Epic maakt verificatiesysteem voor ouderlijk toezicht gratis voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen Epic Games' Kids Web Services-systeem gratis gebruiken via Epic Online Services. Met KWS kunnen ontwikkelaars de identiteit van ouders of voogden verifiëren zodat de ontwikkelaars persoonsgegevens van kinderen kunnen verwerken.

Epic Games zegt KWS gratis beschikbaar te stellen zodat meer ontwikkelaars 'veilige digitale ervaringen' kunnen maken terwijl ouders meer mogelijkheden krijgen om 'de juiste keuzes' te maken. Bij KWS maken ouders of voogden een ParentGraph aan, waarbij het per regio afhangt hoe je zo'n ParentGraph aanmaakt. In de Verenigde Staten maakt iemand bijvoorbeeld zo'n ParentGraph aan door de laatste vier cijfers van de Social Security Number te delen, of door een betaling van vijftig cent via een credit- of debitcard te doen.

Wanneer ouders of voogden eenmaal een ParentGraph hebben aangemaakt, hoeven zij niet iedere keer dat een kind toestemming nodig heeft, zich weer te verifiëren. Dit is volgens Epic Games makkelijker voor ouders en neemt een drempel weg wanneer zij verwerkingen van data van kinderen toe willen staan.

De ParentGraph is nodig als bij het aanmaken van een account een ontwikkelaar erachter komt dat een speler jonger is dan zestien jaar. Volgens privacywetgeving mag een uitgever dan pas persoonsgegevens verwerken als een ouder hier toestemming voor heeft gegeven. Kinderen krijgen bij het aanmaken van een account de vraag om een e-mailadres van een ouder of verzorger in te vullen. Deze ouder of verzorger krijgt dan een mail met de vraag om welke data het gaat en waarvoor die gebruikt zal worden.

Epic Games kreeg KWS in handen met de overname van SuperAwesome vorig jaar. Inmiddels wordt KWS volgens Epic door veel games gebruikt en wordt het ook ingezet bij het aanmaken van een Epic Games-account. Onder meer Among Us gebruikt KWS.