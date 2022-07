Meta verhoogt prijs van VR-bril Meta Quest 2

Meta verhoogt vanaf augustus de prijs van de Meta Quest 2. De VR-bril gaat 100 dollar meer kosten in de VS. Meta noemt de prijsstijging noodzakelijk, omdat de kosten om de bril te produceren en te verschepen ook zijn gestegen.

Meta kondigt de prijsstijging aan voor de Verenigde Staten. De 128GB-versie van de VR-bril gaat 400 dollar kosten. Voor de 256GB-versie moet straks 500 dollar worden neergelegd. Dat is voor beide versies 100 dollar meer dan de huidige prijs. De prijsstijging gaat in vanaf augustus. Het is niet bekend wat de nieuwe prijs in de Benelux wordt. De 128GB-versie van de Meta Quest 2 kost hier momenteel 350 euro. Voor de versie met 256GB is de adviesprijs 450 euro.

De VR-bril van Meta werd in 2020 op de markt gebracht door het bedrijf dat toen nog de naam Facebook droeg. Toen Tweakers de VR-bril bij release reviewde hete deze nog de Oculus Quest 2. Bij de naamsverandering van het bedrijf naar Meta, kreeg de VR-bril ook een nieuwe naam.

De prijs van de Meta Quest 2 is niet het enige dat vanaf augustus gaat veranderen. Gebruikers van de VR-bril hoeven vanaf volgende maand geen Facebook-account meer te hebben. In plaats daarvan kunnen gebruikers inloggen met een Meta-account. Dit account kan wel worden gekoppeld aan een Facebook-account, maar dat is niet verplicht.

Meta werkt ook al aan een opvolger van de Quest 2. Volgens de laatste geruchten zou deze VR-bril de naam Quest Pro krijgen. De VR-bril zou later dit jaar moeten verschijnen.