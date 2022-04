Nadat Mountain in 2018 was opgericht, bleef het logischerwijs nog enige tijd onbekend. Daar kwam rap verandering in toen het zijn eerste Mountain Everest-toetsenborden op de markt bracht. Aanvankelijk via een Kickstarter, maar later ook gewoon te koop. De Everest Max is een modulair toetsenbord met een tenkeyless, of tkl ontwerp, als basis, en een numpad en Media Dock die erop geklikt kunnen worden. De Everest Core is een wat eenvoudiger, fullsize toetsenbord, dat optioneel als barebone zonder switches en keycaps verkrijgbaar is. Aan die modellen wordt nu een derde toetsenbord toegevoegd: de Mountain Everest 60%.

De naam van het toetsenbord verraadt al een klein beetje welk formaat het heeft. Het 60%-toetsenbord, met in dit geval 63 toetsen, is een zeer compact en een steeds populairder formaat onder keyboard-afficionados. Je levert vanzelfsprekend de numpad in, maar ook de bovenste rij functietoetsen is verdwenen. Verschillende fabrikanten hebben diverse indelingen, maar Mountain kiest voor een pijltjescluster in de rechteronderhoek, waardoor de indeling iets wegheeft van een compact tkl bord.

Indachtig het innovatieve, modulaire karakter van de Mountain Everest Max heeft ook de Everest 60% een modulaire numpad, die je aan hetzij de linker- hetzij de rechterkant van het 60%-bordje kunt bevestigen. Daarnaast is het toetsenbord voorzien van eigen switches met pbt-keycaps. Naast de modulariteit is de grote claim to fame van de Everest 60% echter de constructie. Daarbij is gestreefd naar een extreem stil toetsenbord en, spoiler alert, dat is gelukt.

Het toetsenbord is in diverse varianten, met of zonder numpad en met drie smaken switches direct via Mountain te koop. Daarnaast kun je uit een flink aantal keycaps met populaire kleurcombinaties kiezen. Het basistoetsenbord, met enkel de Everest 60%, switches naar keuze en standaard zwarte keycaps, kost 140 euro. De afneembare numpad kost 50 euro extra, dus 190 euro in totaal. Wil je een setje Mineral-pbt-keycaps erbij, dan kost dat 210 euro in totaal. We hebben de Mountain Everest 60% met numpad en standaardkeycaps getest.