @himlims_7 oktober 2022 12:10
Je doet nu net alsof Cherry switches zo duur zijn. Dat valt ook reuze mee.
Gamebuster @himlims_7 oktober 2022 14:14
Dit hele toetsenbord is een overkill luxe product, waarom mogen er geen cherry switches op zitten?
Bob Popcorn 7 oktober 2022 11:31
Wat levert dit tov een Elgato Stream Deck? Volgens mij gewoon minder knoppen voor hetzelfde geld...

Macropad Displaypad kost 110 euro, Elgato Stream Deck is 108 op Amazon...

[Reactie gewijzigd door Bob Popcorn op 22 juli 2024 13:29]

Bramster17 @Bob Popcorn7 oktober 2022 11:41
De Streamdeck Mk2 is toch wel een beetje duurder rond de 140-150
Oon @Bramster177 oktober 2022 12:01
Denk dat het verschil vooral in de software gaat zitten. Deze heeft 12 knoppen, dus zo'n 9 euro per knop. De Streamdeck heeft er 15, dus zo'n 10 euro per knop als je de volle mep betaalt.

Voordeel van de Streamdeck is dat die al een tijdje bestaat, prima software heeft en een hele berg plugins.
TheVivaldi @Oon7 oktober 2022 12:10
Voordeel van de Streamdeck is dat die al een tijdje bestaat, prima software heeft en een hele berg plugins.
Ik ben niet zo bekend, maar Mountain bestaat ook al een tijd en heeft ook al meerdere, soortgelijke producten uitgebracht.
Creesch @TheVivaldi7 oktober 2022 21:58
Mountain is begonnen als kickstarter in 2020, Elgato bestaat sinds 2010 en is (sinds 2018) onderdeel van Corsair.
De laatste heeft ook dan ook vele jaren een macropad op de markt in de vorm van de Streamdeck.

Aangezien de producten in dit nieuws artikel nieuw zijn zullen er sowieso nog weinige andere software producten en plugins zijn die er voor ontwikkeld zijn en is het nog maar even afwachten hoe goed de software zich zal uit ontwikkelen.
Bramster17 @Creesch17 oktober 2022 14:45
Hopen op een t.net review en dan zullen we weten hoe ze vergelijken met elkaar ook qua software! :)
Bob Popcorn @Bramster177 oktober 2022 12:06
Met meer knoppen... En anders neem je een kleine Stream Deck?
TheVivaldi @Bob Popcorn7 oktober 2022 11:50
Voor hetzelfde geld? Een Stream Deck is zo'n 150 euro. Dat is toch ruim 100 euro meer dan het goedkoopste pad van Mountain.

Een Dacia Sandero is toch ook niet "voor hetzelfde geld" als een Nissan Leaf?
Oon @TheVivaldi7 oktober 2022 12:01
Ik zie alleen de versie met 12 knoppen voor 110 euro, dan is het verschil maar 40 euro.
Vergeleken met een Streamdeck ligt het er dus aan welke software beter is en wat je nodig hebt
Bob Popcorn @TheVivaldi7 oktober 2022 12:06
Stream Deck is te koop voor 108 op Amazon, en die heeft meer knoppen dan de Displaypad? Niet vergelijken met de prijs van de versie zonder displays he :)
TheVivaldi @Bob Popcorn7 oktober 2022 12:09
Ik keek op de eigen site en daar is-ie 149 euro.
Bob Popcorn @TheVivaldi7 oktober 2022 12:09
Je kan ook een mini nemen met 6 knoppen voor 79...
xtrme 7 oktober 2022 13:06
Vroeger had je zo'n design oled keypad bordje wat een hele gimmick was / niet te betalen :p

De Optimus van art lebedev

nieuws: Art Lebedev kondigt 'Optimus Pultius' oled-toetsenbordje aan
laurxp @xtrme7 oktober 2022 17:43
Het grote verschil is dat de Art Lebedev toetsenborden een schermpje per toets hebben. De Elgato Stream Deck en Mountain DisplayPad hebben één groot scherm, met daar boven een frame met doorzichtige toetsen.
airtight 7 oktober 2022 11:59
Misschien interessant om weten voor de mensen die de aanschaf van de Mountain DisplayPad overwegen:
Zelf Everest Max eigenaar, heb dus ook een viertal toetsen met kleurendisplay op mijn Numpad.
De toetsen zijn low profile, met echt minimale travel maar wel met een auditieve 'klik'-feedback.
Het indrukken van de toetsen vergt iets meer inspanning.

Heb zelf geen Elegato Streamdeck, maar deze hebben naar verluidt een meer 'mushy' actuatie.
bron: https://www.macstories.ne...-mac-and-the-stream-deck/
bron 2: talloze Youtube reviews

Het is maar wat je beter/leuker vind.
Croga @airtight7 oktober 2022 13:40
Ik denk dat het gevoel bij indrukken in deze gevallen zwaar ondergeschikt is aan de programmeerbaarheid....

Ik heb zelf de Elgato en de bibliotheek aan macros die beschikbaar zijn is behoorlijk groot, inclusief "custom" spul waar je zo'n beetje alles mee kunt (commandline, API aanroepen, etc.)
Geen idee hoe dat bij Everest zit maar dit is wel het speerpunt van Elgato.
SinergyX 7 oktober 2022 12:02
Weer zo'n schuin ding :( Dacht even gezien de foto het een plat model zou worden zo van bovenaf, maar het is dus ook weer een bulky 45 graden ding. Wel iets compacter dan de stream deck, met 12 knoppen kom ik ook wel een eind :P

Kan alleen niet wennen aan de cherryswitch toetsenborden, ben iets meer van de oldschool 'ingezakte' toetsen, dan zo extreem hoog op een plankje.
Cybergamer @SinergyX7 oktober 2022 13:03
Ehh.. Je weet dat je de Streamdeck ook plat kan neerleggen heh? De standaard gebruiken is geen verplichting!
SinergyX @Cybergamer7 oktober 2022 15:08
Hoewel hij dan nog steeds iets gebogen blijft, is het met name het 'bulky' gedeelte.

Snap dat LCD's ook de ruimte nodig hebben, maar ik gebruik nu gewoon een numpad keypad in laptop/low profile formaat, die is amper 1cm hoog. Die streamdeck zelfs plat is op laagste punt dacht iets van 2,5cm.

En ja, die LCD knoppen zelf zijn vrij hoog, maar groot deel van zo'n knop (meeste zijn 2-2,5cm) steekt er boven uit, dus in principe zou je ook een base kunnen hebben van amper 1cm hoog.
haling 7 oktober 2022 12:23
Maar ... en nu ga ik heel oud klinken: een standaard toetsenbord kan toch een veelvoud aan shortcuts aan?

Ik zie dat ik op mijn laptop 27 shortcuts aangemaakt heb, variërend van het openen van mijn Google Calendar tot het togglen van de 'presentation mode', allen beschikbaar onder <windows-toets + letter [+ shift/crtl/alt]>.

Is het de generatiekloof die ervoor zorgt dat ik het nut niet zie van zo'n apparaat? (oprechte vraag)
StefanJanssen @haling7 oktober 2022 12:43
Meer toetsen zorgt voor meer mogelijke shortcuts :) Je kan nog steeds modifier keys gebruiken met deze toetsenborden.

De versie met schermen kun je ook zo instellen dat de functie verandert per programma wat je open hebt. of geneste functies (zodra je een knop indrukt kan de functie van andere knoppen veranderen).
Het past zeker niet in elke workflow, maar het kan zeker helpen.
Zwitsalhaardoen @haling7 oktober 2022 12:53
Ja dat kan ook wel.
Maar ik vind een extra shortcut toetsenbordje heel handig. Ik kan eigenlijk niet meer zonder. Ik gebruik zelf al jaren een Razer nostromo naast mijn toetsenbord voor van alles en nogwat. game capture, muziek, sites, volume. En alles met de klik van 1 knop.
Jaran @haling7 oktober 2022 16:35
Sommige mensen, inclusief mijzelf, gebruiken dergelijke toetsenborden om tussen scenes of om camera's te wisselen tijdens een opname of livestream, denk dan aan opnames voor youtube of twitch kanalen.

Als ik midden in een opname zit wil ik niet moeten zoeken naar een combinatie van een veelvoud van toetsen terwijl de camera's draaien, dan is een klein toetsenbord als dit gemakkelijker om blind te gebruiken.
Tevens is dit vrij compact en kan je deze gemakkelijk ergens wegwerken los van je computer, zeker als je alleen werkt in een kleine thuisstudio en weinig ruimte hebt op je set is dat erg prettig.

Nu is dit een specivieke doelgroep maar ik zie dergelijke toetsenborden veel in gebruik binnen deze groep, en aangezien iedereen tegenwoordig wel youtuber wilt worden is er vast een goede afzetmarkt!
RefriedNoodle 7 oktober 2022 12:55
Ik ben vooral geinteresseerd in hoe je het buiten content creation kunt gebruiken. Dit soort apparaatjes zijn ideaal voor home automation, als losstaand bedieningspaneel.

Ik ben zelf nu bezig om Elgato’s Stream Deck te koppelen aan Home Assistant, zodat vrouw en kinderen ook zonder app de verlichting en Sonos en de rest kunnen bedienen. Juist de kleine schermpjes zijn ideaal voor feedback, zoals een knipperend knopje wanneer de wasmachine klaar is.
Croga @RefriedNoodle7 oktober 2022 13:44
Persoonlijk gebruik ik de Streamdeck voor mijn werk in de IT.

Het "home" scherm heeft een knop per klant, als ik naar een klant ga zitten daar klant-specifieke shortcuts onder. Zoals bijvoorbeeld de browser openen met mijn account bij die klant ingelogd (voor cloud werk), het openen van klant specifieke software of de map waar mijn documenten voor die klant opgeslagen zijn. Zeker toen ik nog voor een aantal kleine klanten tegelijk werkte was dat wel heel erg handig.

Daarnaast inderdaad ook de home automation. Ik kan dus het licht op mijn thuiskantoor regelen met het deck maar ook de airco, Spotify en mijn geluid op Teams.

Één van de betere aankopen van de Corona crisis :-)
HyperBart @Croga7 oktober 2022 18:21
Hoe heb je de airco er in gezet?
En teams krijg ik hier nooit helemaal lekker. Window moet focus hebben anders werkt het niet.
Croga @HyperBart7 oktober 2022 18:41
Hoe heb je de airco er in gezet?
Airco zit in Homey, Homey heeft Elgato integratie.
En teams krijg ik hier nooit helemaal lekker. Window moet focus hebben anders werkt het niet.
Daar zit ik ook mee :-D
HyperBart @Croga7 oktober 2022 23:21
Ik heb echt al een paar keer gedacht "waarom doet Elgato dáár niets mee". Ding echt gekocht voor dat soort dingen, dacht "oh ik krijg met wat Windows + Cijfer keys en daarna een mute hotkey het wel werkend" maar geen status terugmelding van mute bv. vind ik al een gemis, ook gewoon weten dat je consistent en consequent de mute button altijd kan gebruiken + camera bv als je een vraag wil beantwoorden werkt soms niet en dan is het zo lullig in vergaderingen...
Welja @RefriedNoodle7 oktober 2022 13:55
Misschien is Touch Portal dan wel interessant. Daarmee tover je een oude ipad/tablet om tot een Streamdesk (zonder fysieke toetsen natuurlijk).
Er is geloof ik ook al een Home Assistant plugin.
Zelf heb ik er nog maar een klein beetje mee gespeeld, maar het is leuke software.
SinergyX @RefriedNoodle7 oktober 2022 15:10
Er zijn ook 'grote' modellen, recent nog een model treinbaan gezien waar zo'n LCD-knoppen ding aanwezig was die gok 3-4cm waren, weet alleen dat ze van idisplay (e-display? i-display) waren, maar heb ze tot heden niet gevonden.

Al vermoed ik dat het gewoon aziatisch spul is, lijkt me wel een stuk interessanter dan een touchscreen, alleen geen idee hoe ze aan te sturen zijn of hoe duur ze zijn.
Nebiros 7 oktober 2022 12:56
Mocht je in zoiets als dit geïnteresseerd zijn en nog ergens een oude tablet hebben liggen is TouchPortal weleens leuk om naar te kijken. Stuk goedkoper.
Roel1966 7 oktober 2022 17:57
Beetje jammer ergens dat het puur en alleen voor Mountain Everest toetsenboard geschikt is en niet los te gebruiken in combinatie met andere merken. Evenzogoed, als eenvoudige contentcreator zou ik het geen 60 euro waard vinden voor wat luxe extra knopjes. Beetje luxe toetsenboard heeft wel genoeg mogelijkheden om macro's onder bepaalde toetsen te kunnen programmeren. Of ja mijn Logitech MX-Keys toetsenboard heeft al standaard macro's voor b.v. Adobe Premiere Pro.

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