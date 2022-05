Semimechanisch spelplezier

Wie een toetsenbord voor gaming zoekt, moet tegenwoordig haast moeite doen om niet met een mechanisch exemplaar thuis te komen. Sinds een jaar of tien zijn deze toetsenborden, voorzien van een apart schakelmechanisme onder iedere toets, populair als luxe invoerapparaten. De aparte schakelaars maken een mechanisch toetsenbord wel een stuk duurder om te maken dan een ‘normaal’ exemplaar waarbij de aanslag wordt geregistreerd middels een rubberen mat onder de toetsen (‘rubber dome’- of membraantoetsenborden).

Goedkoper alternatief

Sinds Cherrys patenten op het bekende MX-ontwerp in 2013 verliepen, zijn meerdere Chinese fabrikanten begonnen met de productie van goedkopere ‘kloonschakelaars’. Desondanks kost een middenklasse mechanisch toetsenbord toch al snel honderd euro en een topmodel met alle toeters en bellen zelfs het dubbele. Dat is voor minder kapitaalkrachtige gamers veel te veel van het goede. Bovendien houdt niet iedereen van mechanische schakelaars. Sommigen prefereren juist het gevoel van rubber domes, zijn het lawaaiige geklak van mechanische schakelaars beu of ergeren zich aan het feit dat de toetsen van een mechanisch model door het schakelmechanisme wat hoger zijn. Je zou dan natuurlijk een ‘gewoon’ membraantoetsenbord voor kantoordoeleinden kunnen kopen, maar die hebben weer niet de featureset of uitstraling van een mechanisch toetsenbord voor gaming.

De meeste fabrikanten van gaming-randapparatuur hebben tegenwoordig wel een paar toetsenborden in hun aanbod die niet van mechanische switches zijn voorzien. Fabrikanten duiden deze modellen aan met termen als ‘hybrid mechanical’, ‘semimechanisch’, ‘mecha-membrane’ of ‘memchanisch’/‘memchanical’, om aan te geven dat deze toetsenborden de eigenschappen van een mechanisch en ‘rubber dome’-toetsenbord moeten combineren. In het vervolg van dit artikel gebruiken we voor de duidelijkheid enkel de laatste term: memchanisch of memchanical. Deze toetsenborden zijn vaak een stuk goedkoper dan de mechanische line-up, waarbij de eerste modellen bij ons al voor enkele tientjes in de winkels opduiken. Via sites als Aliexpress vind je voor veertig euro no-name toetsenborden met mechanische schakelaars. Ga je echter liever voor een toetsenbord van een bekend merk dat in een Europese webshop wordt verkocht, dan ben je met een ‘memchanical’ model wel degelijk een stuk goedkoper uit dan als je voor een mechanische variant gaat.

Testveld: acht keer 'memchanisch'

Voor dit artikel hebben we een aantal grote fabrikanten van gaming-randapparatuur benaderd met de vraag of ze ons een memchanical toetsenbord konden toesturen. Het resultaat daarvan is een verscheidenheid aan bekende namen in het testveld, zoals Corsair, Logitech en Razer. Van iedere fabrikant ontvingen we één model, waarbij Steelseries ons in de vorm van de Apex 5 een tweede memchanical toetsenbord opstuurde. Dat toetsenbord staat qua techniek, verdere featureset en prijsstelling een beetje apart van de rest van het testveld.

Behalve het verzoek om een gamingtoetsenbord met memchanical techniek hebben we geen verdere eisen gesteld aan de prijs of functionaliteit. We ontvingen daardoor een uiteenlopend scala aan producten. Cooler Master, MSI, Logitech en Sharkoon leveren de goedkoopste toetsenborden, met een vanafprijs van 40 tot 50 euro in de Pricewatch. Razer, Corsair en Steelseries positioneren hun producten juist wat hoger, met laagste prijzen tussen de 75 en 120 euro. Voor dat soort bedragen vind je ook in Nederland al de nodige mechanische toetsenborden in de winkels, maar het memchanische aanbod is op andere vlakken rijker uitgerust.