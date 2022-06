Meta opent VR-platform Horizon Worlds voor gebruikers in VS en Canada

Meta maakt zijn VR-platform Horizon Worlds toegankelijk voor gebruikers zonder dat nog langer een uitnodiging vereist is. Het platform is voorlopig alleen geopend voor meerderjarige gebruikers in de VS en Canada.

Gebruikers in Noord-Amerika die achttien jaar of ouder zijn en een Facebook-account hebben, kunnen Horizon Worlds gratis downloaden voor de Oculus Quest 2. Vanaf januari 2022 draait de app niet langer op de Quest 1. Horizon Worlds is een VR-omgeving waar tot twintig gebruikers in een virtuele ruimte met verschillende toepassingen kunnen verblijven.

Meta zelf introduceert Arena Clash in de omgeving, een 3v3-lasertagspel. Daarnaast licht het bedrijf enkele toepassingen van derden uit, zoals Pixel Plummet, een retromultiplayergame, en Wand & Broom, waarmee gebruikers op vliegende bezemstelen een stad kunnen ontdekken.

Facebook kondigde het platform onder de naam Horizon in 2019 aan, als gesloten bèta. De omgeving is onderdeel van Meta's strategie om een metaverse te ontwikkelen. Vergelijkbare virtuele omgevingen zijn bijvoorbeeld Rec Room en VRChat.