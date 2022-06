Epic Games Store vraagt willekeurig gamers naar een gebruikersreview

De Epic Games Store maakt het achterlaten van een gebruikersreview van games mogelijk via de virtuele winkel, maar vraagt spelers willekeurig om hun mening. Het Amerikaanse bedrijf doet dit om review bombing tegen te gaan.

Spelers kunnen na een sessie willekeurig gevraag worden om de reeds gespeelde game een cijfer op een schaal van vijf te geven, zo legt Epic Games uit. De speler moet de betreffende game wel tenminste twee uur hebben gespeeld. Vervolgens laat Epic de gemiddelde score van een game in de webwinkel zien. Hoe vaak een speler naar een recensie wordt gevraagd is niet duidelijk, maar het bedrijf belooft gebruikers niet te spammen moet verzoeken. Ook wordt een gebruiker niet om een recensie voor iedere game uit zijn bibliotheek gevraagd.

Daarnaast voegt Epic Games een willekeurig pollsysteem toe aan de Store. Spelers kunnen wederom willekeurig geselecteerd worden om na een speelsessie een enkele vraag over de betreffende game te beantwoorden. Die vragen kunnen open zijn of meerdere vooraf bepaalde antwoorden aanbieden. Epic kan bijvoorbeeld vragen naar hoe uitdagend de game is, of naar de meerwaarde van het spelen met een team. De resultaten van de polls worden net zoals de gebruikersreviews op de verkooppagina's van de respectievelijke games getoond.

Het willekeurig selecteren van gebruikers die een recensie achter kunnen laten, moet ervoor zorgen dat games niet massaal onterecht beoordeeld worden. Review bombing komt regelmatig voor in de game-industrie en kan een reactie van gebruikers zijn op omstreden keuzes van een ontwikkelaar, uitgever of om andere al dan niet politiek gemotiveerde redenen. Het doel bij deze praktijk is altijd om zeer prominent onvrede over het product te uiten, maar kan daarom een vertekend beeld van de daadwerkelijke kwaliteit van het product schetsen.