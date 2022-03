Meestal reviewen we toetsenborden van bekende fabrikanten die gamingtoetsenborden maken, zoals Corsair, Cooler Master en Razer. Voor liefhebbers zijn er echter veel meer merken toetsenborden, die wellicht wat minder bekend zijn dan bijvoorbeeld Logitech. Een van die merken is Varmilo, een Chinees merk dat bekendstaat als fabrikant van zeer goede toetsenborden. Sinds enige tijd is er een distributeur in Nederland van Varmilo, hoewel het keyboard nog bij weinig webshops wordt aangeboden. Totdat dat beter van de grond komt, kun je bij diverse internationale shops of direct bij de fabrikant zelf terecht.

We ontvingen van distributeur Alt een fullsize-toetsenbord met de poëtische naam Varmilo VA108M Sea Melody. Dat toetsenbord is uitgerust met Varmilo's eigen EK Mechanical Sakura V2-switches, die overigens volledig compatibel zijn met Cherry-switches en waarop dankzij de bekende Cherry-stem dus alle aftermarket-keycaps passen. Het keyboard is ook in varianten met diverse Cherry-switches leverbaar, maar wij hebben dat toetsenbord niet getest. De keycaps die Varmilo met de Sea Melody meelevert, maken van het toetsenbord al een klein kunstwerkje, want zoals de naam aangeeft, is het keyboard op de zee geïnspireerd en hebben de toetsen een nautisch thema, met zeedieren en waterdruppels. Aan de 'drogere' kant zijn de toetsen uitgevoerd in 1,3mm dik pbt in plaats van abs-plastic, waardoor ze minder glad aanvoelen en na verloop van tijd niet gaan glimmen, zoals abs vaak doet.

Van onze eigen Joost kregen we zijn spiksplinternieuwe Varmilo MA104S Loong II-toetsenbord. Hij koos voor de lichtere EC Daisy-switches die onder de crème-witte en blauwe pbt-keycaps schuilgaan. De naam Loong dankt het keyboard aan de gelijknamige Chinese draken, waar er dan ook een van op het toetsenbord, boven de numpad, prijkt. Het motief is ook op de keycaps doorgevoerd en de behuizing is voorzien van een houtnerfstructuur in sandelhoutkleur.

Uiteraard hebben we beide keyboards uitvoerig getest om Varmilo's eigen keycaps en switches te proberen. Daarbij hebben we niet alleen het toetsenbord gebruikt om zelf de aanslag te voelen, maar kwantificeren we de switches ook door ze onder onze textureanalyzer te leggen. Tijd om te kijken wat deze premiumkeyboards, want met een prijs van pakweg 180 euro zijn dit niet de goedkoopste, onderscheidt van de bekende rgb-keyboards.