Facebook openbaart intern onderzoek naar impact Instagram op tieners

Facebook heeft interne presentaties over het onderzoek naar de geestelijke gezondheidseffecten van Instagram geopenbaard. The Wall Street Journal had eerder al een artikel geschreven over het onderzoek, maar volgens Facebook kloppen de door de krant getrokken conclusies niet.

De twee presentaties die Facebook heeft onthuld, behandelen resultaten van een intern onderzoek dat het bedrijf heeft gehouden naar het welzijn van tieners. Volgens Facebook waren dit de presentaties die The Wall Street Journal hoofdzakelijk heeft gebruikt in diens, zo zegt Facebook, misopvattingen over het onderzoek. Facebook heeft de slides voorzien van opmerkingen om naar eigen zeggen meer context te kunnen bieden. Het bedrijf heeft deze slides ook met het Amerikaanse Congres gedeeld, waar Facebook zich naar aanleiding van de aantijgingen van WSJ moet verantwoorden voor de conclusies van het onderzoek.

Over een van de slides die WSJ in het oorspronkelijke bericht al openbaarde, zegt Facebook nu dat de titel die het de slide zelf gegeven heeft, misleidend was. Er staat: 'Voor tieners met geestelijke gezondheidsproblemen, maakt Instagram ze erger', maar had dat volgens Facebook eigenlijk moeten zijn: 'Tieners die minder tevreden zijn over hun leven zeggen eerder dat Instagram hun geestelijke gezondheid of zelfbeeld verslechtert dan tieners die tevreden zijn met hun leven'. Ook zouden vele 'conclusies' uit de slides eerder ongeteste hypotheses zijn geweest, aldus het bedrijf.

Volgens Facebook is het onderzoek nooit bedoeld geweest om conclusies te trekken over de algemene relatie tussen en het verband met Instagram en iemands geestelijke gezondheid. Er zou in plaats daarvan 'gebrainstormd' zijn met tieners die negatieve ervaringen hadden met het platform, over 'nieuwe ideeën' om dergelijke mensen te kunnen 'helpen'.

The Wall Street Journal heeft inmiddels zelf nog een viertal andere documenten gepubliceerd die te maken hebben met het grootschalige onderzoek van Facebook. Hierin wordt naast de schadelijkheid van het platform, onder meer de sociale vergelijkingen met beroemdheden op de foto-app uitgebreid onderzocht.