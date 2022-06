Samengevat

De Corsair K100 RGB is ontegenzeggelijk het beste toetsenbord dat de Amerikaanse fabrikant ooit heeft gemaakt. Zo zijn we enthousiast over de keuze voor pbt-keycaps, de comfortabele polssteun en de nieuwe draaiknop, die het kenmerkende volumewiel gelukkig niet vervangt. De zelfontwikkelde OPX-schakelaar van Corsair vinden we minder. De lichte, snelle aanslag zal een bepaalde groep gebruikers zeker kunnen bekoren, maar met MX Speeds als enige alternatief is de K100 RGB eigenlijk geen optie voor wie ook weleens wat anders doet dan gamen. De meerprijs van 100 euro voor het iCUE Nexus-accessoire vinden we buitensporig hoog.