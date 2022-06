Epic Games maakt gratis crossplay-sdk beschikbaar voor delen community met Steam

Epic Games Services brengt een gratis software development kit uit waarmee ontwikkelaars communityfuncties van de Epic Games Store en Steam kunnen combineren. In de toekomst wil Epic ook ondersteuning voor andere virtuele winkels uitbrengen.

Met de sdk kunnen ontwikkelaars de vriendensystemen van de Epic Games Store en Steam samenvoegen zodat gamers, ongeacht via welk platform ze spelen, elkaar kunnen zien en bij elkaar in games kunnen komen. De twee vriendenlijsten worden door de software samengevoegd in één interface, zo belooft Epic Games. Later is het bedrijf van plan om 'meer pc-platformen te ondersteunen, waaronder ook macOS en Linux.' Ook komt de nieuwe crossplayfunctie uiteindelijk naar consoles en mobiele platformen.

De crossplayfunctie is volgens Epic Games gemakkelijk aan een game toe te voegen en hoeft niet apart geüpdatet te worden. Gebruikers van Steam hoeven voor deze functie verder ook niet apart in te loggen; op de achtergrond maakt de software een alternatief Epic Games-account voor hen aan waarmee de crossplayfunctie mogelijk wordt. De software is volgens het bedrijf plug-and-play, waardoor ontwikkelaars zelf kunnen kiezen welke functionaliteiten ze aan hun game toevoegen.