Microsoft voegt winkelapps als Epic Games Store toe aan nieuwe Store

De Microsoft Store-appwinkel krijgt ondersteuning voor winkelapps van derde partijen. Amazon en Epic Games voegen over de komende maanden hun digitale winkels toe aan de appwinkel. Later moeten er meer winkelapps te vinden zijn.

Met het toevoegen van winkelapps van derde partijen maakt Microsoft het naar eigen zeggen voor gebruikers mogelijk om de winkelapps te vinden en installeren 'met hetzelfde vertrouwen als ze in elke andere Store-app zouden hebben'. De winkelapps krijgen vergelijkbare pagina's als andere apps binnen de Store, met bijvoorbeeld een beschrijving, ratings en recensies.

Het toevoegen van winkelapps van derde partijen is mogelijk doordat Microsoft nu geen commissie meer vraagt van appontwikkelaars als zij hun eigen betaalsystemen gebruiken. Daarnaast kunnen Win32-apps straks in de Store gezet worden. De mogelijkheid om Amazons webwinkel te installeren middels de appwinkel komt overigens bovenop de mogelijkheid om direct in de Microsoft Store zelf Android-apps uit Amazons Appstore-catalogus te installeren.

De webwinkels verschijnen in de nieuwe Microsoft Store. Deze nieuwe Store zal bij de release van Windows 11 meteen beschikbaar zijn op dat besturingssysteem, later komt het ook naar Windows 10. Microsoft maakt verder bekend dat Opera en de Yandex Browser in de nieuwe Store te downloaden zijn, evenals Discord, Zoom, VLC en progressive web apps als Reddit, Wikipedia en TikTok.