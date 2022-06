Mobile Vikings maakt abo's voor vast internet breed beschikbaar

Mobile Vikings heeft na een test van twee maanden zijn abonnementen voor vast internet beschikbaar gemaakt. Tijdens de test kreeg een kwart van de klanten een installatie voor glasvezelinternet.

Het aanbod van Mobile Vikings is gelijk aan de abo's die de beperkte groep testgebruikers in de afgelopen maanden kon afnemen. Voor 38 euro per maand is er een abonnement met maximaal 100Mbit/s down en tot 40Mbit/s up. Voor 53 euro per maand is de downloadsnelheid maximaal 1Gbit/s down en 500Mbit/s up. Mobiele klanten krijgen maandelijks drie euro korting op een abonnement.

Mobile Vikings maakt geen onderscheid tussen de soort verbinding: een aansluiting via vdsl kost evenveel als via glasvezel. De aansluitingen verlopen via moederbedrijf Proximus. Het dochtermerk hanteert geen datalimiet, tenzij er misbruik wordt vastgesteld.

De aanbieder begon twee maanden geleden met duizend testgebruikers. Na een maand stelde het bedrijf nog eens vijfhonderd abo's beschikbaar. Een kwart van alle testgebruikers kreeg een abo via een glasvezelaansluiting. Van die huishoudens koos meer dan de helft voor de snelheid van 1Gbit/s down en 500Mbit/s up, volgens Mobile Vikings.