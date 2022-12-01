Mobile Vikings maakt internetabonnementen twee euro duurder door inflatie

Een Userbase-forumgebruiker heeft een bericht gedeeld, waaruit blijkt dat het Unlimited Fast-internetabonnement bij Mobile Vikings vanaf vandaag twee euro duurder wordt. Het abonnement kost nu 40 euro per maand. Bestaande klanten krijgen een prijsgarantie tot eind volgend jaar.

Mobile Vikings verwijst in het bericht naar de toegenomen inflatie die meer kosten voor het bedrijf opleveren. Uit een andere reactie op het Userbase-forum blijkt dat de prijs van het duurdere Unlimited Superfast Internet ook omhoog gaat en dit ook met twee euro per maand. Dit internetabonnement kost vanaf 1 december 55 euro per maand.

Mobile Vikings maakte in juni van dit jaar zijn abonnementen voor vast internet beschikbaar. Voor 38 euro per maand is er het Unlimited Fast-internetabonnement met maximaal 100Mbit/s down en tot 40Mbit/s up. Voor 53 euro per maand is er het ​​Unlimited Superfast-internetabonnementen met een downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s down en 500Mbit/s up. Mobiele klanten krijgen maandelijks drie euro korting op een abonnement. Mobile Vikings maakt geen onderscheid tussen de soort verbinding: een aansluiting via vdsl kost evenveel als via glasvezel. De aansluitingen verlopen via moederbedrijf Proximus. De Belgische internetprovider heeft op het moment van schrijven nog niet officieel gecommuniceerd over de prijswijzigingen.

Mobile Vikings-bericht. Bron: Userbase-forum
Mobile Vikings-bericht. Bron: Userbase-forum

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 17:16
38 • submitter: Flying

01-12-2022 • 17:16

38

Submitter: Flying

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Reacties (38)

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Andros
1 december 2022 17:26
Tweakers schrijft vaste prijs tot eind dit jaar en op dat plaatje lees ik vaste prijs tot eind volgend jaar. Welke is het nu?
AuteurJayStout @Andros1 december 2022 17:43
Dat moest inderdaad eind 2023 zijn. Het is aangepast.
JRMBelgium @JayStout1 december 2022 18:15
Nog een fout:
"Mobile Vikings maakt geen onderscheid tussen de soort verbinding: een aansluiting via vdsl kost evenveel als via glasvezel."

Dat klopt totaal niet. Unlimited Fast is VDSL en ​​Unlimited Superfast is fiber...
SpoekGTi @JRMBelgium1 december 2022 19:43
Dat klopt dus wel, want het prijsverschil is dus nihil of het nou fiber is of koper.
robindemey @SpoekGTi1 december 2022 20:09
Nihil? 55 versus 40?
SupplelyFiend1 @robindemey1 december 2022 21:08
Ik denk dat men intrinsiek bedoeld dat er geen onderscheid gemaakt wordt omdat beide €2 duurder worden.
JRMBelgium @SupplelyFiend12 december 2022 06:56
Zeer verwarrend...
betaplayer @JRMBelgium2 december 2022 09:07
Klopt half...

Als je fiber hebt liggen, sluiten ze je sowieso aan op die kabel.. aan VDSL snelheden bij de goedkoopste formule.

(Source: ik ben zo'n klant.)
JRMBelgium @betaplayer4 december 2022 21:48
Dus klopt de statement "een aansluiting via vdsl kost evenveel als via glasvezel." toch totaal niet?
betaplayer @JRMBelgium5 december 2022 06:33
Toch voor interpretatie vatbaar?

Mijn 'trage' glasvezel aansluiting kost evenveel als een vdsl aansluiting.

Ik heb ook wel voordelen t.a.v. vdsl (lagere latency).
beeldbuijs @JayStout1 december 2022 19:52
Delta glasvezel-internet, vast bellen abbo / starttarief / prijs per minuut, ESPN, Viaplay worden ook duurder, als we dan toch providers met inflatiecorrecties gaan noemen: https://www.delta.nl/wijzigingen2023/
MoonRaven @Andros1 december 2022 17:27
Tot eind dit jaar is sowieso al apart aangezien het het einde van het jaar is.
MiAnVaSa @MoonRaven1 december 2022 17:40
Sta eind december 2023.
Verwijderd @Andros1 december 2022 17:44
nieuwe klanten betalen vanaf vandaag 55 euro per maand. mensen die al internet hebben via MV, of al een afspraak gepland hadden, hebben tot eind volgend jaar 53 euro per maand.
Maarten69 1 december 2022 17:27
Ik hoop dat mensen wat kritischer gaan kijken naar hun abo's en overstappen naar goedkopere diensten. (algemeen bedoeld)

Het is in mijn ogen het enige wat je kunt doen om aan te geven dat dit niet overal doorgevoerd kan worden, gewoon om je stem kenbaar te maken.
Energieleveranciers interesseerde ook bijna niemand tot afgelopen jaar. Dat zag je aan het aantal klanten met een variabel contract. Ik ben er persoonlijk altijd wel mee bezig.

Neem nou internet/mobiel only. Waarom niet naar een Youfone i.p.v. KPN, het gebruikt hetzelfde netwerk.
Zorgverzekering idem dito, daar ga ik van de week naar kijken.
joker1977 @Maarten691 december 2022 17:51
Niet alle zaken zijn hetzelfde. Bij zorgverzekeringen kan er een verschil zijn in het soort verzekering (natura vs restitutie) en de inhoud van de beschikbare aanvullende verzekeringen.

Ook zit er (vaak) een verschil tussen zorgverzekeraars en met welke zorgaanbieders ze een contract hebben lopen. Afhankelijk van je situatie kan het lood om oud ijzer zijn óf juist wel belangrijk.

Ik ben het overigens niet zondermeer met je stelling eens dat dit het enige is om aan te geven dat dit niet overal doorgevoerd kan worden. De inflatie is een feit en de stijgende kosten, ook voor ISP's, zijn ook een feit. Onder andere loonkosten, maar ook energiekosten en investeringen zijn simpelweg duurder geworden. Dan is het logisch dat de prijs voor de gebruiker ook duurder wordt.

Je hebt volkomen gelijk dat het verstandig is om er kritisch naar te kijken, sommige bedrijven nemen al een voorschot op de 'mogelijke inflatie' om daar voor stijgende kosten al wat meer marge uit te trekken. Ik kan niet goed beoordelen of dit hier het geval is.
Mizgala28 @joker19771 december 2022 18:41
Zorgverzekeringen zijn inderdaad een mooi voorbeeld, ik zelf ben aan de mijne gebonden omdat ze een bepaald merk medicijn vergoeden waar ik niet allergisch voor ben en bijwerkingen van krijg.

Want anderen trekken zich daar niks van aan, gewoon de goedkoopste vergoeden zelfs als je arts erop aandringt.

en mochten ze in 2024 het niet meer van dat merk vergoeden, dan mag ik zelf voor betalen dan

Qua telefoon providers valt dat meer mee, maar je kan ook te goedkoop gaan en dat heb ik weleens zien gebeuren bij bepaalde mensen die ik ken met simonly.

Energieleveranciers min of meer hetzelfde verhaal, al blijven wij vast bij onze vooral omdat ze een goede klantenservice bieden en de kosten vallen mee voor ons verbruik.

Dure diensten zijn een probleem, mitst ze duur zijn vanwege winstbejag, en niet vanwege andere dingen.

Goedkoop kan duurkoop wezen, en vooral bij goedkopere bedrijven wil je vaak de kleine lettertjes heel goed lezen.
Pedri88 @Maarten692 december 2022 15:28
Zorgverzekering idem dito, daar ga ik van de week naar kijken.
Zorgverzekeraars hebben geen acceptatieplicht bij aanvullende verzekeringen, en mogen ze je medisch screenen. Dus voor velen is er geen overstapmogelijkheid eenmaal ze vanwege hun gezondheid bij één verzekeraar een aanvullende hebben aangevraagd.
Kosty 1 december 2022 17:27
Bestaande klanten krijgen een prijsgarantie tot eind volgend jaar, 2023.
Op zich wel een duidelijk verschil met hoe prijsverhogingen bij de concurrentie doorgevoerd worden (regelmatig, gelijk voor iedereen).
Kostarados @Kosty1 december 2022 17:55
Wel een slimme zet denk ik. Klanten zullen daardoor pas volgend jaar gaan nadenken over overstappen, als ze het tegen die tijd nog herinneren.
JRMBelgium @Kostarados1 december 2022 18:19
Een paar maanden voor de stijging is de provider alsnog verplicht de klant te informeren via de factuur.
Meiklokje 1 december 2022 17:59
Ze gaan met proximus mee en met de rest. Niks blijft voor niets te grabbel. Alles stijgt in prijs. En een provider swapper voor het laagste tarief is gewoon je zelf downgraden want ooit wordt het goedkoopste ook bijna zo duur als de anderen. Sta je even ver.
JRMBelgium @Meiklokje1 december 2022 18:28
Dit is wel degelijk een simpele indexering en geen prijsstijging. Zeker aangezien bestaande klanten nog 13 maanden hun huidige prijs mogen behouden. Hou rekening met het feit dat in België de inflatie al rond de 10% zit in 2022. Dat wil zeggen dat Mobile vikings in principe al ongeveer €5 prijsstijging moet invoeren in 2023 op hun duurste abonnment als ze niet willen inboeten op winst. Want ook voor Mobile Vikings stijgen de loonlosten, energiekosten, enz... Het feit dat bestaande klanten nog mogen wachten tot 2024 wil zeggen dat de huidige klanten een zeer mooie loyaliteitsbonus krijgen.
cadsite @JRMBelgium1 december 2022 22:03
De indexering is er door stijgende voedselprijzen en energie.
Mv eet niet zoveel denk ik…
acizane80 @cadsite1 december 2022 23:09
Wij hebben een automatische loonindexering, zoals de situatie nu is heeft mv 10% stijging in hun loonkost. Dan hebben we nog geen rekening gehouden met de stijging van de energie kosten. Ik vermoed dqt een dergelijke bedrijf ook diensten afneemt die ook in prijs stijgen waardoor hun uitgaven stijgen. Momenteel ben ik bij mv met mijn vaste internet, en redelijk tevreden. Als je ziet wat ze leveren, denk ik niet dat ik nog goedkoper kan gaan. Ik betaal 35€/maand dat is 38€-3€(omdat ik ook eennmobiel abbo bij hun heb.

In NL ga je mischien goedkoper vinden maar hier niet.
cadsite @acizane802 december 2022 06:26
Ik ben belg.
Ik ken het systeem.
DieDubbelJoe @acizane802 december 2022 07:53
Edpnet?
acizane80 @DieDubbelJoe2 december 2022 09:39
Bij edpnet moet je nog investeren in een eigen modem die goedgekeurd is, daar ben je ook geld voor kwijt. Voor de rest is het grotendeels vergelijkbaar met mobile vikings. Behalve dat je bij mobile vikings 3€ extra korting krijgt als je ook een mobiel abbo hebt.
ljo13 @acizane802 december 2022 17:39
Vergelijkbaar zou ik het nu toch niet gaan noemen.

Ik betaal bij EDPnet 41 EUR/maand en dan heb ik 500 Mbit down en 100 Mbit up. Voor datzelfde geld heb je bij Mobile Vikings slechts 100 down en 40 up. Dat is toch wel een behoorlijk verschil.
acizane80 @ljo132 december 2022 20:02
Als je veel download heb je gelijk. Maar ik stream enkel, en dan maakt in minn geval alleszins die download snelheid niet zoveel uit.
vtrke @DieDubbelJoe2 december 2022 20:52
Was edpnet niet zo goed als failliet?

nieuws: Edpnet vraagt bescherming tegen schuldeisers aan, maar is niet failliet
mutley69 @vtrke2 december 2022 23:28
15/12 weten we meer, dan zal de rechter zich uitspreken over de bescherming.
_Pussycat_ @acizane803 december 2022 03:03
Wij hebben een automatische loonindexering, zoals de situatie nu is heeft mv 10% stijging in hun loonkost. Dan hebben we nog geen rekening gehouden met de stijging van de energie kosten.
Je maakt een denkfout. De kosten van MV zijn bv. 30% loonskosten. Dat stijgen de kosten van MV 3 % door loonsverhoging, en een (voor ons onbekend) bedrag door energiekosten. Maar dat komt op de 3%, niet op 10%.
acizane80 @_Pussycat_3 december 2022 13:35
Ik heb het over een loonindexering van 10%, dat is niet gelijk aan de totale kosten van mv.
_Pussycat_ @acizane803 december 2022 16:51
Oh klopt, ik het er serieus drie keer overheen gelezen inderdaad :'(
AnD 2 december 2022 07:20
Mobile Vikings is van Proximus dus dat zegt genoeg.
Groopy @AnD2 december 2022 11:20
Overgenomen door Proximus ;-) En hopelijk kunnen ze toch nog een tijdje vrij onafhankelijk functioneren.

Maar zoals hierboven reeds meermaals aangegeven is dit vrij logisch aan de inflatie (België) toe te schrijven.

Wat niet wil zeggen dat er volgend jaar geen prijsstijgingen kunnen volgen. Een bedrijf is er om winst te maken eh ;-) Ze zullen hun rekening ook wel maken.

Cheers,
CheshireCat 2 december 2022 13:41
MV vind ik een moeilijk bedrijf.

Enerzijds bieden ze me voor ~€30 maandelijk onbeperkt mobiele data aan ( welja...50Gb, maar meer dan genoeg voor me ).
Anderzijds hebben ze zelfs geen plannen/interesse voor het aanbieden van VoWiFi en VoLTE, hetwelke hier nu wel erg belangrijk wordt gezien de mobiele verbinding hierbuiten triest is ( vooral Proximus ) én goed geïsoleerde huizen een goeie verbinding in de weg staan. Hier hebben we last van beiden.

MV biedt gewoon geen oplossing ( andere provider, meneer? ).
Mobile coverage extenders zijn een moeilijk verhaal, zowel Telenet als Proximus zouden stoppen/gestopt zijn deze te verdelen én het BIPT doet moeilijk deze te vergunnen voor particuliere verkoop.

Op dit moment blijft onze vaste internetverbinding dus nog even Telenet.
Spijtig van Telenet's belachelijke mobiele dataplannen...

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