Meta is de nieuwe bedrijfsnaam van Facebook

Mark Zuckerberg heeft een naamsverandering voor het bedrijf Facebook aangekondigd. Dat zal voortaan Meta heten en daarmee wil hij de focus leggen op de ontwikkeling van de 'metaverse'. Alle apps in de portefeuille behouden hun naam, zo ook Facebook.

Ceo Mark Zuckerberg deed de aankondiging tijdens het Facebook Connect-event waarin hij de toekomstvisie van het bedrijf uiteenzette en nieuwe productaankondigingen deed. Zo kondigde Meta, het voormalige Facebook, aan dat het werkt aan 'de volgende evolutie van het internet', de zogenaamde metaverse.

Het sociale netwerk Facebook blijft die naam behouden. Ook de namen Instagram en WhatsApp veranderen niet. Meta is de nieuwe overkoepelende naam van het bedrijf; voorheen was dat Facebook. Dat is vergelijkbaar met wat Google deed in 2015, toen het een nieuwe bedrijfsstructuur aankondigde en zichzelf onder het moederbedrijf Alphabet schaarde.

Meta werkt in verschillende stappen naar 'de metaverse' toe en zal inzetten op onder andere een virtuele thuisomgeving, virtuele werkomgeving, het maken van personaliseerbare avatars, die in de toekomst ook fotorealistisch moeten worden, VR- en AR-games, onderwijs en fitness-toepassingen.

De onderliggende bedrijfsstructuur van Facebook zal niet veranderen volgens ceo Zuckerberg. Meta zal in de volgende kwartaalresultaten van het bedrijf wel een onderscheid maken tussen zijn apps en andere 'Reality Labs'-activiteiten die kaderen in een breder Metaverse-verhaal. Er komt ook een nieuwe beursafkorting, MVRS.