Meta laat Horizon Worlds-gebruikers stemmen van onbekenden verdoezelen

Meta voegt een stemmodus toe aan Horizon Worlds waarmee gebruikers van het VR-platform de stemmen van onbekenden kunnen wegmoffelen. Gebruikers horen dan nog wel geluiden, maar deze zijn onverstaanbaar en klinken volgens Meta vriendelijk.

De functie heet Garbled Voices en vervormt de stemmen van personen die gebruikers in de virtuele Horizon Worlds-ruimte tegenkomen en die niet in de vriendenlijst van die gebruikers staan. Het gesprokene wordt volgens Meta omgezet in 'niet-verstaanbare, vriendelijke geluiden'.

Diegenen die willen praten met gebruikers die Garbled Voices hebben geactiveerd, zien aan een icoontje met een microfoon met een streep erdoor dat ze hen niet kunnen horen. De functie moet gebruikers mogelijkheden geven zich comfortabeler te voelen in Horizon Worlds. Standaard staat de functie Incoming Voices ingeschakeld. Gebruikers kunnen daardoor standaard direct aangesproken worden op het VR-platform. Ze kunnen Incoming Voices wel uitschakelen.

Om gebruikers opties te bieden zich veiliger te voelen, introduceerde Meta eerder Personal Bounty, om andere gebruikers op een afstandje te houden. Deze functie is voor niet-vrienden standaard ingeschakeld. Meta kondigde Garbled Voices aan tijdens de bekendmaking dat Horizon Worlds in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar komt op de Quest 2 voor mensen van 18 jaar of ouder. In de zomer komt het VR-platform naar meer Europese landen.