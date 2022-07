Razer kondigt nieuwe Deathstalker-toetsenborden aan met laag profiel

Razer kondigt drie nieuwe toetsenborden aan onder de Deathstalker-naam. Het is tien jaar geleden dat er voor het laatst een nieuw model werd toegevoegd aan de Deathstalker-lijn van Razer. De toetsenborden hebben een laag profiel en optische mechanische switches.

De toetsenborden van Razer krijgen alle drie de titel Deathstalker V2 mee. De Deathstalker V2 Pro is het meest complete model en kan draadloos worden verbonden met een apparaat via bluetooth of een ubs-dongel. Via bluetooth kunnen die verschillende apparaten tegelijk gekoppeld worden aan het toetsenbord, zodat gebruikers snel kunnen wisselen tussen devices. De Deathstalker V2 Pro Tenkeyless is nagenoeg hetzelfde op het formaat na. Bij de Tenkeyless-versie ontbreekt de numpad en daardoor heeft deze versie een kleinere vormfactor.

Dan is er nog de Deathstalker V2 zonder de 'pro'-toevoeging. Dit is een bedrade versie van de Deathstalker. Alle drie de toetsenborden zijn uitgerust met Razer's eigen optische switches. Deze switches hebben een lager profiel dan de reguliere mechanische switches, waardoor de Deathstalker-toetsenborden minder hoog zijn. Er is keuze uit zowel lineaire als clicky switches.

Verder zijn alle drie de Razer-toetsenborden voorzien van rgb-verlichting. De draadloze versies hebben een batterij die bij de Pro-versie 40 uur moet meegaan. Bij de Tenkeyless-versie moet de batterij het 50 uur uithouden. De toetsenborden worden geleverd met abs-plastic keycaps.

De nieuwe Deathstalker-toetsenborden verschijnen ook in de Benelux. De bedrade Deathstalker V2 kost 200 euro, de Deathstalker V2 Pro Tenkeyless kost 220 euro en voor degenen die de numpad niet kunnen missen, komt de prijs uit op 250 euro. Alleen de Deathstalker Pro is momenteel al verkrijgbaar. De andere twee versies moeten later in het derde kwartaal verschijnen.