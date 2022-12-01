Mobile Vikings maakt internetabonnementen twee euro duurder door inflatie

Een Userbase-forumgebruiker heeft een bericht gedeeld, waaruit blijkt dat het Unlimited Fast-internetabonnement bij Mobile Vikings vanaf vandaag twee euro duurder wordt. Het abonnement kost nu 40 euro per maand. Bestaande klanten krijgen een prijsgarantie tot eind volgend jaar.

Mobile Vikings verwijst in het bericht naar de toegenomen inflatie die meer kosten voor het bedrijf opleveren. Uit een andere reactie op het Userbase-forum blijkt dat de prijs van het duurdere Unlimited Superfast Internet ook omhoog gaat en dit ook met twee euro per maand. Dit internetabonnement kost vanaf 1 december 55 euro per maand.

Mobile Vikings maakte in juni van dit jaar zijn abonnementen voor vast internet beschikbaar. Voor 38 euro per maand is er het Unlimited Fast-internetabonnement met maximaal 100Mbit/s down en tot 40Mbit/s up. Voor 53 euro per maand is er het ​​Unlimited Superfast-internetabonnementen met een downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s down en 500Mbit/s up. Mobiele klanten krijgen maandelijks drie euro korting op een abonnement. Mobile Vikings maakt geen onderscheid tussen de soort verbinding: een aansluiting via vdsl kost evenveel als via glasvezel. De aansluitingen verlopen via moederbedrijf Proximus. De Belgische internetprovider heeft op het moment van schrijven nog niet officieel gecommuniceerd over de prijswijzigingen.