Microsoft Store verbiedt betaalde apps met opensourcesoftware van derden

Microsoft verbiedt voortaan applicaties in de Store die gebruikmaken van opensourcesoftware en daar geld voor vragen. Wanneer software elders over het algemeen gratis beschikbaar is, mogen ontwikkelaars daar dus geen geld voor vragen, tenzij het hun eigen opensourcesoftware is.

Ontwikkelaars mogen op basis van de vernieuwde gebruikersvoorwaarden van de Microsoft Store dus geen geld meer vragen voor applicaties die gebruikmaken van opensourcesoftware van derden, zo merkt Deskmodder op. Ook is het 'onredelijk duur maken van apps relatief aan de functies en mogelijkheden van het product' onder hetzelfde kopje verboden. Microsoft verwijst verder naar richtlijnen van de Amerikaanse Federal Trade Commission met betrekking tot het bepalen van de prijs voor een product.

De vernieuwde regels leggen een praktijk aan banden waarbij ontwikkelaars met weinig moeite geld kunnen verdien aan software die in principe gratis is. Uiteraard kunnen bedenkers van opensourcesoftware zelf wel geld vragen voor een applicatie die van die software gebruikmaakt, al geldt ook in dat geval dat onredelijk dure prijzen niet toegestaan zijn. In de praktijk is het nog niet duidelijk in hoeverre Microsoft de nieuwe richtlijnen kan handhaven, tenzij het om een overduidelijk kloon van een applicatie gaat.

Dat gebeurde bijvoorbeeld recentelijk met geluidsbewerkingsprogramma Audacity. De ontwikkelaar van dat opensourceprogramma moest noodgedwongen een Microsoft Store-versie van de app uitbrengen omdat er betaalde kloons in de virtuele winkel werden aangeboden. Afgezien van het feit dat anderen zo geld konden verdienen met anderzijds gratis software, zouden veel kloons ook nog eens niet goed werken.